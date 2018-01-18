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Украина опять пожалела Россию. Почему это никогда не кончится

08:3518.01.2018
(обновлено: 09:35 18.01.2018)
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© Fotolia / кosmoosПанорама зимнего Киева. Архивное фотоПанорама зимнего Киева. Архивное фото
© Fotolia / кosmoos

Ирина Алкснис, для РИА Новости

Скучной новостью стало сообщение, что Верховная рада Украины отказалась внести в рассматриваемый законопроект о реинтеграции Донбасса поправку о разрыве дипломатических отношений с Россией.

Представитель СЦКК наблюдает за ремонтом моста. Архивное фото
© РИА Новости
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Инициатива поддержана всего 71 депутатом при необходимых 226 голосах. Причем аргументы противников поправки звучали на удивление здраво и рационально: и про то, что это будет "самоубийством" для Украины, и про то, что это катастрофически усложнит жизнь тем украинцам, что находятся на заработках в России, и так далее.

Но самое главное — российские СМИ и российская аудитория отреагировали на новость откровенно вяло, а официальные лица и эксперты уже даже не пытались выдать хоть сколько-нибудь оригинальную и остроумную реакцию. Просто потому, что ну невозможно придумать что-то свежее на тему, которую ты комментировал в буквальном смысле десятки раз за предыдущие четыре года. И если официальные лица могут себе позволить просто озвучить официальную же позицию, то на лицах прочих комментаторов читалась мука мученическая от необходимости снова обсуждать информационный повод, который украинская сторона в том или ином виде актуализирует в своей повестке постоянно раз в несколько месяцев.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины /
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Надо признать, что новости с Украины окончательно навязли на зубах российской аудитории. Несмотря на то что наши соседи по-прежнему регулярно исполняют бодрящие политические перформансы — от горящих покрышек у органов власти до "Карлсона на крыше", в целом их цирк откровенно наскучил и перестал развлекать российское общество.

Причем причина вполне понятна. Нынешняя украинская политическая жизнь кажется заезженной пластинкой с одними и теми же персонами, темами и событиями.

Поставит ли Запад летальные вооружения и сколько? Как быстро сдуется созванный очередными патриотами-"ветеранами АТО" очередной майдан? Переведет МВФ очередной транш или опять оставит Киев с носом? На сколько снова вырос долг "Нафтогаза" перед "Газпромом" и как быстро Киев вновь признает, что не может обойтись без российского угля-антрацита в условиях отказа от поставок с Донбасса? Что будет выбрано новым объектом для декоммунизации?

Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Список можно продолжать очень долго. Создается впечатление, что актуальная повестка Украины действительно превратилась в ограниченный перечень тем и вопросов, бесконечный поток которых идет в информационном и политическом пространстве.

Однако, возможно, это не просто впечатление.

Если сравнить российскую информационно-политическую повестку, например, 2014-2015 годов с текущей, то очевидны масштабные, а местами кардинальные изменения в ней. За эти годы наша страна устояла в тяжелом экономическом кризисе, начала и уже практически закончила военную операцию в Сирии, пережила серьезные изменения в отношениях с Западом — от радикального ухудшения до обратного пути к их постепенному налаживанию. А еще запустила, несмотря на ожесточенное сопротивление, строительство всех запланированных газопроводов, возвела и начала эксплуатацию нового космодрома, вышла на финальную стадию строительства Крымского моста и многое-многое другое. При этом хватало, разумеется, проблем, неудач и провалов. Но в целом за эти годы произошла масштабная смена повестки, которой живет страна.

© РИА Новости / Министерство транспорта РФПерейти в фотобанкСтроительство Крымского моста через Керченский пролив
© РИА Новости / Министерство транспорта РФ
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Строительство Крымского моста через Керченский пролив

И это нормально.

Алексей Пушков. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Аналогичный собственный список может составить, наверное, практически любая другая страна.

Но не Украина.

Фактически единственным реальным и серьезным изменением за последние четыре года можно считать введение для нее безвизового туристического режима с ЕС. В остальном же она продолжает жить социально-экономической и политической повесткой 2014-2015 годов с минимальными поверхностными изменениями.

Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве. 16 января 2018
© РИА Новости / Стрингер
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Как будто Украина попала в свой собственный день сурка, и со стороны это начинает выглядеть не просто странно, но и пугающе.

В то же время будем объективны. Это, наверное, самый щадящий способ обеспечить переход бывшей индустриальной республики в аграрно-кустарные сверхдержавы, ее "приземление" на социально-экономическое и цивилизационное дно без масштабных и катастрофических потрясений. Причем в последнем случае — как для нее самой, так и для ее соседей.

Президент Украины Петр Порошенко на церемонии переименования Высокомобильных десантных войск в Десантно-штурмовые войска и установление Дня десантно-штурмовых войск ВСУ. 21 ноября 2017
© Фото : официальный сайт президента Украины
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Каждый день, год за годом — одно и то же. На каждом новом витке — уровень цивилизации чуть проще, чем был на предыдущем. В свою очередь, однообразная — на протяжении многих лет — информационная повестка и повторяющаяся риторика помогают ввести общество в состояние, близкое к гипнотическому трансу. А это облегчает процессы управления.

Все подчинено одной цели: чтобы Украина перестала быть проблемой с наименьшими неудобствами для ее соседей и собственных элит.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкФлаг ЕС в палаточном городке в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг ЕС в палаточном городке в Киеве
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