Украина — США: мы подцепили от вас вирус, подрывающий страну

Виктор Мараховский, для РИА НовостиThe Washington Times. В ней она сообщает, что Украина совершила большую ошибку, выписав себе из США Михаила Саакашвили.
Тут нельзя не вспомнить, что Михаил Николаевич после своего бегства с родины (где его до сих пор помнят и ждут, но Интерпол отказывается помогать) осел в Нью-Йорке. Там он был в принципе никому не нужен. Лишь журналисты время от времени забредали к нему в Бруклин и насмешливо-трогательно писали, как он потолстел со времен своего президентства, как ездит на велосипеде, пьет здоровый фреш из кокосового ореха, жалуется на кусачие цены, планирует вернуться в Грузию триумфатором, констатирует, что гражданская война на Украине — "это конец Путина", пишет книжку и время от времени наносит визиты своим старым покровителям — Виктории Нуланд и Джону Маккейну.
Если бы этот опыт удался — дальнейшие перспективы могли быть головокружительны. Слаженная интербригада далее могла бы десантироваться в Молдову или в Ливию, или даже в Сирию после "обрушения режима Асада" (напомним, на дворе было начало 2015 года, и надежды на переформатирование планеты еще не угасли), чтобы продвигать там Pax Americana в его идеологически чистом виде.
Но Михаил Николаевич оказался не таков. Он не саморассосался — в отличие от прочих. Сначала его долго и некрасиво отдирали от власти, а затем он обнаружил потрясающие бойцовские качества — и оказалось, что его на пути к цели не могут удержать ни торопливое лишение украинского гражданства, ни государственная граница, ни крыши, ни автозаки, ни наручники.
Сейчас, по ее словам, "Саакашвили играет, безусловно, на стороне России, и горькая правда в том, что сознательно или подсознательно он стал инструментом подрыва Украины. Он отлично понимает это, но ему плевать. Цена его действий не важна для него, все, что важно для Михаила Саакашвили — это Михаил Саакашвили".
Что хотелось бы по этому поводу отметить.
Михаил Николаевич не заразил украинскую государственность ничем таким, чем она сама не болела. И на самом деле проблема Украины с Саакашвили не в том, что он не сумел вписаться в украинскую политику.
Все его "броски на прорыв", картинные выбегания на крышу, передвижные майданы и призывы, его избыточность и весь прочий цирк — это строго то самое, что отличает украинскую политику от обычной, скучно-пристойной. Что европейской, что российской, что даже шоуменской американской. Карнавальный скандализм — это украинский политический стиль в чистом виде. Начиная от Майдана как способа смены власти и заканчивая яркими эпизодами вроде "Тимошенко на шпильках в инвалидной коляске" или там "Парасюк, пробивающий с ноги очередному генералу".
Так что жалобу киевского вице-премьера в Вашингтон следует понимать в последнюю очередь как желание вылечиться от вируса. Это просто симптом его дальнейшего развития — и попытка вовлечь во внутриукраинскую свалку еще и "взрослых".