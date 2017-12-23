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"Мы вам все припомним". США наконец-то открыто шантажируют партнеров

08:0023.12.2017
(обновлено: 08:14 23.12.2017)
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© AFP 2017 / Eduardo Munoz Alvarez Голосование в Генеральной Ассамблее ООН по вопросу Иерусалима. 21 декабря 2017 годГолосование в Генеральной Ассамблее ООН по вопросу Иерусалима. 21 декабря 2017 год
© AFP 2017 / Eduardo Munoz Alvarez 

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, для РИА Новости

Американцы регулярно терпят поражения на внешней арене. Северокорейский ракетный кризис, вопрос об иранской ядерной сделке и даже новые санкции против России — во всех вопросах Соединенные Штаты остаются в одиночестве и либо не могут добиться своих целей, либо проигрывают.

Последним из серии таких поражений стало прошедшее 21 декабря голосование в Генеральной ассамблее ООН по вопросу Иерусалима. Напомним, что США признали город столицей Израиля, что вызвало колоссальные протесты в мусульманском мире.

Иерусалим. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Израиль не приемлет резолюцию Генассамблеи ООН по статусу Иерусалима
Простые люди вышли на массовые уличные акции протеста, а элиты запустили протест дипломатический. Сначала в рамках Организации исламского сотрудничества (где стороны гневно осудили Израиль), а затем и подав соответствующий проект резолюции в Совет Безопасности ООН, который получил 14 голосов за и одно вето. Американское. После этого Турция и Йемен вынесли аналогичный проект на голосование Генеральной ассамблеи, где, как известно, вето нет ни у кого. Спонсоры проекта предлагали уважаемым делегатам признать нелегитимность любых решений и действий, которые предполагают изменение статуса Иерусалима и принципов палестино-израильского урегулирования, прописанных в резолюциях ООН.
Палестино-израильский конфликт
© РИА Новости, Инфографика
Палестино-израильский конфликт

Результат голосования был, в общем-то, очевиден. И сам по себе особого ущерба США не наносил — все-таки речь идет всего лишь о Генассамблее. Махмуд Аббас мог сколько угодно говорить о том, что "голосование Генеральной ассамблеи ООН свидетельствует о недействительности решения президента США Дональда Трампа по Иерусалиму", — во рту от таких слов слаще не становится. Резолюции этого органа не имеют силы, да и к регулярному полосканию там Израиля все давно привыкли (за что израильтяне и называют ГА "помойкой"). Поэтому оптимальной линией поведения для американцев было либо проигнорировать решение ассамблеи, либо отделаться дежурными заявлениями из серии "мы сожалеем".

Мы запомним

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Генассамблея ООН не испугалась "бандитских" угроз США, заявил Зариф
Однако США поступили по-другому. Привычно скрестив руки на груди, Дональд Трамп в преддверии голосования заявил, что все те, кто поддержат этот проект резолюции, могут лишиться американского финансирования. "Они получают сотни миллионов долларов и даже миллиарды долларов, а затем голосуют против нас", — отметил американский президент. А постпред США при ООН Никки Хейли отправила всем делегациям письмо, где предупредила, что их голос "за" президент Трамп "воспримет на личный счет".

Многих экспертов поразило неприкрытое хамство американцев и прямые угрозы, выдвигаемые ими своим союзникам. Однако резкая и в чем-то даже дерзкая риторика США не является каким-то экспромтом. Она объясняется ровно тем же, чем и ястребиный характер новой стратегии национальной безопасности, — сменой инструментов поддержания Pax Americana.

Вашингтон больше не хочет (а точнее, не может) поддерживать свое глобальное господство через лидерские методы (включающие в себя "мягкую силу", убеждение соблазном, поиск компромиссов с союзниками). Вместо этого американцы перешли к методам доминирования — и прежде всего к политико-силовому давлению. И это не столько инициатива самого Трампа (хотя его жесткий взгляд на мировую политику, конечно, способствовал данной трансформации), сколько объективный процесс, ставший следствием кризиса американского лидерства, неспособности США поддерживать однополярный порядок в мире и нежелания признавать эту неспособность.

Старый город в Иерусалиме
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Политолог: решение ГА ООН по Иерусалиму стало "водоразделом"
Впрочем, жесткость не означает результат. По итогам голосования выяснилось, что проект резолюции поддержали 128 стран, 35 воздержались, 20 не голосовали вообще и лишь девять проголосовали против. Причем значимых на мировой арене стран из этой девятки лишь две — США да Израиль. Из тех, которые значительная часть населения может хотя бы найти на карте, присутствовали Гватемала, Гондурас и Того. Оставшиеся четыре — это Маршалловы Острова, Микронезия, Науру и Палау.

© AFP 2017 / Eduardo Munoz Alvarez Результаты голосования в Генеральной ассамблее ООН по вопросу Иерусалима. 21 декабря 2017 год
© AFP 2017 / Eduardo Munoz Alvarez 
Результаты голосования в Генеральной ассамблее ООН по вопросу Иерусалима. 21 декабря 2017 год

Нужно напоминать

Мусульмане в разных странах протестуют против решения США по Иерусалиму
© Ruptly
Мусульмане в разных странах протестуют против решения США по Иерусалиму
Таким образом, попытка США задрать ставки и пошантажировать своих союзников провалилась. По сути, большая часть этих союзников показали, что они угроз Трампа не только не боятся, но и не опасаются. Сложно сказать, какими мотивами они руководствовались. Кто-то считает, что Трамп не отражает коллективное мнение истеблишмента, даже по статусу Иерусалима. Кто-то не хочет становиться между молотом в лице президента и наковальней, сотканной из этого истеблишмента. Кто-то боится ссориться с арабами — как из самих арабских стран, так и среди собственных избирателей. Наконец, кто-то просто устал прогибаться под американцами и решил, что пора наконец-то защищать свои интересы.

Мотивы разные, но итог один — серьезнейший удар по американскому имиджу. И дело даже не в том, что США оказались в изоляции, а в том, что большинство стран попросту проигнорировало угрозы американского лидера. И на это нужно отвечать. Вопрос в том, как?

© AFP 2017 / Eduardo Munoz Alvarez Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу аплодирует результатам голосования по Иерусалиму в зале Генеральной ассамблеи ООН. 21 декабря 2017 года
© AFP 2017 / Eduardo Munoz Alvarez 
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу аплодирует результатам голосования по Иерусалиму в зале Генеральной ассамблеи ООН. 21 декабря 2017 года

В Госдепе уверяют, что команда президента "прорабатывает варианты". И параллельно с этим пытаются снизить накал конфликта. Представитель Госдепа Хизер Науэрт говорит о том, голосование в ООН не является для США "единственным фактором", по которому Вашингтон будет определять отношения с союзниками.

На момент написания этой статьи Белый дом не опроверг позицию Госдепартамента (как он сделал с трезвым предложением Тиллерсона начать диалог с КНДР без предварительных условий), но в интересах США ее опровергнуть.

Представитель от законодательного органа государственной власти Пермского края Алексей Пушков (слева) на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Пушков прокомментировал вето США на резолюцию по Иерусалиму
Если Дональд Трамп хочет, чтобы с Вашингтоном считались, ему придется выполнять свою угрозу и действительно урезать финансирование хотя бы тем, кто проголосовал за (воздержавшихся и не проголосовавших можно с натяжкой отнести к тем, кто услышал пожелание Трампа).

В свою очередь, Никки Хейли тоже говорит о том, что ее угрозы "припомнить" будут выполнены. "США запомнят тот день, когда они оказались изолированными в этой ассамблее просто потому, что претворяли в жизнь наше суверенное право, — заявила она. — Мы припомним его, когда нас снова призовут внести свою долю — самую большую долю — финансирования ООН. Мы припомним его в тот момент, когда другие страны попросят нас увеличить финансирование и использовать наше влияние ради их интересов".

И американцам придется припомнить — если, конечно, они хотят, чтобы европейцы побыстрее забыли об этой попытке бунта. И не повторяли ее.

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Комментарии
34 пользователя оставили 39 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
yungaqw
Вот она ваша хваленая демократия и равенство.
10:18
23.12.2017
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m3minaeva
Нашла коса на камень.
Не всё коту масленица.
И на старуху бывает проруха.
Чем дальше в лес, тем больше дров.

Америка замучается "припоминать".
08:53
23.12.2017
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