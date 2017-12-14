В Германии признали третий пол. А как же остальные 75?

Нюра Н. Берг, для РИА Новости



Давайте поговорим о сексе. Что называется, все, что вы хотели узнать, но ленились как следует погуглить. И зря, потому что развитие этой сферы человеческих отношений шагает настолько широко, что только успевай подбирать челюсть.

…Австралия. Сидней. В выпуске новостей местного телеканала корреспондент рассказывает нам о детской больнице, где прямо сейчас четырехлетний мальчик проходит курс гормональной подготовки, после которой он подвергнется хирургической трансформации в девочку. Его родители, психологи и врачи решили, что ребенок в возрасте четырех лет в состоянии правильно оценить собственные переживания и сделать сознательный вывод о том, что природа ошиблась с его половой принадлежностью. А также разумно и взвешенно выбрать себе новый пол. К сожалению, нам не рассказывают, что именно побудило взрослых одобрить революционное решение трансформируемого.

Возможно, мальчик предпочитал кукол машинкам и пытался примерить платья сестры? Или родители просто накупили слишком много девичьей одежды, а носить ее некому?

А вдруг ребенок потом передумает? Вдруг это была ошибка? Тоненький писк критиков тонет во всеобщем ликовании.

Недавно в Австралии отменили закон о том, что вторая стадия трансформации с собственно хирургической реконструкцией половых органов может быть осуществлена только после решения суда. Теперь это лишнее звено упразднено.

Вы скажете, что мужчину от женщины с биологической точки зрения отличает наличие Y-хромосом и ничто более, — и тут же окажетесь в числе заскорузлых консерваторов, обскурантистов и врагов свободы личности. Ибо никакая биология, никакая генетика не могут более диктовать свои правила. Гендер, а именно этот термин теперь все чаще применяется в различных правоустанавливающих документах, определяется не первичными половыми признаками, не хромосомами, а сознательным, социально и личностно обусловленным выбором каждого человека. Академик Лысенко сыто икает в гробу — его идеи по перевоспитанию одного растения в другое наконец-то начали свое победное шествие по планете.

Пока в небольшой части цивилизованного мира все еще ломают копья по поводу узаконивания гомосексуальных браков и разрешения однополым парам усыновлять детей, общественная сексуальная мысль уверенно шагнула на 100 500 километров вперед и вовсю продвигает ультимативно смелые новации. Радужные флаги давно стали рутинным элементом пейзажа и гордо реют на общественных зданиях и личных балконах, сообщая граду и миру, что здесь живет гомосексуальная пара или что члены какой-то общины практикуют однополые уестествления. Вопросы, что это знание добавляет окружающим, почему именно оно является главным признаком, маркирующим человека, и какие эмоции и действия призвано пробудить, традиционно остаются без ответа. А последние редуты в виде некоторых религиозных упрямцев вот-вот падут. Шотландский епископ, например, на днях призвал молиться о гомосексуализме крошки-принца Георга, "чтобы англиканская церковь признала наконец однополые браки".

И вот, пока мы гадаем, кому и зачем нужно это неутихающее истеричное требование общественного внимания, наступление идет по всем фронтам. Что, впрочем, естественно — последовательное многолетнее индуцирование обывателей темой тотальной толерантности во всех сферах жизни сильно расширило диапазон приемлемого. Что иногда хорошо и правильно, а иногда изумительно до полного умопомрачения.

Вдруг оказалось, что термин "перверзии", означающий извращения полового влечения и способов его удовлетворения, которыми вдумчиво занимались психиатры и психотерапевты, должен быть сдан в утиль.

Сегодня на повестке дня — целая серия новых рубежей сексуальной революции, которые уже берутся и будут взяты в ближайшее время.

1. Там и сям мы все чаще находим упоминания о благолепии особой любви к животным. Вот передо мной ролик о некой общине в штате Миссури, где, как и в трети других штатов Америки, зоофилия не является запретной.

Мужчины средних лет рассказывают о том, как они любят своих собак и пони, прекрасных милых партнерш. "Если бы моя пони бросила меня, я страдал бы так же, как если бы от меня ушла моя девушка", — бесхитростно включает нас в свой эмоциональный контекст простой парень в клетчатой рубахе. "Не все мои друзья приняли мой жизненный стиль, и это меня печалит. Мои дети не хотят понять, что эта любовь — часть самого меня. Где же их толерантность?" — горестно вопрошает другой. Они обращаются к нам, жестоковыйным, и просят понять, как же здорово жить их природной жизнью, сливаясь с животными во всех отношениях.

В Копенгагене между тем давно существуют бордели для зоофилов. Местные защитники животных, чей голос, однако, почти не слышен, рассказывали мне, что животных ставят в специальные станки и даже ломают им конечности, чтобы они не могли нанести вред любителям затейливых утех.

2. Инцест. Общеизвестно, что в Европе есть некоторая группа депутатов, которые продвигают узаконивание близкородственной любви. Эти уважаемые новаторы происходят преимущественно из северных стран, где идеи новой сексуальной революции отчего-то находят самое большое число адептов. Некоторым образом пресловутое окно Овертона в этой теме уже сдвинуто искусством — в последнее время инцестуальные коллизии все чаще присутствуют в ряде фильмов, сериалов и романов, причем кровосмесительству в них предаются вполне положительные герои. Как только немыслимое становится объектом благожелательного художественного внимания, оно быстро переходит в разряд допустимого, а вскоре становится нормой.

3. Педофилия. Горячие споры о снижении возраста согласия сильно интенсифицировались в последнее время. Многие помнят, как итальянский суд оправдал 60-летнего растлителя 11-летней подопечной, усмотрев искренние глубокие чувства с обеих сторон. С точки зрения официального признания это пока что казуистика, но тренд наметился вполне отчетливый.

4. И вот теперь можно перейти к лидеру сексуально-революционной гонки — гендерному разнообразию. Число гендеров, каждый из которых может внезапно обнаружить у себя любой обыватель, растет на наших глазах. Сегодня их насчитывается от 46 до 78. Затейливые переплетения разнообразных вариантов натурально сводят с ума. Какие там X- или Y-хромосомы, это все предрассудки унылых консерваторов от генетики. Каждый человек имеет право чувствовать себя кем угодно, сообщать об этом обществу и требовать всестороннего уважения и обеспечения своих прав. Каких? Черт его знает. Каких-то.

То, что вчера нам казалось комическим фрикованием так называемых британских ученых, сегодня практически вошло в понятие новой нормы. Она трактуется бесконечно расширительно, и все чаще носитель классической нормы чувствует себя пронафталиненным обскурантистом, отставшим от актуальных либеральных требований. А именно — чуткое прислушивание к собственной уникальности и в крайнем случае отнесение себя к одной из нескольких десятков гендерных групп. Все это было бы так-сяк, но зуд трансформирования приводит к тому, что в ряде стран отменили наименование "папа" и "мама", заменив их новоязовскими уродцами вроде "пама" или "мапа".

Родители из самых продвинутых креативных семей с надеждой ищут у своих детей признаки так называемой половой дисфории, чтобы немедленно начать движение навстречу трансформации. В менее радикальном варианте это поощрение трансвестизма. В некоторых странах трансвеститов — как взрослых, так и детей — уже привлекают для проведения воспитательных мероприятий в детских садах, начиная с младших групп. Громко звучит этот мотив в рекламе — скажем, почта Австралии использовала для съемок в ролике здоровенного мужика, который так няшно рассказывает, как удобно по почте получать всякие тряпочки и блестяшечки для своих платьиц, что просто мимими. Этот ролик крутят перед детскими передачами.

В Великобритании несколько сот семейных врачей проходят курсы переквалификации, чтобы обслуживать трансгендеров. Соображения о том, что доля людей, действительно родившихся с драматической половой неопределенностью, не превышает тысячных долей процента, отвергнуты. Ведь когда ты специалист по трансгендерам, а их наскрести не удается, чтобы обеспечить работой все несколько сотен свежеиспеченных спецов, то что остается делать? Правильно, заниматься пропагандой и агитацией. Собственно, эксперты так и говорят — врачи займутся активизмом, как представители любых сообществ, благосостояние которых зависит от наличия интересантов.

Этой осенью закон о третьем поле принят в Германии. Что из него следует? Упразднение раздевалок и туалетов для леди и джентльменов, реформирование отделов одежды и обуви и прочего — всего, где упоминается мужское и женское. Как в связи с этим будет изменен спорт, предсказать трудно, но третий пол наверняка будет представлен и там. Тревожно также, почему Германия признала только третий, а как же несколько десятков остальных гендеров?

Между тем индустрия перешивания мужчин в женщин и наоборот, похоже, ставится на поток. В идеале тема видится так — беременный человек рождает некую болванку с прочерком в метрике, и уже потом из болванки вытачивается некто по желанию заказчика. Собственно, подобного рода технология давно используется, например, в Таиланде, но всегда было принято считать, что это отсталое, репрессивное общество с дикарским отношением именно что к правам человека.

Скажите, зачем все это? Какова генеральная цель? Кому все это выгодно? Есть пара ответов.

Первый — о чем бы ни шла речь, она всегда идет о деньгах. На теме трансгендерства обогащаются фармацевтические фирмы, медицинские центры, производители одежды и обуви, рекламисты, психологи и прочие.

И второй — конспирологический. Согласно ему, как известно, агрессивное насаждение новой нормы с одновременным разрушением прежних основ мировоззрения, традиционной морали сильно расшатывает психику, постоянные причитания о толерантности как высшем благе делает человека терпимым к любым новациям, к любым, пока еще немыслимым, манипуляциям с ним самим и с обществом в целом. В результате общество становится крайне послушным. Не будем забывать и о жестких моральных, а иногда и судебных санкциях к отступникам от новой религии.

Конечно, конспирология уязвима. Но в самом деле — почему в мире, где голодают сотни миллионов жителей Земли, где даже в благополучнейших странах Запада до 20% бездомных составляют дети, где гибнет экология, бактерии становятся резистентными к антибиотикам, едва ли не магистральной темой общественного внимания является подсчет все увеличивающегося числа гендеров и борьба за их мистические права?