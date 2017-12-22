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Европу спасет чудо: Россия подготовилась к захвату Прибалтики и Швеции

08:0022.12.2017
(обновлено: 09:52 23.12.2017)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкСовместные стратегические учения Белоруссии и России Запад-2017 на полигоне в Минской областиСовместные стратегические учения Белоруссии и России Запад-2017 на полигоне в Минской области
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Виктор Мараховский, для РИА Новости

Германское издание "Бильд" сообщило о новом коварном ходе Москвы. СМИ европейских государств с энтузиазмом перепечатывают, аналитики уже приступили к осмыслению.

На самом деле, коварный ход Москвы не очень новый. Но, как учит нас практика, если Москва долго не совершает коварных ходов и мозг легкомысленной публики начинает заживать, его надо срочно разбомбить какой-нибудь новой русской угрозой. Можно, на худой конец, достать старую русскую угрозу и перезапустить.

В данном случае Bild со ссылкой на "два неназванных источника в западных спецслужбах" сообщает о том, что под видом оборонительных учений "Запад-2017", проведенных в сентябре уходящего года, был отработан сценарий вторжения в ряд стран.

Русские, напомним, уверяли, что отрабатывают отпор вторжению трех воображаемых государств — Вейшнории, Весбарии и Лубении.

В действительности же, сообщает газета — и в доказательство тому есть даже цветная инфографика с картой, стрелочками и заштрихованными зонами — Россия спланировала захват:

1) Швеции,
2) Финляндии
3) Эстонии
4) Латвии
5) Литвы
и даже
6) Республики Беларусь.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Последний пункт, конечно, особенно мозговыносящий, поскольку "Запад", напомним — это проводящееся раз в два года совместное стратегическое учение вооруженных сил России и Белоруссии. То есть на последних учениях ВС России достигли поистине невероятного мастерства маскировки — провели тренировку по захвату союзной республики совместно с войсками этой республики, на ее территории и при этом незаметно для белорусского командования.

© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкВертолеты Ка-52 во время совместных стратегических учений вооруженных сил Белоруссии и России "Запад-2017". 20 сентября 2017
© Sputnik / Виктор Толочко
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Вертолеты Ка-52 во время совместных стратегических учений вооруженных сил Белоруссии и России "Запад-2017". 20 сентября 2017

(Заметим в скобках. При таких раскладах Европу может спасти от нашего вторжения только чудо. Ведь если русские войска могут такое, то захват Европы может произойти совершенно незаметно для европейцев. И более того — возможно, он уже даже произошел, просто информация еще не просочилась).

Кстати, согласно мегаданным анонимных западных разведок, обналиченным через Bild, на вторжении к соседям Россия не остановилась. Она также потренировалась бомбить Западную Европу ("особенно Германию" и почему-то Нидерланды) и вторгаться в Польшу.

Местные жители закупаются в магазине игрушек и товаров для детей Toys R Us в черную пятницу
© REUTERS / Jessica Rinaldi
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В конце статьи рассуждается о том, что может стать спусковым крючком для начала всего этого "ред алерта". Авторы приходят к выводу, что триггером может послужить цветная революция в Республике Беларусь — "которую, естественно, объявят заговором НАТО". Потому что демократизацию союзника Путин воспримет как угрозу лично себе и своей власти.

Конечно, майдан в Белоруссии пока что выглядит не очень вероятным. Во всяком случае, если суммировать, к примеру, участников всех (всех двух) массовых протестов против "Запада-2017", прошедших в Минске накануне учений, то наберется 250 человек. Есть мнение, что с такими силами оппозиция белорусскую государственность не свернет. Но это не значит, что Путин параноидально не увидит угрозу своей власти в чем-нибудь другом. Расслабляться Европе не стоит.

© РИА Новости / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции белорусской оппозиции против совместных белорусско-российских учений "Запад-2017" в Минске
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Участники несанкционированной акции белорусской оппозиции против совместных белорусско-российских учений "Запад-2017" в Минске

Остаются, правда, вопросы. Например:

— зачем для борьбы с белорусским майданом России проливать кровь своих солдат и захватывать не мешающие ей Швецию с Финляндией, тем более что они находятся от Белоруссии вообще за морем, через несколько границ?

— зачем России брать на содержание три-четыре миллиона пожилых недружелюбных прибалтов, чье промышленное производство аннигилировано еще в девяностых и чья экономика дышит на вливаниях из европейских фондов?

Танк M1 Abrams на международных военных учениях Summer Shield XIV в Латвии
© Sputnik / Сергей Мелконов
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…Впрочем, конечно, такие вопросы задавать глупо и некому. Речь ведь не идет о каких-либо реальных сценариях. Просто команды на сворачивание антироссийского агитпропа пока ни из Вашингтона, ни из Берлина не поступало — и дисциплинированные СМИ по обе стороны Атлантического океана отрабатывают как умеют.

А то, что у них нет реальной фактуры и они вынуждены бежать в чудесный мир Анонимных Источников и Цветных Инфографик Со Стрелочками, — так это не вина их, а беда.

Недавно вон американская "Нью-Йорк Таймс", движимая лучшими побуждениями, выпустила специальный путеводитель по "Рашагейту" для читателей, запутавшихся в "кейсах" русской угрозы. Лучше бы она, кажется, этого не делала.

В том путеводителе тоже есть инфографика со стрелочками — но даже стрелочки не могут скрыть того плачевного факта, что никакого "Рашагейта", по сути, нет. А есть только а) подозрение на взлом серверов Демократической партии с последующим сливом в "Викиликс", б) проигрыш Клинтон на выборах и в) многоэтажная истерика, в ходе которой в преступную схему включаются и "лица из окружения Трампа, контактировавшие с официальными и неофициальными русскими", и "лица из окружения Трампа, отрицающие, что они были осведомлены о контактах других лиц с русскими", и прочее позорище.

Танк Т-72Б3 во время учений Запад-2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
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И кстати: пока нет никаких оснований полагать, что команда "свернуть русские фантазии" прозвучит — из Берлина ли, из Вашингтона ли. Иметь угрожающий образ непредсказуемого соседского ивана в ушанке полезно как для убежденных глобалистов, так и для национально ориентированных прагматиков. Что в США, что в Европе.

Так что мы еще узнаем о себе много подобных сенсаций. Поскольку они обычно появляются раз в две недели как часы — следующую стоит ждать где-то в районе Нового года.

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97 пользователей оставили 140 комментариев
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Александр Грибовский
... провели тренировку по захвату союзной республики совместно с войсками этой республики - автор красавчик.
09:24
22.12.2017
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АН дроид
Там на западе плавающие в пропаганде вообще задаются вопросом, и включают мозг иногда? Или в этом угарном коматозе из СМИ постоянно? ))
Зачем ядерной державе на кого-то нападать, тратить время, когда исход войны определен за ранее, когда поворачивают стартовый ядерный ключ?
Вспоминается фильм про Индиана Джонса, где смелый туарег со здоровым мечем танцевал перед револьвером Индианы. Какой там исход был? Ну вот эти пляски с оружием НАТО перед российскими границами это и напоминают. Ответ будет банально мгновенным! )

А эти на фото, участники несанкционированной акции белорусской оппозиции, не пробовали поработать? Здоровые мужики. Тяжелей плаката видимо ничего не держали. ))
09:13
22.12.2017
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