Большая энергетическая победа Украины: враг почти разбит

Дмитрий Лекух, для РИА Новости

Пока народ по обе стороны российско-украинской границы, приходя в себя после новогодних праздников, готовился к Рождеству, украинский президент в американской социальной сети продолжал прощания.

"Одна из важнейших побед года, которую мы одержали вместе, — введение безвизового режима со странами Европейского союза. Украина сказала окончательное "прощай" русской и советской империям", — в очередной раз зачем-то написал украинский лидер в своем микроблоге в Twitter.

Одна з найважливіших перемог року, яку ми здобули разом, — запровадження безвізового режиму з країнами Європейського Союзу.



Україна сказала остаточне "прощавай" російській та радянській імперіям#Безвіз pic.twitter.com/dJi5Je7AAa — Петро Порошенко (@poroshenko) 4 января 2018 г.

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Но и этого ему показалось мало.

Помимо обыкновенной независимости, Петр Алексеевич совершенно официально (через тот же американский Twitter) провозгласил наступивший 2018-й еще и "годом энергетической независимости".

Поводом тут послужило то, напомним, что с 2014 года российский "Газпром" и "Нафтогаз Украины" судились в Стокгольмском арбитраже. Что самое любопытное, обе стороны обозначили результат своей "победой", а лично Порошенко — даже "исторической". Несмотря на то что по итогу не "Газпром" будет платить "Нафтогазу", а ровно наоборот: "Нафтгаз" "Газпрому" должен не только выплатить два миллиарда долларов задолженности за предыдущие поставки, но еще и, согласно решению суда, обязан два следующих года закупать напрямую у русских не менее пяти миллиардов кубов в год. А если не купит — просто заплатить 80% цены от "присуженного" в Стокгольме объема.

При этом за каждый день просрочки по данному долгу "Нафтогаз", денег у которого на настоящий момент нет (и он поэтому не платит), украинская сторона должна присылать российской 0,03% от суммы долга. То есть порядка 600 тысяч долларов США в сутки.

Кстати, с момента решения арбитража прошло уже две недели. Количество натикавших миллионов каждый может подсчитать самостоятельно.

Еще интереснее происходящее в других секторах той же энергетической отрасли. Например, в доблестно и ударно реализованной Петром Алексеевичем по инициативе "добровольцев и ветеранов" энергетической блокаде Донбасса.

Из официального отчета Государственной фискальной службы Украины следует, что "в 2017 году Украина импортировала 19 777,741 тысячи тонн угля на 2 744,062 миллиона долларов. Из России за этот период было импортировано угля на 1 552,196 миллиона долларов (56,57%), из США — на 682,014 миллиона (24,85%), из Канады — на 182,200 миллиона долларов (6,64%), из других стран — на 327,653 миллиона долларов (11,94%)".

Здесь следует отдельно отметить, что до "прощания и блокады" Украина импортировала данного вида топлива немного поменьше. Где-то приблизительно на 1,3 миллиарда долларов, покупая его во все том же Донбассе по цене, в разы меньшей, чем сейчас у "государства-агрессора".

А всего, по словам представителя Национального банка Украины Олега Чурия, "транспортная и энергетическая блокада" принесла украинской экономике только прямых потерь в размере 1,8 миллиарда все тех же универсальных американских долларов. Косвенные потери, понятное дело, заместитель главы НБУ посчитать просто не мог из-за отсутствия надлежащего инструментария. Да и не банкирское это дело — косвенные потери считать.

А ведь это, напомним, только малая толика свободолюбивой политики, которую проводят по отношению к своей экономике и своему населению нынешние киевские власти.

Был ведь еще и ненужный (и тоже "блокировавшийся") "дотационный" Крым.

Был разрушенный своими руками транспортный и логистический узел, связывавший Российскую Федерацию и страны Юго-Восточной Азии с европейским Западом через территорию именно Украины: на радость новым русским портам на Черном море и Балтике, а также полякам и персонально Александру Григорьевичу Лукашенко.

Были разорванные связи с российским ВПК, вынудившие Российскую Федерацию провести — вполне, кстати, удачное и уже фактически завершенное — "импортозамещение" в технологических цепочках.

Было замечательное украинское судостроение и верфи, и двигателестроение. А поскольку силовые установки стремительно развивающимся русским военному и гражданскому флотам сейчас особенно остро нужны — нам пришлось построить соответствующие заводы и размещать эти заказы уже теперь у себя.

И наконец, есть миллионы здоровых и трудолюбивых украинцев и украинок в репродуктивном возрасте, работающих на российской территории и на российскую экономику сейчас куда интенсивнее, чем пару лет назад. Дающих, кстати, вполне позитивный демографический тренд "в плюс" Российской Федерации.

Так что множественные победы киевской власти неоспоримы. Вопрос только в том, кто же является главным ее врагом, которого она так эффективно щемит, заставляя в массовом порядке беднеть и покидать родину.