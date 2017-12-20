Путин помог президенту США победить в "гражданской медиавойне"

Ирина Алкснис, для РИА Новости

История с предотвращенным совместными усилиями российских и американских спецслужб терактом в Петербурге наглядно показывает, до какой степени абсурда дошли двусторонние отношения наших стран. Вернее сказать, до какой степени абсурда дошла публичная сторона российско-американских отношений.

Совершенно обыденная, казалось бы, вещь — сотрудничество двух держав в сфере борьбы с терроризмом, которая по определению не может и не должна вызывать двойственных оценок и толкований, вызвала искренне удивленную реакцию общественности по обе стороны океана: ну надо же, оказывается, Россия и Америка в чем-то еще могут находить общий язык.

Возможно, именно из-за специфического фона развернувшиеся события подвергаются едва ли не более пристальному вниманию СМИ и экспертного сообщества, нежели сам предотвращенный теракт.

Коротко напомним. Как известно, главные события произошли 13-14 декабря, когда российские силовики задержали в Петербурге семь членов ячейки ИГ*, у которых были изъяты взрывчатые вещества, боеприпасы, автоматическое оружие и тому подобное. Тогда же было сообщено, что теракт планировали устроить в Казанском соборе.

Об особой роли американских спецслужб, а конкретно ЦРУ, стало известно в воскресенье, 17 декабря, когда после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа было сообщено, что российский президент поблагодарил своего американского коллегу за предоставленную информацию, которая и помогла задержанию террористов и предотвращению теракта. После Путина с соответствующими комментариями выступили и другие российские официальные лица.

Однако если в России доминирующей стала слегка удивленная, но в целом одобрительная и активно поддерживающая межгосударственное сотрудничество реакция, то в Штатах, судя по всему, ситуация обстоит существенно иным образом.

Похоже, для Дональда Трампа произошедшее стало поводом для того, чтобы перейти в контратаку на своих внутриполитических оппонентов.

Все дело в том, что на данный момент уже практически очевидно: основная часть обвинений в адрес президента США и адрес его команды в "связях с Россией" просто высосана из пальца. По существу, речь идет о вполне законных — и даже традиционно принятых — общественно-политических контактах, которые оказались раздуты противниками Трампа едва ли не до размеров государственной измены.

Более того: нет особых сомнений, что, если бы последний случай взаимопомощи не был предан огласке (что вполне обычно для не любящих публичность спецслужб), в итоге его бы вытащили на свет божий антитрамповские силы под лозунгом "Администрация Трампа сотрудничает с ФСБ!". И никакие объяснения, что речь, вообще-то, идет о вполне обычном — и совершенно правильном — антитеррористическом сотрудничестве, не помогли бы.

Но на этот раз была разыграна принципиально иная комбинация. Информация о содействии ЦРУ в пресечении деятельности террористов в России была раскрыта на максимально высоком уровне и через выражение признательности США лично от руководителя России.

Именно это позволило Трампу использовать произошедшее в свою пользу внутри страны. Дело не только в том, что он передал благодарность Путина директору ЦРУ, и не в том, что в характерной для себя цветистости и склонности к преувеличениям публично заявил, что это помогло спасти жизни "тысяч" людей.

Главное последствие всего произошедшего заключается в том, что Трампу впервые удалось выбить из рук своих противников оружие и воспользоваться им против них же. Судя по неловкому молчанию критиков американского президента, удар оказался чувствительным. А учитывая, что произошло все это на фоне принятия новой Стратегии национальной безопасности, где Россия и Китай определены как едва ли не главные угрозы "американскому влиянию, ценностям и богатству", обвинить Трампа в работе на Москву его оппонентам становится все более затруднительно.

Судя по всему, спустя год после занятия Белого дома Дональду Трампу все же удастся справиться с цунами обвинений в свой адрес, которые связывали его по рукам и ногам во внешней политике в целом и в отношениях с Россией в частности.

Ирония судьбы в том, что происходит это по факту не без помощи из Москвы.

Что же касается России во всей этой ситуации, то российские спецслужбы могут записать себе в заслугу свободу от политических условностей в профессиональной деятельности, чем не могут похвастать их американские коллеги.

После теракта на Бостонском марафоне, как мы помним, тоже стало известно, что спецслужбы России несколько раз предупреждали американцев об экстремистской и террористической угрозе, исходящей от братьев Царнаевых.

© AP Photo / WBZ-TV Взрыв на линии финиша Бостонского марафона. 15 апреля 2013 года © AP Photo / WBZ-TV Взрыв на линии финиша Бостонского марафона. 15 апреля 2013 года

Однако ФБР старательно проигнорировало их предупреждения. Радует, что российские спецслужбы не допустили той же ошибки.

*Террористическая организация, запрещенная в России.