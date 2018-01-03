Дороже денег. Почему России и Китаю нужны новые трубопроводы

Дмитрий Лекух, для РИА Новости
Как сообщает китайское новостное агентство Синьхуа, из китайского города Мохэ (провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай) с первого января нового, 2018 года, в КНР введена в коммерческую эксплуатацию вторая ветка российско-китайского нефтепровода. Ее цель — прокачка российской трубопроводной сырой нефти по территории Китая для коммерческой эксплуатации. Как сообщил генеральный управляющий компании Petro China Pipeline Company Цзян Чанлян, вторая ветка будет пролегать параллельно первой. Проект "служит предложенной Китаем инициативе "Один пояс, один путь" и "направлен на углубление энергетического сотрудничества между Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией".
Кстати.
Ежесуточные объемы российского нефтяного экспорта в КНР находятся на рекордной отметке в 6,3 миллиона тонн, демонстрируя рост на уровне 60% по сравнению с 2016 годом.
А во-вторых, поскольку имеются в виду поставки из "внутренней России" во "внутренние провинции Китая", то многократно снижаются риски доставки. А это в условиях нынешнего нестабильного международного положения, если смотреть хотя бы на пару десятилетий вперед, и для Российской Федерации, и для Китайской Народной Республики едва ли не важнее всего.
И во многом именно это, помимо чисто экономических соображений, и подтолкнуло в свое время российское правительство еще во времена путинского премьерства одобрить соглашение с Китаем о сотрудничестве в нефтяной сфере, предполагающее строительство ответвления от нефтепровода Восточная Сибирь — Тихий океан на Китай. Соответствующие контракты были подписаны в 2010 году между Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (China National Petroleum Corporation), "Транснефтью", "Газпромом", "Лукойлом" и "Роснефтью".
Поэтому, несмотря на то, что вести переговорами с китайской стороной всегда трудно, одна за другой проблемы, стоящие перед нашими странами, пусть тяжело и компромиссно, но взаимовыгодно решаются.
В связи с чем можно вспомнить мудрую пословицу про то, что добрый сосед лучше злого родственника. В контексте поведения как бы "родственных" нам европейцев в особенности.