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Худшая медицина в Европе. Как Латвия оказалась на больничной койке

08:0009.01.2018
(обновлено: 08:14 09.01.2018)
041437
© Depositphotos / sudok1Коридор в больнице. Архивное фотоКоридор в больнице. Архивное фото
© Depositphotos / sudok1

Константин Севастьянов, для РИА Новости

В Латвии самая высокая смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в Европе, а платежи пациентов за медицину в три раза больше, чем в среднем по Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в которую страна вступила в 2016 году. При этом, хотя формально в республике сохраняется бесплатное здравоохранение, на прием без оплаты приходится выстаивать в очереди по полгода и больше. Подробности — в материале РИА Новости.

"Вы бы умерли через два дня"

Улица в городе Даугавпилс, Латвия
CC BY 4.0 / Jurijs Nikolajevs / Daugavpils cietokšņa apbūve Imperatora ielā
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По данным ОЭСР, в Латвии на каждые 100 тысяч населения от сердечно-сосудистых болезней умирают 328 человек, тогда как в среднем в странах ОЭСР — 112. "Чаще всего это случается из-за атеросклероза. Кровеносные сосуды зарастают", — поясняет кардиолог Андрис Скриде. Он сетует, что государство слабо финансирует лечение сердечно-сосудистых заболеваний на первичной стадии, прежде чем пациент попадает на операционный стол.

Латвийские врачи уже многие годы бьют тревогу из-за состояния медицины в стране. В этом плане символичной стала смерть в июле прошлого года экс-главы Минздрава Ариса Аудерса, покончившего с собой. Это случилось после судебного процесса, на котором выяснилось, что Аудерс, будучи известным в Латвии хирургом, требовал от пациентов дополнительные денежные подношения за операции, уже оплаченные государственной больничной кассой.

В сходных прегрешениях обвиняли экс-президента Латвии Валдиса Затлерса, некогда работавшего травматологом-ортопедом. Еще один бывший высокопоставленный чиновник Вилис Криштопанс, в конце 90-х возглавлявший правительство страны, жалуется: "У меня дочка пошла в рижскую больницу Страдиня, болит живот. Ну, хорошо, пощупали, дали лекарства: уходи домой. Приехала в Валмиеру к другу на следующий день — ну, болит… Привезли ее сразу на скорой на операционный стол — аппендицит. Ей сказали: "Вы бы умерли через два дня". Это моя дочь! Вот вам конкретный пример. А вы говорите, "не дают умереть". Еще как дают".

CC BY 2.0 / kishjar? / РигаКолокольня Домского кафедрального собора в Риге в Латвии
CC BY 2.0 / kishjar? / Рига
Колокольня Домского кафедрального собора в Риге в Латвии

В 2017-м, с июля по декабрь в Латвии проходила забастовка семейных врачей. Для населения это было очень болезненно, так как по действующим в стране правилам попасть на осмотр к любому медицинскому специалисту жители могут, лишь получив предварительно направление от семейного врача. Один из забастовщиков, Ансис Дзалбс, который практикует в деревне Стальгене в Елгавском крае на юге страны, выступил с грустным рассказом в эфире "Латвийского радио". По его словам, регион большой, ближайшая больница —– в Елгаве. Поэтому, вместо того, чтобы отправлять людей туда, Дзалбсу самому приходится и накладывать гипс, и зашивать раны.

Некому лечить

Люди с флагами Литвы, Латвии и Эстонии
© AFP 2017 / Ilmars Znotins
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При этом семейные врачи проводили свою забастовку не в полном объеме, ограниченный прием пациентов все же велся. Полного выполнения своих требований "семейники" так и не добились и грозятся, что в скором времени протестное мероприятие может возобновиться.

Но главная проблема, от которой зависит будущее латвийской медицины, — удастся ли уменьшить отъезд работников отрасли в другие страны, где более высокие зарплаты. Истоки нынешней ситуации лежат еще в 2009 году, когда государство, испытав первый удар экономического кризиса, принялось срочно "резать" расходы на социальные нужды, в том числе на медицину. С тех пор квалифицированный медперсонал покидает государство пугающими темпами, и это ставит врачебную отрасль в тяжкую ситуацию.

В позапрошлом году Латвию всколыхнуло происшествие: правоохранительные органы начали уголовный процесс в отношении сорокапятилетнего мужчины, угрожавшего открыть стрельбу в здании Минздрава. Его дочь, нуждавшуюся в срочной медицинской помощи, последовательно "отфутболили" сначала в Елгавской больнице, а затем и в рижской клинике "Гайльэзерс". Последнее учреждение незадолго до этого уже "отличилось": там отказались госпитализировать пациента-сердечника с воспалением легких. 

© Depositphotos / chanawitПациент перед операцией
© Depositphotos / chanawit
Пациент перед операцией

Стой в очереди либо плати деньги

Уже в течение нескольких лет в начале каждого года во врачебных учреждениях Латвии наблюдается одна и та же картина: жители республики торопятся записаться на бесплатные медицинские обследования. Местная пресса рассказывает печальные истории о том, что людям, пытающимся в январе, к примеру, попасть по направлению семейного врача на оплаченную государством процедуру ультразвукового обследования (УЗИ) или на томографию, предлагают это сделать только осенью: ждать надо почти год. Впрочем, если заплатить 30-40 евро, пройти обследование можно уже в ближайшие дни.

Завод Радиотехника в Риге
© Sputnik / Робертс Вицупс
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Такая ситуация наблюдается даже в Риге, не говоря уже о небольших провинциальных городах. Член правления муниципальной Резекненской больницы Марита Гейде жалуется, что магнитного резонанса пациенты ждут в среднем по 145 дней (в очереди стоят по тысяче человек и более), компьютерной томографии — 140 дней, исследования кровеносной системы — полгода. Директор Екабпилсской больницы Иварc Звидриньш рассказал, что многие горожане не в силах томиться в очередях по два-три месяца и выбирают платные визиты. Кстати, в свое время врачи Екабпилса выдвинули благородную инициативу: в течение недели самые бедные горожане имели возможность обследоваться и получить консультацию бесплатно. Жаль только, что услуги медиков требуются людям не в течение одной недели, а постоянно.

Вид на Вильнюс, Литва
© Fotolia / mareciok
Европа в Прибалтике – не того сорта. Загуститель не тот
Сотрудники Даугавпилсской региональной больницы (ДРБ) рассказывают, что самые большие очереди здесь образовались на ангиографию (исследования сердца), реабилитацию, к физиотерапевтам, на сонографию, магнитный резонанс — люди иногда вынуждены ждать по четыре месяца. Также больнице пришлось объявить, что она больше не помогает больным с заболеваниями уха, горла, носа из–за отсутствия врачей–отоларингологов. Не осталось специалистов по челюстной хирургии, способных оказывать круглосуточную помощь. Кроме того, лечить острые травмы глаза возможно только в течение стандартного рабочего дня. Поэтому нередко пациентов в таком состоянии приходится везти из Даугавпилса в университетские клиники или другие региональные больницы.

Представители отрасли говорят, что проблему мог бы решить приезд медиков из других стран — в частности, заинтересованность в работе в Латвии проявляют врачи и медсестры из охваченной жестоким кризисом Украины. Однако и здесь встал камень преткновения: по латвийским законам для того, чтобы работать в здешних больницах и поликлиниках, необходимо иметь выданное госорганами удостоверение о превосходном знании латышского языка. Это останавливает потенциальных "медицинских гастарбайтеров".

© Fotolia / Sudok1Палата реанимации и интенсивной терапии
© Fotolia / Sudok1
Палата реанимации и интенсивной терапии

Проблему нехватки врачей испытывает в Прибалтике не только Латвия. В начале января в столице Литвы Вильнюсе студенты медицинских вузов, молодые доктора и другие работники здравоохранения провели акцию протеста "Поход последних врачей в аэропорт". Они требовали роста зарплат и улучшения социальных гарантий. В правительстве им ответили, что выставленные ими условия считают "нереальными".

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