РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Украина попала под санкции США. Зачем Трамп добивает Порошенко

08:0026.12.2017
083130
© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jonathan Ernst

Ростислав Ищенко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Президент США Дональд Трамп заявил о своем решении приостановить режим беспошлинной торговли с Украиной. Соответствующее соглашение было заключено в 2015 году сроком на два года. В основном режим распространялся на отдельные виды продуктов, сырья и продукцию предприятий химической промышленности.

Ни по объемам, ни по номенклатуре товары, подпадавшие под режим беспошлинной торговли, не были уникальными для американского рынка. Украина в принципе не поставляет на мировой рынок подобных товаров и предоставляет лишь одну эксклюзивную услугу — транзит российского газа в Европу. И то пока предоставляет.

Когда администрация Обамы вводила этот режим, он имел значение в основном как моральная поддержка киевской власти. Однако по прошествии двух лет с резким снижением объемов украинской экономики, ростом негативного сальдо внешнеторгового баланса и сокращением количества источников и общего объема валютных поступлений в бюджет Киева он стал играть существенную роль как для страны в целом, так и для отдельных олигархов. Когда зарабатывать не на чем, любой источник дохода становится критически важен.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Не посредник, а пособник. МИД рассказал о роли США в конфликте на Украине
И вот администрация Трампа словно в насмешку одновременно с декларацией о начале поставок Киеву летального оружия заявляет о прекращении действия режима беспошлинной торговли. Причем под явно надуманным предлогом — на Украине, мол, плохо защищают авторские права. Можно подумать, что когда режим вводился, авторские права охранялись лучше.

Некоторое сокращение доходов бюджета Киев, конечно, переживет — отказ МВФ от продолжения программы кредитования и прекращение финансовой помощи от ЕС пробили в бюджете куда большие дыры. Но вот удар по частным кошелькам может оказаться для Порошенко смертельным.

Любой олигарх, теряющий от сворачивания режима беспошлинной торговли свои конкретные миллионы (а то и десятки миллионов) долларов, прекрасно понимает, что это действие — наказание лично Порошенко, наотрез отказывающегося умерить коррупционные аппетиты. Петр Алексеевич готов быть послушным слугой Вашингтона почти во всем. Он не может только одного — не воровать. Ибо именно ради этого шел в президенты и именно это представляется ему правом, обязанностью главы государства и преимуществом занимаемой должности. Если президент не может украсть больше, чем простой олигарх, то зачем же быть президентом?

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкУчастники митинга сторонников Михаила Саакашвили в центре Киева за принятие закона об импичменте украинского президента Петра Порошенко. 17 декабря 2017
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Участники митинга сторонников Михаила Саакашвили в центре Киева за принятие закона об импичменте украинского президента Петра Порошенко. 17 декабря 2017

И в Вашингтоне хорошо знают, что дело не в президенте, а в самой системе украинской власти, сформировавшейся задолго до переворота 2014 года. Окажется на его месте другой политик — действия будут точно такими же. Как и самого Порошенко сегодня критикуют за то, что он в финансово-экономических вопросах действует так же, как до него Янукович.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
Трамп приостановил часть преференций по беспошлинной торговле с Украиной

То есть Порошенко умышленно подставляют под недовольство элиты. Олигархат и так несет огромные потери в результате гражданской войны, развала экономики и распада государственных структур. Но это потери объективные, они были бы и при Яценюке, и при Тимошенко, да при ком угодно. А этот демонстративный удар по олигархическим кошелькам связан с украинским президентом. Именно власть, сосредоточенная в его руках, отвечает за охрану авторских прав, которые никогда не защищала, и США это устраивало. И вдруг они проявили озабоченность. Понятно, что это наказание лично Порошенко.

С тем же успехом Вашингтон мог бы ввести торговые санкции против Киева за вытеснение из политического пространства КПУ или за использование армии против народа в Донбассе. Ясно же, что этот режим по-другому не может. Ясно и то, что США могут быть недовольны отдельными деятелями, но режим в целом их устраивает. Украинская финансово-политическая элита должна сделать простой вывод: надо убрать Порошенко — и все будет по-прежнему.

Прохожие во время снегопада в Киеве
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
С деньгами могут все! Запад предлагает Украине прожить без денег
Вашингтон даже прозрачно намекнул на то, сколько времени есть у украинской элиты для решения проблемы президента. В решении Трампа сказано, что на исправление положение дается четыре месяца, после чего ситуация станет необратимой.

Почему четыре месяца?

Потому что США пытаются выжать хоть какой-то позитив из любой негативной для себя ситуации. Провал их политики на Украине очевиден. Ситуация в Киеве все больше выходит из-под контроля и катится к открытой вооруженной конфронтации между различными группировками элиты и примкнувшими к ним силами Майдана. Если катастрофа неизбежна, то необходимо хотя бы так подобрать время ее прихода, чтобы она принесла хоть какую-то пользу.

США находятся в состоянии глобальной гибридной конфронтации с Россией. В марте 2018 года пройдут президентские выборы, после которых по традиции до инаугурации, которая состоится в мае, Путин будет производить точечные изменения в государственном аппарате. Следовательно, период с января по май — время уязвимости российской чиновничьей элиты, ощущающей некоторую неуверенность в своем будущем. Кроме того, в это же время любые серьезные внешнеполитические изменения будут иметь в России значительно более сильный информационный резонанс, связанный с выборами.

Президент Украины Петр Порошенко
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Запад — о Порошенко: пора менять "неправильного лидера"
Соответственно, потрясения в Киеве зимой 2017-го — весной 2018-го хоть и не повлекут за собой каких-либо серьезных последствий для Москвы, но все же нанесут больший ущерб, чем могли бы нанести, случись они в иное время.
Обратим внимание, что Саакашвили в конце ноября анонсировал свержение президента до Нового года. То есть дестабилизация в Киеве должна была совпасть с началом избирательной кампании в России. Очевидно, у Саакашвили не складывается. Дожать Порошенко миром не выходит, а очередного силового переворота не только не хочет Европа, но и опасается часть украинской элиты, которая пришла к очевидному еще в 2014 году выводу: это будет означать окончательный коллапс и распад государственности.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкЭкс-президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили (справа на первом плане) во время марша своих сторонников в центре Киева
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Экс-президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили (справа на первом плане) во время марша своих сторонников в центре Киева

Таким образом, направленный против Порошенко ход Трампа демонстрирует украинским элитам, что если президент не уйдет, их потери будут нарастать и в конце концов все равно станут неприемлемыми. По идее, это должно лишить украинского лидера последних точек опоры, сделать давление на него всеобъемлющим и вынудить к добровольной отставке.

Президент Украины Петр Порошенко и Президент США Дональд Трамп на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. 21 сентября 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
Мнение: Порошенко надеется, что в нужное время "дядя Дональд" цыкнет на ЕС
Если ситуацию после отставки Порошенко удастся удержать под контролем новой власти, сама эта власть будет значительно более русофобской и готовой к радикальным шагам и в Донбассе, и в отношениях с Россией. Если ситуацию удержать не удастся, то, во-первых, старт гражданского конфликта на всей территории Украины все равно создаст России проблемы, во-вторых, бороться между собой за власть опять-таки будут радикально-русофобские силы.

Поскольку, с точки зрения США, совпадение российской избирательной кампании с дестабилизацией на Украине должно создать кумулятивный эффект, они и пытаются подкорректировать естественный процесс свержения украинского лидера так, чтобы он максимально соответствовал их интересам.

Лично против Порошенко они ничего не имеют, просто так сложились обстоятельства.

Комментировать
Мнение
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена