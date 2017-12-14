"У кого нет миллиарда юаней, идут..." Как Китаю унять богатых

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"
"Для начала поставьте себе маленькую и достижимую цель, например — заработать 100 миллионов юаней", сказал в интервью Ван Цзяньлинь, глава китайской корпорации Wanda (его спрашивали о том, как начать свой бизнес).
И правда, пустяк — что-то вроде 15 с лишним миллионов долларов.
Перед нами, в сущности, мелкий, но о многом говорящий эпизод всемирной и многовековой драмы на тему о том, как сделать свою страну богатой — но и счастливой. И нигде эта драма не развивается столь остро и с такими последствиями для окружающего мира, как в сегодняшнем Китае.
Совсем другие люди
Ван не единственный, для кого 15 миллионов — мелочь. Есть еще звезда мирового бизнеса Джек Ма, глава проекта Alibaba. Он тоже кое-что сказал: "Это причиняет боль — зарабатывать лишь два миллиарда юаней в месяц".
То есть 300 с лишним миллионов долларов. Понятно, что здесь речь идет не о личных доходах господина Ма, а о заработках одной из самых громадных корпораций мира. Но ощущения от таких разговоров все равно соответствующие.
Вам, возможно, интересно, что по этому поводу говорит китайский комментатор, отталкивающийся от двух высказываний своих миллиардеров. Но куда интереснее другое — общий курс Китая в наше переломное время.
Собственно, оно переломное как раз потому, что в глобальном масштабе кончился американский (западный) век и начинается век Китая (и не только его). Отсюда множество странных и диких событий на мировой арене, не говоря о совсем диких речах и выступлениях. Суть вопроса в том, чем китайский век лучше: просто смена лидера в экономике? Ну и что?
На самом деле — как считать. Детальные итоги 2017 года еще не подведены, но в целом, по данным МВФ, Китай сейчас производит номинального долларового ВВП в год на 12 триллионов. А США, вообще-то, — 19 триллионов и лидерства никак не уступают, даже наоборот: при Дональде Трампе экономика пошла вверх.
Кстати, если кому-то интересно, Россия в уходящем году обогнала Австралию и вышла по номинальному ВВП в долларах на 13-е место в мире (по паритету покупательной способности мы на шестом, Китай на первом).
Размер имеет значение, но Китай морально лидирует в мире благодаря не количеству денег, а простому факту: с конца 1970-х он вытащил из нищеты 800 миллионов человек. Такого не добился никто.
И ключевой по части мирового превосходства вопрос вполне можно свести вот к чему: а существует ли какой-то чисто китайский рецепт счастья или социальной организации и, в частности, какое к этому рецепту имеет отношение наличие миллиардеров и их "непохожесть" на других людей?
Зачем нужны "мистеры миллиарды"
Cегодня формируется новая команда Си Цзиньпина, который после недавнего 19-го съезда правящей партии пошел на второй срок. Подбираются новые заместители главы правительства, и выявился ведущий идеолог страны, Ван Хунин, который и так уже много лет был ключевой личностью по части не экономики, а, скажем так, смысла усилий нескольких поколений китайских руководителей.
Уже понятно, что смысл происходящего не в том, чтобы "вообще страна" производила больше, а в том, чтобы люди были счастливы. В частности, дискуссия идет о степени допустимости имущественного неравенства.
А это примерно то, что сейчас разрушает западную систему. Там, как известно, тот самый 1% не просто выдержал экономические потрясения 2008-го и прочих годов, а стал еще богаче, подорвав позиции среднего класса. То есть кризис Запада не только в том, что Китай и прочий "незапад" стал сильнее. Кризис куда глубже.
Но какой же урок нам преподает Китай за последние полстолетия? Очень простой: должны быть богатые. Китай, наверное, был самой последовательной коммунистической страной в истории (речь о маоистском эксперименте). И при этом страной нищей. Как только рухнул маоизм и людям позволили зарабатывать деньги в любых количествах, случилось то самое — из нищеты вырваны 800 миллионов. К 2020 году бедных в Поднебесной не должно быть совсем. Ну а то, что Китай еще и стал второй державой мира, это уже вторично.
Но люди, у которых нет миллиона долларов, — они, знаете ли, совсем другие, чем те, у кого этот миллион есть. Люди, наверное, какие-то неправильные: могут разрушить процветание и китайское (да любое) чудо, если коэффициент какого-то Джини зашкалит за 0,4. Так что Китаю сейчас, чтобы оставаться моральным мировым лидером, попросту придется изобрести что-то среднее.
Общая идея этого среднего выражена еще одним китайским миллиардером — Ли Цяньдуном (все цитируемые высказывания "мистеров миллиардов" взяты с заседаний или телепрограмм вокруг прошедшей недавно в стране 4-й мировой конференции по интернету). Ли высказался афористично, как Конфуций: "Богатые должны делать богаче других людей". То есть в этом их смысл существования, их роль в обществе. А иначе… ну, вы сами понимаете.
Комментатор высказался так: понятно, что правительство не отберет денег у богатых, чтобы закрыть разрыв в доходах (потому, добавим, что в этом случае все снова и очень быстро станут бедными). Но большие бизнесмены должны "тщательно измерять вес" своих публичных заявлений на такие темы.
Поосторожнее с выражениями, ребята.
А что еще тут можно сказать?