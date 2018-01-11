Дмитрий Лекух, для РИА Новости

Новость о том, что французская компания Engie доставит в Бостон из Великобритании груз СПГ, который был привезен туда с русского проекта "Ямал СПГ", была, безусловно, достаточно занимательна.

Но ничего экстраординарного в том, что русский сжиженный газ, доставленный российским танкером "Кристоф де Маржери" на британский терминал Isle of Grain, сразу же ушел транзитом через Атлантику, нет ничего ни символического, ни экстраординарного.

Просто в Америке сейчас холодно.

Очень холодно.

И оттого цены на газ единомоментно подскакивали на спотовом рынке аж до 6300 долларов за тысячу кубов. Да и дальше прогноз погоды там пока что неутешительный, а общий запас газа на местных ПХГ упал до минимального уровня за десятилетие.

А рынок СПГ, в отличие от рынка трубопроводного газа, вообще очень мобилен и живет по совершенно иным глобальным законам. И то, что конечным покупателем газа, изначально купленного малайзийской компанией в Сабетте, выступила именно Engie, объясняется довольно просто и абсолютно "не политически": у нее имеются забронированные мощности в бостонском терминале по регазификации.

Вот и идет сейчас французский СПГ-танкер Gaselys с "политически неправильным" русским сжиженным газом на родину великой и ужасной сланцевой революции.

Но это — всего лишь забавная разовая флуктуация, "гримаса рынка". Единственное, о чем она достаточно убедительно говорит, — американским "сланцам" по итогу придется конкурировать с русским СПГ не только на уже считающихся там, в США, "своими" премиальных рынках Юго-Восточной Азии, но и на своей территории.

Но прошедшая неделя подарила нам энергетические новости еще и, в общем-то, посмешнее.

И главные из них, как это ни странно, пришли к нам не откуда-нибудь, а из патентовано "политически русофобской" Скандинавии.

Итак.

В конце прошлой недели многие скандинавские издания вышли с кричащими заголовками типа: "Норвегия помогает Путину расправиться с экономикой Украины". Как выяснилось позднее, некоторый повод у них для этого все-таки был: норвежская компания Kværner выиграла тендер и заключила контракт с NordStream-2 на строительство наземных сооружений и компрессорных станций для "потока". И теперь именно "Kværner LLC" будет отвечать за инфраструктуру, закупку и установку трубопроводов и арматуры, а также за строительство фундамента и самих наземных сооружений "Северного потока — 2".

Как сообщается, "30% выигравшего тендер подразделения Aker Kværner Holdning принадлежат Министерству экономики и рыболовства Норвегии. И, следовательно, теперь и само норвежское государство в качестве владельца косвенно также принимает участие в проекте".

Такой вот, надо сказать, сам по себе весьма занимательный сюжет.

При этом, что особенно любопытно, когда соседи Норвегии, Швеция и Дания, пытаются (в противовес Германии, Австрии, Франции и Нидерландам) если не остановить, то хотя бы "перевести под общеевропейский контроль ЕС" строительство NordStream-2, то они апеллируют прежде всего к "норвежским запасам". Но, видимо, сами норвежцы знают о своих запасах что-то такое, что заставляет их начинать сотрудничать с "прямым конкурентом", даже несмотря на разгорающийся параллельно "шпионский скандал".

По крайней мере, как пишет сама пресс-служба Kværner, "планируемый новый газопровод NordStream-2 через Балтийское море обеспечит надежные, приемлемые и устойчивые поставки газа на европейский рынок".

…О чем это все нам с вами говорит?

О простой вещи. Любой "идеологический подход" уступает место подходу сугубо прагматическому и рациональному, когда речь заходит о по-настоящему важных вещах, будь то аномальные холода на побережье США или энергобезопасность "старой" Европы.