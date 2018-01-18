Страх бандеровца: Россия и Польша разделят Украину по реке Збруч

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости
В составе польского флота могут появиться корабли "Львов", "Тарнополь" и "Вильно" — именно так по-польски звучат названия городов, ныне принадлежащих Украине и Литве. Об этом в эфире Radio Szczecin сообщил управляющий менеджер Польского морского пароходства Павел Бжезицкий.
"Орлята" на кладбище
Польская ностальгия по Восточным Кресам — регионам нынешней Украины, Белоруссии и Литвы, до 1939 года входившим в Польшу, всегда беспокоила ее соседей. И хотя на официальном уровне польские чиновники неоднократно заявляли об отсутствии каких-либо территориальных претензий к другим странам, практические действия Варшавы свидетельствовали о неискоренимой грусти по утраченным землям.
Сообщение главы Польского морского пароходства о том, что новым кораблям его ведомства, которые строятся в Китае, возможно, присвоят названия городов Восточных Кресов, — очередное проявление исторической ностальгии. Любопытно, что, поясняя это предложение, Бжезицкий сослался на германский флот, в котором есть речной ледокол "Штеттин". Это немецкое название города Щецин, после войны доставшегося Польше (надо заметить, в виде компенсации за утерю Восточных Кресов, о чем поляки предпочитают помалкивать). Менеджер пароходства также забыл упомянуть, что "Штеттин" спустили на воду в нацистской Германии в 1933 году, когда этот город был еще немецким и не имел к Польше никакого отношения. Все-таки существенно другая ситуация.
Неудивительно, что польская флотская инициатива уже вызвала негодование украинских националистов. Один из "ветеранов АТО" Роман Кулик заявил, что "терпеть такие вещи нельзя". "Как и думали, — пишет Кулик, — отставка Ващиковского (бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский. — Прим. ред.) не сильно поправила отношения Украины с Польшей".
"Польша без Львова быть не может"
Но еще любопытнее, что за пару дней до выступления Бжезицкого на близкую тему высказался народный депутат Украины Юрий Шухевич, сын нацистского коллаборациониста Романа Шухевича, в годы войны командовавшего боевым подразделением бандеровцев. Выступая на львовском телеканале ZIK, Шухевич-младший сказал буквально следующее: "Поляки еще когда говорили, что Польша без Львова и Вильно быть не может. И они того не забывают, иногда говорят громко, иногда шепотом, но говорят. А думать — так думают постоянно. <…> Поляки не забывают о Галичине, они не забывают о Вильно и еще много о чем. <…> Поляки всегда с Россией воевали-воевали, но всегда, когда доходило до Украины, то они на этом находили общий язык и всегда свой кусок урывали. <…> А вы думаете, они не поделили бы нас по Збручу с Россией, если бы такая возможность представилась? Безусловно, поделили бы".
Обмен жестами и заявлениями, которые сложно назвать дружескими и добрососедскими, происходит на фоне участившихся контактов между официальными представителями двух стран, пытающимися снять растущее напряжение. Однако вряд ли властям Польши и Украины удастся ослабить накал страстей.
Нет никаких сомнений в том, что и поляки, ностальгирующие по Восточным Кресам, и украинские националисты постараются использовать юбилей вовсе не для налаживания добрососедских связей.