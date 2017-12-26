Конец "крымского турбинного скандала": немцы построят нам еще ТЭС

Дмитрий Лекух, для РИА Новости
Некоторые скандалы имеют свойство заканчиваться максимально незаметно: потолкались, поделали друг другу страшных лиц, а потом пожали плечами и разошлись. Обычно это происходит в том случае, если ни одна из сторон в принципе не заинтересована в мордобитии, а выполняет формальные требования ритуала.
Напомним, в чем суть вопроса.
Входящий в государственную корпорацию "Ростех" в качестве структурного подразделения "Технопромэкспорт", помимо всего прочего, строит в Севастополе и Симферополе две газовые ТЭС мощностью по 470 МВт.
А затем внезапно разразился жуткий скандал. В июне уходящего года ЕС в очередной раз продлил санкции, а 5 июля в европейских СМИ прошли публикации о том, что "вопреки санкциям, на оккупированный полуостров доставлены турбины Siemens".
Скандал развился до того, что августе уходящего года Европейский союз даже включил в санкционный список трех человек, непосредственно причастных к поставке турбин в Крым: заместителя министра энергетики Андрея Черезова, директора департамента Минэнерго Евгения Грабчака и гендиректора "Технопромэкспорта" Сергея Топор-Гилку.
В суд Siemens не мог не пойти — компания по меньшей мере должна была продемонстрировать, что она билась против русского энергетического произвола как лев.
При этом не исключено, что результат заседания немецкому производителю был очевиден заранее.
Как говорится в официальном определении Арбитражного суда Москвы, "истцы по первоначальному иску не доказали, что "Сименс технологии газовых турбин" имел неправильное представление о природе и предмете оспариваемого контракта. Доказательств того, что ответчики преднамеренно создали у истцов не соответствующее действительности представление о характере сделки, ее условиях, личности участников, предмете, других обстоятельствах, которые повлияли на решение "Сименс технологии газовых турбин" заключить оспариваемый контракт, в материалы дела не представлено".
В итоге стороны получили решение и картинно смирились.
Отметим, что цивилизованные и крайне заинтересованные во взаимном сотрудничестве структуры (чего стоят только совместные проекты, связанные со строительством в России высокоскоростных магистралей) именно так и должны решать возникающие между ними разногласия.
Кстати, буквально на днях Siemens и татарстанский "Нижнекамскнефтехим" подписали контракт на строительство ТЭС, что "стало первым крупным контрактом со времен турбинного скандала". При таком "взаимном притяжении" с Россией не стоит опасаться, что немецкий концерн добровольно откажется от заработанных у нас позиций и перспектив.