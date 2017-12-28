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Украина — США: мы подцепили от вас вирус, подрывающий страну

Сюжет:
Ситуация на Украине. Декабрь 2017 (363)
08:3528.12.2017
(обновлено: 10:51 28.12.2017)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкМихаил Саакашвили у здания Верховной рады в Киеве. 6 декабря 2017Михаил Саакашвили у здания Верховной рады в Киеве. 6 декабря 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Виктор Мараховский, для РИА Новости

Михаил Саакашвили на заседании Апелляционного суда в Киеве. 22 декабря 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Саакашвили заявил, что популярнее Порошенко
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе написала жалобную статью для американской  газеты The Washington Times. В ней она сообщает, что Украина совершила большую ошибку, выписав себе из США Михаила Саакашвили.

Тут нельзя не вспомнить, что Михаил Николаевич после своего бегства с родины (где его до сих пор помнят и ждут, но Интерпол отказывается помогать) осел в Нью-Йорке. Там он был в принципе никому не нужен. Лишь журналисты время от времени забредали к нему в Бруклин и насмешливо-трогательно писали, как он потолстел со времен своего президентства, как ездит на велосипеде, пьет здоровый фреш из кокосового ореха, жалуется на кусачие цены, планирует вернуться в Грузию триумфатором, констатирует, что гражданская война на Украине — "это конец Путина", пишет книжку и время от времени наносит визиты своим старым покровителям — Виктории Нуланд и Джону Маккейну.

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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В Киеве назвали приглашение Саакашвили на Украину ошибкой
Однако в начале 2015 года он стал частью впечатляющего международного эксперимента, который злые языки обозвали "американским проектом по созданию десантируемых элит". В рамках проекта, напомним, по бывшему СССР была набрана команда твердых в либеральной демократии деятелей — и направлена демократизировать Украину. Поскольку (наряду с гражданами из Грузии и Литвы) в команду взяли даже нашу соотечественницу, Марию Егоровну Гайдар, из России за  ходом эксперимента тоже следили с веселым интересом.

Если бы этот опыт удался — дальнейшие перспективы могли быть головокружительны. Слаженная интербригада далее могла бы десантироваться в Молдову или в Ливию, или даже в Сирию после "обрушения режима Асада" (напомним, на дворе было начало 2015 года, и надежды на переформатирование планеты еще не угасли), чтобы продвигать там Pax Americana в его идеологически чистом виде.

Зря спускали
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Зря спускали

Президент Украины Петр Порошенко и Михаил Саакашвили. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Украинцы назвали Порошенко и Саакашвили политиками года
Однако что-то пошло не так. Вернее, не так пошло все — и не только в самой Америке, где выбрали не того президента. В первую очередь не сложилось на Украине, которая оказалась нереформируемой извне. "Варяги" очень быстро увязли в склоках с местными и вскоре почти все из власти исчезли. По большей части их выдавили в добровольно-принудительном порядке, и они покорно саморассосались.

Но Михаил Николаевич оказался не таков. Он не саморассосался — в отличие от прочих. Сначала его долго и некрасиво отдирали от власти, а затем он обнаружил потрясающие бойцовские качества — и оказалось, что его на пути к цели не могут удержать ни торопливое лишение украинского гражданства, ни государственная граница, ни крыши, ни автозаки, ни наручники.

Бывший губернатор Одесской области Украины и лидер политической партии Рух нових сил Михаил Саакашвили отвечает на вопросы журналистов. 26 декабря 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Саакашвили потребует в ЕСПЧ компенсацию за "похищение" сотрудниками СБУ
Упомянутая выше Климпуш-Цинцадзе сокрушено констатирует: "Мы ошиблись. Вместо реформатора мы получили революционера. Вместо волшебника мы получили вирус, который инфицировал политическую систему Украины, движимый больным эго и ненасытной жаждой власти. <…> С самого начала он был не более чем агентом нестабильности. Сейчас он призывает к новому Майдану. <…> Украина не в состоянии перенести еще одну революцию, ей не нужна еще одна революция".

Сейчас, по ее словам, "Саакашвили играет, безусловно, на стороне России, и горькая правда в том, что сознательно или подсознательно он стал инструментом подрыва Украины. Он отлично понимает это, но ему плевать. Цена его действий не важна для него, все, что важно для Михаила Саакашвили — это Михаил Саакашвили".

Политическая клоунада Саакашвили
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Незваные гости

Плакат с надписью Мишу - в Грузию, Петю - в Гагаузию вывесили украинские националисты на здании на площади Независимости, Киев. 24 декабря 2017
© Фото : Національний корпус
В центре Киева вывесили плакат "Мишу — в Грузию, Петю — в Гагаузию"
…В общем, пафос выступления порошенковского вице-премьера понятен. Заявление ее адресовано тем силам по ту сторону Атлантики, которые санкционировали направление на Украину Михаила Николаевича — с тем чтобы они, если можно, забрали его обратно. Конечно, The Washington Times — трибуна невысокая (там только название удачное). Но на более высокие трибуны украинских министров сейчас, видимо, в США не пускают.

Что хотелось бы по этому поводу отметить.

Михаил Николаевич не заразил украинскую государственность ничем таким, чем она сама не болела. И на самом деле проблема Украины с Саакашвили не в том, что он не сумел вписаться в украинскую политику.

Президент Украины Петр Порошенко и избранный глава партии Солидарность, Юрий Луценко на съезде в Киеве
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Сказки от Порошенко: о чем украинские власти врали в 2017 году
Наоборот. Ее главная проблема в том, что, в отличие от всех прочих участников "демократического десанта", Саакашвили как раз смог. Он оказался чисто украинским политиком в самом горьком смысле этого слова.

Все его "броски на прорыв", картинные выбегания на крышу, передвижные майданы и призывы, его избыточность и весь прочий цирк — это строго то самое, что отличает украинскую политику от обычной, скучно-пристойной. Что европейской, что российской, что даже шоуменской американской. Карнавальный скандализм — это украинский политический стиль в чистом виде. Начиная от Майдана как способа смены власти и заканчивая яркими эпизодами вроде "Тимошенко на шпильках в инвалидной коляске" или там "Парасюк, пробивающий с ноги очередному генералу".

Михаил Саакашвили
© РИА Новости / Стрингер
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Приключения Саакашвили: от губернатора в Одессе до "Карлсона" в Киеве
Предъявлять Михаилу Николаевичу, что он удачно вписался в общий политический стиль своей новой родины, — просто лицемерие. А винить его в том, что ему наплевать на граждан, что он подрывает Украину и что для него важен только он сам — лицемерие тем более. Если удалить из нынешней украинской политики всех деятелей, соответствующих этим критериям, кто останется-то?

Так что жалобу киевского вице-премьера в Вашингтон следует понимать в последнюю очередь как желание вылечиться от вируса. Это просто симптом его дальнейшего развития — и попытка вовлечь во внутриукраинскую свалку еще и "взрослых".

Оставить нельзя выдворить
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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