РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

"Смертельная опасность для Украины". "Северный поток" уничтожит Порошенко

08:0030.12.2017
(обновлено: 08:06 30.12.2017)
127975
© Фото : Nord Stream 2/Axel SchmidtТрубы для строительства газопровода Северный поток - 2 на заводе в КоткеТрубы для строительства газопровода Северный поток - 2 на заводе в Котке
© Фото : Nord Stream 2/Axel Schmidt

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

В Киеве готовятся к серьезному разговору с европейскими политиками. В ЕС обнаружили, что Петр Порошенко их, мягко говоря, на протяжении трех с половиной лет обманывал — обещал реформы, а сам в это время использовал Украину для собственного обогащения. Тем временем новый премьер-министр Польши Матеуш Моравицкий сделал громкое заявление: проект "Северный поток — 2", который Россия строит вместе с Германией, может стать "даже смертельным для Украины, нашего непосредственного соседа".

Газ как политический инструмент

Секрет "успеха" режима Петра Порошенко, пользовавшегося до недавнего времени безусловной поддержкой европейских политических и финансовых структур, имеет вполне прагматическое, экономическое обоснование.

Украина — крупнейший транзитер российского газа. Ежегодно через нее прокачивается в Европу около 60 миллиардов "кубов" голубого топлива, потребление которого постоянно растет в Европе. А вообще, возможности Украины в этом направлении вдвое больше — можно прокачивать до 120 миллиардов кубометров газа.

Сотрудники компании Нафтогаз. Архивное фото
© AFP 2017 / Sergei Supinsky
Украина одержала моральную победу над Россией — и заплатит ей миллиарды
Что касается экономики, то прокачка российского газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины дает в бюджет два-три миллиарда долларов ежегодно, что составляет примерно 10 процентов доходной части годового бюджета Украины.

Но на самом деле речь не просто о 10 процентах доходов. Фактически весь политический интерес Европы к Украине базируется на этом.
Утратив функцию транзитера российского газа, Украина из страны, представляющей важный политический и стратегический интерес, превращается в обычное периферийное государство с целой кучей проблем, которые политический режим Порошенко, несмотря на европейские преференции, решить так и не смог.

И в этом смысле прав премьер Польши Моравицкий: "Северный поток — 2" становится гибельным — только не для Украины, конечно, а для самого режима Порошенко.

© Фото : Nord Stream 2Производство труб для строительства газопровода"Северный поток – 2" на заводе Europipe в Мюльхайме
© Фото : Nord Stream 2
Производство труб для строительства газопровода"Северный поток – 2" на заводе Europipe в Мюльхайме

Как Порошенко обманул сам себя

На протяжении трех с половиной лет президентства Порошенко вел довольно изощренную политику. С одной стороны, поддерживал в украинском обществе антироссийскую истерию, бесконечно делал заявления о якобы готовящейся в отношении Украины российской агрессии и чуть ли не полномасштабной войны, с другой — гарантировал европейским политикам проведение в стране реформ, борьбу с коррупцией, выполнение Минских соглашений, обеспечение в стране прав человека и свободы СМИ.

Трубы для газопровода Северный поток 2
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Аналитик: "Северный поток-2" – "смерть" Украины? С этим можно согласиться
Ни по одному из пунктов режим Порошенко за три с половиной года не может отчитаться о положительной динамике. Реформы, проведенные топорно и в основном в интересах близкого к Порошенко-олигарху круга бизнесменов, сделали Украину по уровню доходов населения самой нищей страной в Европе.

Минские соглашения, что теперь стало очевидно всем, срываются по вине самого Порошенко. Повсеместными стали обыски, аресты и осуждение журналистов и блогеров, не поддерживающих нынешний режим.

Единственным сомнительным достижением нынешнего украинского президента и его команды остается приверженность оголтелой антироссийской политике — как внутри страны, так и за ее пределами. На этом режим Порошенко и держался три года, получая финансирование из США и ЕС. Но теперь, когда функционально режим Порошенко перестает быть привлекательным для ЕС, остается единственный политический союзник — США.

Газовое хранилище под Львовом, Украина
© AFP 2017 / Anatolii Stepanov
Эксперт: боюсь, Украине все же придется сдавать свою ГТС в металлолом
У Вашингтона, конечно, есть свои интересы. И прежде всего в поставках сжиженного газа в Европу, который почти на 30 процентов дороже российского. Поэтому, создавая очаг напряженности на Украине как в стране — транзитере российского газа, США закладывали в этот конфликт собственный коммерческий интерес: чем больше проблем у России и Украины, тем привлекательнее для европейцев станут поставки сжиженного сланцевого газа из США, даже если он будет значительно дороже российского.

Но получилось иначе. Россия договорилась с Германией о строительстве "Северного потока — 2". И Берлин в этом вопросе проявил упрямство и на шантаж американцев не поддался.

© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкУчасток магистрального газопровода "Северный поток" в немецком городе Любмин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Участок магистрального газопровода "Северный поток" в немецком городе Любмин

Почему появился Саакашвили

Михаил Саакашвили появился на Украине при администрации Барака Обамы — как уши и глаза Госдепа США. Его задача была понятной: контролировать ход реформ, обеспечивая интересы Штатов. Так он и действовал. Но в ноябре 2016 года в США произошла смена президентов, вместо демократа Обамы к власти пришел республиканец Трамп.

Компрессорная станция НАК Нафтогаз Украины в Харькове
© AFP 2017 / Sergey Bobok
Эксперт объяснил, почему Порошенко заговорил о закупках газа в России
Порошенко, прекрасно осведомленный о роли Саакашвили в своей команде как соглядатая администрации Обамы, уволил Саакашвили со всех постов (губернатора Одесской области, советника президента) буквально на следующий день после президентских выборов в США — 9 ноября 2016 года.

Правда, Саакашвили нашел новых покровителей — в Евросоюзе, где отношение к Порошенко, как уже было сказано, резко изменилось. Вот почему Саакашвили перешел к активным действиям. Правда, ни в ЕС, ни в США так и не определились, что же делать с Порошенко, а главное, кем его заменить. Поэтому в последние дни и лихорадит Украину.

© REUTERS / Valentyn OgirenkoУчастник митинга сторонников Михаила Саакашвили в центре Киева за принятие закона об импичменте украинского президента Петра Порошенко. 17 декабря 2017
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Участник митинга сторонников Михаила Саакашвили в центре Киева за принятие закона об импичменте украинского президента Петра Порошенко. 17 декабря 2017
Комментировать
Мнение
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Вячеслав Александров
И зачем ему целый поток - одной газовой камеры хватит!!!
08:34
30.12.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена