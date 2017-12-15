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Российские правозащитники слили олимпийцев

08:0015.12.2017
(обновлено: 08:14 15.12.2017)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкСимволика зимних Олимпийских игр 2018 в ПхенчханеСимволика зимних Олимпийских игр 2018 в Пхенчхане
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Виктор Мараховский

Российские правозащитники вступились за отечественных олимпийцев. Центр "Мемориал" и международная правозащитная организация Human Rights Watch выступили с совместным заявлением о нарушении прав спортсменов в связи с зимней олимпиадой в Пхенчхане.

© РИА Новости / Антон Денисов
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"Дикая формулировка, примененная в Докладе дисциплинарной комиссии МОК от 2 декабря, о "решении отменить презумпцию невиновности" в отношении российских атлетов, немыслима в цивилизованном сообществе XXI столетия, — говорится в заявлении. — Подобные меры коллективной ответственности естественны разве что для диктатур прошлого века, но сегодня мы с растущей тревогой видим, как элементы антиутопий проникают в нашу жизнь и в практику влиятельных международных организаций. Едва ли можно считать случайным совпадением, что демонстративное спортивное наказание России произошло на фоне антироссийской медиакампании, охватившей западные страны. Даже в случае если информатор WADA, на чьих показаниях основано решение, мог бы подтвердить свои обвинения в отношении чиновников Олимпийского комитета России, МОК все равно не должен был применять меры тотального наказания для спортсменов". Позицию "Мемориала" и Human Rights Watch поддержали руководитель Совета по правам человека Михаил Федотов и глава Хельсинкской группы Людмила Алексеева.

Шучу, конечно. На самом деле я это заявление выдумал. На самом деле никто ни за кого не вступился, все перечисленные персонажи гармонично молчат.

И они молчат вовсе не потому, что спорт — это не их сфера.

В 2014 году, например, упомянутые выше "Мемориал" и HRW выступили с докладом под названием "Олимпиада любой ценой", в котором рассказали о множественных страданиях, перенесенных трудовыми мигрантами на олимпийской стройке, этом новом путинском Беломорканале.

© РИА Новости / Михаил МокрушинПерейти в фотобанкСтроительство Олимпийских объектов в Имеретинской долине
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Строительство Олимпийских объектов в Имеретинской долине

За шесть лет до того, в 2008 году, правозащитники дружно обозвали "катастрофой для прав человека" летнюю Олимпиаду в Китайской народной республике.

Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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И даже в прошлом году летом, когда нынешняя тотальная антироссийская кампания еще только набирала обороты среди прочих предвыборных скандалов США и казалась кратким всплеском на обычном фоне цивилизованной русофобии, правозащитники во главе с Л. Алексеевой вдруг обратились с отчаянно храбрым письмом в адрес руководства самого Международного Паралимпийского комитета.

В том письме они объявили, что не собираются опровергать сам факт существования русского допингового заговора. Но почему страдают спортсмены-инвалиды, робко спросили они. "Вы говорите о существовании государственной машины, оказывающей воздействие на российский спорт. В этом мы с вами не спорим. Но почему вы на этом же основании (влияния государственных органов) не исключаете многие другие комитеты? Это очевидный двойной стандарт. В результате попираются основные общечеловеческие ценности <…> Нельзя привлекать к коллективной ответственности невиновных людей. Это принцип, которого мы придерживаемся всю жизнь. Мы постоянно добиваемся от российских государственных органов соблюдения этого принципа, и международные организации тоже должны ему следовать", — написали российские правозащитники.

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСтанция допинг-контроля на территории лыжно-биатлонного комплекса "Лаура" в Сочи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Станция допинг-контроля на территории лыжно-биатлонного комплекса "Лаура" в Сочи

К чему привел тот бесстрашный шаг, известно: паралимпийцев в Пхенчхан не пустили жестко и демонстративно, практически обрубив им даже "нейтральный" вариант. Ну и наши борцы за права не стали настаивать.

Почему же борцы за права человека, что выступили полтора года назад, дружно молчат сегодня?

У меня есть версия.

Потому что российские правозащитники с тех пор все поняли.

Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин рассказал почему развивается скандал вокруг российских спортсменов
В частности, до них дошло, что антироссийская кампания, стартовавшая в 2016-м, — не какой-нибудь внезапный всплеск, а новая стратегия. Она всерьез и надолго. И чем дальше, тем меньше в ней позволено всяких глупостей про "универсальные права человека". И прочей лирики.

Это раньше, пока все были уверены, что установление сверкающей однополярности на планете будет продолжаться и ничто ей не помешает, допускались всякие разговорчики в строю. На уровне "не протестовать, но хотя бы поспорить".

Но с тех пор все изменилось. Даже в "главной провинции глобальной демократии" что-то пошло не так и выбрали не того. Затем свернулись крылья интеграционных трансокеанских проектов. Затем в Сирии что-то сломалось, и все закончилось не так, как предсказывали мозговые центры. А сейчас доходит уже до того, что крошечная азиатская страна вертит мирового гегемона на баллистической ракете "Хвасон-15", но ей за это ничего не будет.

© AP Photo / Korean Central News Agency/Korea News ServiceЗапуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15 в КНДР
© AP Photo / Korean Central News Agency/Korea News Service
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15 в КНДР

В этой ситуации анархия среди борцов за права и свободы недопустима. Все опутавшие планету комитеты, центры, лауреаты, стипендиаты и неправительственные организации, верные демократической глобализации и глобальной демократизации, должны звучать в унисон. А также в унисон затыкаться, когда держатели контрольного пакета свобод и прав коллективно мочат. И все, кто из уважаемых международных авторитетов не хотят превратиться в изгоев, затыкаются и хранят молчание.

Президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Особенно это, конечно, касается российских "воинов света". К ним — особый счет. Эти переходить на сторону своей враждебной, агрессивной, гибридно воюющей и распространяющей пропаганду родины не должны ни в чем. Даже в мелочах. Иначе никто не гарантирует им грантов, приглашений на семинары, гонораров за консультации и выступления, лекций, шенгенских или американских видов на жительство. Никто ничего не гарантирует даже их прижившимся за рубежом детям.

Нет. Сейчас с родиной у тех правильных русских, кто не хочет лишиться содержания цивилизованных стран, принят другой тон: "Пропаганда бессильна. Путин не может заставить всех молчать о допинге. Злокачественный коррумпированный режим неуклонно идет к своей внезапной бесславной кончине". О России надо только так — решительно и без соплей.

Или хотя бы молчать.

И поэтому молчат правозащитники, молчат борцы с коррупцией, молчат "юристы с мировым именем". Никто не хочет вредить себе ради аморфного понятия "патриотизм", которое, кстати, разрешено определять как угодно.

© AFP 2017 / FABRICE COFFRINI
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В конце концов, все логично. Если сами спортсмены, думая о своем будущем, не рискуют протестовать против международной инстанции (и то же самое делают российские спортивные чиновники), то почему правозащитно-юридическое сообщество должно быть крайним? Они что, рыжие?

Но это довольно дурной симптом. Потому что наглядно показывает реальный уровень солидарности со страной и соотечественниками у целого ряда как бы "наших" привилегированных сообществ.

Впрочем, возможно, так даже лучше. Будет меньше иллюзий у большинства.

 

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