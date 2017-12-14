РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

В Киеве все возможно. Быть ли Саакашвили гетманом Украины?

Сюжет:
Ситуация на Украине. Декабрь 2017 (194)
17:4014.12.2017
(обновлено: 17:41 14.12.2017)
01790
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкМихаил Саакашвили неподалеку от площади Независимости в Киеве. 11 декабря 2017Михаил Саакашвили неподалеку от площади Независимости в Киеве. 11 декабря 2017
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

Нынешний Майдан в Киеве пока не смог превратиться в полноценный политический процесс. Но о новом главе государства — гетмане в украинской исторической традиции — там уже говорят. На слуху претендент с истинно "козацкой" фамилией Саакашвили. Правда, стать президентом Михаилу Саакашвили не позволяет украинское законодательство. Зато он вполне может занять кресло премьер-министра. Да и закон на Украине существует не для исполнения, а для его преодоления. Почти все предыдущие президентские выборы проходили с какими-то юридическими накладками. Так что нормативные акты в этой стране амбиции политических активистов практически не ограничивают.

Амплитуда украинской политики

Чтобы понять, кому "светит" сегодня булава гетмана всея Украины, можно рассмотреть сложившиеся в стране политические традиции. Процесс выбора высшего лица в государстве был подвержен известным колебаниям. Если первый президент считался прозападным во всех смыслах, то его преемник был представителем Востока Украины и сторонником хороших отношений с Россией. Так, первый глава государства Леонид Кравчук, вышедший из недр Центрального комитета Компартии Украины, быстро мутировал в абсолютно прозападного и почти полностью антироссийского политика. Следующий, Леонид Кучма, среди политического истеблишмента считался явным представителем украинского Востока. И вроде как крепил дружбу с Россией. 

Согласно закону украинской политической амплитуды, пришедший после Кучмы Виктор Ющенко оказался прозападным, а сменивший его Виктор Янукович, наоборот, — восточно-ориентированным. В эту логику вписался и Петр Порошенко, который стал самым прозападным и самым антироссийским.

Михаил Саакашвили отвечает на вопросы журналистов неподалеку от площади Независимости в Киеве. 11 декабря 2017
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Саакашвили как судьба Украины: незалежной пора сильно нервничать

Такая амплитуда украинской политической жизни объясняется тем, что одной, единой и неделимой Украины, по сути, нет и никогда не существовало. Всегда было как минимум две различные страны с разными электоральными предпочтениями. Некоторые наблюдатели даже считают, что на самом деле нет и единого украинского народа. Так именуются два разных этноса с близкими языками, но с отличающейся культурой и исторической памятью — западные украинцы и восточные.

Михаил Саакашвили у здания Верховной рады в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Саакашвили заявил, что Киев готов купить ему билет на Мальдивы

Вопрос это спорный. Несомненно другое — две части страны всегда выдвигали и голосовали за разных кандидатов на пост главы государства. Но теперь, похоже, сложившееся положение дел меняется. Сейчас борьба за булаву гетмана идет уже только между представителями Запада.

Тому есть несколько причин. После потери Крыма и выпадения из политического пространства Украины Донбасса избирателей стало просто меньше. Политическую погоду в стране делают уже жители Запада. Кроме того, непрекращающийся гражданский конфликт на Востоке Украины вообще изменил расклад в ее политических верхах. Поэтому вполне вероятно, что к высшей власти в стране уже после нынешнего президента Петра Порошенко придет еще более прозападный и "отмороженный" в плане антироссийской идеологии политик.

Бывший председатель Верховной Рады Украины Арсений Яценюк. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Василенко
Перейти в фотобанк
Янукович мог вернуть пост президента в 2014 году, считает Яценюк

В парадигму "булава достается кандидату с Запада" вполне укладываются и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, и рок-музыкант Святослав Вакарчук, и даже бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

Хотя к последнему, конечно, есть вопросы. У него нет украинского гражданства и необходимого для участия в президентской гонке стажа пребывания в стране. Собственного говоря, на первый взгляд, практически ничего нет, кроме плохо скрываемых амбиций. Но на Украине и этого более чем достаточно.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкУчастники акции протеста сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили с требованием принятия закона об импичменте в Киеве. 10 декабря 2017
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Участники акции протеста сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили с требованием принятия закона об импичменте в Киеве. 10 декабря 2017

Как становились президентами

Безупречными с юридической точки зрения можно назвать только первые президентские выборы. На них победил в 1991-м Леонид Кравчук. Уже следующее голосование за кандидатуру главы государства было досрочным. Выборы спровоцировал ушедший в 1993 году в отставку премьер Леонид Кучма, который в 1994-м и стал президентом. 

Он отбыл два положенных по закону срока. При этом, по мнению части украинских политиков, победа во второй раз досталась Кучме не совсем безупречно. Дальше — больше. "Оранжевая революция", состоявшаяся зимой 2004-2005-го, привела к власти Ющенко. Он победил своего соперника Януковича во время третьего, антиконституционного тура президентских выборов.

Михаил Саакашвили во время судебного процесса по избранию ему меры пресечения в Печерском районном суде Киева. 11 декабря 2017
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Саакашвили рассказал, сколько "стоит" госпереворот на Украине

Тем не менее Янукович позже своего все-таки добился и пришел к власти через пять лет, в 2010-м. И эти президентские выборы можно было бы считать юридически безупречными, если бы не одно "но". В том же 2010 году "команда победителей" усадила на скамью подсудимых (а позже и в тюрьму) главного политического оппонента Януковича на президентских выборах — Юлию Тимошенко. Тем самым новый глава государства поставил под сомнение легитимность своей собственной победы в президентской гонке.

А потом, спустя три года, начался Евромайдан, завершившийся, как известно, государственным переворотом. И новый президент Украины Петр Порошенко стал главой государства тоже не вполне легитимно. Во-первых, не в результате нормального поступательного политического процесса, а на внеочередных выборах после государственного переворота. Во-вторых, предыдущий президент Янукович был отстранен парламентом страны от власти с многочисленными нарушениями конституции. И по этой причине может в любой момент заявить всерьез о своих правах на высшую власть в стране. Делать этого он, скорее всего, не будет. Хотя такие мечты его ближайшее окружение иногда все-таки посещают.

© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов на площади Независимости в Киеве. Февраль 2014 года
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Сотрудники правоохранительных органов на площади Независимости в Киеве. Февраль 2014 года
Михаил Саакашвили. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Саакашвили рассказал, кем мечтает стать

В-третьих, в президентских выборах в мае 2014 года не участвовала мятежная часть Донбасса. А это тоже делает победу Порошенко не вполне легитимной. Особенно в том случае, если Донбасс все же вернется в состав Украины.

Итак, из пяти украинских президентов двое пришли к власти в результате нарушений или в обход конституции и избирательного законодательства. В этих условиях появление нового главы государства, который обойдет закон с благословения некоего революционно-настроенного меньшинства, вполне вероятно.

Грузинский символ украинского Майдана

Саакашвили постоянно говорит, что не имеет президентских амбиций. Но, выступая 12 декабря на одном из украинских телеканалов, он вдруг неожиданно вспомнил свой относительно давний разговор с Порошенко. Тогда президент якобы предлагал ему премьерство.
При этом в связи с этими воспоминаниями Саакашвили вновь проговорил, что президентом на Украине должен быть "природный украинец", а не выходец из другой страны.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкМихаил Саакашвили неподалеку от площади Независимости в Киеве. 11 декабря 2017
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Михаил Саакашвили неподалеку от площади Независимости в Киеве. 11 декабря 2017

Незадолго до этого партия "Народный фронт" (НФ) бывшего премьер-министра Арсения Яценюка уже заявила о своем желании изменить конституционные нормы. В партии предложили значительно ослабить полномочия главы государства, оставив ему представительские функции. И при этом НФ хочет усилить полномочия премьер-министра, который и станет при таком раскладе реальным гетманом Украины.
Так что Саакашвили не просто так вспомнил о предложенном ему когда-то премьерстве. Бывший президент Грузии и губернатор Одесской области прозрачно намекает на свою готовность возглавить кабинет министров.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк
© AFP 2017 / Mandel Ngan
Грыжа вместо "пули в лоб": Яценюк рассказал, как Януковича ждали на Украине

Однако у украинской политической элиты свои виды на Саакашвили. Она использует его в своих целях. Михо нужен, чтобы раскачать ситуацию до отставки Порошенко или чтобы исключить второй срок нынешнего президента.

А вот во главе государства Саакашвили никому не нужен — ни Тимошенко, ни украинским олигархам, ни радикалам, ни националистам. Ни в качестве президента, ни в должности премьера. И уж тем более гетмана.

Но это сегодня. Потому что на Украине все возможно. Во всяком случае, за 10 лет на Украине уже состоялись две революции, одна из которых завершилась антиконституционным третьим избирательным туром, а вторая — государственным переворотом. Так что исключать нельзя ничего.

Комментировать
Мнение
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена