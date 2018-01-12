Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

Воображение западных журналистов, пишущих о России или русских, в последнее время не знает границ. Их "открытия" и путевые заметки переплюнули даже знаменитую развесистую клюкву.

Рига — Белфаст наших дней?

Одну из таких "клюкв" опубликовал недавно консервативный британский журнал The Spectator. Его автор Уильям Кук поделился с читателями своими "этнографическими заметками", основанными на его путешествии в Латвию. И не нашел ничего лучшего, как обвинить во всех бедах этой страны этнических русских, проживающих на ее территории.

Побывав несколько раз в Латвии, британский автор открыл там для себя то, что столица страны поделена на красивые "латышские" районы и жуткие "русские".

Свою первую поездку в Ригу, состоявшуюся всего 7 лет назад, Кук вспоминает с содроганием. Он даже сравнивает латвийскую столицу того времени с Белфастом периода конфликтов в Северной Ирландии. "После 20 лет независимости Рига все еще оставалась разделенным городом", — пишет автор, обнаруживший, что центр (надо полагать, латышский) выглядел вполне по-европейски, а вот "русская часть города" напомнила ему "недобрые старые дни Советского Союза". Итак, первое открытие: Рига имеет "русскую часть", а значит, и "латышскую".

И вот на прошлой неделе Кук снова побывал в Риге. "Я увидел ее еще более забитой, чем когда бы то ни было, заполненной туристами и бизнесменами, тратящими деньги, заключающими сделки. Но на неправильной стороне пути, где живут русские, все осталось как прежде", — рассказывает автор The Spectator.

Трущобы и "бомжатники"

Самое поразительное во всем этом — тот факт, что в Риге нет и не было каких-то особых этнических анклавов. Разделение столицы Латвии на "русские" и "латышские" кварталы — это та самая развесистая клюква, которую в последнее время генерируют некоторые западные репортеры, возомнившие себя "этнографами".

В позапрошлом году журналисты новостного балтийского портала Baltnews поражались подобным "открытиям", обнародованным немецким телеканалом ZDF. Там также выявили, что русские, оказывается, живут в Латвии "в отдельных собственных кварталах"

Мы не знаем, откуда данную информацию взяли немцы, однако британский путешественник Кук, похоже, черпал ее из немецких источников, а не собственных впечатлений. Во всяком случае, наши попытки узнать у жителей Риги, где находятся "неправильные русские", а где "правильные латышские" кварталы, не увенчались успехом. Абсолютно все опрошенные нами рижане только разводили руками, заслышав о результате "этнографического исследования" от The Spectator. Вот некоторые из их ответов, данных специально для РИА Новости:

Игорь Пащенко, бизнесмен, уроженец Риги: "Ну, это бред, конечно! Исторически есть районы (например, Московский район), в которых в советские времена давали квартиры приезжей рабочей силе, однако за эти годы пропорции поменялись… В том районе, где я живу, соотношение примерно 50 на 50".

Ирина Сморыго, специалист IT, также родившаяся в Риге: "Нет, это ерунда. Просто в годы независимости Латвии некоторые районы центра действительно превратились в трущобы и "бомжатники"… Но это общенациональное явление".

Надежда Емельянова, домохозяйка, жительница Риги: "Это ложь. Даже комментировать нет смысла. Мы здесь все смешанно живем… Нет никаких "русских" и "латышских" кварталов".

Задача — ассимилировать русских

Для чего же западному журналисту понадобилось придумывать свою развесистую клюкву о русских в Латвии? Косвенный ответ он дает сам. "Проблема", по его мнению, заключается в том, что "они смотрят российское телевидение, они читают российские газеты, они держатся своей компании". И Кук задается поразительным с точки зрения сегодняшних европейских ценностей вопросом: "Как же государство может ассимилировать их?"

До сих пор Евросоюз (частью которого является и Латвия, и все еще Британия) официально осуждал политику ассимиляции этнических, религиозных, языковых меньшинств. Но в отношении русских такие подходы британским журналистам кажутся нормальными. Так и до идеи "окончательного решения русского вопроса" рукой подать.