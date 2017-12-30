"Смертельная опасность для Украины". "Северный поток" уничтожит Порошенко

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

В Киеве готовятся к серьезному разговору с европейскими политиками. В ЕС обнаружили, что Петр Порошенко их, мягко говоря, на протяжении трех с половиной лет обманывал — обещал реформы, а сам в это время использовал Украину для собственного обогащения. Тем временем новый премьер-министр Польши Матеуш Моравицкий сделал громкое заявление: проект "Северный поток — 2", который Россия строит вместе с Германией, может стать "даже смертельным для Украины, нашего непосредственного соседа".

Газ как политический инструмент

Секрет "успеха" режима Петра Порошенко, пользовавшегося до недавнего времени безусловной поддержкой европейских политических и финансовых структур, имеет вполне прагматическое, экономическое обоснование.

Украина — крупнейший транзитер российского газа. Ежегодно через нее прокачивается в Европу около 60 миллиардов "кубов" голубого топлива, потребление которого постоянно растет в Европе. А вообще, возможности Украины в этом направлении вдвое больше — можно прокачивать до 120 миллиардов кубометров газа.

Что касается экономики, то прокачка российского газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины дает в бюджет два-три миллиарда долларов ежегодно, что составляет примерно 10 процентов доходной части годового бюджета Украины.

Но на самом деле речь не просто о 10 процентах доходов. Фактически весь политический интерес Европы к Украине базируется на этом.

Утратив функцию транзитера российского газа, Украина из страны, представляющей важный политический и стратегический интерес, превращается в обычное периферийное государство с целой кучей проблем, которые политический режим Порошенко, несмотря на европейские преференции, решить так и не смог.

И в этом смысле прав премьер Польши Моравицкий: "Северный поток — 2" становится гибельным — только не для Украины, конечно, а для самого режима Порошенко.

© Фото : Nord Stream 2 Производство труб для строительства газопровода"Северный поток – 2" на заводе Europipe в Мюльхайме © Фото : Nord Stream 2 Производство труб для строительства газопровода"Северный поток – 2" на заводе Europipe в Мюльхайме

Как Порошенко обманул сам себя

На протяжении трех с половиной лет президентства Порошенко вел довольно изощренную политику. С одной стороны, поддерживал в украинском обществе антироссийскую истерию, бесконечно делал заявления о якобы готовящейся в отношении Украины российской агрессии и чуть ли не полномасштабной войны, с другой — гарантировал европейским политикам проведение в стране реформ, борьбу с коррупцией, выполнение Минских соглашений, обеспечение в стране прав человека и свободы СМИ.

Ни по одному из пунктов режим Порошенко за три с половиной года не может отчитаться о положительной динамике. Реформы, проведенные топорно и в основном в интересах близкого к Порошенко-олигарху круга бизнесменов, сделали Украину по уровню доходов населения самой нищей страной в Европе.

Минские соглашения, что теперь стало очевидно всем, срываются по вине самого Порошенко. Повсеместными стали обыски, аресты и осуждение журналистов и блогеров, не поддерживающих нынешний режим.

Единственным сомнительным достижением нынешнего украинского президента и его команды остается приверженность оголтелой антироссийской политике — как внутри страны, так и за ее пределами. На этом режим Порошенко и держался три года, получая финансирование из США и ЕС. Но теперь, когда функционально режим Порошенко перестает быть привлекательным для ЕС, остается единственный политический союзник — США.

У Вашингтона, конечно, есть свои интересы. И прежде всего в поставках сжиженного газа в Европу, который почти на 30 процентов дороже российского. Поэтому, создавая очаг напряженности на Украине как в стране — транзитере российского газа, США закладывали в этот конфликт собственный коммерческий интерес: чем больше проблем у России и Украины, тем привлекательнее для европейцев станут поставки сжиженного сланцевого газа из США, даже если он будет значительно дороже российского.

Но получилось иначе. Россия договорилась с Германией о строительстве "Северного потока — 2". И Берлин в этом вопросе проявил упрямство и на шантаж американцев не поддался.

Почему появился Саакашвили

Михаил Саакашвили появился на Украине при администрации Барака Обамы — как уши и глаза Госдепа США. Его задача была понятной: контролировать ход реформ, обеспечивая интересы Штатов. Так он и действовал. Но в ноябре 2016 года в США произошла смена президентов, вместо демократа Обамы к власти пришел республиканец Трамп.

Порошенко, прекрасно осведомленный о роли Саакашвили в своей команде как соглядатая администрации Обамы, уволил Саакашвили со всех постов (губернатора Одесской области, советника президента) буквально на следующий день после президентских выборов в США — 9 ноября 2016 года.

Правда, Саакашвили нашел новых покровителей — в Евросоюзе, где отношение к Порошенко, как уже было сказано, резко изменилось. Вот почему Саакашвили перешел к активным действиям. Правда, ни в ЕС, ни в США так и не определились, что же делать с Порошенко, а главное, кем его заменить. Поэтому в последние дни и лихорадит Украину.