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Как Порошенко получил своего "Гонгадзе"

08:0004.01.2018
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© Фото : официальный сайт президента УкраиныПрезидент Украины Петр Порошенко. Архивное фотоПрезидент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© Фото : официальный сайт президента Украины

Ростислав Ищенко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Накануне Нового года в Киеве пропала адвокат Ирина Ноздровская. Утром второго января ее тело обнаружили в реке Кизка возле села Демидов Вышгородского района Киевской области. Колото-резаные раны в области шеи и практически полное отсутствие одежды не оставляли сомнения в том, что женщина была убита.

Украинскоая правозащитница Ирина Ноздровская
© Фото : аккаунт в Facebook Ирины Ноздровской
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И тут началось. Возле здания областного управления полиции собралась возбужденная толпа непонятных, но крайне агрессивно настроенных людей. Начальника областной полиции пытались избить. "Народ" выражал недоверие областной полиции и требовал передачи дела киевскому городскому управлению.

Забавно, но "протестанты" обвиняли полицию в затягивании расследования. Между тем с момента подачи заявления о пропаже Ноздровской до обнаружения ее тела прошло менее трех суток. В этом отношении к полиции вряд ли можно предъявить претензии. Часто пропавших ищут годами и даже десятилетиями. Ведь убийца обычно старается спрятать труп, а не подбросить туда, где его быстро могут найти и опознать.

Возбудилось и посольство США, которое немедленно назвало Ноздровскую правозащитницей, выразило обеспокоенность медленным расследованием дела и потребовало от властей большей оперативности.

Сотрудники Украинской полиции в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Ноздровская действительно не так давно вела в суде дело своей погибшей сестры. Она добилась реального срока для сбившего ее пьянчужки, по итогам скандала также вынужден был уйти в отставку председатель Вышгородского районного суда, который приходится дядей преступнику.

Но если человек, защищающий родственника, — правозащитник, то все мы правозащитники, а убитый почти три года назад Бузина — и вовсе мать Тереза. Если дело Ноздровской, по мнению посольства США, медленно расследуется, то тогда дело об убийстве Бузины не расследуется вообще.

Но смерть никому не известной Ноздровской почему-то американцев обеспокоила. Хотя десятки тысяч  погибших в последние годы от рук бандитов по всей Украине их не волновали. Кстати, мы не случайно вспомнили Бузину. Это общеизвестный писатель, журналист, пацифист, человек, которого действительно можно было бы назвать правозащитником. Однако за три года посольство США даже не пискнуло ничего по поводу его гибели и хода расследования этого преступления. А тут прошло трое суток — и не только посольство, но и американские общественные организации кушать не могут: так хотят побыстрее увидеть убийц Ноздровской на скамье подсудимых. И их желание разделяется кем-то оперативно нанятой киевской массовкой.

Бывший губернатор Одесской области Украины и лидер политической партии Рух нових сил Михаил Саакашвили отвечает на вопросы журналистов. 26 декабря 2017. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Когда-то точно так же пропажа никому (кроме узкого круга друзей) не известного журналиста Георгия Гонгадзе возбудила украинскую и американскую общественность. Через некоторое время выяснилось, что журналист был убит, причем его труп преступники почему-то тоже "спрятали" так, чтобы его невозможно было не найти. А потом обвинения в организации данного преступления получил Кучма, что едва не привело к его досрочной отставке. Когда же правление Кучмы все же закончилось, ключевой свидетель — генерал Кравченко, возглавлявший в момент убийства МВД, странно покончил с собой двумя выстрелами в голову. И все — дело забыли и замяли, посадив по обвинению в этом убийстве начальника милицейской наружки. Вопрос, кто заказал Гонгадзе, так и остался открытым. И американцев это почему-то перестало волновать и уже лет тринадцать не интересует.

Гонгадзе тоже начали искать буквально через пару часов после того, как он покинул квартиру своей любовницы. Хотя все его друзья знали, что он спокойно может где-нибудь "зависнуть" на пару дней. Власть была немедленно обвинена в его исчезновении, а милиция — в недостаточно быстром расследовании.

Украинский военнопленный. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Сейчас — аналогичный случай. Человека только что убили, а власти и полиция уже виноваты в том, что медленно ищут виновных. Убийство никому не известного адвоката привлекает внимание всех ключевых СМИ, иностранных посольств, возбужденной "общественности". До этого в Киеве куда как более известных адвокатов, которые вели резонансные дела, убивали, но никого это не волновало.

Есть и еще одна странность. Адвокат Татьяна Монтян, которая занимала очень активную и крайне некомфортную для Порошенко жизненную позицию, буквально накануне убийства публично заявила, что "уходит на пенсию" "по просьбе детей" и больше не будет вести правозащитную и общественную деятельность. Монтян, добровольно отказавшаяся от общественной активности, —  это так же правдоподобно, как Хиллари, добровольно уступившая президентство Трампу.

При этом Татьяна — человек, хорошо осведомленный о настроениях и планах определенных украинских политических кругов, это ее хлеб насущный. Плюс многолетние наработанные связи, контакты. В конце концов, успешный адвокат на Украине — это не только и не столько талант, сколько возможность обратиться к нужным людям с правильным предложением.

Украинскоая правозащитница Ирина Ноздровская
© Фото : аккаунт в Facebook Ирины Ноздровской
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Но и адвокат Ноздровская — не просто адвокат. Она еще и помощник народного депутата Татьяны Черновол. Не исключено, что именно это позволило ей выиграть дело сестры. Участница всех Майданов, известный грантоед, Черновол имеет в украинской политике вес куда больший, чем правоохранительная и судебная системы Вышгородского района Киевской области.

Складывается впечатление, что для дальнейшей раскачки режима никак не желающего уходить по-хорошему Порошенко понадобилась традиционная сакральная жертва. Очевидно, в этот раз ее решили назначить из числа "правозащитников". Татьяна Монтян на эту роль подходила идеально. Порошенко она втаптывала в грязь где и как только могла. Если бы доброжелатели (а друзей у нее, безусловно, не меньше, чем врагов) посоветовали ей временно залечь на дно, то организовать ее похищение и убийство стало бы не то чтобы физически неисполнимо — его невозможно было бы правильно отработать технически и информационно.

Но ведь грамотные люди всегда готовят запасной вариант. И не один. Подошла Ноздровская, которая была под рукой, а противостояние которой с вышгородской судебной системой было хорошо известно потенциальным заказчикам преступления. Она, конечно, не идеальный правозащитник и с Порошенко ее сложнее связать, но на безрыбье и рак рыба. А не получилось бы с ней — был бы кто-то третий.

Михаил Саакашвили в Апелляционном суде в Киеве. 3 января 2018
© РИА Новости / Стрингер
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Посмотрим, как будет развиваться ситуация дальше, но первые шаги "возмущенной общественности" повторяют ситуацию на заре второго Майдана. После "избиения онижедетей" "общественность" тоже вначале потребовала отставки руководителя киевского "Беркута" и ГУВД Киева. Согласись власть на эти отставки — и любые дальнейшие ее приказы о разгоне уже не были бы выполнены. Но поскольку она на них не согласилась, следующим ультиматумом стала отставка министра внутренних дел Захарченко, затем — всего правительства, а вскоре — и самого Януковича.

Требование об увольнении главы киевского областного управления нацполиции "общественность" уже выдвинула. Теперь можно идти путем второго Майдана, повышая планку притязаний, а можно, как в случае с акцией "Украина без Кучмы", которая была инспирирована убийством Гонгадзе, но так и ни во что не вылилась, оказавшись фальстартом, внезапно "найти" пленки, на которых Порошенко распоряжается убить Ноздровскую.

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