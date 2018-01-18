Россиян пора пустить в страну

Дмитрий Лекух, для РИА Новости

Статистика по так называемому "внутреннему и въездному туризму", прозвучавшая на совещании у президента в Ново-Огарево, заставляет не столько "гордиться успехами" (хотя они, в общем, тоже имеют место быть), сколько задуматься.

Но сначала немного цифр.

Число туристических поездок внутри страны ощутимо растет.

Всего, по предварительным оценкам (окончательная статистика пока не готова), как доложил на совещании глава Ростуризма Олег Сафонов, "внутренний турпоток в 2017 году вырос на три процента и превысил 56,5 миллиона поездок, что на 34 процента выше показателя 2014 года и на 75 процентов выше показателя 2013 года". А текущий тренд впечатляет еще больше: "в период новогодних каникул туристические поездки по России, по экспертным данным, совершили порядка семи миллионов человек. Средний прирост этого показателя по регионам страны по отношению к прошлогодним данным — девять процентов".

Лидеры "по турпотокам" достаточно традиционны: Москва за прошедший 2017 год приняла на правах столицы приблизительно 21,5 миллиона туристов из собственной страны, Краснодарский край — 16 миллионов (тут, понятное дело, вне конкуренции Сочи). Сразу за ними следует Санкт-Петербург — 3,5 миллиона человек. Потом Татарстан — три миллиона 100 тысяч человек. И разумеется, Крым — по уточненным данным, его посетили почти 5,5 миллиона российских туристов.

При этом статистика по только что прошедшим новогодним каникулам имеет довольно четкую тенденцию к росту. Ту же столицу за праздники посетили больше 20 процентов от всего годового турпотока прошлого года, а именно четыре миллиона 780 тысяч человек.

Бьет все рекорды и "постолимпийский" Сочи, что еще раз, несмотря на все грязные игры вокруг русской зимней Олимпиады, доказывает правильность проекта. Получив в результате Игр зимний курорт мирового класса, наши сограждане его постепенно "распробовали", и то, что в прошлом году казалось "пиковой загрузкой", в этом выросло еще почти на четверть: по абсолютным цифрам количество отдыхающих в новогодние каникулы в Красной Поляне превысило 358 тысяч человек.

О чем это нам с вами говорит.

Да о нескольких простых и вполне элементарных вещах.

Во-первых, есть вполне очевидный тренд на отдых и путешествия внутри нашей страны.

И дело тут не только в росте патриотических настроений, или, о чем любят говорить наши "экономические либералы", падении курса рубля: значительных колебаний на валютном рынке в последнее время просто не было.

А значительный рост путешествий — есть.

Просто людям всегда психологически комфортнее отдыхать там, где нет языковых барьеров, чуждого менталитета персонала и понятные административные стандарты. А учитывая масштабы нашей страны, интересных для посещения мест в ней ничуть не меньше, чем в той же многими справедливо любимой Европе.

Простейший пример — расположенный всего в 250 километрах по прямой (по трассе — 267 километров) от шумной Москвы древний Ярославль. Он вполне объективно представляет собой интерес (как исторический, так и просто туристический) ничуть не меньший, чем многие европейские города. Даже без знаменитых "волжских красот" — только в историческом центре, который является одним из объектов так называемого всемирного наследия ЮНЕСКО, — располагается 140 памятников архитектуры. А для среднего москвича, например, Ярославль доступнее едва ли не любого европейского города.

Во-вторых — и это уже "пример Сочи", — туда, где государство при организации туристических объектов системно выдерживало мировые стандарты, российский турист едет куда охотней, чем в "зарубежные аналоги". И это не уникальное свойство нашего народа: если посмотреть статистику путешествий тех же американцев, то можно легко убедиться, что большую часть своих поездок граждане США совершают именно по собственной стране.

А теперь — внезапное. Как ни позитивны озвученные на совещании у президента туристические данные, радовать они не должны. Ибо "туристический потенциал" России по-прежнему не используется даже наполовину. Мы не случайно указывали на то, что основную массу потоков представляют традиционные Москва, Краснодарский край с его Сочи и другими городами черноморского побережья, Санкт-Петербург и добавившийся к ним отнюдь не благодаря "ведомственному туристическому развитию" Крым. И когда глава Ростуризма с гордостью говорит о "росте в 140 процентов" туристического потока в Чечне, то как-то очень хочется взглянуть на абсолютные цифры и после этого вздохнуть. Ибо и Чечня явно достойна большего.

И мы не говорим про такие жемчужины великих российских пространств, как та же Карелия или Байкал, где при всех природных и архитектурных красотах просто исчезающе мало мест для комфортного отдыха. Не говорим про древний Дагестан с его великолепным Дербентом, вполне достойными миллионных потоков курортами Каспия и не до конца решенными проблемами безопасности. Не говорим о самом быстрорастущем, согласно мировой статистике, секторе речного круизного туризма. И это с нашими-то великими реками — Волгой, Камой, Обью, Енисеем, Леной, Амуром, Северной Двиной.

И при этом ведь стоит помнить, что именно туристический сектор считается одним из самых высокодоходных в мире и едва ли не с самой благодарной и "быстрой" отбивкой вложений и инвестиций.

Другое дело, что одному Ростуризму с подобного рода махиной, очевидно, не справиться, несмотря на все старательно выписываемые целевые программы. Тут нужны соединенные усилия многих ведомств: и в вопросах безопасности, и в вопросах транспортной доступности, и проектного финансирования, и много чего еще. Короче говоря, в туристической сфере нам нужно не "импортозамещение", а "национальный проект". В конце концов, то, что мы умеем в этой сфере работать, пример того же Сочи нам совершенно блистательно доказал.

А Ростуризму хотелось бы в этой связи пожелать хотя бы не ставить себе в заслугу рост потоков в выездном туризме (он, кстати, в прошлом году тоже наблюдался). Ибо мы, конечно, должны радоваться тому, что нашим гражданам снова доступны чешская Прага, турецкая Анталья или горнолыжные курорты Австрии. И хорошо, что они туда снова массово едут. Но это — заслуга не российских ведомств, а самих граждан и их работодателей, а главное — коллег Ростуризма в соответствующих ведомствах Чехии, Австрии, Турции и так далее. И нелогичный "критерий отчетности", введенный предшественниками нынешних российских чиновников в "славные 90-е", которые свято верили, что в России можно только "косить бабло", а жить и отдыхать надо "в цивилизованных странах", как-то очень странно видеть в докладах отечественного чиновничества сегодня.