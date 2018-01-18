Страх бандеровца: Россия и Польша разделят Украину по реке Збруч

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

В составе польского флота могут появиться корабли "Львов", "Тарнополь" и "Вильно" — именно так по-польски звучат названия городов, ныне принадлежащих Украине и Литве. Об этом в эфире Radio Szczecin сообщил управляющий менеджер Польского морского пароходства Павел Бжезицкий.

"Орлята" на кладбище

Польская ностальгия по Восточным Кресам — регионам нынешней Украины, Белоруссии и Литвы, до 1939 года входившим в Польшу, всегда беспокоила ее соседей. И хотя на официальном уровне польские чиновники неоднократно заявляли об отсутствии каких-либо территориальных претензий к другим странам, практические действия Варшавы свидетельствовали о неискоренимой грусти по утраченным землям.

К примеру, в 2009 году Львовский облсовет обратился к полякам с требованием прекратить применение "термина "Восточные Кресы" к украинским землям" в польских официальных документах. А в прошлом году Вильнюс и Киев официально выразили протест в связи с эскизами нового польского паспорта с изображением львовского кладбища "орлят" (польских студентов Львова, пытавшихся защитить свой город от украинских войск в 1918-1919 годах, — это один из исторических символов современной Польши), а также Святых ворот Вильнюса.

Сообщение главы Польского морского пароходства о том, что новым кораблям его ведомства, которые строятся в Китае, возможно, присвоят названия городов Восточных Кресов, — очередное проявление исторической ностальгии. Любопытно, что, поясняя это предложение, Бжезицкий сослался на германский флот, в котором есть речной ледокол "Штеттин". Это немецкое название города Щецин, после войны доставшегося Польше (надо заметить, в виде компенсации за утерю Восточных Кресов, о чем поляки предпочитают помалкивать). Менеджер пароходства также забыл упомянуть, что "Штеттин" спустили на воду в нацистской Германии в 1933 году, когда этот город был еще немецким и не имел к Польше никакого отношения. Все-таки существенно другая ситуация.

Неудивительно, что польская флотская инициатива уже вызвала негодование украинских националистов. Один из "ветеранов АТО" Роман Кулик заявил, что "терпеть такие вещи нельзя". "Как и думали, — пишет Кулик, — отставка Ващиковского (бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский. — Прим. ред.) не сильно поправила отношения Украины с Польшей".

"Польша без Львова быть не может"

Но еще любопытнее, что за пару дней до выступления Бжезицкого на близкую тему высказался народный депутат Украины Юрий Шухевич, сын нацистского коллаборациониста Романа Шухевича, в годы войны командовавшего боевым подразделением бандеровцев. Выступая на львовском телеканале ZIK, Шухевич-младший сказал буквально следующее: "Поляки еще когда говорили, что Польша без Львова и Вильно быть не может. И они того не забывают, иногда говорят громко, иногда шепотом, но говорят. А думать — так думают постоянно. <…> Поляки не забывают о Галичине, они не забывают о Вильно и еще много о чем. <…> Поляки всегда с Россией воевали-воевали, но всегда, когда доходило до Украины, то они на этом находили общий язык и всегда свой кусок урывали. <…> А вы думаете, они не поделили бы нас по Збручу с Россией, если бы такая возможность представилась? Безусловно, поделили бы".

Сын коллаборациониста, виновного в Волынской резне поляков, согласился с журналисткой в студии: новый раздел Украины между Россией и Польшей (и не только ими) вполне вероятен. С поляками нет смысла "церемониться" — "вцепятся в затылок" украинцам, если им это позволить, добавил он. И выразительно постучал по гуцульскому топорику. Вот такие союзники.

Обмен жестами и заявлениями, которые сложно назвать дружескими и добрососедскими, происходит на фоне участившихся контактов между официальными представителями двух стран, пытающимися снять растущее напряжение. Однако вряд ли властям Польши и Украины удастся ослабить накал страстей.

Нынешний год пройдет под знаком подготовки националистов обеих стран к столетнему юбилею столкновений в Галичине, уже официально вошедших в учебники под названием Польско-украинской войны. Это тот самый период, когда "львовские орлята", упомянутые выше, пали в неравном бою с вооруженными отрядами самопровозглашенной Западно-Украинской республики.

Нет никаких сомнений в том, что и поляки, ностальгирующие по Восточным Кресам, и украинские националисты постараются использовать юбилей вовсе не для налаживания добрососедских связей.