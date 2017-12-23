"Мы вам все припомним". США наконец-то открыто шантажируют партнеров

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, для РИА Новости
Американцы регулярно терпят поражения на внешней арене. Северокорейский ракетный кризис, вопрос об иранской ядерной сделке и даже новые санкции против России — во всех вопросах Соединенные Штаты остаются в одиночестве и либо не могут добиться своих целей, либо проигрывают.
Последним из серии таких поражений стало прошедшее 21 декабря голосование в Генеральной ассамблее ООН по вопросу Иерусалима. Напомним, что США признали город столицей Израиля, что вызвало колоссальные протесты в мусульманском мире.
Результат голосования был, в общем-то, очевиден. И сам по себе особого ущерба США не наносил — все-таки речь идет всего лишь о Генассамблее. Махмуд Аббас мог сколько угодно говорить о том, что "голосование Генеральной ассамблеи ООН свидетельствует о недействительности решения президента США Дональда Трампа по Иерусалиму", — во рту от таких слов слаще не становится. Резолюции этого органа не имеют силы, да и к регулярному полосканию там Израиля все давно привыкли (за что израильтяне и называют ГА "помойкой"). Поэтому оптимальной линией поведения для американцев было либо проигнорировать решение ассамблеи, либо отделаться дежурными заявлениями из серии "мы сожалеем".
Мы запомним
Многих экспертов поразило неприкрытое хамство американцев и прямые угрозы, выдвигаемые ими своим союзникам. Однако резкая и в чем-то даже дерзкая риторика США не является каким-то экспромтом. Она объясняется ровно тем же, чем и ястребиный характер новой стратегии национальной безопасности, — сменой инструментов поддержания Pax Americana.
Вашингтон больше не хочет (а точнее, не может) поддерживать свое глобальное господство через лидерские методы (включающие в себя "мягкую силу", убеждение соблазном, поиск компромиссов с союзниками). Вместо этого американцы перешли к методам доминирования — и прежде всего к политико-силовому давлению. И это не столько инициатива самого Трампа (хотя его жесткий взгляд на мировую политику, конечно, способствовал данной трансформации), сколько объективный процесс, ставший следствием кризиса американского лидерства, неспособности США поддерживать однополярный порядок в мире и нежелания признавать эту неспособность.
Нужно напоминать
Мотивы разные, но итог один — серьезнейший удар по американскому имиджу. И дело даже не в том, что США оказались в изоляции, а в том, что большинство стран попросту проигнорировало угрозы американского лидера. И на это нужно отвечать. Вопрос в том, как?
В Госдепе уверяют, что команда президента "прорабатывает варианты". И параллельно с этим пытаются снизить накал конфликта. Представитель Госдепа Хизер Науэрт говорит о том, голосование в ООН не является для США "единственным фактором", по которому Вашингтон будет определять отношения с союзниками.
На момент написания этой статьи Белый дом не опроверг позицию Госдепартамента (как он сделал с трезвым предложением Тиллерсона начать диалог с КНДР без предварительных условий), но в интересах США ее опровергнуть.
В свою очередь, Никки Хейли тоже говорит о том, что ее угрозы "припомнить" будут выполнены. "США запомнят тот день, когда они оказались изолированными в этой ассамблее просто потому, что претворяли в жизнь наше суверенное право, — заявила она. — Мы припомним его, когда нас снова призовут внести свою долю — самую большую долю — финансирования ООН. Мы припомним его в тот момент, когда другие страны попросят нас увеличить финансирование и использовать наше влияние ради их интересов".
И американцам придется припомнить — если, конечно, они хотят, чтобы европейцы побыстрее забыли об этой попытке бунта. И не повторяли ее.