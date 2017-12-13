Америка втягивает Россию в бессмысленную ракетную гонку

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, для РИА Новости
В этом месяце исполнилось 30 лет с момента подписания одного из важнейших соглашений в ракетно-ядерной сфере — Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Места размещения и дальность полета этих ракет позволяли нанести так называемый "обезглавливающий ядерный удар" (то есть поразить цели до того, как советское руководство успело бы отреагировать), так что они фактически подрывали систему стратегической стабильности.
Ракеты под нож
Поэтому в декабре 1987 года СССР и США согласились на так называемый нулевой вариант. Москва и Вашингтон просто ликвидировали ракеты средней (от 1000 до 5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности. Согласно договору стороны обязались также не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с указанными характеристиками. Наконец, СССР и США взяли на себя обязательства не иметь и не производить пусковые установки для этих ракет. Уже созданные ракеты и пусковые установки подлежали уничтожению. И вот сейчас, аккурат после празднования "жемчужного" юбилея, договор находится под угрозой срыва.
У России встречных претензий куда больше. Так, Москва указывает на то, что США нарушают Договор о РСМД при размещении системы ПРО. "На американской базе противоракетной обороны Девеселу в Румынии на всеобщем обозрении стоят пусковые установки, по своим параметрам способные запускать не только ракеты-перехватчики, но и ударные "Томагавки". В 2018 году такие же Пентагон планирует разместить в Польше, хотя их установка на суше противоречит ДРСМД", — заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. Кроме того, Москва считает нарушением договора создание Штатами ракет-мишеней для ПРО, а также американские ударные беспилотники. Наконец, в нарушение договора конгресс выделил 58 миллионов долларов на разработку новых ракет средней дальности. "Соединенные Штаты должны быть готовы к разрыву соглашения, а если новый раунд переговоров состоится, то начавшиеся исследования станут рычагом давления", — поясняет эксперт в области ПРО Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Том Карако.
От мегафона за стол и обратно
"Действия России четко показывают, что Москва не заинтересована ни в сохранении договора, ни вообще в продуктивных отношениях с США в области контроля за вооружениями", — говорит эксперт в сфере ядерного и ракетного оружия из Фонда наследия Микаэла Додж. Поэтому, "хотя Соединенные Штаты будут продолжать добиваться дипломатического решения, мы предпринимаем экономические и военные меры, направленные на то, чтобы побудить Россию вернуться к соблюдению (договора)", заявила представитель Госдепа Хизер Науэрт. Под этими мерами она имела в виду пакет санкций, который, по информации издания Politico, Дональд Трамп уже подписал. И данный пакет включает меры как раз против российских компаний, занимающихся ракетными разработками.
Санкции в Москве рассматривают как заявление Америки о том, что совместное выправление Вашингтону не нужно — даже в таких чувствительных вопросах, как стратегическая стабильность. Поэтому и говорят о том, что Женевские переговоры под угрозой срыва, а значит, до своего 35-летнего юбилея Договор о РСМД может не дожить.
Вам они зачем?
Ирония в том, что таким поведением американцы лишь стреляют себе в ногу — как в имиджевом, так и в практическом плане.
Сейчас эти вопросы касаются уже даже не газовой, а критически важной для всех ракетно-ядерной темы. Американцы — и это во-вторых — ставят под угрозу безопасность самой Европы. Если решение конгресса о выделении средств станет исполняться, то это означает фактически разрыв соглашения с американской стороны. И Путин уже заявил, что в таком случае ответ Москвы будет "мгновенным и зеркальным". А значит, Европа окажется под прицелом российских ракет. Некоторые, конечно, считают такой ответ нецелесообразным. "В случае прекращения действия Договора о РСМД России нет смысла концентрироваться на разработке ракет средней дальности, так как они будут представлять опасность для Европы, а не для США", — считает президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков. Однако в Европе находятся американские базы (та же система ПРО, пусковые установки которой позволяют использовать ракеты средней дальности), да и европейцам можно и нужно дать возможность на своей шкуре почувствовать последствия американских действий.
Получается, что договор просто бросается в топку для разжигания конфликта.
…И эта страна до сих пор, что характерно, называет себя мировым лидером.