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О рейде русских волков в Финляндию. Новогодний фельетон

08:0031.12.2017
(обновлено: 08:08 31.12.2017)
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© Depositphotos / ramonsub.hotmail.comВолки в зимнем лесуВолки в зимнем лесу
© Depositphotos / ramonsub.hotmail.com

Игорь Романович, автор блога Green Tea

Канун Нового года. Российско-финская граница. Стая российских волков переходит границу у реки.

Бредут, периодически встречая своих финских коллег.

Коллеги толстые и лоснящиеся. Каждый в электронном ошейнике. Европа. Запрет на отстрел и охоту и защита прав животных.

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Русские волки неодобрительно косятся на финских. Зажрались…

Финские ухоженные фермы. Свиньи, куры, гуси.

Летят перья, визжат хрюшки, лязгают челюсти голодных пришельцев.

Фермеры печально наблюдают. У каждого ружье, а стрелять нельзя. Европа, защита прав животных. Они лишь безнадежно кричат, толерантно потрясая кулаками: "Волки! Вы очень нехорошие!"

Финские ученые бьют тревогу. В стране нелегальные волки! Без электронных ошейников, имен и учета. Непорядок. А вдруг их кто обидит?

Группа финских зоологов и егерей спешно грузится на снегоходы. Карабины с усыпляющими иголками, ошейники с GPS для волков.

Окружают лесок у озера, где после обеда отдыхает стая. Идут цепью, чтобы не проскочил ни один.

Стая поднимается, обходит зоологов с флангов и заходит к ним в тыл.

Рычание, лязг челюстей, пронзительные крики. Обрывки штанов, ружья, ошейники и брошенные снегоходы, так как своим ходом по морозу внезапно оказалось быстрее.

Что делать? Ответ очевиден — звать русских зоологов. Их волки, они их лучше знают, вот пусть и помогают.

Позвонили в Санкт-Петербург, пожаловались.

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Там ответили, что пришлют группу молодых талантливых ученых, но, увы, не бесплатно, так как теперь капитализм и подарков от Ленина больше не будет. Надевание на стаю ошейников с датчиками будет стоить триста тридцать евро каждому молодому ученому. И еще двадцать ящиков водки "Финляндия" для протирки микроскопов в лабораториях.

Договорились.

Приехал грузовик "Урал" защитного цвета. Из него выгрузились немногословные рослые молодые зоологи в зимнем камуфляже. Автоматы, ручные пулеметы, приборы ночного видения. Финские зоологи обеспокоены — пули усыпительные? А то сами понимаете, у нас тут Европа.

Старший научный сотрудник поправляет разгрузку и успокаивает — усыпительные. Спать будут как убитые. Сдержанный смех молодых ученых.
Грузят в кузов пачки ошейников, курят в рукав, негромко совещаются. Поехали.

Вернулись утром. Усталые, но довольные. Доложили — волки окольцованы.

Финские зоологи к мониторам. Есть! По мониторам движутся красные точки. Ура! Вот расчет, как договаривались.

Приезжие сноровисто грузят ящики, пересчитывают деньги, и "Урал" пропадает в снежной дымке.

Наблюдение за новыми волками в первые же дни приносит финским ученым сенсацию. Точки на мониторе передвигаются в строго определенном алгоритме. Весь день четкой цепочкой они ходят взад-вперед, а вечером собираются в аккуратный круг и до утра уже не шевелятся.

Учеными был начат труд "Поведенческие феномены финских волков в зимний период". Нобелевская премия не за горами.

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Вторую ночь не спится финскому зоологу Мике Мякинену.

Странные повадки волков не дают покоя пытливому ученому.

Вечером он грузит на свой снегоход радар GPS и едет в лес к месту сбора красных точек.

Его воображение рисует стаю, собравшуюся на большой совет вокруг Акеллы.

Они оборачиваются к Мике. "Приветствую тебя, молодой финский зоолог Мика! — торжественно произносит Акелла. — Иди к нам в стаю! Будешь первым финским Маугли!"

Мика мечтательно улыбается и прибавляет газу.

Вот и то место. Мика въехал на большую поляну в лесу. Акеллы нет, вместо него лаконичное строение из бревен с вывеской Bar.

Изнутри доносится звон стаканов и бодрое пение финских лесорубов. Вокруг строения темнеют лесовозы.

Мика от неожиданности открывает рот — на днище каждого лесовоза мигает знакомый огонек электронного ошейника.

…………………………

Российско-финская граница. Погранзастава. Праздничный новогодний стол.

Начальник заставы держит в руке рюмку финской водки.

— Как там наши волки, товарищ лейтенант?

— Уже поели и отдыхают в вольерах, товарищ майор! Замерзли малость.

— Хорошо. А что замерзли — ничего! Пограничный волк должен стойко переносить все тяготы и лишения воинской службы. Что ж поделать, если нам собак второй год не присылают. Кстати, как там наши медведи?

— Занимаются боевой и политической подготовкой, товарищ майор!

— Отлично. К 23 февраля зашлем их в Норвегию. У них там тоже водка, евро и защита прав животных. С Новым годом, товарищи зоологи!

— С Новым годом! Ура! — дружно прокатывается по заставе.

Эхо донеслось до глубин заснеженного ночного леса.

Спящая в теплом дупле белка проснулась, привычно встала по стойке смирно и отдала честь.

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1 пользователь оставил 1 комментарий
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constantin.zejn
Ой, спасибо, Вы подняли настроение человеку, работающему под новый год.)))
08:25
31.12.2017
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