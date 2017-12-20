РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

"Хулиган, изменивший мир", стал человеком года в Азии

08:0020.12.2017
05800
© AP Photo / Aaron Favila Президент Филиппин Родриго ДутертеПрезидент Филиппин Родриго Дутерте
© AP Photo / Aaron Favila

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Один человек, пусть даже возглавляющий не самое влиятельное государство, может изменить стратегический баланс в важнейшей части света и в мире в целом: таков вывод статьи, опубликованной в гонконгской South China Morning Post.

Материал, подводящий политические итоги года, отвечает на вопрос, какой феномен оказал в 2017-м наибольшее влияние на Азию и мир. У феномена есть имя и фамилия — Родриго Дутерте, президент Филиппин.

Не втягивайте нас в вашу конфронтацию

Когда Дутерте вел предвыборную кампанию, ругая всяческими словами президента США, всю ООН и весь Евросоюз, это было весело и интересно, но проходило по статье "экзотика". Есть, оказывается, такая страна на глобальной периферии, в ней живет и безобразничает такой неординарный политик… Кто же не любит политических хулиганов? Но вот он уже полтора года у власти (с 30 июня 2016-го). Веселье кончилось — и оказалось, что все серьезно.

Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Филиппин Родриго Дутерте. 13 ноября 2017
© REUTERS / Jonathan Ernst
Трамп заверил Дутерте, что всегда был его союзником
Серьезно потому, что Филиппины, может, и периферия, но Азия в целом выстраивается вокруг отношений первой и второй мировых держав — США и Китая. Каждая — со своим кругом партнеров, союзников, тайных и явных недоброжелателей. И если в прежние эпохи весь мир зависел от того, как развивается ситуация по разные берега совсем другого океана, Атлантического, то сегодня главным океаном стал Тихий — который, в частности, омывает и Филиппины.

Материал в гонконгской газете начинается со статистики. При прежних филиппинских президентах, скажем, в 2013 году, жителям этой страны не просто нравилась Америка — она им нравилась больше, чем американцам. Речь о данных Pew Research, согласно которым 85% филиппинцев позитивно воспринимали США. Еще через пару лет любящих Америку стало уже 92%. Полный национальный консенсус. Сами американцы тогда позитивно воспринимали себя слегка меньше — 81%.

Президент Филиппин Родриго Дутерте исполняет песню по требованию американского президента Дональда Трампа
Президент Филиппин Родриго Дутерте спел "по требованию" Трампа
При Дутерте филиппинцы никоим образом не разлюбили Америку, но начали хорошо относиться еще и к Китаю.

Последние опросы говорят: если раньше 43% хотели бы более тесных торговых отношений с Китаем, то сейчас, при Дутерте, — 67%. Раньше 41% опрошенных желали конфронтации с КНР, сегодня — лишь 28%.

© AP Photo / Aaron FavilaПрезидент Филиппин Родриго Дутерте
© AP Photo / Aaron Favila
Президент Филиппин Родриго Дутерте

А вот это — самая настоящая революция. Нация за короткий срок решила, что хочет дружить с обеими сверхдержавами нашей эпохи и не желает участвовать в их конфронтации на стороне США.

Напомним, что на днях опубликована новая Стратегия национальной безопасности США, где главными вызовами для Америки признаются Россия и Китай: они, по версии вашингтонской администрации, пытаются "пересмотреть" мировой порядок. Тот порядок, когда сверхдержава только одна и диктует всем буквально все — от стратегии до того, как можно и как нельзя мужчине смотреть на женщину.

А тут население страны, которая была с 1898-го по 1946 год колонией и полуколонией США, а потом играла роль важного военного союзника Америки в противостоянии тому же Китаю и СССР — России, внезапно не желает больше жить в мире, где надо выбирать между одной и другой державой. И происходит это не потому, что кандидат в президенты хорошо повеселил публику. А потому, что он начал проводить политику равноудаленности от Пекина и Вашингтона — и оказалось, что при ней филиппинцам как-то спокойнее.

У кого деньги

Давайте посмотрим, что реально произошло за период правления Дутерте по части позиционирования Филиппин в мире. Понятно было, что эффектные фразы насчет сворачивания всех связей с США так и остались фразами.

Дональд Трамп во время встречи с Родриго Дутерте. 13 ноября 2017
© AP Photo / Rolex dela Pena
Трамп и Дутерте на встрече обсудили ИГ* и борьбу с наркотиками
Например, сотрудничество по части борьбы с терроризмом никуда не делось. Но свернуто их военное взаимодействие в Южно-Китайском море. Смысл его был, напомним, в том, что США выстраивали там союзников и как могли натравливали на КНР, чтобы китайцы не чувствовали себя в этом море полными хозяевами. Так вот, филиппинцы из этой коалиции вышли. Но при этом ни в какую антиамериканскую коалицию не вступили. Хотя бы потому, что ее нет — Китай не угрожает США на морях или суше.

Далее. Дутерте говорит, что будущее страны прежде всего в Азии, в частности в группировке стран Юго-Восточной Азии — АСЕАН. Это полный контраст со всей историей государства после 1946 года, когда многим филиппинцам было неясно, кто они — особая часть американского мира или что-то самостоятельное и азиатское.

Филиппины в истекшем году сдали председательство в АСЕАН, основательно подорвав там все усилия США по выстраиванию той самой антикитайской коалиции. Но при этом личные отношения Дутерте с Дональдом Трампом оказались лучше некуда. Ну, если не считать того, что Трамп пригласил Дутерте с визитом, а тот ответил, что на это у него нет времени.

© AFP 2017 / Noel CelisДональд Трамп и президент Филиппин Родриго Дутерте на саммите АСЕАН в Маниле. 13 ноября 2017
© AFP 2017 / Noel Celis
Дональд Трамп и президент Филиппин Родриго Дутерте на саммите АСЕАН в Маниле. 13 ноября 2017

Одновременно оказалось, что все экономические надежды Филиппины возлагают на КНР. Обсуждают многомиллиардные планы по воссозданию инфраструктуры страны, в которых, кстати, участвует и Россия — хотя с определенной осторожностью и оглядкой на Китай. Что разумно, поскольку у китайцев на Филиппинах просто больше связей и опыта.

Дональд Трамп во время встречи с Родриго Дутерте. 13 ноября 2017
© AP Photo / Rolex dela Pena
Трамп назвал отличными отношения между США и Филиппинами
Здесь мы видим ситуацию, довольно типичную для сегодняшнего мира. США, несмотря на упомянутую Стратегию национальной безопасности, просто физически не могут тащить на себе экономики всех своих экс-вассалов. У Штатов нет таких денег, они есть у Китая. Наоборот, чтобы получить шанс сделать Америку снова великой, США вынуждены заставлять своих союзников и партнеров больше платить в рамках этих союзов и партнерств. Партнеры реагируют по-разному. Например, Филиппины — так, как описано выше.

Мир меняется быстрее, чем меняются люди. И главная внутренняя проблема для Филиппин заключается в том, что публика-то очень даже одобряет курс своего президента, — если в целом. А в частности, речь о стране, где каждый плантатор, или сенатор, или финансист имеет дом по ту сторону океана, в США. Элиты страны иногда ощущают себя большими американцами, чем сами американцы. Еще есть военные, которые более столетия привыкли считать себя частью американской военной машины: академии, вооружения, уставы… Да, не забудем самые мощные во всей Азии СМИ — они тоже традиционно проамериканские.

Церемония совместного фотографирования глав делегаций саммита АСЕАН. 13 ноября 2017
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Филиппины передали Сингапуру председательство в АСЕАН
В итоге мы видим то, что эти СМИ именуют "дутертизмом" — президент, любимый народом, но находящийся в сложных отношениях с какой-то традиционной частью элит. Он этим элитам нужен, чтобы их не обижал народ, но при этом глубоко им неприятен. Значит, нынешнему президенту (и тем, кто будет после него) предстоит задача, которую в России именуют "национализацией элит". И, как в случае с Россией, главным помощником в такой политике будет нервное поведение тех же США с союзниками, которые станут подталкивать элиты на конфронтацию с президентом и народом.

Комментировать
Мнение
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена