Путин готовит "глобальное газовое доминирование"

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

Западные СМИ снова подозревают Владимира Путина в попытке захватить мировое господство на газовом рынке. "Россия присматривается к глобальному газовому доминированию", сообщает своим обеспокоенным читателям британская The Telegraph. Успешное начало работы проекта "Ямал СПГ" воспринимается на Западе очень болезненно, и для этого есть несколько причин.

Россия доказала, что способна реализовывать высокотехнологичные и очень затратные проекты даже в условиях западных санкций — и это неприятное открытие для тех, кто предсказывал коллапс амбициозного энергетического направления российской арктической программы. Но еще болезненнее воспринимается российская заявка на активное участие в конкуренции на мировом рынке СПГ, который США во многом создавали для себя. Визит на Ямал саудовского министра энергетики Халида аль-Фалиха лишь подчеркивает очевидный факт: передел мирового энергетического рынка идет полным ходом — и явно не в пользу Вашингтона.

Чтобы понять иронию сложившейся ситуации, необходимо вспомнить предысторию борьбы за мировой газовый рынок. Несколько лет назад "сланцевая революция" создала переизбыток газа на внутреннем американском рынке и, соответственно, появилась возможность его экспорта. Довольно быстро эта возможность превратилась в необходимость, обусловленную желанием американских энергетических компаний получать прибыль, а не убытки от продажи газа на переполненном внутреннем рынке. Именно в это время в американском политическом истеблишменте созрела абсолютно безумная идея воспользоваться экспортом СПГ для того, чтобы "снять Европу с российской газовой иглы" (а если называть вещи своими именами, то предполагалось воспользоваться предлогом борьбы с влиянием России на ЕС и буквально заставить европейских потребителей покупать дорогой американский газ).

© AP Photo / Lawrence Jackson Танкер для транспортировки сжиженного природного газа в порту Эверетт, США © AP Photo / Lawrence Jackson Танкер для транспортировки сжиженного природного газа в порту Эверетт, США

Именно такая "логика" нашла свое прямое отражение в тексте антироссийских санкций, принятых в этом году конгрессом США. Легко заметить, что в данной схеме вообще не предполагается, что на мировом рынке СПГ будут присутствовать какие-то серьезные игроки, кроме самих США и их катарских союзников, которым тоже очень хотелось поучаствовать в освоении европейского рынка.

Однако если посмотреть на мировой энергетический рынок в целом, то главным призом для доминирующих игроков является региональный рынок Юго-Восточной Азии, в котором такие импортеры, как Япония, Китай и Южная Корея, готовы платить сверхвысокие цены за поставки СПГ, идущие в основном из Катара и Австралии (где крупные СПГ-проекты развивают американские компании Chevron и Exxon). Свою долю доходов получают и американские экспортеры, причем у них зачастую появляется возможность эксплуатировать уязвимость китайского газового рынка. Например, в январе этого года на фоне аномально холодной погоды в КНР американские компании могли продавать в Китай СПГ по цене в три раза (!) выше той, по которой газ торговался на американском рынке

Помимо очевидных экономических выгод, эта ситуация создает очень неприятный для Китая и выгодный США рычаг энергетического, а значит, и политического давления. В случае жесткого обострения американо-китайских отношений США могут сами прекратить поставки и заставить своих катарских и австралийских вассалов поступить аналогичным образом, что может нанести китайской экономике серьезный ущерб. Опять же, данная схема не предполагает присутствия на мировом рынке СПГ значимых независимых игроков, таких как Россия. Именно по этой причине западные эксперты так радовались в прошлом году, когда "Новатэк" (основной акционер "Ямал СПГ") признал, что "санкции навредили проекту".

К сожалению для наших западных конкурентов, их радость оказалась очень недолгой, так как "Ямал СПГ" получил китайское финансирование в обход санкций, а европейский партнер проекта — французская компания Total — осталась в нем до конца. В этом контексте неудивительно, что российский арктический танкер-газовоз "Кристоф де Маржери" отправился с первой партией СПГ именно в Китай . Это не может не печалить авторов антироссийских санкций: изначально планировалось, что американский СПГ будет снимать Евросоюз с "российской газовой иглы", а получилось так, что российский СПГ служит диверсификации китайского газового импорта. Есть отчего загрустить и начать снимать сюжеты с названием "Дерзкий Путин открывает в Арктике завод по производству СПГ", как это делает британский телеканал Sky News

Особую пикантность российскому прорыву на мировом рынке СПГ придает визит на Ямал саудовского министра энергетики Халида аль-Фалиха. Благодаря деловой поездке саудовского чиновника, западные СМИ узнали два новых факта о загадочной и шокирующей России. Факт первый: только в России высокотехнологичный газовый резервуар превращают в арт-объект, напоминающий огромную банку сгущенки. Факт второй: российский президент обладает уникальными талантами в сфере дипломатии и коммерции, которые позволяют ему продавать голубое топливо в Саудовскую Аравию, что само по себе примерно так же сложно, как продать канадским эскимосам сибирский снег.

"Покупайте наш газ, сэкономите нефть", — предложил Владимир Путин саудовскому министру. Халид аль-Фалих ответил, что он для этого и приехал. В Саудовской Аравии есть довольно значительная газовая добыча, но саудовская экономика действительно может сэкономить определенное количество нефти, если наладит импорт СПГ. Все дело в том, что до прошлой недели практически никто не рассматривал вариант, при котором Саудовская Аравия может закупать сжиженный газ в России. Возможно, обсуждаемые сейчас поставки российских комплексов С-400 придают саудовской стороне определенную уверенность в собственных силах, и потому американские экспортеры СПГ остались без столь желанного клиента.

Несмотря на то что западная пресса с озабоченностью пишет о планах Москвы по доминированию на мировом энергетическом рынке, практика показывает, что российский подход к построению энергетической сверхдержавы по своим результатам принципиально отличается от американского. Российские энергоресурсы никогда не покупают под угрозой применения силы или от безысходности. Наоборот, как видно на примере Китая, Саудовской Аравии и Евросоюза, сотрудничество с Россией в энергетической сфере обеспечивает не только доступ к нефти и газу, но и определенную свободу от диктата сумасбродных "ястребов" вашингтонской администрации. Американские санкции направлены именно на то, чтобы ограничить этот "экспорт свободы", но уже сейчас очевидно, что у них ничего не получится.