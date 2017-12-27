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"Не будем кланяться нацистам". Как в Латвии героизируют пособников Гитлера

08:0027.12.2017
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© Sputnik / Оксана ДжаданПерейти в фотобанкУчастники марша ветеранов Ваффен СС и их сторонников в Риге. Архивное фотоУчастники марша ветеранов Ваффен СС и их сторонников в Риге. Архивное фото
© Sputnik / Оксана Джадан
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Владимир Веретенников, для РИА Новости

Участники марша ветеранов СС и их сторонников в Риге. Архивное фото
© Sputnik / Оксана Джадан
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В Латвии уравняли статус советских и нацистских ветеранов
Сейм Латвии в окончательном чтении утвердил закон о присвоении статуса участника Второй мировой войны гражданам Латвии, сражавшимся в регулярных частях как против нацистской Германии, так и против СССР. При этом на неграждан закон не распространяется. С учетом того, что многие советские ветераны — именно неграждане, это означает, что пособники нацистов получат в республике более высокий статус, чем бойцы Красной армии.

"Доживаем жизнь в нищете"

Официальная позиция Латвии сводится к тому, что латыши, сражавшиеся по разные линии фронта, были в одинаковой степени "жертвами войны", вынужденными класть головы за интересы чуждых режимов. При этом отношение к ним все же неравное.

Умерший в прошлом году Альберт Паже, долгое время возглавлявший общество ветеранов латышского 130-го стрелкового корпуса РККА, с горечью рассказывал: "Многие доживают свою жизнь в полной нищете. Наши однополчане, живущие в Германии, Америке, Израиле, получают поддержку от своих стран. Мы же на все свои многочисленные обращения всегда получаем от латвийского правительства одно: признание нашего вклада в разгром фашизма. Как будто мы сами не знаем о своем вкладе, но пособие выплачивают так называемым "национальным партизанам" (сражавшимся против советских войск. — Прим. ред.), а не нам. Нас упрекают: они присягали Гитлеру, а вы — Сталину".

Участники марша ветеранов Ваффен СС и их сторонников в Риге. Архивное фото
© Sputnik / Оксана Джадан
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В Латвии раскритиковали закон, уравнивающий ветеранов СС и Красной Армии
В мае 2012 года президент Латвии Андрис Берзиньш обратился к еще живым советским ветеранам-латышам и бывшим легионерам Waffen SS с призывом к "примирению". Он же предложил парламенту начать работу над законопроектом о статусе участника Второй мировой войны, предусматривающим, в частности, введение выплат его обладателям.

Работа над этим документом затянулась на пять с лишним лет. Участниками войны были признаны "граждане Латвии, являвшиеся таковыми на 17 июня 1940 года, и постоянные жители Латвии, легально въехавшие в страну до этой даты". Эта норма "не распространяется на лиц и членов их семей, которые прибыли в Латвию по так называемому договору о военных базах от 5 октября 1939 года". Таким образом, многие бойцы РККА новый статус не получат.

"Это игры властей"

© Фото : из личного архиваАнатолий Гаврилович Гунарь
© Фото : из личного архива
Анатолий Гаврилович Гунарь

Участники шествия латышского легиона Ваффен СС в Риге
© РИА Новости / Оксана Джадан
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Политолог: ветераны легиона СС в Латвии теперь будут почти героями
Бывших участников войны, способных вынести оценку законопроекту, остались в Латвии считаные единицы. Восьмидесятивосьмилетний житель Даугавпилса Анатолий Гаврилович Гунарь — человек уникальный. Рожденный в маленьком украинском селе Перелюб под Черниговом, он в годы войны потерял мать: Анну Яковлевну как "партийную да еще и еврейку" расстреляли оккупанты. После этого юный Толик прибился к партизанскому отряду имени Чапаева, действовавшему в окрестностях родного села, выполнял обязанности разведчика и курьера, участвовал в боях. Однажды, выполняя разведывательную миссию под Рыбинском, попался Толик вражескому патрулю. Его отвезли в местное отделение гестапо и начали допрашивать, требуя информацию о партизанах.

Гунарь прошел через страшные пытки, но никого не выдал. Его приговорили к повешению, спасло чудо: партизаны устроили налет на комендатуру, захватили тюрьму, освободили узников.

© Фото : из личного архиваАнатолий Гаврилович Гунарь (в центре)
© Фото : из личного архива
Анатолий Гаврилович Гунарь (в центре)

Здание Европейского парламента в Страсбурге, Франция
© Flickr / European Parliament
В Европарламенте хотят осудить страны Балтии за нацизм. Сумеют ли?
В последние годы ветеран переживает из-за происходящего на Украине. "Страшный грех лежит на президенте Януковиче, бросившем свой народ на растерзание тем, кто сейчас там стоит у власти! Это прямые наследники тех, кто нас когда-то пытал и расстреливал, с кем мы ни на жизнь, а на смерть сражались". Что же касается закона, принятого парламентом Латвии, пенсионер пожимает плечами: "Это игры властей, интересные главным образом только им же самим. Меня не интересует, как они оценивают нас, нашу жизнь. История давно расставила все на свои места, и этого уже никто никогда не изменит".

"Людей не убивать — мы не варвары"

Тяжелой утратой для ветеранского движения Латвии стала смерть в мае этого года Ивана Николаевича Терехова, долгие годы возглавлявшего Даугавпилсское общество борцов антигитлеровской коалиции.

© Фото : из личного архиваИван Николаевич Терехов
© Фото : из личного архива
Иван Николаевич Терехов

Заседание Совета Федерации РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Совфед призвал ЕС осудить латвийский закон о ветеранах СС
"Я до сих пор вспоминаю своего сослуживца Аркадия Леонтьевича Ермошина, парня 21 года от роду. В одном из боев нас окружили. Трое нас было — я, Ермошин и еще один наш боец. Деваться вроде некуда. Всюду обстреливается. Над головой летает самолет, корректирует огонь вражеских батарей, гад. Нам кричат по-русски: "Сдавайтесь!" Аркадий достал пистолет, оставил себе пару гранат — одну из них противотанковую — и, как старший пулеметного расчета, приказал нам уходить: "Отходите, ребята, я прикрою". Только мы отошли метров на пятьдесят — взрыв! Он подорвал себя и вражеских солдат. Спас нас, одним словом…" — рассказывал Иван Николаевич незадолго до смерти.

© Фото : из личного архиваИван Николаевич Терехов
© Фото : из личного архива
Иван Николаевич Терехов

Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Джабаров: закон Латвии о ветеранах СС надолго ухудшит отношения с Россией
Терехов с боями прошел всю Прибалтику. Президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга позже вспоминала, что, когда она с семьей эвакуировались из Лиепаи, город ожесточенно обстреливали и бомбили советские войска. Терехов говорил иное: "Перед тем как взять Лиепаю, мы не выпустили по городу ни одного снаряда. На сей счет был строгий приказ командования: "Город на разрушать, людей без надобности не убивать — мы не варвары". После войны Иван Николаевич работал в милиции, потом преподавал советское право и историю в профтехучилище при Даугавпилсском заводе химического волокна.

День легионеров в Риге. 16 марта 2017
© РИА Новости / Сергей Мелконов
Латышский легион: секвестр памяти на марше
Оценивая инициативу к "примирению" участников войны, Иван Николаевич говорил: "Что ж, мы не против того, чтобы помириться. Другое дело, что, пока воспевают и героизируют нацистских прислужников, пока оскорбляют русских и Россию — вряд ли у нас получится какое-либо настоящее примирение. Неужели мы будем кланяться тем, кто убивал наших детей и стариков? Нас до сих пор попрекают депортациями в Сибирь. Да, депортации были. Но, на мой взгляд, их масштаб просто несопоставим с размахом тех зверств и убийств, что причинили нам нацисты".
Марш ветеранов Ваффен СС и их сторонников в Риге
© Фото : Сергей МелконовУстроителем акции является националистическая организация Daugavas Vanagi ("Ястребы Даугавы"), которую в 1945 году учредили бывшие латвийские легионеры СС.Последние приготовления участников перед шествием легионеров
© Фото : Сергей Мелконов
Устроителем акции является националистическая организация Daugavas Vanagi ("Ястребы Даугавы"), которую в 1945 году учредили бывшие латвийские легионеры СС.
© Sputnik / Оксана ДжаданПерейти в фотобанкЛегионеры СС и их сторонники прошли шествием от Домского собора до памятника Свободы.Участники марша ветеранов Ваффен СС и их сторонников в Риге
© Sputnik / Оксана Джадан
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Легионеры СС и их сторонники прошли шествием от Домского собора до памятника Свободы.
© REUTERS / Ints KalninsВ мероприятии приняли участие около двух тысяч человек.Шествие легионеров в Риге. 16 марта 2017
© REUTERS / Ints Kalnins
В мероприятии приняли участие около двух тысяч человек.
© Фото : Сергей МелконовСреди участников шествия были депутаты латвийского парламента, а также националисты из Литвы, Эстонии и Украины.Шествие легионеров в Риге. 16 марта 2017
© Фото : Сергей Мелконов
Среди участников шествия были депутаты латвийского парламента, а также националисты из Литвы, Эстонии и Украины.
© REUTERS / Ints KalninsВо время акции полиция задержала пять человек - все они выступали против проводимого шествия.Шествие легионеров в Риге. 16 марта 2017
© REUTERS / Ints Kalnins
Во время акции полиция задержала пять человек - все они выступали против проводимого шествия.
© Sputnik / Сергей МелконовПерейти в фотобанкДва человека были задержаны за сопротивление полиции, а остальные - за нарушение порядка проведения собраний, шествий и пикетов.Шествие легионеров в Риге. 16 марта 2017
© Sputnik / Сергей Мелконов
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Два человека были задержаны за сопротивление полиции, а остальные - за нарушение порядка проведения собраний, шествий и пикетов.
© REUTERS / Ints KalninsЛатышский легион СС, созданный командованием нацистской Германии, участвовал в массовых расстрелах и карательных акциях против населения в Латвии, Польше, Белоруссии, Украине и России.Шествие легионеров в Риге. 16 марта 2017
© REUTERS / Ints Kalnins
Латышский легион СС, созданный командованием нацистской Германии, участвовал в массовых расстрелах и карательных акциях против населения в Латвии, Польше, Белоруссии, Украине и России.
© Sputnik / Оксана ДжаданПерейти в фотобанк16 марта 1944 года легионеры вступили в бой с Красной армией в Псковской области, и именно эта дата стала днем памяти ветеранов СС.Шествие легионеров в Риге. 16 марта 2017
© Sputnik / Оксана Джадан
Перейти в фотобанк
16 марта 1944 года легионеры вступили в бой с Красной армией в Псковской области, и именно эта дата стала днем памяти ветеранов СС.
© Sputnik / Оксана ДжаданПерейти в фотобанкНюрнбергский трибунал признал все подразделения Ваффен СС преступными организациями.Участники марша ветеранов Ваффен СС и их сторонников в Риге
© Sputnik / Оксана Джадан
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Нюрнбергский трибунал признал все подразделения Ваффен СС преступными организациями.
© Sputnik / Оксана ДжаданПерейти в фотобанкМарши ветеранов СС и их сторонников проходят в Риге с 1994 года.Шествие легионеров в Риге. 16 марта 2017
© Sputnik / Оксана Джадан
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Марши ветеранов СС и их сторонников проходят в Риге с 1994 года.
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