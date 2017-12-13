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Америка втягивает Россию в бессмысленную ракетную гонку

08:0013.12.2017
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© РИА Новости / Михаил ФомичевПерейти в фотобанкКомандный пункт. Архивное фотоКомандный пункт. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, для РИА Новости

В этом месяце исполнилось 30 лет с момента подписания одного из важнейших соглашений в ракетно-ядерной сфере — Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Места размещения и дальность полета этих ракет позволяли нанести так называемый "обезглавливающий ядерный удар" (то есть поразить цели до того, как советское руководство успело бы отреагировать), так что они фактически подрывали систему стратегической стабильности.

Ракеты под нож

Поэтому в декабре 1987 года СССР и США согласились на так называемый нулевой вариант. Москва и Вашингтон просто ликвидировали ракеты средней (от 1000 до 5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности. Согласно договору стороны обязались также не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с указанными характеристиками. Наконец, СССР и США взяли на себя обязательства не иметь и не производить пусковые установки для этих ракет. Уже созданные ракеты и пусковые установки подлежали уничтожению. И вот сейчас, аккурат после празднования "жемчужного" юбилея, договор находится под угрозой срыва.

Сувениры, изготовленные из осколков ракет СС-20, уничтоженных в соответствии с советско-американским Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
© РИА Новости / Борис Приходько
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Договор между СССР и США о ликвидации РСМД
Конечно, в отношениях было не все гладко. У обеих сторон возникали претензии друг к другу в плане исполнения договора. Американцы уверяют, что новая российская ракета имеет радиус поражения больше 500 километров.

У России встречных претензий куда больше. Так, Москва указывает на то, что США нарушают Договор о РСМД при размещении системы ПРО. "На американской базе противоракетной обороны Девеселу в Румынии на всеобщем обозрении стоят пусковые установки, по своим параметрам способные запускать не только ракеты-перехватчики, но и ударные "Томагавки". В 2018 году такие же Пентагон планирует разместить в Польше, хотя их установка на суше противоречит ДРСМД", — заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. Кроме того, Москва считает нарушением договора создание Штатами ракет-мишеней для ПРО, а также американские ударные беспилотники. Наконец, в нарушение договора конгресс выделил 58 миллионов долларов на разработку новых ракет средней дальности. "Соединенные Штаты должны быть готовы к разрыву соглашения, а если новый раунд переговоров состоится, то начавшиеся исследования станут рычагом давления", — поясняет эксперт в области ПРО Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Том Карако.

© AFP 2017 / Daniel MihailescuАмериканская наземная система противоракетной обороны Aegis Ashore на военной базе в Девеселу, Румыния
© AFP 2017 / Daniel Mihailescu
Американская наземная система противоракетной обороны Aegis Ashore на военной базе в Девеселу, Румыния

От мегафона за стол и обратно

Военнослужащие США. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Имедашвили, STF
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Власти США готовят общество к выходу из договора РСМД, считает эксперт
Как верно написал руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк, в настоящее время вместо серьезных переговоров мы имеем российско-американскую мегафонную дипломатию, "сводящуюся к обмену взаимными обвинениями в нарушении тех разоруженческих договоров, которые еще пока действуют". Именно поэтому на этой неделе в Женеве должно было пройти заседание специальной контрольной комиссии по договору, на которой стороны могли попробовать сгладить свои противоречия. Однако американцы решили сорвать данное мероприятие.

"Действия России четко показывают, что Москва не заинтересована ни в сохранении договора, ни вообще в продуктивных отношениях с США в области контроля за вооружениями", — говорит эксперт в сфере ядерного и ракетного оружия из Фонда наследия Микаэла Додж. Поэтому, "хотя Соединенные Штаты будут продолжать добиваться дипломатического решения, мы предпринимаем экономические и военные меры, направленные на то, чтобы побудить Россию вернуться к соблюдению (договора)", заявила представитель Госдепа Хизер Науэрт. Под этими мерами она имела в виду пакет санкций, который, по информации издания Politico, Дональд Трамп уже подписал. И данный пакет включает меры как раз против российских компаний, занимающихся ракетными разработками.

Уничтожение ракет средней и меньшей дальности по договору между СССР и США. Архивное фото
© РИА Новости / Юрий Куйдин
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Юбилей договора о РСМД: соблюдается только формально
В Кремле к такому "стимулу" отнеслись очень негативно. "Объявленные Трампом новые санкции в отношении России за якобы нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности являются, возможно, самыми циничными из всех, которые вводились США. Ибо здесь главный нарушитель атакует того, кто его уличил в нарушении", — заявил сенатор Константин Косачев. "Американским политикам и дипломатам пора уже уяснить, что экономическое и военное давление на Россию не сработает. Им следует наконец избавиться от иллюзий, чтобы мы перестали попусту терять время и занялись совместным выправлением отношений, оказавшихся по американской вине в последние годы в состоянии глубокого кризиса", — отметил Сергей Рябков.
Введение санкций против России и ответные шаги
© Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги

Санкции в Москве рассматривают как заявление Америки о том, что совместное выправление Вашингтону не нужно — даже в таких чувствительных вопросах, как стратегическая стабильность. Поэтому и говорят о том, что Женевские переговоры под угрозой срыва, а значит, до своего 35-летнего юбилея Договор о РСМД может не дожить.

Вам они зачем?

Ирония в том, что таким поведением американцы лишь стреляют себе в ногу — как в имиджевом, так и в практическом плане.

Здание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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"Смехотворная попытка": в МИД отреагировали на возможные новые санкции США
Во-первых, происходит деградация санкционного механизма. По идее, санкции должны были быть ультимативной формой наказания, применяемой по решению международного сообщества. На практике же "международное сообщество" сузилось до группы государств условного "Запада", которая использовала режим согласованных ограничительных мер для наказания общих врагов. И ключевое слово тут "общих". Однако сейчас американцы перешли на односторонние санкции, которые не только не согласованы с союзниками, но и противоречат их интересам. А поскольку данные меры не имеют достаточного обоснования, у союзников начинают возникать вопросы.

Сейчас эти вопросы касаются уже даже не газовой, а критически важной для всех ракетно-ядерной темы. Американцы — и это во-вторых — ставят под угрозу безопасность самой Европы. Если решение конгресса о выделении средств станет исполняться, то это означает фактически разрыв соглашения с американской стороны. И Путин уже заявил, что в таком случае ответ Москвы будет "мгновенным и зеркальным". А значит, Европа окажется под прицелом российских ракет. Некоторые, конечно, считают такой ответ нецелесообразным. "В случае прекращения действия Договора о РСМД России нет смысла концентрироваться на разработке ракет средней дальности, так как они будут представлять опасность для Европы, а не для США", — считает президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков. Однако в Европе находятся американские базы (та же система ПРО, пусковые установки которой позволяют использовать ракеты средней дальности), да и европейцам можно и нужно дать возможность на своей шкуре почувствовать последствия американских действий.

Ракетный паритет
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Ракетный паритет

Здание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Россия предупредила США о рисках выхода из договора о РСМД
Некоторые эксперты говорят, что США намеренно идут на эти жертвы для того, чтобы иметь возможность развивать ракеты. Но зачем они им нужны? "Если мы построим ракеты, согласятся ли страны НАТО разместить их у себя? Когда они разместили их в 1983 году, данный шаг едва не расколол альянс, и вряд ли сегодня размещение этих ракет вызовет меньше противоречий. А если мы не сможем разместить их в Европе или Азии (ни Япония, ни Южная Корея не примут эти ракеты, нацеленные против России или Китая. — Прим. ред.), то ракеты средней дальности придется размещать в Форт-Силле, штат Оклахома, где они не будут вызывать особого беспокойства Москвы", — пишет директор Института Брукингса по контролю над вооружениями и нераспространения оружия массового поражения Стивен Пайфер.

Получается, что договор просто бросается в топку для разжигания конфликта.

…И эта страна до сих пор, что характерно, называет себя мировым лидером.

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