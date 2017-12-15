Российские правозащитники слили олимпийцев

Виктор Мараховский
Российские правозащитники вступились за отечественных олимпийцев. Центр "Мемориал" и международная правозащитная организация Human Rights Watch выступили с совместным заявлением о нарушении прав спортсменов в связи с зимней олимпиадой в Пхенчхане.
Шучу, конечно. На самом деле я это заявление выдумал. На самом деле никто ни за кого не вступился, все перечисленные персонажи гармонично молчат.
И они молчат вовсе не потому, что спорт — это не их сфера.
В 2014 году, например, упомянутые выше "Мемориал" и HRW выступили с докладом под названием "Олимпиада любой ценой", в котором рассказали о множественных страданиях, перенесенных трудовыми мигрантами на олимпийской стройке, этом новом путинском Беломорканале.
За шесть лет до того, в 2008 году, правозащитники дружно обозвали "катастрофой для прав человека" летнюю Олимпиаду в Китайской народной республике.
В том письме они объявили, что не собираются опровергать сам факт существования русского допингового заговора. Но почему страдают спортсмены-инвалиды, робко спросили они. "Вы говорите о существовании государственной машины, оказывающей воздействие на российский спорт. В этом мы с вами не спорим. Но почему вы на этом же основании (влияния государственных органов) не исключаете многие другие комитеты? Это очевидный двойной стандарт. В результате попираются основные общечеловеческие ценности <…> Нельзя привлекать к коллективной ответственности невиновных людей. Это принцип, которого мы придерживаемся всю жизнь. Мы постоянно добиваемся от российских государственных органов соблюдения этого принципа, и международные организации тоже должны ему следовать", — написали российские правозащитники.
К чему привел тот бесстрашный шаг, известно: паралимпийцев в Пхенчхан не пустили жестко и демонстративно, практически обрубив им даже "нейтральный" вариант. Ну и наши борцы за права не стали настаивать.
Почему же борцы за права человека, что выступили полтора года назад, дружно молчат сегодня?
У меня есть версия.
Потому что российские правозащитники с тех пор все поняли.
Это раньше, пока все были уверены, что установление сверкающей однополярности на планете будет продолжаться и ничто ей не помешает, допускались всякие разговорчики в строю. На уровне "не протестовать, но хотя бы поспорить".
Но с тех пор все изменилось. Даже в "главной провинции глобальной демократии" что-то пошло не так и выбрали не того. Затем свернулись крылья интеграционных трансокеанских проектов. Затем в Сирии что-то сломалось, и все закончилось не так, как предсказывали мозговые центры. А сейчас доходит уже до того, что крошечная азиатская страна вертит мирового гегемона на баллистической ракете "Хвасон-15", но ей за это ничего не будет.
В этой ситуации анархия среди борцов за права и свободы недопустима. Все опутавшие планету комитеты, центры, лауреаты, стипендиаты и неправительственные организации, верные демократической глобализации и глобальной демократизации, должны звучать в унисон. А также в унисон затыкаться, когда держатели контрольного пакета свобод и прав коллективно мочат. И все, кто из уважаемых международных авторитетов не хотят превратиться в изгоев, затыкаются и хранят молчание.
Нет. Сейчас с родиной у тех правильных русских, кто не хочет лишиться содержания цивилизованных стран, принят другой тон: "Пропаганда бессильна. Путин не может заставить всех молчать о допинге. Злокачественный коррумпированный режим неуклонно идет к своей внезапной бесславной кончине". О России надо только так — решительно и без соплей.
Или хотя бы молчать.
И поэтому молчат правозащитники, молчат борцы с коррупцией, молчат "юристы с мировым именем". Никто не хочет вредить себе ради аморфного понятия "патриотизм", которое, кстати, разрешено определять как угодно.
Но это довольно дурной симптом. Потому что наглядно показывает реальный уровень солидарности со страной и соотечественниками у целого ряда как бы "наших" привилегированных сообществ.
Впрочем, возможно, так даже лучше. Будет меньше иллюзий у большинства.