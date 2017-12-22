Виктор Мараховский, для РИА Новости
Германское издание "Бильд" сообщило о новом коварном ходе Москвы. СМИ европейских государств с энтузиазмом перепечатывают, аналитики уже приступили к осмыслению.
На самом деле, коварный ход Москвы не очень новый. Но, как учит нас практика, если Москва долго не совершает коварных ходов и мозг легкомысленной публики начинает заживать, его надо срочно разбомбить какой-нибудь новой русской угрозой. Можно, на худой конец, достать старую русскую угрозу и перезапустить.
В данном случае Bild со ссылкой на "два неназванных источника в западных спецслужбах" сообщает о том, что под видом оборонительных учений "Запад-2017", проведенных в сентябре уходящего года, был отработан сценарий вторжения в ряд стран.
Русские, напомним, уверяли, что отрабатывают отпор вторжению трех воображаемых государств — Вейшнории, Весбарии и Лубении.
В действительности же, сообщает газета — и в доказательство тому есть даже цветная инфографика с картой, стрелочками и заштрихованными зонами — Россия спланировала захват:
1) Швеции,
2) Финляндии
3) Эстонии
4) Латвии
5) Литвы
и даже
6) Республики Беларусь.
(Заметим в скобках. При таких раскладах Европу может спасти от нашего вторжения только чудо. Ведь если русские войска могут такое, то захват Европы может произойти совершенно незаметно для европейцев. И более того — возможно, он уже даже произошел, просто информация еще не просочилась).
Кстати, согласно мегаданным анонимных западных разведок, обналиченным через Bild, на вторжении к соседям Россия не остановилась. Она также потренировалась бомбить Западную Европу ("особенно Германию" и почему-то Нидерланды) и вторгаться в Польшу.
Конечно, майдан в Белоруссии пока что выглядит не очень вероятным. Во всяком случае, если суммировать, к примеру, участников всех (всех двух) массовых протестов против "Запада-2017", прошедших в Минске накануне учений, то наберется 250 человек. Есть мнение, что с такими силами оппозиция белорусскую государственность не свернет. Но это не значит, что Путин параноидально не увидит угрозу своей власти в чем-нибудь другом. Расслабляться Европе не стоит.
Остаются, правда, вопросы. Например:
— зачем для борьбы с белорусским майданом России проливать кровь своих солдат и захватывать не мешающие ей Швецию с Финляндией, тем более что они находятся от Белоруссии вообще за морем, через несколько границ?
— зачем России брать на содержание три-четыре миллиона пожилых недружелюбных прибалтов, чье промышленное производство аннигилировано еще в девяностых и чья экономика дышит на вливаниях из европейских фондов?
А то, что у них нет реальной фактуры и они вынуждены бежать в чудесный мир Анонимных Источников и Цветных Инфографик Со Стрелочками, — так это не вина их, а беда.
Недавно вон американская "Нью-Йорк Таймс", движимая лучшими побуждениями, выпустила специальный путеводитель по "Рашагейту" для читателей, запутавшихся в "кейсах" русской угрозы. Лучше бы она, кажется, этого не делала.
В том путеводителе тоже есть инфографика со стрелочками — но даже стрелочки не могут скрыть того плачевного факта, что никакого "Рашагейта", по сути, нет. А есть только а) подозрение на взлом серверов Демократической партии с последующим сливом в "Викиликс", б) проигрыш Клинтон на выборах и в) многоэтажная истерика, в ходе которой в преступную схему включаются и "лица из окружения Трампа, контактировавшие с официальными и неофициальными русскими", и "лица из окружения Трампа, отрицающие, что они были осведомлены о контактах других лиц с русскими", и прочее позорище.
Так что мы еще узнаем о себе много подобных сенсаций. Поскольку они обычно появляются раз в две недели как часы — следующую стоит ждать где-то в районе Нового года.