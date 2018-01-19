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Смертельный Новый год: как британская газета "похоронила" тысячи русских

08:0019.01.2018
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© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкПраздничный салют во время празднования Нового года во ВладивостокеПраздничный салют во время празднования Нового года во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

"В период новогодних праздников в России резко увеличивается смертность. Из-за десятидневного отдыха умерло более 20 тысяч человек", — такую сногсшибательную новость сообщило на днях британское издание The Independent.

Об этом со ссылкой на исследование некоей Александры Немцовой, "аналитика государственного научного центра Сербского", проинформировал московский собкор газеты Оливер Кэрролл. В статье неоднократно подчеркивается, что граждане России гибнут именно из-за длительных новогодних каникул: мол, напиваются и замерзают (хотя сам журналист упоминает "необычайно теплую зиму"). Напрашивается вывод: вот не праздновали бы православное Рождество и Старый новый год, ничего подобного не было бы.

Кэрролл указывает на десятидневные новогодние праздники в России как на некую экзотическую диковинку, связанную с православным календарем. И почему-то упускает из виду, что на Западе рождественские каникулы обычно длятся не меньше.

Крепкий алкоголь. Архивное фото
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Как выяснил Sputnik, "аналитик Александра Немцова" — это на самом деле ведущий российский эксперт в области проблем алкогольной смертности, глава отдела Московского НИИ психиатрии, 84-летний доктор медицинских наук Александр Викентьевич Немцов. Тот пояснил в комментарии для РИА Новости: "На фоне существенного снижения потребления алкоголя в стране, начавшегося в 2004 году, дополнительное количество смертей в январе уменьшилось с 21 тысячи до 12 тысяч. Так что в статье Independent количество смертей в январе завышено". Причем, как видим, завышено солидно — на 8 тысяч человек.

Основой для сенсационных откровений британской газеты послужило исследование Немцова, опубликованное им в электронном научном журнале "Социальные аспекты здоровья населения" (2017, № 6). Причем, поскольку Кэрролл не сомневался, что пишет о некоей Александре Немцовой, журналист явно не знакомился с самим исследованием, доверившись трактовкам из других источников. А заглянул бы в оригинал, нашел бы мнение доктора наук, противоречащее выводам британца: "Связать январский прирост смертности с количеством праздничных дней в январе не удалось".

© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкГорожане во время праздничных гуляний в ледовом городке на Новособорной площади Томска
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Горожане во время праздничных гуляний в ледовом городке на Новособорной площади Томска

Посетитель разливает водку в пивном баре. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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И это действительно видно из статистики, приведенной в исследовании. Единые новогодние каникулы по 7-10 дней (в зависимости от того, на будние или рабочие дни выпадают праздники) были введены в России в 2003 году. Период исследования Немцова, собственно, пришелся на эти годы — с 2004-го по 2016-й. И, как свидетельствует доктор наук, "во все время анализа происходило снижение количества смертей, как общих, так и при отравлении алкоголем".

Уже этот доказывает, что количество праздничных дней прямо не влияет на смертность. Мало того, Немцов подчеркивает, что его выводы о причинах смертности не абсолютны. "На зимние месяцы в связи с похолоданием, в том числе на январь, приходится рост заболеваемости гриппом, ОРВИ и пневмоний. И это сопровождаться ростом смертности, который может исказить представление о смертности в связи с алкоголизацией в новогодне-рождественские праздники", — пишет российский исследователь.

Проще говоря, зимой из-за российских морозов смертность всегда была выше, вне зависимости от числа праздников. Но британской газете вспоминать об этом было неудобно — иначе какая это сенсация?

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© РИА Новости / Владимир Песня
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Тогда The Independent пришлось бы искать истинные причины снижения смертности среди российского населения — как в период праздников, так и в иные дни. И сделать гораздо более логичный вывод о том, что такое снижение связано с резким сокращением потребления алкоголя россиянами, отмеченным в последние годы. Но не вписывается это в общую концепцию британской прессы последних лет.

Самое поразительное в статье The Independent заключается в том, что автор умудрился связать новогодние праздники с грядущими президентскими выборами в России. Газета сообщает: у Москвы вызывает опасения "возможность низкой явки избирателей". Именно поэтому, пишет Кэрролл, "можно с определенной долей уверенности говорить, что Кремль и дальше будет предлагать россиянам новогоднее тонизирующее средство в виде продолжительных каникул и отдыха от работы".

Итак, подытоживая фейковую статью, по ходу дела "похоронившую" множество русских, можно сделать заключение: Кремль жестоко убивает тысячи своих сограждан, предлагая им отдохнуть от работы в новогодние дни, и тем самым повышает явку избирателей.

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