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"Я плакал!" Как мужчины и женщины ищут острых ощущений

08:0021.12.2017
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© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкУчастница соревнования Грязный забег (KazanDirtyRace) на трассе, проложенной по берегу реки КазанкиУчастница соревнования Грязный забег (KazanDirtyRace) на трассе, проложенной по берегу реки Казанки
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Анастасия Мельникова, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Как убежать от рутины? От серой действительности, перманентного сплина, от поисков во всем этом себя, настоящего? Тем, кому это удается, можно позавидовать: они осознанно изменили жизнь, наполнив ее яркими эмоциями.

Продуманный риск, экстрим ради гарантированного удовольствия: немногим из нас это подвластно.

Экстрим, конечно, может затянуть, стать зависимостью: некоторые из тех, кто попробовал рисковать, снова и снова стремятся к более сложной цели.

Александр Погребов. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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"Ведь то, что достигнуто, — уже не "торкает", — говорит Евгений Фирсов, региональный директор крупной компании. — Заядлым экстремалам надо обязательно преодолевать себя, чтобы "на разрыв", и получать от этого наслаждение. Поэтому чаще всего и гибнут те, кто ставит себе слишком сложные задачи".

Себя Евгений экстремалом не считает: "Я был всего на двух сплавах на Приполярном Урале, прыгал с парашютом в тандеме (с высоты 4200 метров), была еще у нас вездеходная "заброска" на 20 дней (около 1000 километров), а этим летом совершил восхождение на Эльбрус c севера — вот и все".

© Фото : аккаунт в Facebook Евгения Фирсова Евгений Фирсов во время прыжка с высоты 4200 метров
© Фото : аккаунт в Facebook Евгения Фирсова
Евгений Фирсов во время прыжка с высоты 4200 метров

"Увлечение экстремальными видами спорта во взрослой жизни — это, конечно, преодоление рутины, — считает заведующий отделом медицинской психологии Научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов. — Жизнь, казалось бы, уже расписана на годы вперед: дом — работа, работа — дом, а некоторые ищут то, что позволяет им изменить эту жизнь, раскрасить ее новыми красками".

Когда мечты сбываются

© Фото : аккаунт в Facebook Владимира БеньяшаВладимир Беньяш в горах
© Фото : аккаунт в Facebook Владимира Беньяша
Владимир Беньяш в горах

Владимир Беньяш, шеф-редактор программы "Утро России" ("Россия 1"), с детства ходил в походы, но до гор добрался только в 45 лет. "Горы такие красивые! Ошеломляюще красивые, — рассказывает он. — И до самых красивых просто не добраться иначе как своими ногами, а иногда и руками. Все это немного опасно и щекочет нервы, а еще у альпинистов есть всякие прикольные железки и яркая одежда".

Чем не новые краски? В горах Владимир, правда, сломал зуб ("починили") и отморозил палец ("зажил, только мерзнет сильнее"). Зато нашел жену: "Не в том смысле, что я ее прямо в горах нашел, — так-то мы давно знакомы были, но сблизились на любви к горам".

© Фото : аккаунт в Facebook Владимира БеньяшаВладимир Беньяш и Елена Калиберда в горах
© Фото : аккаунт в Facebook Владимира Беньяша
Владимир Беньяш и Елена Калиберда в горах

Жена Владимира, режиссер-документалист Елена Калиберда, считает, что именно он стал проводником на ее пути к мечте. "Когда мне было 13 лет, папа взял меня собой в поход в горы, однако покорять вершины меня не брали. Я мечтала стать альпинистом, но жизнь сложилась так, что после того похода горы не видела целых 20 лет, — вспоминает Елена. — И вот недавно вспомнила, как лазила на скалы, когда взрослые отвлекались на привале и теряли меня из виду, вспомнила, как я была счастлива забраться на вершину скалы, лечь там и смотреть в небо".

© Фото : аккаунт в Facebook Владимира БеньяшаАльпинисты в горах
© Фото : аккаунт в Facebook Владимира Беньяша
Альпинисты в горах

В результате оказалось, признается Елена, что горы — это не так далеко, это совсем близко, достаточно разрешить себе вспомнить о своих мечтах: "Владимир помог мне купить альпинистские ботинки и дал ледоруб. А еще предложил место у себя в палатке. С тех пор мы муж и жена и, конечно же, очень часто ездим в горы".

Осознанные риски и мужские слезы

Когда люди уже во взрослом возрасте начинают заниматься экстремальными видами спорта, чаще всего они делают это продуманно, достаточно осторожно, хорошо подготавливаются.

"Одно дело — "безбашенные" молодые руферы или зацеперы. Им необходимо ощущение свободы, демонстрация того, что они могут делать то, что запрещено, и этим выделяться, — считает психолог Сергей Ениколопов. — Те же, кто увлекся экстримом в более зрелом возрасте, совсем уж сильно рисковать не будут, особенно если не уверены в себе. А мамам или женам пообещают вернуться домой вовремя и гладко выбритыми".

© Фото : аккаунт в Facebook Евгения Фирсова Евгений Фирсов и его друзья у вездехода, Приполярный Урал
© Фото : аккаунт в Facebook Евгения Фирсова
Евгений Фирсов и его друзья у вездехода, Приполярный Урал
© РИА Новости / Александр Полегенько
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До экстремальных достижений москвички Светланы Поздняковой далеко любому среднестатистическому мужчине. В 2006 году она увлеклась велопоходами по России и другим странам, ездила много и часто ("в том числе и сутками без сна — ради интереса"). Несколько раз участвовала в любительских веломарафонах "Налибоки", была призером соревнований, выигрывала длинную дистанцию в 200 километров грунтовых дорог.

"В итоге к 2013 году все это поднадоело, захотелось чего-то нового. Занялась триатлоном — не зацепило, а вот плавание пришлось по душе, стала тренироваться, — говорит Светлана. — Плавание на ОВ (на открытой воде. — Прим. ред.) — в чем-то для меня тот же туризм. Ты куда-то едешь, в идеале — если в новое место. Плывешь. И чем длиннее дистанция, тем мне интереснее".

Этим летом Светлана Позднякова с двумя своими друзьями проплыла 27 километров (!) по Балтийскому морю — от Санкт-Петербурга до Кронштадта.

© Фото : аккаунт в Facebook Светланы ПоздняковойУчастники заплыва "Котлинрейс" из Санкт-Петербурга в Кронштадт (27 километров) Ольга Ижицкая, Светлана Позднякова, Сергей Федотов
© Фото : аккаунт в Facebook Светланы Поздняковой
Участники заплыва "Котлинрейс" из Санкт-Петербурга в Кронштадт (27 километров) Ольга Ижицкая, Светлана Позднякова, Сергей Федотов

По словам Светланы, ей нравится то чувство предвкушения, которое она испытывает, когда готовится сделать что-то, что до этого делать не приходилось: "И, конечно, сам финиш: эндорфины, усталость и новая уверенность в своих силах".

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Большинство из нас любит комфорт, но некоторым этого бывает мало — вдруг нужно найти дополнительный смысл в жизни (иногда он и становится основным). "Увлечение в какой-то момент может стать для таких людей важнее семьи или работы, даже если в этих сферах у них все хорошо, — разъясняет Сергей Ениколопов. — Просто ежедневно они решают стандартные для них задачи, а в горы, например, пойти — это вызов, какая-то непредсказуемость. Кстати, раньше среди альпинистов было много ученых, академиков — они переключались абсолютно со своей научной, умственной деятельности, когда шли в горы".

Евгений Фирсов "переключился" на горы, как и Владимир Беньяш, в 45 лет, и первой же его вершиной стал Эльбрус: "Я выше полутора тысяч метров и на вездеходе-то не поднимался, а тут сразу 5600 — и своими ногами, с 25-килограммовым рюкзачком".

При этом восхождение было с севера, это суровый, сложный маршрут для новичков: по пути нет ни гостиниц, ни кафе, ни асфальтовых дорог, всю гору приходится преодолевать пешком, без помощи фуникулеров и ратраков.

© Фото : аккаунт в Facebook Евгения Фирсова Евгений Фирсов на Эльбрусе
© Фото : аккаунт в Facebook Евгения Фирсова
Евгений Фирсов на Эльбрусе

По словам Евгения, для него это стало проверкой себя, возможностью ответить на свой внутренний вопрос: а могу ли я? А еще — хотелось, чтобы на всю жизнь остались яркие воспоминания о покорении самой высокой вершины Европы.

"Это же такой адреналин — и прямой, и отложенный, — говорит Евгений. — С прямым (адреналином) все понятно, а отложенный — это когда ты получаешь выброс гормонов уже после финиша, когда приходит осознание, что да, ты смог и это твоя личная победа над собой. На Эльбрусе я тогда плакал. От счастья".

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