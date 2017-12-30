"Смертельная опасность для Украины". "Северный поток" уничтожит Порошенко

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости
В Киеве готовятся к серьезному разговору с европейскими политиками. В ЕС обнаружили, что Петр Порошенко их, мягко говоря, на протяжении трех с половиной лет обманывал — обещал реформы, а сам в это время использовал Украину для собственного обогащения. Тем временем новый премьер-министр Польши Матеуш Моравицкий сделал громкое заявление: проект "Северный поток — 2", который Россия строит вместе с Германией, может стать "даже смертельным для Украины, нашего непосредственного соседа".
Газ как политический инструмент
Секрет "успеха" режима Петра Порошенко, пользовавшегося до недавнего времени безусловной поддержкой европейских политических и финансовых структур, имеет вполне прагматическое, экономическое обоснование.
Украина — крупнейший транзитер российского газа. Ежегодно через нее прокачивается в Европу около 60 миллиардов "кубов" голубого топлива, потребление которого постоянно растет в Европе. А вообще, возможности Украины в этом направлении вдвое больше — можно прокачивать до 120 миллиардов кубометров газа.
Но на самом деле речь не просто о 10 процентах доходов. Фактически весь политический интерес Европы к Украине базируется на этом.
Утратив функцию транзитера российского газа, Украина из страны, представляющей важный политический и стратегический интерес, превращается в обычное периферийное государство с целой кучей проблем, которые политический режим Порошенко, несмотря на европейские преференции, решить так и не смог.
И в этом смысле прав премьер Польши Моравицкий: "Северный поток — 2" становится гибельным — только не для Украины, конечно, а для самого режима Порошенко.
Как Порошенко обманул сам себя
На протяжении трех с половиной лет президентства Порошенко вел довольно изощренную политику. С одной стороны, поддерживал в украинском обществе антироссийскую истерию, бесконечно делал заявления о якобы готовящейся в отношении Украины российской агрессии и чуть ли не полномасштабной войны, с другой — гарантировал европейским политикам проведение в стране реформ, борьбу с коррупцией, выполнение Минских соглашений, обеспечение в стране прав человека и свободы СМИ.
Минские соглашения, что теперь стало очевидно всем, срываются по вине самого Порошенко. Повсеместными стали обыски, аресты и осуждение журналистов и блогеров, не поддерживающих нынешний режим.
Единственным сомнительным достижением нынешнего украинского президента и его команды остается приверженность оголтелой антироссийской политике — как внутри страны, так и за ее пределами. На этом режим Порошенко и держался три года, получая финансирование из США и ЕС. Но теперь, когда функционально режим Порошенко перестает быть привлекательным для ЕС, остается единственный политический союзник — США.
Но получилось иначе. Россия договорилась с Германией о строительстве "Северного потока — 2". И Берлин в этом вопросе проявил упрямство и на шантаж американцев не поддался.
Почему появился Саакашвили
Михаил Саакашвили появился на Украине при администрации Барака Обамы — как уши и глаза Госдепа США. Его задача была понятной: контролировать ход реформ, обеспечивая интересы Штатов. Так он и действовал. Но в ноябре 2016 года в США произошла смена президентов, вместо демократа Обамы к власти пришел республиканец Трамп.
Правда, Саакашвили нашел новых покровителей — в Евросоюзе, где отношение к Порошенко, как уже было сказано, резко изменилось. Вот почему Саакашвили перешел к активным действиям. Правда, ни в ЕС, ни в США так и не определились, что же делать с Порошенко, а главное, кем его заменить. Поэтому в последние дни и лихорадит Украину.