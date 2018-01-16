В России ведется следствие о кровавом цирке с Украины

Дмитрий Лекух, для РИА Новости

Следственный комитет России возбудил еще несколько уголовных дел по фактам реабилитации нацизма на Украине. Глава ведомства Бастрыкин рассказал об этом в интервью "Российской газете".

Всего с 2014 года по украинским событиям заведено двести девять дел, по ним привлекаются к уголовной ответственности сто двадцать восемь человек. Кроме того, по другим уголовным делам проходят семьдесят два украинских военных, среди них двадцать — из высшего военного руководства страны. Как пояснил председатель Следственного комитета, "украинские военнослужащие в течение трех лет неоднократно обстреливали из тяжелых видов вооружения неизбирательного характера гражданские объекты, в том числе жилые дома, школы, больницы Донбасса, что привело к гибели сотен мирных людей. И Следственный комитет России квалифицирует эти действия по статье Уголовного кодекса "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".

Не остаются без внимания и факты нападений на российские заграничные учреждения, расположенные на территории Украины и находящиеся под международной защитой.

По этим делам первые восемь украинских граждан по факту уже находятся в международном розыске.

И наконец: "Мы не можем оставаться безразличными и к многочисленным фактам осквернения скульптурных и архитектурных сооружений, посвященных борьбе с фашизмом и жертвам фашизма, а также осквернению символов воинской славы России на территории Украины. Думаю, помните, что сделали украинские националисты с такими памятниками в городе Глиняны Львовской области, в Новомосковске Днепропетровской области. Следственным комитетом возбуждены уголовные дела по статье нашего Уголовного кодекса "Реабилитация нацизма", устанавливаются обстоятельства этих преступлений".

Всем этим глава СК вызвал, естественно, шквал насмешек от свободолюбиво настроенных граждан по обе стороны российско-украинской границы, немедленно объявивших все происходящее "дурной российской пропагандой".

А напрасно.

Александр Иванович Бастрыкин — кто угодно, но только не пропагандист. Напротив, деятельность его не предполагает чрезмерной публичности: такие люди даже чисто технологически по работе всегда знают намного больше, чем говорят.

К сфере Следственного комитета вообще относятся лишь тяжкие и особо тяжкие преступления. Серьезная, в общем-то, организация. И она очень не любит работать впустую. Как и любое бюрократическое ведомство, СК понимает толк в отчетности и полагает реализованными только те дела, которые направляются в суд.

Как правило — вместе с обвиняемыми.

И вот этого веселящиеся сейчас украинские и российские товарищи не понимают. Как и того, что в Следственном комитете — а это полувоенная структура — чтят субординацию. И нет никаких сомнений в том, что "работа по украинскому направлению" как минимум не собственная инициатива конторы и в обязательном порядке согласована с высшим руководством страны.

Тут, в общем-то, все понятно.

© AP Photo / Efrem Lukatsky Активисты различных националистических партий во время митинга в Киеве, Украина. 1 января 2018 © AP Photo / Efrem Lukatsky Активисты различных националистических партий во время митинга в Киеве, Украина. 1 января 2018

Текущий небратский балаган рано или поздно закончится — кому-то придется разгребать оставшиеся после него чудовищные завалы. И высока вероятность того, что займутся этим отнюдь не те западные эльфы, которые все это на жирных украинских черноземах замутили. О том, что задачи "обустроить Украину" перед ними никогда не стояло, можно судить не только по опыту "удачной" демократизации стран Ближнего Востока. После собственно "майданного стояния" прошло уже достаточно времени, чтобы понять: "налаживать жизнь на Украине" на Западе изначально никто не собирался. И уж совершенно точно, никаких "планов Маршалла" для нее не разрабатывали как раньше, так и теперь.

А значит — придется опять за это взяться русским: не исключено, что таков и был изначальный "хитрый расчет".

В этом случае украинская территория будет нуждаться во многом, что очевидно уже сейчас.

В восстановлении, хотя бы частичном, экономики. Спасении остатков инфраструктуры, особенно в регионах. И самое главное — в возвращении к законности и наведении элементарного порядка.

И Следственному комитету Российской Федерации тут, очевидно, будет отведена достаточно важная роль.

А работу над этим сценарием нужно начинать прямо сейчас: хотя бы потому, что пока никому ни на западе, ни на востоке абсолютно не ясно, сколько еще простоит нынешний балаган в городе Киеве и насколько токсичную пыль он поднимет при обрушении.

Так что с государственно-бюрократической точки зрения ведомство господина Бастрыкина абсолютно право. Это никакая не пропаганда, а банальная чиновничья предусмотрительность.

Собственно говоря, настоящее государство тем и отличается от ярмарочно-балаганной имитации, что предпринимает какие бы то ни было действия с целью довести их до конца. А не для того, чтобы воплями и трюками привлечь внимание публики и выпросить у нее денег.