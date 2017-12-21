С деньгами могут все! Запад предлагает Украине прожить без денег

Ростислав Ищенко, обозреватель МИА "Россия сегодня"
Немецкая Bild публиковала на днях статью, в которой утверждает, что Европейский союз и федеральные власти Германии угрожают Порошенко прекращением финансовой помощи. Это не размышления автора на заданную тему. Статья больше похожа на репортаж. Причем репортаж, заказанный и организованный самими властями.
В подтверждение своей позиции газета цитирует Норберта Рёттгена (один из руководителей ХДС, председатель комитета бундестага по внешней политике, в 2009-2012 годах министр федерального правительства), еврокомиссара Йоханнеса Хана (куратора Украины от ЕС) и бывшего председателя комитета Европарламента по иностранным делам Эльмара Брока, который в 2013-2014 годах проводил в Киеве едва ли не больше времени, чем в Брюсселе, сражаясь вначале за освобождение из тюрьмы Юлии Тимошенко, а затем и за победу Евромайдана.
Более того, Bild утверждает, что позицию указанных политиков разделяет федеральный канцлер Ангела Меркель. И этому утверждению трудно не верить, поскольку влиятельное и уважаемое издание не стало бы нарываться на опровержение со стороны Меркель, которая находится в процессе формирования коалиции и не может позволить приписывать себе несуществующие внешнеполитические инициативы.
Опять-таки не в правилах серьезных изданий рисковать репутацией и, не имея стопроцентной уверенности (которую может дать только "госсзаказ"), сообщать о подготовке подобного рода визитов. За семь-десять дней публикацию не успеют забыть. Фактически посредством публикации в Bild ЕС и ФРГ заранее посылают Порошенко сигнал. К моменту прибытия "ревизоров" у него должен быть готов отчет. От него требуются не обещания, а действия. Неслучайно ситуацию комментировали наиболее проукраински настроенные представители европейского истеблишмента. Если уж они выступают с последним предупреждением, то это значит, что у европейских элит терпение окончательно иссякло.
Порошенко предлагают выбрать, хочет он быть президентом или олигархом, причем в предельно жесткой ("страна или бизнес") форме.
О том, что все очень серьезно, свидетельствуют действия ЕС, который уже прекратил программу финансовой помощи Украине. Если раньше Порошенко угрожали заморозкой финансирования за плохое поведение, то теперь ему дают понять, что только предельное послушание и моментальное реагирование на требования ЕС может разморозить финансирование.
Эксперты считают, что у Украины нет шансов доказать законность списания средств. А это значит, что все "полтора миллиарда Януковича" будут истребованы обиженными американцами и европейцами.
При этом вряд ли Запад настолько наивен, чтобы предполагать, что Порошенко или кто-либо другой из претендующих на власть украинских политиков-олигархов сможет выполнить предъявленные требования. Это все равно что предложить гиене питаться капустой, убеждая ее в крайней полезности и витаминности данного овоща.
Все это похоже на создание информационного и юридического повода для окончательного добивания Украины и мародерства на трупе. Запад пытается заранее под благовидным предлогом вытащить из дефолтной страны как можно больше денег. Неслучайно уже с текущего года выплаты Украины МВФ почти в полтора раза превысили финансирование со стороны фонда. Судя по остановке всех европейских программ помощи и кредитных линий, на других направлениях финансирования наблюдается аналогичная ситуация. А на следующий год Запад готовит полное раздевание Киева, даже без видимости поддержки. Действительно, кто же тратит деньги на помощь банкротам? Это совершенно не по-капиталистически.
У пораженного вирусом радикального национализма и не менее радикальной русофобии Киева пространство для маневра отсутствует. Украина, конечно, может надеяться на внезапную милость Запада, но практичнее готовить некролог.