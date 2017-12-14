Путин готовит "глобальное газовое доминирование"

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter
Западные СМИ снова подозревают Владимира Путина в попытке захватить мировое господство на газовом рынке. "Россия присматривается к глобальному газовому доминированию", сообщает своим обеспокоенным читателям британская The Telegraph. Успешное начало работы проекта "Ямал СПГ" воспринимается на Западе очень болезненно, и для этого есть несколько причин.
Чтобы понять иронию сложившейся ситуации, необходимо вспомнить предысторию борьбы за мировой газовый рынок. Несколько лет назад "сланцевая революция" создала переизбыток газа на внутреннем американском рынке и, соответственно, появилась возможность его экспорта. Довольно быстро эта возможность превратилась в необходимость, обусловленную желанием американских энергетических компаний получать прибыль, а не убытки от продажи газа на переполненном внутреннем рынке. Именно в это время в американском политическом истеблишменте созрела абсолютно безумная идея воспользоваться экспортом СПГ для того, чтобы "снять Европу с российской газовой иглы" (а если называть вещи своими именами, то предполагалось воспользоваться предлогом борьбы с влиянием России на ЕС и буквально заставить европейских потребителей покупать дорогой американский газ).
Именно такая "логика" нашла свое прямое отражение в тексте антироссийских санкций, принятых в этом году конгрессом США. Легко заметить, что в данной схеме вообще не предполагается, что на мировом рынке СПГ будут присутствовать какие-то серьезные игроки, кроме самих США и их катарских союзников, которым тоже очень хотелось поучаствовать в освоении европейского рынка.
Помимо очевидных экономических выгод, эта ситуация создает очень неприятный для Китая и выгодный США рычаг энергетического, а значит, и политического давления. В случае жесткого обострения американо-китайских отношений США могут сами прекратить поставки и заставить своих катарских и австралийских вассалов поступить аналогичным образом, что может нанести китайской экономике серьезный ущерб. Опять же, данная схема не предполагает присутствия на мировом рынке СПГ значимых независимых игроков, таких как Россия. Именно по этой причине западные эксперты так радовались в прошлом году, когда "Новатэк" (основной акционер "Ямал СПГ") признал, что "санкции навредили проекту".
Особую пикантность российскому прорыву на мировом рынке СПГ придает визит на Ямал саудовского министра энергетики Халида аль-Фалиха. Благодаря деловой поездке саудовского чиновника, западные СМИ узнали два новых факта о загадочной и шокирующей России. Факт первый: только в России высокотехнологичный газовый резервуар превращают в арт-объект, напоминающий огромную банку сгущенки. Факт второй: российский президент обладает уникальными талантами в сфере дипломатии и коммерции, которые позволяют ему продавать голубое топливо в Саудовскую Аравию, что само по себе примерно так же сложно, как продать канадским эскимосам сибирский снег.
Несмотря на то что западная пресса с озабоченностью пишет о планах Москвы по доминированию на мировом энергетическом рынке, практика показывает, что российский подход к построению энергетической сверхдержавы по своим результатам принципиально отличается от американского. Российские энергоресурсы никогда не покупают под угрозой применения силы или от безысходности. Наоборот, как видно на примере Китая, Саудовской Аравии и Евросоюза, сотрудничество с Россией в энергетической сфере обеспечивает не только доступ к нефти и газу, но и определенную свободу от диктата сумасбродных "ястребов" вашингтонской администрации. Американские санкции направлены именно на то, чтобы ограничить этот "экспорт свободы", но уже сейчас очевидно, что у них ничего не получится.