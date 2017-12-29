Владимир Веретенников, для РИА Новости

"Куплю всю водку в магазине"

После того как в Эстонии подняли цены на спиртное, жители республики устремились в алкогольные туры в соседнюю Латвию. Компанию им традиционно составляют финны и литовцы. Но настоящее бедствие — британские алкогольные путешественники. Буйные англичане регулярно устраивают в Риге пьяные дебоши, нападают на местных и ломают имущество.

В Эстонии осенью состоялась массовая акция под названием "В сентябре не пьем", к которой присоединились несколько тысяч эстонцев. В знак серьезности намерений они выкладывали в социальных сетях свои фотографии с перевернутым стаканом в руках. В Министерстве социальных дел не скрывали радости — "замечательная инициатива". В правительстве давно уже выражают обеспокоенность. По результатам прошлого года каждый совершеннолетний эстонец в среднем потребил 9,9 литра чистого алкоголя. При этом эксперты Всемирной организации здравоохранения утверждают, что уже шесть литров могут нанести серьезный урон человеческому здоровью.

Вопреки ожиданиям, объем потребления горячительных напитков не снижается из-за того, что в Эстонии цены на них в последнее время серьезно выросли. Особое значение для любящих "поддать" эстонцев приобрела Латвия — они активно осваивают алкотуризм в эту страну. По сравнению с 2016 годом число эстонцев, предпочитающих покупать там алкоголь, увеличилось почти вдвое. Неудивительно: спиртное в Латвии примерно наполовину дешевле, чем в Эстонии.

Сейчас эстонцев в латвийских винно-водочных магазинах стало так много, что многие из них уже получили там скидочные карты. Очереди выстраиваются настолько длинные, что навевают ассоциации с давно забытой эпохой 80-х.

Поскольку далеко не все гости из Эстонии понимают по-латышски, на помощь соотечественникам пришел юморист, журналист и музыкальный критик Мартс Юрс. В декабре он опубликовал специальный разговорник, в который включил самые необходимые для эстонского алкотуриста фразы на латышском. Книжечка содержит такие столь необходимые словесные конструкции, как: "Я хочу купить водку", "Я хочу купить пиво", "Я куплю всю водку, что есть у вас в магазине", "У вас еще осталась водка?" — и прочие в подобном же духе.

Эстонское издание Postimees недавно опубликовало интервью с таксистом Урмасом, регулярно возвращающимся из Латвии с полным багажником бутылок. На одного человека эстонскими законами разрешено провозить через границу 110 литров пива и десять литров крепкого алкоголя.

"Ездят за спиртным целыми автобусами"

В одной лишь латвийской Валке (город расположен практически на самой границе) для приезжих построили шесть крупных алкошопов. В приграничных районах Эстонии жалуются, что поток алкотуристов увеличил аварийность на дорогах. "В Валгаском уезде резко выросло число дорожных аварий. Если спросить, почему — ответом будет: люди ездят в Латвию за алкоголем. Они ездят туда и обратно. Они не пьяные. Просто плотность движения влияет и на число аварий", — говорит гендиректор эстонского департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер.

По примеру эстонцев в Латвию в последнее время зачастили и финны — они ездят за спиртным целыми автобусами. По их словам, например, сорта водки, которые в Финляндии стоят 10-15 евро, в Латвии обходятся в сумму, чуть большую пяти евро. Упаковка пива в Финляндии стоит в среднем 24 евро, а в Латвии то же количество можно купить за 10 евро. Неудивительно, что в эту страну тянутся и жители Литвы, где недавно тоже повысился акциз на выпивку и к тому же запретили продажи спиртного на автозаправочных станциях.

В Риге и окрестностях можно встретить и немало пьяных британских туристов — традиционно именно они, в отличие от более флегматичных прибалтов и финнов, считаются самыми буйными во хмелю. В латвийской столице можно услышать немало баек о "подвигах" "англиков".

Одна из нашумевших выходок последнего времени: два британца проникли на территорию 3-й Рижской государственной гимназии и сломали электронный механизм, запирающий ворота. В полицейском участке они рассказали, что прибыли в Ригу на "мальчишник". Недавно в Старой Риге задержали еще двух англичан: они крушили горшки с цветами на террасе ресторана и, сняв брюки, демонстрировали прохожим свои причинные места. В рижском McDonalds пьяный британский солдат сломал нос молодому латышу.

Впрочем, жалуются и сами иностранцы. "В такси нас надувают. Все время несоразмерно высокая цена за услуги. Также и в барах в меню на латышском и русском языках цены ниже, нежели в меню, которые нам дают на английском. Это несправедливо, нас обманывают", — рассказал один из английских гостей в программе латвийского телевидения.