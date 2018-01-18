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Россиян пора пустить в страну

09:1418.01.2018
(обновлено: 10:18 18.01.2018)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкРоссийские флаги. Архивное фотоРоссийские флаги. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Дмитрий Лекух, для РИА Новости

Статистика по так называемому "внутреннему и въездному туризму", прозвучавшая на совещании у президента в Ново-Огарево, заставляет не столько "гордиться успехами" (хотя они, в общем, тоже имеют место быть), сколько задуматься.

Но сначала немного цифр.

Число туристических поездок внутри страны ощутимо растет.

Медсестра в отделении реанимации. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Заграница нам не поможет. Россияне больше не едут лечиться в другие страны

Всего, по предварительным оценкам (окончательная статистика пока не готова), как доложил на совещании глава Ростуризма Олег Сафонов, "внутренний турпоток в 2017 году вырос на три процента и превысил 56,5 миллиона поездок, что на 34 процента выше показателя 2014 года и на 75 процентов выше показателя 2013 года". А текущий тренд впечатляет еще больше: "в период новогодних каникул туристические поездки по России, по экспертным данным, совершили порядка семи миллионов человек. Средний прирост этого показателя по регионам страны по отношению к прошлогодним данным — девять процентов".

Лидеры "по турпотокам" достаточно традиционны: Москва за прошедший 2017 год приняла на правах столицы приблизительно 21,5 миллиона туристов из собственной страны, Краснодарский край — 16 миллионов (тут, понятное дело, вне конкуренции Сочи). Сразу за ними следует Санкт-Петербург — 3,5 миллиона человек. Потом Татарстан — три миллиона 100 тысяч человек. И разумеется, Крым — по уточненным данным, его посетили почти 5,5 миллиона российских туристов.

Вид на город Саратов. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Васильев
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Саратовская область рассчитывает в текущем году принять миллион туристов

При этом статистика по только что прошедшим новогодним каникулам имеет довольно четкую тенденцию к росту. Ту же столицу за праздники посетили больше 20 процентов от всего годового турпотока прошлого года, а именно четыре миллиона 780 тысяч человек.

Бьет все рекорды и "постолимпийский" Сочи, что еще раз, несмотря на все грязные игры вокруг русской зимней Олимпиады, доказывает правильность проекта. Получив в результате Игр зимний курорт мирового класса, наши сограждане его постепенно "распробовали", и то, что в прошлом году казалось "пиковой загрузкой", в этом выросло еще почти на четверть: по абсолютным цифрам количество отдыхающих в новогодние каникулы в Красной Поляне превысило 358 тысяч человек.

О чем это нам с вами говорит.

© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкВ парке "Ривьера" в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
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В парке "Ривьера" в Сочи

Да о нескольких простых и вполне элементарных вещах.

Билет на самолет. Архивное фото
© Fotolia / zinaidasopina112
Итоги года: российский туризм бьет рекорды

Во-первых, есть вполне очевидный тренд на отдых и путешествия внутри нашей страны.

И дело тут не только в росте патриотических настроений, или, о чем любят говорить наши "экономические либералы", падении курса рубля: значительных колебаний на валютном рынке в последнее время просто не было.

А значительный рост путешествий — есть.

Просто людям всегда психологически комфортнее отдыхать там, где нет языковых барьеров, чуждого менталитета персонала и понятные административные стандарты. А учитывая масштабы нашей страны, интересных для посещения мест в ней ничуть не меньше, чем в той же многими справедливо любимой Европе.

Сотрудники полиции. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сотрудникам МВД разрешили отдыхать в 13 странах

Простейший пример — расположенный всего в 250 километрах по прямой (по трассе — 267 километров) от шумной Москвы древний Ярославль. Он вполне объективно представляет собой интерес (как исторический, так и просто туристический) ничуть не меньший, чем многие европейские города. Даже без знаменитых "волжских красот" — только в историческом центре, который является одним из объектов так называемого всемирного наследия ЮНЕСКО, — располагается 140 памятников архитектуры. А для среднего москвича, например, Ярославль доступнее едва ли не любого европейского города.

Во-вторых — и это уже "пример Сочи", — туда, где государство при организации туристических объектов системно выдерживало мировые стандарты, российский турист едет куда охотней, чем в "зарубежные аналоги". И это не уникальное свойство нашего народа: если посмотреть статистику путешествий тех же американцев, то можно легко убедиться, что большую часть своих поездок граждане США совершают именно по собственной стране.

Сотрудники полиции. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Сотрудникам МВД разрешили отдыхать в 13 странах

А теперь — внезапное. Как ни позитивны озвученные на совещании у президента туристические данные, радовать они не должны. Ибо "туристический потенциал" России по-прежнему не используется даже наполовину. Мы не случайно указывали на то, что основную массу потоков представляют традиционные Москва, Краснодарский край с его Сочи и другими городами черноморского побережья, Санкт-Петербург и добавившийся к ним отнюдь не благодаря "ведомственному туристическому развитию" Крым. И когда глава Ростуризма с гордостью говорит о "росте в 140 процентов" туристического потока в Чечне, то как-то очень хочется взглянуть на абсолютные цифры и после этого вздохнуть. Ибо и Чечня явно достойна большего.

И мы не говорим про такие жемчужины великих российских пространств, как та же Карелия или Байкал, где при всех природных и архитектурных красотах просто исчезающе мало мест для комфортного отдыха. Не говорим про древний Дагестан с его великолепным Дербентом, вполне достойными миллионных потоков курортами Каспия и не до конца решенными проблемами безопасности. Не говорим о самом быстрорастущем, согласно мировой статистике, секторе речного круизного туризма. И это с нашими-то великими реками — Волгой, Камой, Обью, Енисеем, Леной, Амуром, Северной Двиной.

© РИА Новости / Фред ГринбергПерейти в фотобанкРека Енисей
© РИА Новости / Фред Гринберг
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Река Енисей

И при этом ведь стоит помнить, что именно туристический сектор считается одним из самых высокодоходных в мире и едва ли не с самой благодарной и "быстрой" отбивкой вложений и инвестиций.

Другое дело, что одному Ростуризму с подобного рода махиной, очевидно, не справиться, несмотря на все старательно выписываемые целевые программы. Тут нужны соединенные усилия многих ведомств: и в вопросах безопасности, и в вопросах транспортной доступности, и проектного финансирования, и много чего еще. Короче говоря, в туристической сфере нам нужно не "импортозамещение", а "национальный проект". В конце концов, то, что мы умеем в этой сфере работать, пример того же Сочи нам совершенно блистательно доказал.

Памятник затопленным кораблям в Севастополе. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Эксперты выступили за перенос введения курортного сбора в Крыму

А Ростуризму хотелось бы в этой связи пожелать хотя бы не ставить себе в заслугу рост потоков в выездном туризме (он, кстати, в прошлом году тоже наблюдался). Ибо мы, конечно, должны радоваться тому, что нашим гражданам снова доступны чешская Прага, турецкая Анталья или горнолыжные курорты Австрии. И хорошо, что они туда снова массово едут. Но это — заслуга не российских ведомств, а самих граждан и их работодателей, а главное — коллег Ростуризма в соответствующих ведомствах Чехии, Австрии, Турции и так далее. И нелогичный "критерий отчетности", введенный предшественниками нынешних российских чиновников в "славные 90-е", которые свято верили, что в России можно только "косить бабло", а жить и отдыхать надо "в цивилизованных странах", как-то очень странно видеть в докладах отечественного чиновничества сегодня.

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