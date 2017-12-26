Украина попала под санкции США. Зачем Трамп добивает Порошенко

Ростислав Ищенко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Президент США Дональд Трамп заявил о своем решении приостановить режим беспошлинной торговли с Украиной. Соответствующее соглашение было заключено в 2015 году сроком на два года. В основном режим распространялся на отдельные виды продуктов, сырья и продукцию предприятий химической промышленности.

Ни по объемам, ни по номенклатуре товары, подпадавшие под режим беспошлинной торговли, не были уникальными для американского рынка. Украина в принципе не поставляет на мировой рынок подобных товаров и предоставляет лишь одну эксклюзивную услугу — транзит российского газа в Европу. И то пока предоставляет.

Когда администрация Обамы вводила этот режим, он имел значение в основном как моральная поддержка киевской власти. Однако по прошествии двух лет с резким снижением объемов украинской экономики, ростом негативного сальдо внешнеторгового баланса и сокращением количества источников и общего объема валютных поступлений в бюджет Киева он стал играть существенную роль как для страны в целом, так и для отдельных олигархов. Когда зарабатывать не на чем, любой источник дохода становится критически важен.

И вот администрация Трампа словно в насмешку одновременно с декларацией о начале поставок Киеву летального оружия заявляет о прекращении действия режима беспошлинной торговли. Причем под явно надуманным предлогом — на Украине, мол, плохо защищают авторские права. Можно подумать, что когда режим вводился, авторские права охранялись лучше.

Некоторое сокращение доходов бюджета Киев, конечно, переживет — отказ МВФ от продолжения программы кредитования и прекращение финансовой помощи от ЕС пробили в бюджете куда большие дыры. Но вот удар по частным кошелькам может оказаться для Порошенко смертельным.

Любой олигарх, теряющий от сворачивания режима беспошлинной торговли свои конкретные миллионы (а то и десятки миллионов) долларов, прекрасно понимает, что это действие — наказание лично Порошенко, наотрез отказывающегося умерить коррупционные аппетиты. Петр Алексеевич готов быть послушным слугой Вашингтона почти во всем. Он не может только одного — не воровать. Ибо именно ради этого шел в президенты и именно это представляется ему правом, обязанностью главы государства и преимуществом занимаемой должности. Если президент не может украсть больше, чем простой олигарх, то зачем же быть президентом?

И в Вашингтоне хорошо знают, что дело не в президенте, а в самой системе украинской власти, сформировавшейся задолго до переворота 2014 года. Окажется на его месте другой политик — действия будут точно такими же. Как и самого Порошенко сегодня критикуют за то, что он в финансово-экономических вопросах действует так же, как до него Янукович.

То есть Порошенко умышленно подставляют под недовольство элиты. Олигархат и так несет огромные потери в результате гражданской войны, развала экономики и распада государственных структур. Но это потери объективные, они были бы и при Яценюке, и при Тимошенко, да при ком угодно. А этот демонстративный удар по олигархическим кошелькам связан с украинским президентом. Именно власть, сосредоточенная в его руках, отвечает за охрану авторских прав, которые никогда не защищала, и США это устраивало. И вдруг они проявили озабоченность. Понятно, что это наказание лично Порошенко.

С тем же успехом Вашингтон мог бы ввести торговые санкции против Киева за вытеснение из политического пространства КПУ или за использование армии против народа в Донбассе. Ясно же, что этот режим по-другому не может. Ясно и то, что США могут быть недовольны отдельными деятелями, но режим в целом их устраивает. Украинская финансово-политическая элита должна сделать простой вывод: надо убрать Порошенко — и все будет по-прежнему.

Вашингтон даже прозрачно намекнул на то, сколько времени есть у украинской элиты для решения проблемы президента. В решении Трампа сказано, что на исправление положение дается четыре месяца, после чего ситуация станет необратимой.

Почему четыре месяца?

Потому что США пытаются выжать хоть какой-то позитив из любой негативной для себя ситуации. Провал их политики на Украине очевиден. Ситуация в Киеве все больше выходит из-под контроля и катится к открытой вооруженной конфронтации между различными группировками элиты и примкнувшими к ним силами Майдана. Если катастрофа неизбежна, то необходимо хотя бы так подобрать время ее прихода, чтобы она принесла хоть какую-то пользу.

США находятся в состоянии глобальной гибридной конфронтации с Россией. В марте 2018 года пройдут президентские выборы, после которых по традиции до инаугурации, которая состоится в мае, Путин будет производить точечные изменения в государственном аппарате. Следовательно, период с января по май — время уязвимости российской чиновничьей элиты, ощущающей некоторую неуверенность в своем будущем. Кроме того, в это же время любые серьезные внешнеполитические изменения будут иметь в России значительно более сильный информационный резонанс, связанный с выборами.

Соответственно, потрясения в Киеве зимой 2017-го — весной 2018-го хоть и не повлекут за собой каких-либо серьезных последствий для Москвы, но все же нанесут больший ущерб, чем могли бы нанести, случись они в иное время.Обратим внимание, что Саакашвили в конце ноября анонсировал свержение президента до Нового года. То есть дестабилизация в Киеве должна была совпасть с началом избирательной кампании в России. Очевидно, у Саакашвили не складывается. Дожать Порошенко миром не выходит, а очередного силового переворота не только не хочет Европа, но и опасается часть украинской элиты, которая пришла к очевидному еще в 2014 году выводу: это будет означать окончательный коллапс и распад государственности.

Таким образом, направленный против Порошенко ход Трампа демонстрирует украинским элитам, что если президент не уйдет, их потери будут нарастать и в конце концов все равно станут неприемлемыми. По идее, это должно лишить украинского лидера последних точек опоры, сделать давление на него всеобъемлющим и вынудить к добровольной отставке.

Если ситуацию после отставки Порошенко удастся удержать под контролем новой власти, сама эта власть будет значительно более русофобской и готовой к радикальным шагам и в Донбассе, и в отношениях с Россией. Если ситуацию удержать не удастся, то, во-первых, старт гражданского конфликта на всей территории Украины все равно создаст России проблемы, во-вторых, бороться между собой за власть опять-таки будут радикально-русофобские силы.

Поскольку, с точки зрения США, совпадение российской избирательной кампании с дестабилизацией на Украине должно создать кумулятивный эффект, они и пытаются подкорректировать естественный процесс свержения украинского лидера так, чтобы он максимально соответствовал их интересам.

Лично против Порошенко они ничего не имеют, просто так сложились обстоятельства.