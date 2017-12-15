Война в Сирии продолжится, пока не завершится американская оккупация

Анатолий Вассерман, для РИА Новости



Специалисты Пентагона "сомневаются" в том, что "Россия проведет вывод, а не ротацию войск" в Сирии, сообщают агентства.

Что ж. Как только верховный главнокомандующий Вооруженных Сил Российской Федерации по дороге к своим сирийскому, египетскому и турецкому коллегам заехал на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, где приказал начать вывод своих подчиненных из спасенной республики на родину, дружный комментаторский хор напомнил: уже было. Полтора года назад наш президент уже сообщил о завершении важного этапа по спасению Сирии от террористов со всего света и приказал вывести в Россию немалую часть находящихся там наших войск. Тем не менее операция продолжилась, войск даже прибавилось, удары с воздуха не стали реже, а наших советников в сирийских штабах и разведчиков, изыскивающих цели для наших бомб и крылатых ракет, стало куда больше, чем прежде. Не повторится ли картина?

Кстати, наши младшие братья по разуму из тоталитарной секты "либералы" вовсе не верят в достигнутый нашей страной результат. Мол, раз тогда войска не ушли полностью, значит, и сейчас наши цели не достигнуты. Кроме разве что главной цели "коррумпированного диктатора" Путина — спасения "кровавого тирана" Асада от праведного гнева угнетенной им сирийской "прогрессивной" общественности. А "народные" деньги, выброшенные на ветер сирийских пустынь, надлежало пустить на что-то полезное: оснащение бесплатным вайфаем центров всех российских городов, размножение там сетей американских кофеен или в крайнем случае пенсии.

Специально для тех, кто, по выражению Уайлда, знает всему цену, но ничему не знает ценности, подсчитано: расходы на нашу боевую деятельность в Сирии практически совпадают с затратами тех же сил на обычную воинскую учебу, зато прирост заказов на экспорт нашего оружия уже многократно окупил все потраченное. Не говоря уж о росте поступлений в казну от подъема цен на сырьевом рынке: одного закрытия плана постройки газопровода из Катара в Европейский союз и вызванного этой переменой успеха соглашения о совместном всемирном ограничении нефтяного экспорта вполне хватило для реанимации нашего бюджета (даже при том, что экономический блок правительства России постарался вывести из обращения внутри страны львиную долю денег, не вписывающихся в его намерения).

Но прямые денежные доходы — лишь ничтожно малая доля пользы, полученной нашей страной. Добрая половина Ближнего Востока изо всех сил напрашивается в наши друзья, причем, в отличие от советских времен, они сами платят за дружбу, закупая наше оружие и предлагая взаимовыгодные проекты. Индия и Пакистан, враждующие уже 70 лет (с тех пор, как англичане, уходя из Индии, отрезали ее мусульманскую часть), дружно вступили в Шанхайскую организацию сотрудничества, при том, что межцивилизационные противоречия индуистов и конфуцианцев накапливаются уже пару тысячелетий и без нашего посредничества так и остались бы непреодолимы. В Европейском союзе не просто недовольны тем, что санкции, навязанные Соединенными Штатами в качестве антирусских, оказались прежде всего антиевропейскими (по ряду серьезных причин, пока рабочие места из США выводятся в регионы с дешевой рабочей силой, именно ЕС остается главной угрозой для устойчивости такой экономической структуры), — там появилось поколение политиков, призывающих радикально заменить атлантическую солидарность евразийской.

Главная причина всех этих перемен очевидна. Уже несколько десятилетий главный экспорт США — нестабильность. Вторжения в страны, неспособные к серьезному организованному сопротивлению, поддержка террористов по всему миру (от Италии с Германией лет сорок назад, что уже рассекречено, до Ирака с Сирией сейчас, что пока не признано официально), отмена банковской тайны под предлогом борьбы с криминальными деньгами, распространение на весь мир американской юрисдикции — все это нацелено не только на подчинение всех стран и народов, но еще и на убеждение всех заинтересованных: несите ваши денежки в США — в любом другом месте они могут в одночасье погибнуть.

Теперь же Россия показала: есть политический субъект, не только способный противостоять американской воле, но и обеспечить безопасность другим. Нелишне вспомнить, что президент России в начале войны приглашал американцев к совместной борьбе с террористами. Американцы от сотрудничества отказались наотрез и принципиально — для них, очевидно, была невыносима сама мысль о необходимости с кем-то считаться, а не просто отдавать приказы. В итоге Россия обошлась без них.

На рынке оружия наша роль гаранта безопасности особо очевидна. В денежном выражении Россия уже много лет — второй после США экспортер. Но любой наш образец оружия в разы дешевле сопоставимого по эффективности американского (а на некоторых направлениях, например в противовоздушной обороне, США не располагают ничем сопоставимым), так что в натуральном исчислении мы давно на первом месте. Тем не менее США все еще продают очень много, ибо повязали более половины мира соглашениями, по сути, вполне феодальными. Покупка их оружия — форма дани вассалов сюзерену. Теперь же государства, еще недавно бывшие в числе крупнейших потребителей американского боевого железа, одно за другим просят наши зенитные комплексы, прицениваются к другим категориям летающего и стреляющего. Вряд ли они надеются, что купленного хватит им, чтобы в случае чего отбиться от набегов наемных разбойников, не говоря уж о налетах "Томагавков" самого нанимателя. Скорее они надеются: русские сами защитят выгодного клиента, как защитили Сирию, когда та не покорилась американской воле.

США, естественно, не желают утрачивать выгоднейший для себя рынок нестабильности. Их официальные лица — от представителей министерства обороны до президента — уверяют, что главную роль в борьбе с террористами на иракской и сирийской территориях сыграла сколоченная ими коалиция из шести десятков государств (из которых по меньшей мере пять десятков не прислали ни единого солдата, ограничившись бумажным выражением солидарности), а заодно предупреждают: борьба далека от завершения, а потому войска США останутся в Сирии (куда их, в отличие от российских войск, никто не приглашал).

Не буду в очередной раз излагать географические причины, сделавшие ложь и лицемерие не просто приемлемыми, но и одобряемыми в англосаксонской цивилизации. Отмечу только, что в данном случае (вопреки многовековой традиции) США говорят правду. Без их многолетних усилий была бы невозможна бродящая по арабским странам многотысячная армия террористов и, соответственно, невозможна борьба с нею. А на оккупированной ими части Сирии сейчас проходят ребрендинг и боевики, еще недавно именовавшие себя "Исламским государством"*, и их партнеры, объявленные в США демократической оппозицией, поскольку мудро воздержались от публикации видеозаписей своей части массовых убийств мирных жителей и пленных солдат (а редкие просочившиеся в интернет эпизоды вроде поедания сердца, вырванного у солдата, объявлены эксцессами исполнителей). И пока сохранится американская оккупация, борьбу с террором в Сирии придется продолжать.

Тем не менее всему миру видно: наемники США разгромлены, а все попытки нанимателей поддержать их провалились. Это потребовало немалых сил. Но каждый следующий шаг в естественном направлении легче предыдущего. Мы разогнались, а дальше, как в песне, дубинушка сама пойдет.

Долговечен ли наш успех? Большинство полезных дел движется исключительно на пинковой тяге. Даже когда Америка будет вынуждена отказаться от претензий на мировое господство, нам нельзя надеяться на вечный мир и благополучие. Хотя бы потому, что мир всегда развивался неравномерно, и каждый раз кто-нибудь опережал других настолько, что надеялся подмять всех под себя.

Но каждый раз мир объединялся против претендента на главенство, потому что издержки на его содержание рано или поздно превосходили затраты на его свержение. По счастью, наша страна ни разу не пыталась завладеть всем миром: даже когда мы волею судеб стали центром социалистического и коммунистического движения, нам хватило ума не объединять все земли, вставшие на этот путь, в единую державу.

Зато мы не раз — сами или в коалиции — сокрушали самопровозглашенных властелинов мира. И должны быть готовы решать эту задачу вновь и вновь.

*Террористическая организация, запрещенная в России.