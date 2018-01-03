РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Дороже денег. Почему России и Китаю нужны новые трубопроводы

09:0403.01.2018
(обновлено: 10:00 03.01.2018)
048331
© РИА Новости / Алексей БабушкинПерейти в фотобанкОткрытие российского участка нефтепровода Россия - Китай. Архивное фотоОткрытие российского участка нефтепровода Россия - Китай. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
Перейти в фотобанк

Дмитрий Лекух, для РИА Новости

Как сообщает китайское новостное агентство Синьхуа, из китайского города Мохэ (провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай) с первого января нового, 2018 года, в КНР введена в коммерческую эксплуатацию вторая ветка российско-китайского нефтепровода. Ее цель — прокачка российской трубопроводной сырой нефти по территории Китая для коммерческой эксплуатации. Как сообщил генеральный управляющий компании Petro China Pipeline Company Цзян Чанлян, вторая ветка будет пролегать параллельно первой. Проект "служит предложенной Китаем инициативе "Один пояс, один путь" и "направлен на углубление энергетического сотрудничества между Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией".

Кстати.

На компрессорной станции. Архивное фото
© AFP 2017 / Sergey Bobok
В Китае ввели в эксплуатацию вторую ветку российско-китайского нефтепровода
Эта ветка позволит нарастить продажу российской трубопроводной нефти на территорию Китайской Народной Республики с 15 уже существующих до 30 планируемых миллионов тонн нефти российской марки ESPO в год. Это, конечно, не так много по сравнению с общими объемами (порядка 80% российской нефти и газового конденсата отправляются на экспорт по морю), особенно если учесть, что по итогам 2017 года Россия стала крупнейшим поставщиком сырой нефти для Китая, опередив Анголу и Саудовскую Аравию.

Ежесуточные объемы российского нефтяного экспорта в КНР находятся на рекордной отметке в 6,3 миллиона тонн, демонстрируя рост на уровне 60% по сравнению с 2016 годом.

Восточный экспресс
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Восточный экспресс

Флаги Китая и США во время визита Дональда Трампа в КНР. 9 ноября 2017
© REUTERS / Jonathan Ernst
"Прощай, русский газ": почему американский триумф в Китае так быстро сдулся
Но, во-первых, тут речь идет о "внутренних провинциях", где с появлением трубопровода конкурентов у российской нефтяной марки ESPO (с учетом стоимости доставки) вообще не будет.

А во-вторых, поскольку имеются в виду поставки из "внутренней России" во "внутренние провинции Китая", то многократно снижаются риски доставки. А это в условиях нынешнего нестабильного международного положения, если смотреть хотя бы на пару десятилетий вперед, и для Российской Федерации, и для Китайской Народной Республики едва ли не важнее всего.

И во многом именно это, помимо чисто экономических соображений, и подтолкнуло в свое время российское правительство еще во времена путинского премьерства одобрить соглашение с Китаем о сотрудничестве в нефтяной сфере, предполагающее строительство ответвления от нефтепровода Восточная Сибирь — Тихий океан на Китай. Соответствующие контракты были подписаны в 2010 году между Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (China National Petroleum Corporation), "Транснефтью", "Газпромом", "Лукойлом" и "Роснефтью".

Рабочий на станции по добыче природного газа. Архивное фото
© AP Photo / Murad Sezer
Главные события в мировой газовой отрасли в 2017 году
Первоначальная проектная мощность — 15 миллионов тонн — успела удвоиться, и перспективы проекта уже произведенными работами вовсе не ограничиваются. И дело тут не только в том, что китайцам нужна нефть и безопасные маршруты ее транспортировки (море — это хорошо и дешево, но есть нюансы с точки зрения глобальной безопасности). Нам, в свою очередь, необходимо развивать гигантские, богатейшие, но пока крайне малонаселенные — да что там, почти безлюдные, — пространства Восточной Сибири. И лучшего драйвера, чем расширение геологоразведки, нефтедобычи и транспортировки, автоматически тянущих за собой какую-никакую, а инфраструктуру, на первом этапе тут как-то даже и придумать-то тяжело. Достаточно сказать, что только для обеспечения электроэнергией объектов нефтепровода ВСТО в течение только первых двух лет потребовалась прокладка более 800 километров ЛЭП и строительство 14 объектов сети.

Поэтому, несмотря на то, что вести переговорами с китайской стороной всегда трудно, одна за другой проблемы, стоящие перед нашими странами, пусть тяжело и компромиссно, но взаимовыгодно решаются.

В связи с чем можно вспомнить мудрую пословицу про то, что добрый сосед лучше злого родственника. В контексте поведения как бы "родственных" нам европейцев в особенности.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Своим курсом
Комментировать
Мнение
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена