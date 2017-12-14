В Киеве все возможно. Быть ли Саакашвили гетманом Украины?

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

Нынешний Майдан в Киеве пока не смог превратиться в полноценный политический процесс. Но о новом главе государства — гетмане в украинской исторической традиции — там уже говорят. На слуху претендент с истинно "козацкой" фамилией Саакашвили. Правда, стать президентом Михаилу Саакашвили не позволяет украинское законодательство. Зато он вполне может занять кресло премьер-министра. Да и закон на Украине существует не для исполнения, а для его преодоления. Почти все предыдущие президентские выборы проходили с какими-то юридическими накладками. Так что нормативные акты в этой стране амбиции политических активистов практически не ограничивают.

Амплитуда украинской политики

Чтобы понять, кому "светит" сегодня булава гетмана всея Украины, можно рассмотреть сложившиеся в стране политические традиции. Процесс выбора высшего лица в государстве был подвержен известным колебаниям. Если первый президент считался прозападным во всех смыслах, то его преемник был представителем Востока Украины и сторонником хороших отношений с Россией. Так, первый глава государства Леонид Кравчук, вышедший из недр Центрального комитета Компартии Украины, быстро мутировал в абсолютно прозападного и почти полностью антироссийского политика. Следующий, Леонид Кучма, среди политического истеблишмента считался явным представителем украинского Востока. И вроде как крепил дружбу с Россией.

Согласно закону украинской политической амплитуды, пришедший после Кучмы Виктор Ющенко оказался прозападным, а сменивший его Виктор Янукович, наоборот, — восточно-ориентированным. В эту логику вписался и Петр Порошенко, который стал самым прозападным и самым антироссийским.

Такая амплитуда украинской политической жизни объясняется тем, что одной, единой и неделимой Украины, по сути, нет и никогда не существовало. Всегда было как минимум две различные страны с разными электоральными предпочтениями. Некоторые наблюдатели даже считают, что на самом деле нет и единого украинского народа. Так именуются два разных этноса с близкими языками, но с отличающейся культурой и исторической памятью — западные украинцы и восточные.

Вопрос это спорный. Несомненно другое — две части страны всегда выдвигали и голосовали за разных кандидатов на пост главы государства. Но теперь, похоже, сложившееся положение дел меняется. Сейчас борьба за булаву гетмана идет уже только между представителями Запада.

Тому есть несколько причин. После потери Крыма и выпадения из политического пространства Украины Донбасса избирателей стало просто меньше. Политическую погоду в стране делают уже жители Запада. Кроме того, непрекращающийся гражданский конфликт на Востоке Украины вообще изменил расклад в ее политических верхах. Поэтому вполне вероятно, что к высшей власти в стране уже после нынешнего президента Петра Порошенко придет еще более прозападный и "отмороженный" в плане антироссийской идеологии политик.

В парадигму "булава достается кандидату с Запада" вполне укладываются и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, и рок-музыкант Святослав Вакарчук, и даже бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

Хотя к последнему, конечно, есть вопросы. У него нет украинского гражданства и необходимого для участия в президентской гонке стажа пребывания в стране. Собственного говоря, на первый взгляд, практически ничего нет, кроме плохо скрываемых амбиций. Но на Украине и этого более чем достаточно.

Как становились президентами

Безупречными с юридической точки зрения можно назвать только первые президентские выборы. На них победил в 1991-м Леонид Кравчук. Уже следующее голосование за кандидатуру главы государства было досрочным. Выборы спровоцировал ушедший в 1993 году в отставку премьер Леонид Кучма, который в 1994-м и стал президентом.

Он отбыл два положенных по закону срока. При этом, по мнению части украинских политиков, победа во второй раз досталась Кучме не совсем безупречно. Дальше — больше. "Оранжевая революция", состоявшаяся зимой 2004-2005-го, привела к власти Ющенко. Он победил своего соперника Януковича во время третьего, антиконституционного тура президентских выборов.

Тем не менее Янукович позже своего все-таки добился и пришел к власти через пять лет, в 2010-м. И эти президентские выборы можно было бы считать юридически безупречными, если бы не одно "но". В том же 2010 году "команда победителей" усадила на скамью подсудимых (а позже и в тюрьму) главного политического оппонента Януковича на президентских выборах — Юлию Тимошенко. Тем самым новый глава государства поставил под сомнение легитимность своей собственной победы в президентской гонке.

А потом, спустя три года, начался Евромайдан, завершившийся, как известно, государственным переворотом. И новый президент Украины Петр Порошенко стал главой государства тоже не вполне легитимно. Во-первых, не в результате нормального поступательного политического процесса, а на внеочередных выборах после государственного переворота. Во-вторых, предыдущий президент Янукович был отстранен парламентом страны от власти с многочисленными нарушениями конституции. И по этой причине может в любой момент заявить всерьез о своих правах на высшую власть в стране. Делать этого он, скорее всего, не будет. Хотя такие мечты его ближайшее окружение иногда все-таки посещают.

В-третьих, в президентских выборах в мае 2014 года не участвовала мятежная часть Донбасса. А это тоже делает победу Порошенко не вполне легитимной. Особенно в том случае, если Донбасс все же вернется в состав Украины.

Итак, из пяти украинских президентов двое пришли к власти в результате нарушений или в обход конституции и избирательного законодательства. В этих условиях появление нового главы государства, который обойдет закон с благословения некоего революционно-настроенного меньшинства, вполне вероятно.

Грузинский символ украинского Майдана

Саакашвили постоянно говорит, что не имеет президентских амбиций. Но, выступая 12 декабря на одном из украинских телеканалов, он вдруг неожиданно вспомнил свой относительно давний разговор с Порошенко. Тогда президент якобы предлагал ему премьерство.

При этом в связи с этими воспоминаниями Саакашвили вновь проговорил, что президентом на Украине должен быть "природный украинец", а не выходец из другой страны.

Незадолго до этого партия "Народный фронт" (НФ) бывшего премьер-министра Арсения Яценюка уже заявила о своем желании изменить конституционные нормы. В партии предложили значительно ослабить полномочия главы государства, оставив ему представительские функции. И при этом НФ хочет усилить полномочия премьер-министра, который и станет при таком раскладе реальным гетманом Украины.

Так что Саакашвили не просто так вспомнил о предложенном ему когда-то премьерстве. Бывший президент Грузии и губернатор Одесской области прозрачно намекает на свою готовность возглавить кабинет министров.

Однако у украинской политической элиты свои виды на Саакашвили. Она использует его в своих целях. Михо нужен, чтобы раскачать ситуацию до отставки Порошенко или чтобы исключить второй срок нынешнего президента.

А вот во главе государства Саакашвили никому не нужен — ни Тимошенко, ни украинским олигархам, ни радикалам, ни националистам. Ни в качестве президента, ни в должности премьера. И уж тем более гетмана.

Но это сегодня. Потому что на Украине все возможно. Во всяком случае, за 10 лет на Украине уже состоялись две революции, одна из которых завершилась антиконституционным третьим избирательным туром, а вторая — государственным переворотом. Так что исключать нельзя ничего.