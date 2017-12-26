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Конец "крымского турбинного скандала": немцы построят нам еще ТЭС

Сюжет:
Скандал вокруг поставок турбин Siemens в Крым (147)
09:1626.12.2017
(обновлено: 10:43 26.12.2017)
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© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкГазотурбинная электростанция в Крыму. Архивное фотоГазотурбинная электростанция в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Дмитрий Лекух, для РИА Новости

Некоторые скандалы имеют свойство заканчиваться максимально незаметно: потолкались, поделали друг другу страшных лиц, а потом пожали плечами и разошлись. Обычно это происходит в том случае, если ни одна из сторон в принципе не заинтересована в мордобитии, а выполняет формальные требования ритуала.

Флаг с логотипом компании Siemens. Архивное фото
© AFP 2017 / Michele Tantussi
Итоги года: как Siemens до суда дошел, а ЕС до санкций из-за турбин в Крыму
Так незаметно "рассосался" скандал между двумя серьезными — российским и германским — предприятиями. Концерн Siemens в арбитражном процессе против структур отечественной государственной корпорации "Ростех" — ОАО и ООО "Технопромэкспорт" — так и не представил доказательств того, что его дочерняя компания "Сименс технологии газовых турбин" была обманута при заключении контракта на поставку газовых турбин. Тех самых, которые ехали куда-то по своим срочным делам и случайно оказались в Крыму.

Напомним, в чем суть вопроса.

Входящий в государственную корпорацию "Ростех" в качестве структурного подразделения "Технопромэкспорт", помимо всего прочего, строит в Севастополе и Симферополе две газовые ТЭС мощностью по 470 МВт.

Логотип компании Siemens. Архивное фото
© AP Photo / Uwe Lein
Siemens не доказал, что был обманут при заключении сделки по турбинам
На крымских станциях планировалось ставить турбины, сделанные по технологии Siemens, но в конце 2016 года компания блокировала поставки из-за санкций. В результате турбины, ко всеобщему удовольствию, были куплены на "вторичном рынке" — по крайней мере, формально.

А затем внезапно разразился жуткий скандал. В июне уходящего года ЕС в очередной раз продлил санкции, а 5 июля в европейских СМИ прошли публикации о том, что "вопреки санкциям, на оккупированный полуостров доставлены турбины Siemens".

Центральный офис компании Siemens в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Московский арбитраж отклонил оба иска о "крымских турбинах"
Сильно испуганная немецкая компания объявила, что она не в курсе, что ее обманули, начнет собственное расследование и будет жаловаться в суд (а что ей еще оставалось — никто не хочет попадать под внутренние репрессии методичной европейской машины наказаний).

Скандал развился до того, что августе уходящего года Европейский союз даже включил в санкционный список трех человек, непосредственно причастных к поставке турбин в Крым: заместителя министра энергетики Андрея Черезова, директора департамента Минэнерго Евгения Грабчака и гендиректора "Технопромэкспорта" Сергея Топор-Гилку.

Вывеска на здании компании Siemens в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Siemens готов вернуть 150 миллионов евро за оказавшиеся в Крыму турбины
Ограничения также были введены против компаний — партнеров Siemens в России: ОАО "Технопромэкспорт", ООО "Технопромэкспорт" и ЗАО "Интеравтоматика" (как по мне, карать было за что. Сработали ребята пусть и дерзко, но несколько топорно. Когда в цепочке имеются ОАО и ООО с одинаковыми названиями — за это даже немного неудобно).

В суд Siemens не мог не пойти — компания по меньшей мере должна была продемонстрировать, что она билась против русского энергетического произвола как лев.

При этом не исключено, что результат заседания немецкому производителю был очевиден заранее.

Как говорится в официальном определении Арбитражного суда Москвы, "истцы по первоначальному иску не доказали, что "Сименс технологии газовых турбин" имел неправильное представление о природе и предмете оспариваемого контракта. Доказательств того, что ответчики преднамеренно создали у истцов не соответствующее действительности представление о характере сделки, ее условиях, личности участников, предмете, других обстоятельствах, которые повлияли на решение "Сименс технологии газовых турбин" заключить оспариваемый контракт, в материалы дела не представлено".

Здание компании Siemens в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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"Ростех": контракт Siemens по турбинам противоречил российским законам
Кстати, суд также не нашел оснований и для удовлетворения встречного иска "Технопромэкспорта". Тот во встречном заявлении оспаривал пункты контракта с "Сименсом", которые, по мнению структуры российского концерна, "противоречат запрету на действия, наносящие ущерб суверенитету РФ, принципу единства экономического пространства и свободного перемещения товаров на территории РФ" и "не соответствуют основам Конституции РФ".

В итоге стороны получили решение и картинно смирились.

Отметим, что цивилизованные и крайне заинтересованные во взаимном сотрудничестве структуры (чего стоят только совместные проекты, связанные со строительством в России высокоскоростных магистралей) именно так и должны решать возникающие между ними разногласия.

Кстати, буквально на днях Siemens и татарстанский "Нижнекамскнефтехим" подписали контракт на строительство ТЭС, что "стало первым крупным контрактом со времен турбинного скандала". При таком "взаимном притяжении" с Россией не стоит опасаться, что немецкий концерн добровольно откажется от заработанных у нас позиций и перспектив.

Прикипел душой
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Прикипел душой
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