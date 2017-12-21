"Я плакал!" Как мужчины и женщины ищут острых ощущений

Анастасия Мельникова, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Как убежать от рутины? От серой действительности, перманентного сплина, от поисков во всем этом себя, настоящего? Тем, кому это удается, можно позавидовать: они осознанно изменили жизнь, наполнив ее яркими эмоциями.

Продуманный риск, экстрим ради гарантированного удовольствия: немногим из нас это подвластно.

Экстрим, конечно, может затянуть, стать зависимостью: некоторые из тех, кто попробовал рисковать, снова и снова стремятся к более сложной цели.

"Ведь то, что достигнуто, — уже не "торкает", — говорит Евгений Фирсов, региональный директор крупной компании. — Заядлым экстремалам надо обязательно преодолевать себя, чтобы "на разрыв", и получать от этого наслаждение. Поэтому чаще всего и гибнут те, кто ставит себе слишком сложные задачи".

Себя Евгений экстремалом не считает: "Я был всего на двух сплавах на Приполярном Урале, прыгал с парашютом в тандеме (с высоты 4200 метров), была еще у нас вездеходная "заброска" на 20 дней (около 1000 километров), а этим летом совершил восхождение на Эльбрус c севера — вот и все".

© Фото : аккаунт в Facebook Евгения Фирсова Евгений Фирсов во время прыжка с высоты 4200 метров © Фото : аккаунт в Facebook Евгения Фирсова Евгений Фирсов во время прыжка с высоты 4200 метров

"Увлечение экстремальными видами спорта во взрослой жизни — это, конечно, преодоление рутины, — считает заведующий отделом медицинской психологии Научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов. — Жизнь, казалось бы, уже расписана на годы вперед: дом — работа, работа — дом, а некоторые ищут то, что позволяет им изменить эту жизнь, раскрасить ее новыми красками".

Когда мечты сбываются

© Фото : аккаунт в Facebook Владимира Беньяша Владимир Беньяш в горах © Фото : аккаунт в Facebook Владимира Беньяша Владимир Беньяш в горах

Владимир Беньяш, шеф-редактор программы "Утро России" ("Россия 1"), с детства ходил в походы, но до гор добрался только в 45 лет. "Горы такие красивые! Ошеломляюще красивые, — рассказывает он. — И до самых красивых просто не добраться иначе как своими ногами, а иногда и руками. Все это немного опасно и щекочет нервы, а еще у альпинистов есть всякие прикольные железки и яркая одежда".

Чем не новые краски? В горах Владимир, правда, сломал зуб ("починили") и отморозил палец ("зажил, только мерзнет сильнее"). Зато нашел жену: "Не в том смысле, что я ее прямо в горах нашел, — так-то мы давно знакомы были, но сблизились на любви к горам".

© Фото : аккаунт в Facebook Владимира Беньяша Владимир Беньяш и Елена Калиберда в горах © Фото : аккаунт в Facebook Владимира Беньяша Владимир Беньяш и Елена Калиберда в горах

Жена Владимира, режиссер-документалист Елена Калиберда, считает, что именно он стал проводником на ее пути к мечте. "Когда мне было 13 лет, папа взял меня собой в поход в горы, однако покорять вершины меня не брали. Я мечтала стать альпинистом, но жизнь сложилась так, что после того похода горы не видела целых 20 лет, — вспоминает Елена. — И вот недавно вспомнила, как лазила на скалы, когда взрослые отвлекались на привале и теряли меня из виду, вспомнила, как я была счастлива забраться на вершину скалы, лечь там и смотреть в небо".

© Фото : аккаунт в Facebook Владимира Беньяша Альпинисты в горах © Фото : аккаунт в Facebook Владимира Беньяша Альпинисты в горах

В результате оказалось, признается Елена, что горы — это не так далеко, это совсем близко, достаточно разрешить себе вспомнить о своих мечтах: "Владимир помог мне купить альпинистские ботинки и дал ледоруб. А еще предложил место у себя в палатке. С тех пор мы муж и жена и, конечно же, очень часто ездим в горы".

Осознанные риски и мужские слезы

Когда люди уже во взрослом возрасте начинают заниматься экстремальными видами спорта, чаще всего они делают это продуманно, достаточно осторожно, хорошо подготавливаются.

"Одно дело — "безбашенные" молодые руферы или зацеперы. Им необходимо ощущение свободы, демонстрация того, что они могут делать то, что запрещено, и этим выделяться, — считает психолог Сергей Ениколопов. — Те же, кто увлекся экстримом в более зрелом возрасте, совсем уж сильно рисковать не будут, особенно если не уверены в себе. А мамам или женам пообещают вернуться домой вовремя и гладко выбритыми".

© Фото : аккаунт в Facebook Евгения Фирсова Евгений Фирсов и его друзья у вездехода, Приполярный Урал © Фото : аккаунт в Facebook Евгения Фирсова Евгений Фирсов и его друзья у вездехода, Приполярный Урал

До экстремальных достижений москвички Светланы Поздняковой далеко любому среднестатистическому мужчине. В 2006 году она увлеклась велопоходами по России и другим странам, ездила много и часто ("в том числе и сутками без сна — ради интереса"). Несколько раз участвовала в любительских веломарафонах "Налибоки", была призером соревнований, выигрывала длинную дистанцию в 200 километров грунтовых дорог.

"В итоге к 2013 году все это поднадоело, захотелось чего-то нового. Занялась триатлоном — не зацепило, а вот плавание пришлось по душе, стала тренироваться, — говорит Светлана. — Плавание на ОВ (на открытой воде. — Прим. ред.) — в чем-то для меня тот же туризм. Ты куда-то едешь, в идеале — если в новое место. Плывешь. И чем длиннее дистанция, тем мне интереснее".

Этим летом Светлана Позднякова с двумя своими друзьями проплыла 27 километров (!) по Балтийскому морю — от Санкт-Петербурга до Кронштадта.

© Фото : аккаунт в Facebook Светланы Поздняковой Участники заплыва "Котлинрейс" из Санкт-Петербурга в Кронштадт (27 километров) Ольга Ижицкая, Светлана Позднякова, Сергей Федотов © Фото : аккаунт в Facebook Светланы Поздняковой Участники заплыва "Котлинрейс" из Санкт-Петербурга в Кронштадт (27 километров) Ольга Ижицкая, Светлана Позднякова, Сергей Федотов

По словам Светланы, ей нравится то чувство предвкушения, которое она испытывает, когда готовится сделать что-то, что до этого делать не приходилось: "И, конечно, сам финиш: эндорфины, усталость и новая уверенность в своих силах".

Большинство из нас любит комфорт, но некоторым этого бывает мало — вдруг нужно найти дополнительный смысл в жизни (иногда он и становится основным). "Увлечение в какой-то момент может стать для таких людей важнее семьи или работы, даже если в этих сферах у них все хорошо, — разъясняет Сергей Ениколопов. — Просто ежедневно они решают стандартные для них задачи, а в горы, например, пойти — это вызов, какая-то непредсказуемость. Кстати, раньше среди альпинистов было много ученых, академиков — они переключались абсолютно со своей научной, умственной деятельности, когда шли в горы".

Евгений Фирсов "переключился" на горы, как и Владимир Беньяш, в 45 лет, и первой же его вершиной стал Эльбрус: "Я выше полутора тысяч метров и на вездеходе-то не поднимался, а тут сразу 5600 — и своими ногами, с 25-килограммовым рюкзачком".

При этом восхождение было с севера, это суровый, сложный маршрут для новичков: по пути нет ни гостиниц, ни кафе, ни асфальтовых дорог, всю гору приходится преодолевать пешком, без помощи фуникулеров и ратраков.

© Фото : аккаунт в Facebook Евгения Фирсова Евгений Фирсов на Эльбрусе © Фото : аккаунт в Facebook Евгения Фирсова Евгений Фирсов на Эльбрусе

По словам Евгения, для него это стало проверкой себя, возможностью ответить на свой внутренний вопрос: а могу ли я? А еще — хотелось, чтобы на всю жизнь остались яркие воспоминания о покорении самой высокой вершины Европы.

"Это же такой адреналин — и прямой, и отложенный, — говорит Евгений. — С прямым (адреналином) все понятно, а отложенный — это когда ты получаешь выброс гормонов уже после финиша, когда приходит осознание, что да, ты смог и это твоя личная победа над собой. На Эльбрусе я тогда плакал. От счастья".