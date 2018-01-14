Немецкие экологи принесли амурских тигров в жертву

Дмитрий Лекух, для РИА Новости

С удивительным по силе и характеру документом выступили в Германии Всемирный фонд дикой природы (WWF) и Союз охраны природы Германии (NABU), которые призвали немецких политиков соединенными усилиями остановить строительство газопровода "Северный поток — 2".

И тут дело даже не в том, что WWF и NABU протестуют против NordStream 2: они всегда против чего-то протестуют.

У людей работа такая.

Тут интереснее другое: как именно и на каком таком основании они это делают.

Внимание.

"Специалисты NABU и WWF считают, что NordStream 2 является тупиком для борьбы с изменениями климата (?), угрожает хрупкой экосистеме Балтийского моря и разрушает солидарность и доверие в рамках Европейского союза", — пишут господа "экологические активисты" в официальном документе. Направленном не "на деревню дедушке", а разосланном ведущим германским политикам. В частности — канцлеру госпоже Ангеле Меркель, председателю ХСС Хорсту Зеехоферу и лидеру СДПГ Мартину Шульцу. И опубликованном потом (для верности, так сказать) в Der Tagesspigel.

При этом собственно "экологическим аспектам строительства "Северного потока — 2" там уделяется минимум внимания и эти вопросы, по сути, сводятся к дежурному набору ритуальных заклинаний. Ибо, по мнению экологов, экологические вопросы тут совсем не главное: главное — это то, что "процедурные ошибки и отсутствие прозрачности" при принятии решений о строительстве газопровода "идут вразрез с доверием к политике Германии и способствуют разочарованию населения страны".

Хотя удивляться, по сути, нечему.

Проект NordStream 2 прошел уже такое количество экспертиз, в том числе экологических, что ни о какой его угрозе окружающей среде доказательно говорить с серьезным выражением лица уже просто невозможно. Менеджмент проекта, который, "обжегшись на молоке", сейчас старательно остужает любую близрасположенную жидкость, даже просто суммарно провел столько разъяснительных мероприятий относительно своей деятельности в бассейне Балтийского моря, что следующим шагом, судя по всему, должно стать уже разве что собственноручное спаривание блуждающих косяков балтийской селедки, салаки или еще каких-нибудь находящихся в прямой видимости экологов шпротов.

Более того.

У руководства NordStream 2 на руках опыт промышленной эксплуатации уже существующей первой нитки газопровода "Северный поток" — и никакого отрицательного влияния на окружающую среду никаким экологам там выявить, при всем огромном желании, так и не удалось.

Поэтому Всемирному фонду дикой природы и Союзу охраны природы Германии и пришлось отнести к редким, вымирающим видам животных, во-первых, политическое руководство стран, "протестующих против строительства", а именно Польши, Украины и Прибалтики, чтобы взять их под свою правовую защиту. А во-вторых, сам германский политикум, который допустил столь вопиющие "ошибки в процедуре принятия решений" (какие именно, естественно, не разъясняется — защитники природы выше этого), что вступил в порочные связи с Россией.

Не верите?

Цитируем "экологический документ".

"Очевидные ошибки в процедуре принятия решений, завуалированность в плане участия общественности и ужасающе тесные политико-экономические связи при развитии проекта подрывают доверие к германской политике и способствуют аполитичности населения ФРГ". Внимательный читатель, несомненно, должен сделать вывод, что политическая активность населения Германии с точки зрения экологов также относится к тем самым редким, вымирающим видам животных, которых они призваны защищать.

© Фото : WWF России Тигр © Фото : WWF России Тигр

В резюмирующей части письма, авторы, что естественно, призывают немецкие власти провести "критическую проверку процедуры утверждения" проекта газопровода, который они упорно называют "исключительно российским".

И запретить его.

Ну а в случае вполне прогнозируемого отказа германских властей (тут даже нечего обсуждать: в декабре прошлого года горное ведомство Штральзунда уже по факту выдало разрешение на строительство NordStream 2 на немецком шельфе), что также вполне естественно, угрожают "пойти в суд".

Каких брачующихся балтийских ластоногих, покой которых будет нарушен второй веткой "Северного потока", они в этот суд будут готовы привести в качестве свидетелей, экологической науке пока не известно.

А теперь немного серьезного.

Несомненную печаль тут вызывает даже не откровенно антироссийский характер документа: мы, в общем, привыкли. И прекрасно понимаем, что никаких практических результатов эта глупость авторам не принесет: NordStream 2 сам по себе реализуется сейчас больше не в российских, а в европейских интересах.

Потому как дешевый и куда более экологичный, чем эксплуатируемый сейчас уголь, русский трубопроводный газ может пойти и по альтернативным маршрутам, чему Турция и Китай свидетели. И те же "экологи" этого просто не могут не понимать.

А вот каким образом данный "превышающий полномочия", откровенно политический, а вовсе не профильно экологический документ скажется на репутации самих NABU и WWF — это, конечно, вопрос. Ибо, напомним, что только на территории нашей страны совместно с российскими властями тот же WWF успешно реализует огромное количество проектов, в том числе по защите зубра, амурского тигра и снежного барса. И репутация в том числе и этих проектов такими вот "политическими документами" отправляется снежному барсу под хвост.

© Иллюстрация РИА Новости Земля WWF © Иллюстрация РИА Новости Земля WWF

Приносить реально полезные дела в жертву политзаказу (или идейной русофобии) — просто глупо.