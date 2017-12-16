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Европа: фашизм нормален, если он украинский

08:0016.12.2017
(обновлено: 09:14 16.12.2017)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкУчастники марша в Киеве, приуроченного к годовщине создания Украинской повстанческой армии (УПА, экстремистская организация, запрещена в России). Архивное фотоУчастники марша в Киеве, приуроченного к годовщине создания Украинской повстанческой армии (УПА, экстремистская организация, запрещена в России). Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Авигдор Эскин, для РИА Новости

На Украине в очередной раз разгорается скандал. Поводом стала церемония в Луцке, в ходе которой на официальном уровне чествовали тех, кто специализировался на истреблении гражданского населения во время Второй мировой войны.

Люди держат связанные флаги Польши и Украины в Варшаве. Архивное фото
© AP Photo / Czarek Sokolowski
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Отбросив все остатки политкорректности, власти города провели торжественный светский обряд памяти местных убийц "евреев, поляков, русских и коммунистов". Это было публичное награждение "рыцарей ОУН" — командиров и рядовых полицаев, членов ОУН. Победители беззащитных людей были объявлены героями, их родственники и прямые потомки получили награды.

Церемония была организована представителем Украинского института национальной памяти Лесей Бондарук, губернатором Волынской области Володымыром Гунчиком и инициатором проекта награждения — историком Мыколой Посивнычом.

Глава "Еврейского комитета Украины" Эдуард Долинский назвал это вчера "диким надругательством". И вот почему.

Наградили родственников Мыколы Ковтонюка — командира Украинской вспомогательной полиции в Луцке. Этот коллаборационист входил в подразделение, зверски умертвившее более 20 тысяч евреев Луцка.

…А вот другие герои.

Федир Затовканюк. Заместитель командира Украинской вспомогательной полиции Луцка.

Мужчина с флагом Украины у здания правительства в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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"Европейская" Украина: нацисты вместо закона
Тихон Зинчук. Начальник отдела вспомогательной полиции села Тойкут, отличившийся особой жестокостью.

Сергий Качынський. Руководитель так называемой "народной милиции" Ровно. При его участии было уничтожено 18 тысяч евреев.

Иван Кобец. Служил в Украинской вспомогательной полиции Ратно. При его участии были убиты 1800 евреев Ратно.

Петро Ксендзук. Этот военный преступник зверствовал в Украинской вспомогательной полиции Торчина. В Торчине полиция вместе с немцами уничтожила две тысячи евреев.

Иван Малимон. Этот был командиром вспомогательной полиции Олыки, где полицаи с немцами зверски убили 3500 евреев.

…Итого на руках "героев Украины" кровь не менее 50 тысяч невинных жертв. Это не считая убитых ими впоследствии поляков, русских и украинцев, когда они после службы в полиции перешли в УПА*.

© РИА Новости / Александр МазуркевичПерейти в фотобанкВетераны Украинской повстанческой армии (УПА) отпраздновали День героев во Львове
© РИА Новости / Александр Мазуркевич
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Ветераны Украинской повстанческой армии (УПА) отпраздновали День героев во Львове

А теперь о том, почему это не стало скандалом общегосударственного или общеевропейского масштаба. И не станет.

Участники марша в Киеве, приуроченного к годовщине создания УПА и Дню защитника Украины
© РИА Новости / Стрингер
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Да, такое награждение было бы немыслимо в Германии, в Австрии, в Бельгии или во Франции. Да, европейские страны все еще хорошо помнят, какую цену они сами заплатили за "толерантность" к нацизму на первых порах его воцарения в Германии.
И да, в последний год мы все чаще сталкиваемся с открытым недовольством Европы в связи с происходящим на Украине. Это не только следствие нарочито антисемитских инцидентов на государственном уровне наподобие церемонии в Луцке: дискриминационный закон о языках, например, вызвал волну негодования в восточноевропейских странах, к ним присоединились и западные партнеры по ЕС — поскольку документ затрагивал национальности, "титульные" в Польше или Венгрии и находящиеся в меньшинстве на Украине.

Тем не менее в ходе голосования в ООН по российской резолюции против глорификации нацизма месяц назад европейские страны очередной раз воздержались. Среди стран условной "западной коалиции" только Израиль поддержал российскую инициативу. И европейцы, даже готовые осуждать каждое проявление откровенного фашизма на Украине в отдельности, как будто не в состоянии увидеть за всеми "инцидентами" тенденцию и назвать вещи своими именами.

Монумент Родина-мать в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Максименко
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День освобождения от фашизма. Как Украина потеряла свой главный праздник
Чем объяснить несгибаемо двойственную позицию европейцев? Запретив у себя проявления нацизма и экстремизма, они довольно снисходительно терпимы, когда их украинские партнеры выплескивают окрашенный нацизмом яд на Россию и русскоязычное население Украины. Более того, антисемитские инциденты в Европе тоже часто не замечают.

Это напоминает известную тактику "сукин сын, но наш". Сказать прямо, что "наш" не готовы, но и жесткого осуждения мы не видим. И не понимают: ненависть, что сегодня бьет по русским, евреям и другим меньшинствам на Украине, завтра ударит по ним.

Порой создается впечатление, что США и страны ЕС начинают понимать, что ставка на Украину в ее нынешнем виде оказалась ошибочной. Однако ведущим экономическим державам Запада нелегко перешагнуть через собственную гордыню и признать свою неправоту.

А ведь иногда лучше сознаться в собственных ошибках поскорее, нежели повторять их заново.

* Запрещенная в России экстремистская организация.

© РИА Новости / Петр ЗадорожныйПерейти в фотобанкСторонники Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА) во время марша в день Праздника Героев во Львове
© РИА Новости / Петр Задорожный
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Сторонники Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА) во время марша в день Праздника Героев во Львове
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