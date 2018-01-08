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Кто на самом деле сидит на нефтяной игле

08:0008.01.2018
(обновлено: 08:02 08.01.2018)
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© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкНефтяной станок-качалка в Краснодарском крае. Архивное фотоНефтяной станок-качалка в Краснодарском крае. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Олег Макаренко, для РИА Новости

Как сказал классик, если враги нас осуждают, значит, мы все делаем правильно. Чаще всего Россию ругают за обладание нефтью. Это значит, что следует делать ставку именно на нее: черное золото принесет нам наибольший выигрыш в политике и экономике.

Буровая установка в месторождении сланцевого газа в штате Пенсильвания. Архивное фото
© AFP 2017 / Mladen Antonov
Американские "сланцевые бароны" переходят на сторону России

Сейчас нефть продолжает уверенно дорожать — недавно была преодолена отметка в 68 долларов за баррель, и уже мало кто удивится, если она вернется к низким 80 или к умеренным 100-120 долларам за баррель. Страшные прогнозы 2015 года не сбылись: ни производители сланцевой нефти, ни разработчики электромобилей так и не сумели надолго сбить цену на черное золото.

Нефть фактически обречена расти в цене и дальше — период сверхнизких цен полностью обескровил западных нефтяников, у которых не нашлось денег даже на разведку новых месторождений. В 2017-м был поставлен печальный рекорд: обнаруженной нефти хватит всего лишь на один месяц потребления.

Нефтяников можно сейчас сравнить с чукчей из анекдота, который выкапывал картошку через неделю после посадки. Не потому, что она успевала за это время вырасти, а потому, что он был очень голоден. Весь задел на ближайшие годы нефтяники "проели", а теперь и они сами, и обслуживающие их сервисные компании находятся за гранью финансового истощения. Исправить ситуацию может только длительный период сверхвысоких цен на нефть, так что, повторюсь, в ближайшие годы она обречена на рост.

© AP Photo / Jae C. HongДобыча нефти в Калифорнии, США
© AP Photo / Jae C. Hong
Добыча нефти в Калифорнии, США

Чудеса в экономике случаются не так уж часто. Мы долгие десятилетия активно выкачиваем нефть из-под земли, ежегодно приходится забуриваться все глубже и тратить на добычу каждого барреля все больше ресурсов. Население планеты, с другой стороны, растет — фабрикам и автомобилям все  в большем количестве требуются углеводороды. Возникает классическая ситуация дефицита.

Конечно, если мировая финансовая система рухнет под тяжестью накопившихся долгов и планету накроет мощный кризис, подобный Великой депрессии тридцатых, нефть может временно "нырнуть" и к тридцати, и даже к десяти долларам за баррель, поскольку у большинства стран просто не будет денег на покупку этого ценного ресурса. Однако подобный сценарий всего лишь отсрочит неизбежное — сильное и продолжительное повышение цен на черное золото.

Нефтегазовые и другие доходы России
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Соотношение "нефтяных" доходов и других поступлений в бюджет

С легкой руки западных экономистов принято считать, что Россия якобы безнадежно зависит от экспорта нефти, из-за чего ее нужно сравнивать с какой-нибудь латиноамериканской банановой республикой. К счастью для нас, серьезных оснований под этим мифом нет.

Во-первых, даже в 2012 году, когда средняя цена нефти составляла почти 90 долларов за баррель, доля ее экспорта в ВВП России не превышала 9%. Для сравнения: у Саудовской Аравии, Ливии и Ирака, настоящих "нефтяных стран", эта доля составляла более 40%.

Президент России Владимир Путин во время посещения Туапсинского НПЗ Роснефти. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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"Путин стал царем мировой нефти": американский Большой Волк проиграл

Благодаря огромным размерам России и исторической склонности полагаться на собственные силы она живет фактически на самообеспечении — почти все нужное для жизни производится на нашей территории. Внешняя торговля, конечно же, важна, однако она не является основой российской экономики: большая часть товаров и производится, и потребляется внутри страны.

Если завтра внезапно мировая торговля остановится, экономика почти всех государств планеты немедленно схлопнется. Отечественная экономика тоже содрогнется, но уверенно выдержит удар. Собственно, одна из причин, по которой в последние 15 лет наши власти столь упрямо ведут линию импортозамещения, как раз и заключается в желании обезопасить страну от внешних кризисов и потрясений. Мы должны не забыть при этом сказать спасибо и нашим американским партнерам, которые сделали многое, чтобы стимулировать Россию активнее развивать собственное производство.

Антироссийские санкции и международная торговля
© РИА Новости, Инфографика
Санкции против России и международная торговля

Вторая причина, которая не позволяет сравнивать Россию, например, с Нигерией — другим крупным экспортером черного золота, кроется в технологиях. Выращивание бананов — процесс нехитрый. Добыча же нефти требует использования высочайших технологий, подобных тем, что необходимы для дальних полетов в космос или создания самых современных процессоров.

Добыча нефти в Техасе, США
© AP Photo / PRNewsFoto/Redhawk Investment Group, LLC, Shutterstock
Нефть снова золото. Цена за баррель может подняться до 100 долларов

Большинство производителей нефти используют западные технологии, что влечет серьезную и болезненную зависимость от Запада. Однако Россия достаточно продвинута, чтобы опираться в основном на собственные силы.

Наконец, в последнее десятилетие в стране ударными темпами строят нефтеперерабатывающие заводы. Только в эту каденцию Владимира Путина (с 2012 по 2018 годы) было построено больше 20 крупных объектов, таких, например, как предприятие по производству полипропилена "Полиом" в Омске или Яйский нефтеперерабатывающий завод в Кемеровской области.

В 2014 году наш президент в ходе общения с журналистами заметил, что если мировые цены на нефть задержатся на уровне 80 долларов за баррель, то все ее производство рухнет. Практика показала, что прогноз был верным — производители держатся из последних сил, а цены неуклонно растут.

У вас, вероятно, есть хотя бы один знакомый, который всем должен и при этом постоянно пытается занять еще денег, чтобы раздать хотя бы самые срочные свои долги. Если такой знакомый есть, вы наверняка хотя бы раз удивлялись, как долго этому бедняге удается балансировать на грани разорения, не скатываясь в окончательное банкротство.

© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкТрубы и вышки сжигания попутного газа Омского нефтеперерабатывающего завода.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Трубы и вышки сжигания попутного газа Омского нефтеперерабатывающего завода.

Западные производители сланцевой нефти сейчас находятся ровно в таком же положении: они могут думать только о том, как оттянуть неизбежный дефолт еще на месяц-другой. Опыт показывает, что оттягивать конец, набирая все новые кредиты, можно годами, особенно на Западе, где ставка рефинансирования давно уже находится на околонулевых отметках. Вместе с тем нефтяная отрасль дошла уже до той точки невозврата, когда дефицит нефти не могут восполнить даже продолжающие работать банкроты.

Профессор Ричард Кэтлоу
© РИА Новости
Британский химик рассказал, как Земля готовится к жизни после нефти

Вероятно, именно этими соображениями объясняется тот факт, что даже западные фанаты "зеленых" технологий видят будущее за традиционной энергетикой и не стесняются вкладывать значительные суммы в нефтедобывающую и нефтеперерабатывающую отрасли.

Напоследок замечу, что в России дела у нефтяников обстоят не в пример лучше — сланцем и прочими труднодобываемыми запасами они никогда не увлекались, неподъемных кредитов не брали. Хоть временное снижение цен и не обрадовало отечественные нефтяные компании, но и серьезно навредить им не смогло.

Наши нефтяники продолжают экспортировать нефть и бензин, а страны Запада все глубже подсаживаются на так называемую разрекламированную нефтяную иглу, на которой сидит отнюдь не продавец незаменимого ресурса, а его покупатель.

© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВид на устройство загрузки нефти в танкер морской нефтеперерабатывающей платформы с вертолетной площадки
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Вид на устройство загрузки нефти в танкер морской нефтеперерабатывающей платформы с вертолетной площадки
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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
Сepreu _
"Сидит на игле" говорят про наркоманов, которые не могут жить без наркотиков, получается, что весь мир на "нефтяной игле". А если судить по неадекватному поведению, то Штаты и союзники - давние и безнадёжные наркоманы.
08:10
08.01.2018
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