США поставили на колени Китай, причем давно. Фельетон-откровение

Игорь Романович, автор блога Green Tea

Сталин откашлялся и продолжил:

— Итак, гражданин Трамп, вы заявили, что в сентябре 480 года до нашей эры Джордж Вашингтон во главе отряда из трехсот морских пехотинцев США достиг значительного прогресса в борьбе с царем Ксерксом, остановив его армию при Фермопилах?

Трамп вздохнул и опасливо покосился на крепкого бородатого мужика в красном плаще и шлеме с большим гребнем, сидящего в первом ряду. Тот выразительно провел коротким мечом по горлу и подмигнул Трампу, явно намекая на что-то нехорошее.

"Наверное, он из CNN", — тревожно подумал Дональд.

Сталин продолжал зачитывать стенограмму.

— Еще вы сообщили, что в 335 году до нашей эры фаланги Национальной гвардии США поставили на колени Фивы, после чего завоевали Малую Азию, Египет, Персидскую империю и завоевали бы вообще все, если бы сын Зевса Авраам Линкольн не устал и не решил вернуться в родной Кентукки.

В зале случилась небольшая возня — бородатый мужик с гребнем пытался отнять копье у вскочившего молодого человека в золотом шлеме в виде головы льва, приговаривая: "Не надо, Саша, только не здесь".

Иосиф Виссарионович неодобрительно постучал трубкой по графину, призывая всех к порядку.

— Далее американская нация продолжила лидировать и вдохновлять все человечество, основав Римскую империю, по полям которой ходил генерал Грант, проводя ладонью по спелым колосьям пшеницы.

В зале раздался громкий шлепок. Все обернулись. Какой-то человек в тоге и в золотом венке сидел, прикрыв глаза ладонью, качая головой и бормоча что-то на латыни.

Сталин укоризненно покосился и продолжил:

— В 1213 году воздушно-десантная орда Армии США захватила проход в Великой Китайской стене, которую ранее построили тоже американцы, после чего поставила на колени Китай и Среднюю Азию, а потом… Товарищ Чингисхан, я прошу вас не перебивать — что вы там шатали у гражданина Трампа, вы ему после заседания расскажете. Тем более я уже заканчиваю.

© AFP 2017 / Nicholas Kamm Президент США Дональд Трамп во время выступления в Пенсаколе, Флорида. 8 декабря 2017 © AFP 2017 / Nicholas Kamm Президент США Дональд Трамп во время выступления в Пенсаколе, Флорида. 8 декабря 2017

— Потом американцы выиграли Тридцатилетнюю войну, Первую мировую и, что мне особенно понравилось, Вторую мировую войну, когда сержант Брэд Питт и капитан Том Хэнкс водрузили звездно-полосатый флаг над поверженным Рейхстагом. Я ничего не пропустил, гражданин Трамп?

— Еще на Луну летали… — сказал Трамп и невольно покраснел.

Сталин встал и одернул френч.

— Товарищи, поступило предложение расстрелять гражданина Трампа за ложь в особо крупном размере и хищение чужой исторической собственности. Прошу голосовать. Кто за?

В воздух взмыли сотни рук.

Двое чекистов крепко взяли Трампа под руки и куда-то потащили.

Он упирался, требовал созвать Совбез ООН, а потом извернулся и пнул чекиста по хромовому сапогу.

— Дорогой, не пинайся! — сонным женским голосом ответил чекист, и Дональд в ужасе проснулся.

Он посмотрел на спящую Меланью, дрожащей рукой вытер со лба холодный пот и улыбнулся — это был просто сон. Он все еще оставался лидером великой нации, победившей всех динозавров юрского периода.