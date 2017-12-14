"У кого нет миллиарда юаней, идут..." Как Китаю унять богатых

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

"Для начала поставьте себе маленькую и достижимую цель, например — заработать 100 миллионов юаней", сказал в интервью Ван Цзяньлинь, глава китайской корпорации Wanda (его спрашивали о том, как начать свой бизнес).

И правда, пустяк — что-то вроде 15 с лишним миллионов долларов.

Перед нами, в сущности, мелкий, но о многом говорящий эпизод всемирной и многовековой драмы на тему о том, как сделать свою страну богатой — но и счастливой. И нигде эта драма не развивается столь остро и с такими последствиями для окружающего мира, как в сегодняшнем Китае.

Совсем другие люди

Ван не единственный, для кого 15 миллионов — мелочь. Есть еще звезда мирового бизнеса Джек Ма, глава проекта Alibaba. Он тоже кое-что сказал: "Это причиняет боль — зарабатывать лишь два миллиарда юаней в месяц".

То есть 300 с лишним миллионов долларов. Понятно, что здесь речь идет не о личных доходах господина Ма, а о заработках одной из самых громадных корпораций мира. Но ощущения от таких разговоров все равно соответствующие.

"Богатые люди — они, знаете ли, совсем другие, не такие, как вы и я", — однажды сказал великий американский писатель Фрэнсис Скотт Фицджеральд. Другой, еще более великий — Эрнест Хемингуэй — мрачно отозвался: "Ну да, у них больше денег".

Вам, возможно, интересно, что по этому поводу говорит китайский комментатор, отталкивающийся от двух высказываний своих миллиардеров. Но куда интереснее другое — общий курс Китая в наше переломное время.

Собственно, оно переломное как раз потому, что в глобальном масштабе кончился американский (западный) век и начинается век Китая (и не только его). Отсюда множество странных и диких событий на мировой арене, не говоря о совсем диких речах и выступлениях. Суть вопроса в том, чем китайский век лучше: просто смена лидера в экономике? Ну и что?

Так и представляешь себе "второе издание" разговора американских классиков: "Знаете, китайский мир — он совсем другой, чем был наш". — "Ну да, у них теперь больше ВВП".

На самом деле — как считать. Детальные итоги 2017 года еще не подведены, но в целом, по данным МВФ, Китай сейчас производит номинального долларового ВВП в год на 12 триллионов. А США, вообще-то, — 19 триллионов и лидерства никак не уступают, даже наоборот: при Дональде Трампе экономика пошла вверх.

Кстати, если кому-то интересно, Россия в уходящем году обогнала Австралию и вышла по номинальному ВВП в долларах на 13-е место в мире (по паритету покупательной способности мы на шестом, Китай на первом).

Размер имеет значение, но Китай морально лидирует в мире благодаря не количеству денег, а простому факту: с конца 1970-х он вытащил из нищеты 800 миллионов человек. Такого не добился никто.

Конец 1970-х годов — здесь имеется в виду 1976 год, когда умер Мао Цзэдун и "китайской модели строительства коммунизма" пришел конец.

И ключевой по части мирового превосходства вопрос вполне можно свести вот к чему: а существует ли какой-то чисто китайский рецепт счастья или социальной организации и, в частности, какое к этому рецепту имеет отношение наличие миллиардеров и их "непохожесть" на других людей?

Зачем нужны "мистеры миллиарды"

Cегодня формируется новая команда Си Цзиньпина, который после недавнего 19-го съезда правящей партии пошел на второй срок. Подбираются новые заместители главы правительства, и выявился ведущий идеолог страны, Ван Хунин, который и так уже много лет был ключевой личностью по части не экономики, а, скажем так, смысла усилий нескольких поколений китайских руководителей.

© AP Photo / Andy Wong Си Цзиньпин выступает на открытии 19-го съезда Коммунистической партии Китая © AP Photo / Andy Wong Си Цзиньпин выступает на открытии 19-го съезда Коммунистической партии Китая

Уже понятно, что смысл происходящего не в том, чтобы "вообще страна" производила больше, а в том, чтобы люди были счастливы. В частности, дискуссия идет о степени допустимости имущественного неравенства.

В КНР 3,62 миллиона долларовых миллионеров. А в мире есть такая штука, как коэффициент Джини, обозначающий "справедливость" распределения богатства и бедности. Так вот, в последний раз он в Китае публиковался в 2012 году и был равен 0,474. Считается, что красная черта — 0,4, все, что выше, означает, что так нельзя. В частности, в Китае 1% самых богатых владеет (или владел в обозначенном году) третью национального богатства.

А это примерно то, что сейчас разрушает западную систему. Там, как известно, тот самый 1% не просто выдержал экономические потрясения 2008-го и прочих годов, а стал еще богаче, подорвав позиции среднего класса. То есть кризис Запада не только в том, что Китай и прочий "незапад" стал сильнее. Кризис куда глубже.

Но какой же урок нам преподает Китай за последние полстолетия? Очень простой: должны быть богатые. Китай, наверное, был самой последовательной коммунистической страной в истории (речь о маоистском эксперименте). И при этом страной нищей. Как только рухнул маоизм и людям позволили зарабатывать деньги в любых количествах, случилось то самое — из нищеты вырваны 800 миллионов. К 2020 году бедных в Поднебесной не должно быть совсем. Ну а то, что Китай еще и стал второй державой мира, это уже вторично.

© AFP 2017 / Stringer Банковский служащий пересчитывает доллары рядом с пачками юаней в городе Хуайбэй, Китай © AFP 2017 / Stringer Банковский служащий пересчитывает доллары рядом с пачками юаней в городе Хуайбэй, Китай

Но люди, у которых нет миллиона долларов, — они, знаете ли, совсем другие, чем те, у кого этот миллион есть. Люди, наверное, какие-то неправильные: могут разрушить процветание и китайское (да любое) чудо, если коэффициент какого-то Джини зашкалит за 0,4. Так что Китаю сейчас, чтобы оставаться моральным мировым лидером, попросту придется изобрести что-то среднее.

Общая идея этого среднего выражена еще одним китайским миллиардером — Ли Цяньдуном (все цитируемые высказывания "мистеров миллиардов" взяты с заседаний или телепрограмм вокруг прошедшей недавно в стране 4-й мировой конференции по интернету). Ли высказался афористично, как Конфуций: "Богатые должны делать богаче других людей". То есть в этом их смысл существования, их роль в обществе. А иначе… ну, вы сами понимаете.

Да, а как же прокомментировал обозреватель китайской англоязычной газеты China Daily все эти высказывания миллиардеров, с которых мы начали разговор? Заметим, что речи насчет "маленьких и достижимых" 100 миллионов юаней и прочие такие же слова вызвали в стране весьма бурную дискуссию.

Комментатор высказался так: понятно, что правительство не отберет денег у богатых, чтобы закрыть разрыв в доходах (потому, добавим, что в этом случае все снова и очень быстро станут бедными). Но большие бизнесмены должны "тщательно измерять вес" своих публичных заявлений на такие темы.

Поосторожнее с выражениями, ребята.

А что еще тут можно сказать?