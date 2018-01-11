РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

США покупают русский газ, Норвегия помогает строить "Северный поток — 2"

08:3711.01.2018
(обновлено: 08:50 11.01.2018)
014721
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкТрубы для газопровода Северный поток 2. Архивное фотоТрубы для газопровода Северный поток 2. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк

Дмитрий Лекух, для РИА Новости

Новость о том, что французская компания Engie доставит в Бостон из Великобритании груз СПГ, который был привезен туда с русского проекта "Ямал СПГ", была, безусловно, достаточно занимательна.

Но ничего экстраординарного в том, что русский сжиженный газ, доставленный российским танкером "Кристоф де Маржери" на британский терминал Isle of Grain, сразу же ушел транзитом через Атлантику, нет ничего ни символического, ни экстраординарного.

Завод по производству сжиженного газа Ямал СПГ
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
"Так устроен рынок". Эксперт о поставках газа с "Ямала СПГ" в США
Просто в Америке сейчас холодно.

Очень холодно.

И оттого цены на газ единомоментно подскакивали на спотовом рынке аж до 6300 долларов за тысячу кубов. Да и дальше прогноз погоды там пока что неутешительный, а общий запас газа на местных ПХГ упал до минимального уровня за десятилетие.

А рынок СПГ, в отличие от рынка трубопроводного газа, вообще очень мобилен и живет по совершенно иным глобальным законам. И то, что конечным покупателем газа, изначально купленного малайзийской компанией в Сабетте, выступила именно Engie, объясняется довольно просто и абсолютно "не политически": у нее имеются забронированные мощности в бостонском терминале по регазификации.

Арктический танкер-газовоз Кристоф де Маржери (ледового класса Arc7), разработанный для проекта Ямал СПГ
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Эксперт о поставках газа из России в США: неожиданно, но объяснимо
Вот и идет сейчас французский СПГ-танкер Gaselys с "политически неправильным" русским сжиженным газом на родину великой и ужасной сланцевой революции.

Но это — всего лишь забавная разовая флуктуация, "гримаса рынка". Единственное, о чем она достаточно убедительно говорит, — американским "сланцам" по итогу придется конкурировать с русским СПГ не только на уже считающихся там, в США, "своими" премиальных рынках Юго-Восточной Азии, но и на своей территории.

Но прошедшая неделя подарила нам энергетические новости еще и, в общем-то, посмешнее.

Делай как я
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Делай как я

Рабочий на станции по добыче природного газа. Архивное фото
© AP Photo / Murad Sezer
Главные события в мировой газовой отрасли в 2017 году
И главные из них, как это ни странно, пришли к нам не откуда-нибудь, а из патентовано "политически русофобской" Скандинавии.

Итак.

В конце прошлой недели многие скандинавские издания вышли с кричащими заголовками типа: "Норвегия помогает Путину расправиться с экономикой Украины". Как выяснилось позднее, некоторый повод у них для этого все-таки был: норвежская компания Kværner выиграла тендер и заключила контракт с NordStream-2 на строительство наземных сооружений и компрессорных станций для "потока". И теперь именно "Kværner LLC" будет отвечать за инфраструктуру, закупку и установку трубопроводов и арматуры, а также за строительство фундамента и самих наземных сооружений "Северного потока — 2".

Как сообщается, "30% выигравшего тендер подразделения Aker Kværner Holdning принадлежат Министерству экономики и рыболовства Норвегии. И, следовательно, теперь и само норвежское государство в качестве владельца косвенно также принимает участие в проекте".

Люди с флагами Латвии, Эстонии и Литвы
© AFP 2017 / Ilmars Znotins
Градус истерии снижен. Эксперт о реакции стран Балтии на "Северный поток-2"
Такой вот, надо сказать, сам по себе весьма занимательный сюжет.

При этом, что особенно любопытно, когда соседи Норвегии, Швеция и Дания, пытаются (в противовес Германии, Австрии, Франции и Нидерландам) если не остановить, то хотя бы "перевести под общеевропейский контроль ЕС" строительство NordStream-2, то они апеллируют прежде всего к "норвежским запасам". Но, видимо, сами норвежцы знают о своих запасах что-то такое, что заставляет их начинать сотрудничать с "прямым конкурентом", даже несмотря на разгорающийся параллельно "шпионский скандал".

По крайней мере, как пишет сама пресс-служба Kværner, "планируемый новый газопровод NordStream-2 через Балтийское море обеспечит надежные, приемлемые и устойчивые поставки газа на европейский рынок".

…О чем это все нам с вами говорит?

О простой вещи. Любой "идеологический подход" уступает место подходу сугубо прагматическому и рациональному, когда речь заходит о по-настоящему важных вещах, будь то аномальные холода на побережье США или энергобезопасность "старой" Европы.

Северный поток - 2
"Северный поток-2"
Комментировать
Мнение
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена