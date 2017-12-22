Виктор Мараховский, для РИА Новости

Германское издание "Бильд" сообщило о новом коварном ходе Москвы. СМИ европейских государств с энтузиазмом перепечатывают, аналитики уже приступили к осмыслению.

На самом деле, коварный ход Москвы не очень новый. Но, как учит нас практика, если Москва долго не совершает коварных ходов и мозг легкомысленной публики начинает заживать, его надо срочно разбомбить какой-нибудь новой русской угрозой. Можно, на худой конец, достать старую русскую угрозу и перезапустить.

В данном случае Bild со ссылкой на "два неназванных источника в западных спецслужбах" сообщает о том, что под видом оборонительных учений "Запад-2017", проведенных в сентябре уходящего года, был отработан сценарий вторжения в ряд стран.

Русские, напомним, уверяли, что отрабатывают отпор вторжению трех воображаемых государств — Вейшнории, Весбарии и Лубении.

В действительности же, сообщает газета — и в доказательство тому есть даже цветная инфографика с картой, стрелочками и заштрихованными зонами — Россия спланировала захват:

1) Швеции,

2) Финляндии

3) Эстонии

4) Латвии

5) Литвы

и даже

6) Республики Беларусь.

© Sputnik / Виктор Толочко Перейти в фотобанк Вертолеты Ка-52 во время совместных стратегических учений вооруженных сил Белоруссии и России "Запад-2017". 20 сентября 2017 © Sputnik / Виктор Толочко Перейти в фотобанк Вертолеты Ка-52 во время совместных стратегических учений вооруженных сил Белоруссии и России "Запад-2017". 20 сентября 2017

Последний пункт, конечно, особенно мозговыносящий, поскольку "Запад", напомним — это проводящееся раз в два года совместное стратегическое учение вооруженных сил России и Белоруссии. То есть на последних учениях ВС России достигли поистине невероятного мастерства маскировки — провели тренировку по захвату союзной республики совместно с войсками этой республики, на ее территории и при этом незаметно для белорусского командования.

(Заметим в скобках. При таких раскладах Европу может спасти от нашего вторжения только чудо. Ведь если русские войска могут такое, то захват Европы может произойти совершенно незаметно для европейцев. И более того — возможно, он уже даже произошел, просто информация еще не просочилась).

Кстати, согласно мегаданным анонимных западных разведок, обналиченным через Bild, на вторжении к соседям Россия не остановилась. Она также потренировалась бомбить Западную Европу ("особенно Германию" и почему-то Нидерланды) и вторгаться в Польшу.

В конце статьи рассуждается о том, что может стать спусковым крючком для начала всего этого "ред алерта". Авторы приходят к выводу, что триггером может послужить цветная революция в Республике Беларусь — "которую, естественно, объявят заговором НАТО". Потому что демократизацию союзника Путин воспримет как угрозу лично себе и своей власти.

Конечно, майдан в Белоруссии пока что выглядит не очень вероятным. Во всяком случае, если суммировать, к примеру, участников всех (всех двух) массовых протестов против "Запада-2017", прошедших в Минске накануне учений, то наберется 250 человек. Есть мнение, что с такими силами оппозиция белорусскую государственность не свернет. Но это не значит, что Путин параноидально не увидит угрозу своей власти в чем-нибудь другом. Расслабляться Европе не стоит.

Остаются, правда, вопросы. Например:

— зачем для борьбы с белорусским майданом России проливать кровь своих солдат и захватывать не мешающие ей Швецию с Финляндией, тем более что они находятся от Белоруссии вообще за морем, через несколько границ?

— зачем России брать на содержание три-четыре миллиона пожилых недружелюбных прибалтов, чье промышленное производство аннигилировано еще в девяностых и чья экономика дышит на вливаниях из европейских фондов?

…Впрочем, конечно, такие вопросы задавать глупо и некому. Речь ведь не идет о каких-либо реальных сценариях. Просто команды на сворачивание антироссийского агитпропа пока ни из Вашингтона, ни из Берлина не поступало — и дисциплинированные СМИ по обе стороны Атлантического океана отрабатывают как умеют.

А то, что у них нет реальной фактуры и они вынуждены бежать в чудесный мир Анонимных Источников и Цветных Инфографик Со Стрелочками, — так это не вина их, а беда.

Недавно вон американская "Нью-Йорк Таймс", движимая лучшими побуждениями, выпустила специальный путеводитель по "Рашагейту" для читателей, запутавшихся в "кейсах" русской угрозы. Лучше бы она, кажется, этого не делала.

В том путеводителе тоже есть инфографика со стрелочками — но даже стрелочки не могут скрыть того плачевного факта, что никакого "Рашагейта", по сути, нет. А есть только а) подозрение на взлом серверов Демократической партии с последующим сливом в "Викиликс", б) проигрыш Клинтон на выборах и в) многоэтажная истерика, в ходе которой в преступную схему включаются и "лица из окружения Трампа, контактировавшие с официальными и неофициальными русскими", и "лица из окружения Трампа, отрицающие, что они были осведомлены о контактах других лиц с русскими", и прочее позорище.

И кстати: пока нет никаких оснований полагать, что команда "свернуть русские фантазии" прозвучит — из Берлина ли, из Вашингтона ли. Иметь угрожающий образ непредсказуемого соседского ивана в ушанке полезно как для убежденных глобалистов, так и для национально ориентированных прагматиков. Что в США, что в Европе.

Так что мы еще узнаем о себе много подобных сенсаций. Поскольку они обычно появляются раз в две недели как часы — следующую стоит ждать где-то в районе Нового года.