Россия развалится в 2017-м: главный несбывшийся прогноз года

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

Подходит к концу 2017-й — год, на который многие "друзья России" на протяжении длительного времени давали всевозможные апокалиптические прогнозы. "В 2017-м Россия распадется", "К 2017 году Россия прекратит свое существование" — подобные формулировки долго были в ходу у всякого рода "предсказателей".

"Интуитивно наметил эту дату"

Десять лет назад эту фразу как заклинание повторяли на одном из украинских ток-шоу, устраиваемых в "оранжевые годы". Тогда 2017 год упоминался довольно часто в связи с тем, что именно он был определен в качестве даты выхода из Севастополя Черноморского флота России. Один медийный персонаж, позже ставший идеологом киевского Майдана 2014 года и значимой фигурой в СМИ постмайданной Украины, отталкивающе хихикая, заявил: "Да о чем вы говорите! К 2017 году России уже не будет, Россия к этому времени распадется".

Затем он повторил это на торжественном приеме, устроенном послом на Украине Виктором Черномырдиным в честь Дня России.

А потом это стало модным трендом у украинской и российской либеральной тусовки — заявлять о том, что 2017 год станет финальным годом истории России. Трудно сказать наверняка, почему именно он. Видимо, дата "17-й год" наполнена для этих людей неким символическим смыслом в связи с Октябрьской революцией.

Вот, к примеру, что говорил украинский психоаналитик (целый доктор наук) Александр Фильц еще три года назад: "Россия распадется в 2017 году. Я для себя интуитивно наметил эту дату. Я так чувствую".

Самое поразительное, что подобную же "аргументацию" своих прогнозов давали и некоторые российские "эксперты". Так, небезызвестный Станислав Белковский также заявил, что процесс "саморазрушения" российской власти состоится в 2017 году, дав этому точно такое же "объяснение", как и вышеприведенный психоаналитик: "Почему? Не могу объяснить. Интуитивно".

Мнение "геополитиков"

В том же 2014 году украинское издание "Главком" провело в Киеве круглый стол на тему "Развал России: угрозы и вызовы для Украины". Там тема распада России в районе 2017 года особо и не дебатировалась: это и так понятно. Больше обсуждали вопрос, что же делать в это время Украине, и сошлись на том, что ей надо готовиться "забирать российские территории".

На этом мероприятии некая Ольга Курносова, представленная в качестве "российского политика, эмигрировавшего из России", заявила, что если раньше власть там не изменится, то "уже такой кровавый сценарий — это 2017 год" . А украинский философ Сергей Дацюк начал рассказывать о том, что Украина после этого должна "в любом случае контролировать" территории вплоть до Ставрополя, Курскую, Воронежскую области и даже Белоруссию (видимо, ее тоже отнесли к территории "разваливающейся" России). "Непосредственной задачей" Киева Дацюк назвал "организацию самоуправления" этих территорий.

Пиарщик структур "Блока Петра Порошенко" Александр Нойнец три года назад также заявил: "К 2017 году рухнет Россия". Он обосновал это тем, что в "гонке на выживание" должен остаться кто-то один — либо Украина, либо Россия. И, соответственно, посчитал, что этим "одним" должна остаться, как вы понимаете, Украина.

Не отставали от украинских "экспертов" и тамошние политики. Лидер партии правых ультранационалистов "Свобода" Олег Тягнибок всего-то год назад со ссылкой на "много политологов и геополитиков" (да-да, именно геополитиков) заявил, что Россия распадется в 2017 году, а Украина должна ей в этом "помочь" и воспользоваться плодами распада. Вплоть до того, что уже наметил, как Киев будет отбирать у России 1/15 часть российского золотого и алмазного фонда.

Украинский дипломат Юрий Щербак пояснил, что в 2017 году Россию "постигнет Божья кара". И это радостно распространяли и западные СМИ, вещающие на нашу страну.

Не могли не включиться в этот процесс и украинские астрологи. Так, некий Влад Росс, которого все украинские СМИ любят цитировать накануне каждого Нового года, в конце 2014 года заявил, что Владимир Путин будет свергнут в 2017 году, а Россия расколется на три части.

Наконец, миллиардер Джордж Сорос до конца 2017 года обещал России "полный экономический крах".

Еще больше ускорения

Теперь с датами очередных "распадов России" всевозможные "эксперты" и "геополитики" стали осторожнее. Видимо, еще не придумали такую же символичную дату, как 2017-й. К примеру, все либеральные сайты с неимоверной быстротой подхватили и стали раскручивать тезис Натальи Гулевской, представляемой в качестве "российского политика": "С Путиным или без него, Россия все равно бы дождалась очередного витка развала, но теперь это будет ускорено в разы".

То есть новую дату развала еще не определили. Соответственно, если верить украинским "геополитикам" и российским либералам, Россия должна была развалиться в 2017 году, а теперь ее развал "ускорен в разы". Значит, теперь она, вероятно, "распадется" задним числом.