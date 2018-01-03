Дороже денег. Почему России и Китаю нужны новые трубопроводы

Дмитрий Лекух, для РИА Новости

Как сообщает китайское новостное агентство Синьхуа, из китайского города Мохэ (провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай) с первого января нового, 2018 года, в КНР введена в коммерческую эксплуатацию вторая ветка российско-китайского нефтепровода. Ее цель — прокачка российской трубопроводной сырой нефти по территории Китая для коммерческой эксплуатации. Как сообщил генеральный управляющий компании Petro China Pipeline Company Цзян Чанлян, вторая ветка будет пролегать параллельно первой. Проект "служит предложенной Китаем инициативе "Один пояс, один путь" и "направлен на углубление энергетического сотрудничества между Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией".

Кстати.

Эта ветка позволит нарастить продажу российской трубопроводной нефти на территорию Китайской Народной Республики с 15 уже существующих до 30 планируемых миллионов тонн нефти российской марки ESPO в год. Это, конечно, не так много по сравнению с общими объемами (порядка 80% российской нефти и газового конденсата отправляются на экспорт по морю), особенно если учесть, что по итогам 2017 года Россия стала крупнейшим поставщиком сырой нефти для Китая, опередив Анголу и Саудовскую Аравию.

Ежесуточные объемы российского нефтяного экспорта в КНР находятся на рекордной отметке в 6,3 миллиона тонн, демонстрируя рост на уровне 60% по сравнению с 2016 годом.

Но, во-первых, тут речь идет о "внутренних провинциях", где с появлением трубопровода конкурентов у российской нефтяной марки ESPO (с учетом стоимости доставки) вообще не будет.

А во-вторых, поскольку имеются в виду поставки из "внутренней России" во "внутренние провинции Китая", то многократно снижаются риски доставки. А это в условиях нынешнего нестабильного международного положения, если смотреть хотя бы на пару десятилетий вперед, и для Российской Федерации, и для Китайской Народной Республики едва ли не важнее всего.

И во многом именно это, помимо чисто экономических соображений, и подтолкнуло в свое время российское правительство еще во времена путинского премьерства одобрить соглашение с Китаем о сотрудничестве в нефтяной сфере, предполагающее строительство ответвления от нефтепровода Восточная Сибирь — Тихий океан на Китай. Соответствующие контракты были подписаны в 2010 году между Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (China National Petroleum Corporation), "Транснефтью", "Газпромом", "Лукойлом" и "Роснефтью".

Первоначальная проектная мощность — 15 миллионов тонн — успела удвоиться, и перспективы проекта уже произведенными работами вовсе не ограничиваются. И дело тут не только в том, что китайцам нужна нефть и безопасные маршруты ее транспортировки (море — это хорошо и дешево, но есть нюансы с точки зрения глобальной безопасности). Нам, в свою очередь, необходимо развивать гигантские, богатейшие, но пока крайне малонаселенные — да что там, почти безлюдные, — пространства Восточной Сибири. И лучшего драйвера, чем расширение геологоразведки, нефтедобычи и транспортировки, автоматически тянущих за собой какую-никакую, а инфраструктуру, на первом этапе тут как-то даже и придумать-то тяжело. Достаточно сказать, что только для обеспечения электроэнергией объектов нефтепровода ВСТО в течение только первых двух лет потребовалась прокладка более 800 километров ЛЭП и строительство 14 объектов сети.

Поэтому, несмотря на то, что вести переговорами с китайской стороной всегда трудно, одна за другой проблемы, стоящие перед нашими странами, пусть тяжело и компромиссно, но взаимовыгодно решаются.

В связи с чем можно вспомнить мудрую пословицу про то, что добрый сосед лучше злого родственника. В контексте поведения как бы "родственных" нам европейцев в особенности.