В России ведется следствие о кровавом цирке с Украины

Дмитрий Лекух, для РИА Новости
Следственный комитет России возбудил еще несколько уголовных дел по фактам реабилитации нацизма на Украине. Глава ведомства Бастрыкин рассказал об этом в интервью "Российской газете".
Не остаются без внимания и факты нападений на российские заграничные учреждения, расположенные на территории Украины и находящиеся под международной защитой.
По этим делам первые восемь украинских граждан по факту уже находятся в международном розыске.
Всем этим глава СК вызвал, естественно, шквал насмешек от свободолюбиво настроенных граждан по обе стороны российско-украинской границы, немедленно объявивших все происходящее "дурной российской пропагандой".
Александр Иванович Бастрыкин — кто угодно, но только не пропагандист. Напротив, деятельность его не предполагает чрезмерной публичности: такие люди даже чисто технологически по работе всегда знают намного больше, чем говорят.
К сфере Следственного комитета вообще относятся лишь тяжкие и особо тяжкие преступления. Серьезная, в общем-то, организация. И она очень не любит работать впустую. Как и любое бюрократическое ведомство, СК понимает толк в отчетности и полагает реализованными только те дела, которые направляются в суд.
Как правило — вместе с обвиняемыми.
Тут, в общем-то, все понятно.
Текущий небратский балаган рано или поздно закончится — кому-то придется разгребать оставшиеся после него чудовищные завалы. И высока вероятность того, что займутся этим отнюдь не те западные эльфы, которые все это на жирных украинских черноземах замутили. О том, что задачи "обустроить Украину" перед ними никогда не стояло, можно судить не только по опыту "удачной" демократизации стран Ближнего Востока. После собственно "майданного стояния" прошло уже достаточно времени, чтобы понять: "налаживать жизнь на Украине" на Западе изначально никто не собирался. И уж совершенно точно, никаких "планов Маршалла" для нее не разрабатывали как раньше, так и теперь.
В этом случае украинская территория будет нуждаться во многом, что очевидно уже сейчас.
В восстановлении, хотя бы частичном, экономики. Спасении остатков инфраструктуры, особенно в регионах. И самое главное — в возвращении к законности и наведении элементарного порядка.
И Следственному комитету Российской Федерации тут, очевидно, будет отведена достаточно важная роль.
Так что с государственно-бюрократической точки зрения ведомство господина Бастрыкина абсолютно право. Это никакая не пропаганда, а банальная чиновничья предусмотрительность.
Собственно говоря, настоящее государство тем и отличается от ярмарочно-балаганной имитации, что предпринимает какие бы то ни было действия с целью довести их до конца. А не для того, чтобы воплями и трюками привлечь внимание публики и выпросить у нее денег.