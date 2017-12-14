Запад — о Порошенко: пора менять "неправильного лидера"

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

Роман между Западом и Украиной закончился. Все чаще в устах европейских политиков и журналистов звучит применительно к стране победившего майдана слово "давить". Такую лексику по отношению к союзникам не используют. Три года назад западные СМИ слагали панегирики президенту Украины Петру Порошенко. Его представляли как "реформатора" и "отца украинской демократии". Сегодня критичные статьи об украинском лидере в медиа встречаются чаще, нежели хвалебные.

"Черная метка" для Киева



В ноябре депутат Верховной рады Украины, а по совместительству вечный революционер, заклейменный оппонентами как "соросовский грантоед" Сергей Лещенко в ноябре призывал примерно наказать Киев. Парламентарий предложил отменить для украинцев безвизовый режим с ЕС, который считается одним из самых главных завоеваний Майдана. Тогда это было только зарождением опасной для Порошенко тенденции. Теперь подобные призывы стали общим местом для массмедиа Европы и США. Для киевской власти это выглядит не как предупреждение, "черная метка", а уже как приговор.

К примеру, Bloomberg прямо пишет: "Запад поддержал неправильного человека на Украине". По мнению автора статьи, оказывается, Порошенко и бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк только рядились в тоги "западников", а на самом деле украинские лидеры преследовали собственные интересы. И теперь западные политики якобы шокированы тем, что "новые" украинские элиты оказались точно такими же, как и окружение бывшего президента страны Виктора Януковича. Царь-то, как оказалось, не настоящий.

Автор откровенно говорит о необходимости заменить Порошенко: "Нелегко найти на Украине политиков более молодых, более принципиальных, действительно ориентированных на Европу, но они существуют". Более чем прозрачный намек.

К тем же выводам читателя подводит и опубликованная агентством Reuters статья бывшего американского эксперта Джоша Коэна. Сам автор ранее работал в USAID, Агентстве США по международному развитию, которое занимается продвижением гуманитарного влияния Вашингтона. Коэн пишет, что западные союзники Порошенко окончательно теряют терпение из-за нежелания украинской власти бороться с коррупцией.

Он также выражает озабоченность в связи с тем, что украинцы недостаточно хорошо отрабатывают американские деньги, которые выделяются на них из бюджета США. Можно быть уверенным — уж бывший сотрудник USAID, через которое шли денежные потоки, знает, о чем речь. Соответственно, он призывает Запад "защитить свои инвестиции". Автор Reuters делает абсолютно тот же вывод, что и его коллега из Bloomberg: "Запад должен признать тот факт, что он поддержал неправильного лидера на Украине".

И совсем уж иронично звучит призыв американского автора распространить на украинских коррумпированных чиновников санкции, введенные против России в рамках так называемого акта Магнитского. В Киеве громко требовали расширять и углублять антироссийские ограничения. Забавно будет, если Порошенко и его соратники окажутся под санкциями США, которые они так приветствовали.

Газета The Washington Post тоже отразила сходную точку зрения. Издание предоставило свои страницы украинскому журналисту Максиму Эристави. "Пришло время Западу проявить жесткость по отношению к Украине", — рисует желаемое им будущее Эристави.

Он, как и Лещенко, призывает Запад поставить под сомнение главное завоевание "Революции достоинства": рассмотреть вопрос о приостановке безвизового режима как мере давления на Порошенко и его команду.

В таких же тонах о сегодняшнем Киеве говорит и европейская пресса. Так, голландская консервативная газета Reformatorisch Dagblad пишет: "Запад начинает сомневаться в курсе Украины". Как заметили в Нидерландах, личная выгода для Петра Порошенко важнее интересов страны. Резкое снижение накала восторгов по отношению к Киеву отметили и голландские евроскептики, которые инициировали референдум в 2016 году по поводу соглашения Украина — ЕС. На своем сайте они задали ехидный вопрос "прозревшим" журналистам: "А мы разве вас не предупреждали о том же?"

Суверенная Украина? Нет, не слышали

Но больше всего украинская власть должна быть встревожена последними публикациями в британском журнале The Economist, который активно поддерживал Майдан и постмайданный режим. И в этом издании появились публикации о том, что кредит доверия режиму Порошенко окончательно исчерпан.

В редакционной статье журнала причиной нынешнего хаоса на Украине указывается "ослабление давления" Брюсселя и Вашингтона на Киев с приходом администрации Трампа к власти в США. То есть "друзья Украины" и не скрывают, что до сих пор Запад именно давил на суверенную страну, требуя от нее следовать "единственно верным" курсом. Соответственно, теперь они требуют это давление возобновить и даже усилить. Хороши "друзья", ничего не скажешь.

Журнал сетует по поводу того, что Америка бросила своего сателлита на произвол судьбы. При этом автор статьи признает: "надежда на то, что украинские коррумпированные элиты могут сами реформировать Украину и установить правление закона, никогда не была сильной". Подождите, как это так? А почему же до сих пор об этом не писали в западных СМИ? По каким причинам, когда о том же самом говорили российские эксперты, тот же The Economist называл подобные заявления "пропагандой"? Мало того, западных читателей и инвесторов постоянно, на протяжении четырех последних лет, убеждали в том, что "реформы" на Украине идут семимильными шагами. Зачем? Чтобы потом заявить, что никаких реформ нет и быть не могло?

И как вам нравится прямая постановка вопроса о том, что Украина априори не может самостоятельно определять курс этих реформ без "давления" и "руководящей линии" Запада? Тогда почему тот же Запад пытается убедить всех, что это Россия вмешивается во внутренние дела других стран, включая Украину?

"Внезапно" The Economist прозрел, выяснив, что силовиками Украины управляет олигарх Арсен Аваков, который занимает пост главы МВД. Почему же об этом не писали в 2014 или 2015 годах? Или раньше это было неизвестно на Западе? Об олигархе Порошенко тоже никто не знал?

У Киева единственный шанс — война

Все подобные заявления и статьи от соросовских ставленников, от извечных критиков России, от штатных "друзей украинского майдана" свидетельствуют только об одном: Порошенко больше не приходится рассчитывать на поддержку Запада. А без нее он не сможет долго удержаться у руля.

Что же остается олигарху, на которого его же спонсоры пытаются теперь возложить ответственность за развал страны? К сожалению, в этой ситуации у него останется единственный выход — идти на обострение конфликта в Донбассе.

В западной прессе говорится о том, что Порошенко пользовался поддержкой из-за рубежа исключительно потому, что вел "войну против России" (так в Киеве называют конфликт в Донбассе). И сейчас авторы жестких статей о нем признают, что для украинского президента единственный способ отвлечь внимание от внутренних проблем режима — пойти на обострение данной "войны".

Судя по тому, как в последние дни усилились обстрелы Донецка и его пригородов, можно предположить, что Киев ступил именно на этот опасный путь. У Порошенко просто не остается иного выхода из ситуации. Ведь вокруг него не осталось ни одного надежного союзника. Только так он может отсрочить или отменить исполнение приговора, фактически вынесенного его же спонсорами.