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Будет новый закон о культуре: верните эпоху просвещения

09:0026.12.2017
(обновлено: 11:18 26.12.2017)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкЗаседание Совета по культуре и искусству. 21 декабря 2017Заседание Совета по культуре и искусству. 21 декабря 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

В конце декабря уходящего года на заседании президентского Совета по культуре и искусству Владимир Путин сообщил о том, что "предлагается разработать новый закон о культуре. <…> При этом проект документа должен пройти через процедуру широкого общественного обсуждения".

По этому поводу хотелось бы высказать несколько простых мыслей.

Горький как символ

Звукозаписывающая студия. Архивное фото
© AP Photo / Mark Humphrey
Культурные итоги года: споры вокруг диссертации и рэп-баттлы
Начнем с площади Белорусского вокзала. Туда вернулся памятник Максиму Горькому. Но кто знает, почему он появился, причем именно у этого вокзала? Очень просто: когда писатель приехал в Россию (уже в СССР) после семилетней эмиграции 28 мая 1928 года, у Белорусского его встречала многотысячная толпа, которая несла Горького на руках.

За что любили Горького? Что, в ту прекрасную эпоху не было писателей — и особенно поэтов — получше? Да сколько угодно. Но из них только Горький был всенародным символом подлинного успеха в жизни. Был, говоря сегодняшним языком, бомжом (тогда это называлось "бродягой"), а стал писателем, человеком высокой культуры.

А теперь представьте себе другой успех в жизни. Был нищим, стал миллионщиком. Несли бы такого на руках?

Все с тоской вспоминают СССР как страну, чьи граждане массово читали книги в метро. Но почему они это делали? По той причине, что не только светочи культуры, но вообще любые люди, которые читали, ходили после работы в библиотеку или театр, Дом культуры и так далее, по общественному статусу были выше тех, кто не читал и не ходил. На эту тему не велись споры, оно просто так было.

Президент РФ Владимир Путин проводит встречу в Кремле с представителями российских деловых кругов и объединений. 21 декабря 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Обновления в культуре: члены президентского совета пообщались с Путиным
Вы скажете, что в СССР и не могло быть другого метода выстраивания общественной пирамиды. Богатство не просто не было мерилом успеха — за него можно было сесть или серьезно пострадать, последняя волна законов в этой области возникла при позднем Хрущеве.

Все так, но дело ведь не в том, чтобы обществу кто-то навязывал такую шкалу ценностей. Горький был культовым персонажем и до революции, а деньги как символ успеха были под большим подозрением далеко не только у большевиков.

Мы здесь говорим не только о культуре, а о более обширной сфере — образование плюс культура плюс наука плюс… Сегодня нужно добавить сюда и журналистику как школу после школы и университет после университета. Речь попросту об идее, что человек — это то образование, которое он получил. Оно сеет в нем основы ценностей. Оно дает ему шанс стать или ученым и принести новую счастливую жизнь стране и человечеству, или деятелем культуры — то есть наполнять свою и чужую жизнь смыслом и красотой.

Это идея эпохи Просвещения, которая прошла сквозь революции и потрясения XIX — начала XX века и благополучно "прописалась" в идеологии Советского Союза. А потом эта идея куда-то делась. И сейчас ее попросту надо вернуть на место. Потому что жить ради того, чтобы заработать больше, — значит нарываться на вопрос: а деньги-то зачем?

© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по культуре и искусству. 21 декабря 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по культуре и искусству. 21 декабря 2017

Красота для всех

Никита Михалков. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Михалков считает, что закон о культуре облегчит работу творческих деятелей
В будущий закон о культуре, вне всяких сомнений, впишут определение того, что это вообще такое. Давайте попробуем это сделать прямо сейчас.

Культура — это представление большой группы людей (народа или части такового) о красоте. Красота — это все, что выходит за рамки физического выживания человека. От холода спасет и шкура, но человек так устроен, что, раз уж не замерз, захочет носить на плечах что-то красивое. Или, допустим, жилье: мы не просто хотим защититься от холода или спастись от врагов за стеной, мы желаем, чтобы наш дом был красивым. Мы этим отличаемся от животных. И еще мы страшно ругаемся друг с другом по поводу того, какой должна быть красота. Для нас это важно. Страшно сказать, но красота — то есть культура — это ведь смысл нашей повседневной жизни.

И это не говоря о том, что красота, повторим, у всех своя — у небольших групп людей, стран, народов и цивилизаций. Культура — это итог (на данный момент) явных и тайных споров всех этих групп людей насчет того, какая красота нужна. Шутки шутками, но за эту культуру — или из-за нее — иногда убивают, начинают войны.

Так вот, закон о культуре должен попросту защищать ее от убийства. В частности, вырабатывать правила спора о таковой и обозначать право и обязанность государства — нет, не направлять культуру, не навязывать ее народу, а устанавливать правила игры, порядок ведения спора, который никогда не кончится. Можно даже сказать, что культура и есть вечные дискуссии о красоте, так что этот спор надо ценить сам по себе.

Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин заявил о необходимости разработать новый закон о культуре
Пора вернуться с высот теории к прозе жизни. Почему недопустима цензура культуры, не только государственная, но и цензура особо озверелых активистов? Ведь вроде бы какая хорошая идея — цензура. Вот взять и контролировать соответствие произведений культуры каким-то нормам, которые сложились у кого-то в данный момент. Все спокойны, никто не оскорбляется.

А недопустимо это потому, что тогда культура заболеет или умрет. Это такая экосреда, вроде леса. Мы любим в лесу только корабельные сосны или дубы, но они не живут без всякого подлеска и прочей невидной или даже противной на вид зелени. Попробуйте вмешаться без толку — увидите, что произойдет. В СССР очень старались растить только корабельные сосны, "направляя" культуру явной или тайной цензурой, а добились коллективного бунта ключевой части мастеров культуры против цензоров, руководства страны и даже страны в целом. И ведь какая мощная была культура, если все это выдержала…

Художественный руководитель московского театра Et Cetera Александр Калягин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Калягин предложил в новом законе вывести культуру из социальной сферы
Недавно я выступал по этим темам на конференции, где было много деятелей из 90-х. Один из них жаловался: интеллигенция сейчас в отчаянии. (Ну а как же ей не хвататься за голову, если развал культуры начинается в школе, выпускники которой не способны читать или понимать живопись и так далее, — кто же будет уважать создателей книг или картин?)

Мой ответ ему: а что же вы, когда были у власти, позволили превратить образование в "образовательную услугу", а культуру — в шоу-бизнес? Верните саму общественную атмосферу, когда быть некультурным было непрестижно, и вам сразу полегчает. Ну или мы эту атмосферу вернем.

© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по культуре и искусству. 21 декабря 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по культуре и искусству. 21 декабря 2017
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