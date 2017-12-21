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С деньгами могут все! Запад предлагает Украине прожить без денег

08:0021.12.2017
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© REUTERS / Valentyn OgirenkoПрохожие во время снегопада в КиевеПрохожие во время снегопада в Киеве
© REUTERS / Valentyn Ogirenko

Ростислав Ищенко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Немецкая Bild публиковала на днях статью, в которой утверждает, что Европейский союз и федеральные власти Германии угрожают Порошенко прекращением финансовой помощи. Это не размышления автора на заданную тему. Статья больше похожа на репортаж. Причем репортаж, заказанный и организованный самими властями.

В подтверждение своей позиции газета цитирует Норберта Рёттгена (один из руководителей ХДС, председатель комитета бундестага по внешней политике, в 2009-2012 годах министр федерального правительства), еврокомиссара Йоханнеса Хана (куратора Украины от ЕС) и бывшего председателя комитета Европарламента по иностранным делам Эльмара Брока, который в 2013-2014 годах проводил в Киеве едва ли не больше времени, чем в Брюсселе, сражаясь вначале за освобождение из тюрьмы Юлии Тимошенко, а затем и за победу Евромайдана.

Более того, Bild утверждает, что позицию указанных политиков разделяет федеральный канцлер Ангела Меркель. И этому утверждению трудно не верить, поскольку влиятельное и уважаемое издание не стало бы нарываться на опровержение со стороны Меркель, которая находится в процессе формирования коалиции и не может позволить приписывать себе несуществующие внешнеполитические инициативы.

Здание Национального Банка Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Внешний долг Украины превысил 117 миллиардов долларов
А озвученная Рёттгеном/Ханом/Броком позиция крайне неприятна для Украины. Они утверждают, что Брюссель и Берлин находятся на пороге официального отказа от предоставления Киеву какой-либо финансовой помощи. По информации Bild, на следующей неделе Киев должна посетить делегация представителей Германии и ЕС, чтобы донести до Порошенко последнее предупреждение.

Опять-таки не в правилах серьезных изданий рисковать репутацией и, не имея стопроцентной уверенности (которую может дать только "госсзаказ"), сообщать о подготовке подобного рода визитов. За семь-десять дней публикацию не успеют забыть. Фактически посредством публикации в Bild ЕС и ФРГ заранее посылают Порошенко сигнал. К моменту прибытия "ревизоров" у него должен быть готов отчет. От него требуются не обещания, а действия. Неслучайно ситуацию комментировали наиболее проукраински настроенные представители европейского истеблишмента. Если уж они выступают с последним предупреждением, то это значит, что у европейских элит терпение окончательно иссякло.

Акция протеста у здания Национального Банка Украины в Киеве. Архивное фото.
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Украина установила мировой рекорд по проблемным кредитам
Характерно также, что претензии адресуют конкретно Порошенко. Причем вещи называются своими именами — предельно полно и прозрачно. Президента Украины обвиняют в коррупции (расширил свой бизнес, а не продал его, как обещал), в противодействии реформам (попытки ограничить самостоятельность Национального антикоррупционного агентства), в сохранении непрозрачной системы заключения государственных контрактов и продажи государственной собственности.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкУчастники марша сторонников экс-президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в центре Киева. 12 ноября 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Участники марша сторонников экс-президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в центре Киева. 12 ноября 2017

Порошенко предлагают выбрать, хочет он быть президентом или олигархом, причем в предельно жесткой ("страна или бизнес") форме.

О том, что все очень серьезно, свидетельствуют действия ЕС, который уже прекратил программу финансовой помощи Украине. Если раньше Порошенко угрожали заморозкой финансирования за плохое поведение, то теперь ему дают понять, что только предельное послушание и моментальное реагирование на требования ЕС может разморозить финансирование.

Табличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ. Архивное фото.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Украина за год выплатила МВФ больше денег, чем получила
ЕС действует не в одиночку. МВФ прекратил финансирование Украины еще раньше. А США начали посягать на уже поступившие в казну и давно потраченные деньги. Как всегда бывает в таких случаях, действия Вашингтона облечены в форму частной инициативы. Внезапно "тихий американец" украинского происхождения Сэм Кислин озаботился тем, что со счетов его офшорной фирмы почти год назад незаконно списали 20 миллионов долларов (якобы "денег Януковича"), и начал тяжбу с Киевом.
Эксперты считают, что у Украины нет шансов доказать законность списания средств. А это значит, что все "полтора миллиарда Януковича" будут истребованы обиженными американцами и европейцами.

Флаги ЕС и Украины в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Утром — лес, вечером — деньги: почему Брюссель больше не дает кредиты Киеву
В итоге вырисовывается следующая ситуация. Во-первых, Украина отлучена от внешней финансовой помощи. Во-вторых, она лишена относительно дешевых кредитов МВФ и возможности привлекать средства на международных финансовых рынках под низкий процент. В-третьих, уже в следующем году Киев ожидают неподъемные выплаты по внешнему долгу (минимум 3,5 миллиарда долларов). Если же к этому добавится необходимость вернуть 1,5 миллиарда "денег Януковича", да еще три миллиарда долга России, да еще долг "Газпрому" (пока суд не определил конечную сумму, но она в любом случае будет исчисляться миллиардами), то единственным выходом из ситуации будет запуск гиперинфляции, по сравнению с которой зимбабвийские "кошельки" в виде тачек (на мелкие покупки) и самосвалов (на крупные) покажутся аккуратными пластиковыми карточками. А ведь в 2019-2022 годах (до которых, впрочем, еще дожить надо) суммы выплат по внешнему долгу возрастут до 4,5-6 миллиардов долларов.

© РИА Новости / Алексей ФурманПерейти в фотобанкЖенщина с плакатом в Киеве
© РИА Новости / Алексей Фурман
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Женщина с плакатом в Киеве

При этом вряд ли Запад настолько наивен, чтобы предполагать, что Порошенко или кто-либо другой из претендующих на власть украинских политиков-олигархов сможет выполнить предъявленные требования. Это все равно что предложить гиене питаться капустой, убеждая ее в крайней полезности и витаминности данного овоща.

Все это похоже на создание информационного и юридического повода для окончательного добивания Украины и мародерства на трупе. Запад пытается заранее под благовидным предлогом вытащить из дефолтной страны как можно больше денег. Неслучайно уже с текущего года выплаты Украины МВФ почти в полтора раза превысили финансирование со стороны фонда. Судя по остановке всех европейских программ помощи и кредитных линий, на других направлениях финансирования наблюдается аналогичная ситуация. А на следующий год Запад готовит полное раздевание Киева, даже без видимости поддержки. Действительно, кто же тратит деньги на помощь банкротам? Это совершенно не по-капиталистически.

Акция протеста у здания Верховной рады Украины в Киеве. 17 октября 2017
© РИА Новости / Евгений Котенко
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На Украине требуют внешнего управления. А оно уже там
Все это не ново. Так же когда-то раздевали Аргентину, до сих пор продолжают раздевать Грецию. Просто Афины не добивают, поскольку разрушение финансовой системы интегрированной в ЕС Греции ударит по всему Евросоюзу, а у Аргентины, которую готовы были добить, государственность оказалась прочнее, чем у Украины, и, пережив полосу народных бунтов, Буэнос-Айрес выкарабкался из политического кризиса и начал экономическое возрождение, крайне осторожно относясь к западной "помощи", зовущей прямо в мышеловку.

У пораженного вирусом радикального национализма и не менее радикальной русофобии Киева пространство для маневра отсутствует. Украина, конечно, может надеяться на внезапную милость Запада, но практичнее готовить некролог.

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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
nat_ger
Только не надо называть Bild серьезным изданием. Дешевая желтая газетёнка
08:18
21.12.2017
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