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Меркель изменила партнеру ради китайских денег

09:2016.01.2018
(обновлено: 09:49 16.01.2018)
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© AP Photo / Andrew MedichiniАнгела Меркель и Дональд Трамп. Архивное фотоАнгела Меркель и Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Andrew Medichini

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

Счетчик государственного долга США. Архивное фото
© AFP 2018 / Robyn Beck
"Мыльный пузырь" Вашингтона: почему вся планета содержит экономику США
Бундесбанк сделал очередной шаг в процессе "геополитического развода" Германии и США. Без какого-либо предупреждения немецкий регулятор объявил, что включит юань в свои валютные резервы, и что особенно важно — это произойдет за счет снижения доли американского доллара. У этого жеста явно политическая подоплека, особенно если учесть, что весь западный мир сейчас с замиранием сердца ожидает настоящей дипломатической битвы между Дональдом Трампом и Ангелой Меркель в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. Действия Бундесбанка, который до этого в ускоренном режиме провел репатриацию части немецкого золотого запаса из американских финучреждений, указывают на то, что Европа готова на практике показать свою способность обходиться без ценных указаний и "покровительства" со стороны США. С формальной точки зрения Бундесбанк, конечно, независимая организация, но его политические связи с правительством Ангелы Меркель ни для кого не секрет. Особую пикантность ситуации придает тот факт, что ради возможности потроллить Трампа немецкий ЦБ нарушил неписаное правило — анонсировать изменения в резервах только после того, как они уже произошли. О предстоящей закупке юаней за доллары регулятор уведомил общественность заранее.

© РИА Новости / Александр ДемьянчукПерейти в фотобанкКитайские юани
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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Китайские юани

Исламабад, Пакистан
© AP Photo / Anjum Naveed
Вашингтон больше не нужен. Зачем Пакистан изменил доллару с юанем
Действия Берлина на валютном фронте нужно анализировать в рамках более широкого тренда на медленное переформатирование мировой валютной системы. Еще две недели назад американские и японские СМИ провели информационную атаку против юаня, выпустив серию аналитических материалов о том, что все попытки Китая добиться интернационализации своей валюты провалились, хотя МВФ и включил юань в свою валютную корзину. "Амбиции Пекина, связанные с юанем, выглядят окончательно перечеркнутыми", сообщило агентство Блумберг 7 января. "Интернационализация юаня потеряла импульс", вторит японское агентство деловой информации Nikkei. Определенные основания для злорадства однозначно были, ведь несмотря на то, что американский доллар занимает 41,7 процента официальной "валютной корзины МВФ", его доля в мировых золотовалютных резервах центральных банков составляет 63,5 процента, что отражает непропорционально большое влияние американской валюты на мировую финансовую систему. Конечной целью этой информационной кампании был саботаж попыток Китая запустить торговлю нефтью за юани на Шанхайской фьючерсной бирже. Опорный месседж американских экспертов был такой: "У Китая ничего не получилось с юанем и МВФ, а значит, и юаневые нефтяные фьючерсы тоже будут сплошным разочарованием. Не надо торговать нефтью за юани. Нефтедоллар — навсегда".

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль и госсекретарь Рекс Тиллерсон, 17 мая 2017
© AP Photo / Alex Brandon
Германия ждет от США уступок России
Получается, что немецкий центральный банк довольно бесцеремонно испортил вечеринку, на которой американские и японские финансисты и медийщики шумно праздновали провал интернационализации юаня. Выступая на конференции в Гонконге, член совета директоров Бундесбанка Андреас Домбрет заявил, что часть валютных резервов немецкого центрального финансового учреждения будет конвертирована в юани, но не уточнил сумму или процент резервов. Позже другой член совета директоров Бундесбанка Иоахим Вюрмелинг (Joachim Wuermeling) объяснил агентству Рейтер мотивы неожиданного жеста: "Решение о юане — часть долгосрочной стратегии и отражает повышенную роль китайской валюты в мировой финансовой системе", — подчеркнул он.

© AFP 2018 / StringerБанковский служащий пересчитывает доллары рядом с пачками юаней в городе Хуайбэй, Китай
© AFP 2018 / Stringer
Банковский служащий пересчитывает доллары рядом с пачками юаней в городе Хуайбэй, Китай

Митинг, посвященный ядерному соглашению с Ираном перед зданием Белого дома
© AFP 2018 / Mandel Nga
"Вашингтон хочет решать за Европу": как США и ЕС поссорились из-за Ирана
С точки зрения Вашингтона самое неприятное в заявлении Бундесбанка — нацеленность на долгосрочную диверсификацию резервов, что естественным образом означает ослабление роли доллара и последующее снижение уровня мирового спроса на него, в том случае, если другие игроки последуют примеру немецкого центробанка. Это особенно важно с учетом гигантских бюджетных дефицитов США, которые увеличатся еще как минимум на один триллион долларов из-за налоговой реформы Дональда Трампа: ведь печатный станок — удобный инструмент для латания финансовых дыр в американском бюджете благодаря тому, что на доллары есть колоссальный спрос вне США. Если этого спроса не будет или он сильно сократится, то Штатам придется или жить по средствам (что они уже давно разучились делать) или идти по гиперинфляционному пути Зимбабве.

Презимдент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
Все совсем плохо. Трамп введет санкции против Китая
Именно в этом смысле заявления Бундесбанка могут восприниматься американцами как угроза финансовой стабильности или, по меньшей мере, интерпретироваться как маркер довольно недружественного отношения со стороны немецких государственных финансистов. Абсолютно очевидно, что никакие действия Бундесбанка или Европейского центрального банка, который тоже сравнительно недавно сообщил о покупке юаней, не могут самостоятельно привести к серьезным проблемам для долларовой системы, но этого и не нужно. Повторять эксперимент Муаммара Каддафи, попытавшегося "рывком" вытащить всю Африку из долларовой сферы и создать панафриканский монетарный союз на основе золота и нефти, не хочется никому. Более того, "долларовая" система не может быть разрушена одним ударом без катастрофических последствий для мирового финансового механизма и потому желающие ее ликвидации явно перешли к тактике, которую можно условно назвать "смерть от тысячи порезов" — то есть демонтаж с помощью сотен маленьких шагов, каждый раз слегка снижающих спрос и ареал использования американской валюты.

© Fotolia / zwiebackesserДоллар в воде
© Fotolia / zwiebackesser
Доллар в воде

Человек на фоне экрана с флагом Китая, Пекин. Архивное фото
© AP Photo / Ng Han Guan, File
Скромные 6,5%: власти Китая ожидают самый низкий рост ВВП за 27 лет
А до момента окончательного слома долларовой системы ее оппоненты продолжают ею пользоваться и даже пытаются извлечь из этого выгоду. Например, тот же Китай недавно выпустил долларовые государственные облигации для того, чтобы показать: спрос на его долговые обязательства не зависит от оценок американских рейтинговых агентств. И еще для того, чтобы облегчить китайским компаниям привлечение долларовых кредитов вне Китая. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций — китайский проект, по сути будущий конкурент Всемирного Банка, намерен выпустить долларовые облигации для финансирования проектов в Азии и странах БРИКС. За 2017 год рекордное число китайских компаний вышло на первичное публичное размещение на бирже в Нью Йорке, продав свои акции за американские доллары. Это не значит, что дедолларизация отменена. Это значит, что для Китая важно эффективно использовать существующую мировую финансовую систему до того, как альтернативная структура станет полностью работоспособной. У Китая в этом смысле однозначно стоит поучиться.

Открытие российского участка нефтепровода Россия - Китай. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Дороже денег. Почему России и Китаю нужны новые трубопроводы
Немецкий юаневый демарш, безусловно, выгоден России, причем не только из-за ослабления долларовой системы в целом. Действия Бундесбанка — это отражение политического конфликта между Европой и США, а распад "коллективного Запада" серьезно облегчает продвижение российских экономических интересов и работу российских дипломатов. Еще стоит особо отметить заявление члена совета директоров Бундесбанка, Иоахима Вюрмелинга, который подчеркнул, что руководители регулятора "размышляют об инвестировании в другие валюты", помимо юаня. России стоило бы поставить перед собой задачу сделать так, чтобы через 10-15 лет Бундесбанк захотел пополнить свои резервы также и российским нефтерублем.

Восточный экспресс
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Восточный экспресс
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6 пользователей оставили 6 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
yaroslavyev
Заголовок - огонь!
А так, конечно, рад за КНР. Жаль, что у рубля в рамках БРИКС пока не получается.
09:26
16.01.2018
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