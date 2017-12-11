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Большая неудача шефа Госдепа

08:0011.12.2017
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкГосударственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фотоГосударственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, для РИА Новости

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон завершил большое европейское турне. Сначала он посетил Брюссель, где провел ряд встреч в рамках НАТО, а также пообщался с руководством ЕС. Затем полетел в Вену, где принял участие в конференции ОБСЕ. И под конец посетил Францию.

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© Depositphotos / teamtime
США уведомили Евросоюз о новых антироссийских санкциях

Перед Тиллерсоном стояло несколько задач. Во-первых, еще раз подтвердить "полную поддержку" американских союзников в Европе. Поддержку, которая была поставлена под сомнение сначала неоизоляционистской риторикой Трампа, а затем и его "ястребиной" внешней политикой. Дошло до того, что ЕС устами Ангелы Меркель отверг американское лидерство. Бундесканцлерин заявила, что теперь Европа (подразумевалось, что под руководством Германии) пойдет другим путем и станет более самостоятельной от США. Именно поэтому госсекретарь на всех встречах упирал на прочность трансатлантических отношений и гарантию продолжения американского лидерства. Ну и, возможно, именно поэтому Тиллерсон не полетел в Берлин, отправившись вместо этого в Париж. На поддержку Макрона у него надежды больше. Ведь не кто иной, как французский президент, спас лицо Трампа на саммите G20 (в ходе церемонии фотографирования Меркель поставила лично неприятного ей американца в изоляцию, на самый правый край первого ряда лидеров, а Макрон убежал со своего места из центра и встал справа от Трампа, таким образом прикрыв его статус).

Во-вторых, Рекс Тиллерсон должен был объясниться с европейцами относительно позиции администрации Трампа по иранской ядерной сделке. Напомним, что Дональд Трамп, по-видимому, исходя из личных, а также саудовских и израильских интересов, начал процесс выхода из соглашения и очень хотел бы, чтобы ЕС его поддержал. Однако вместо этого Европа публично взбунтовалась — европейские дипломаты отметили, что иранская сделка не двусторонняя, а многосторонняя и что если США из нее выйдут, то денонсирована она не будет. На сторону Европы фактически встало МАГАТЭ — генеральный директор агентства Юкия Амано заявил, что Тегеран полностью выполняет взятые на себя обязательства.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон делает заявление в СМИ в Государственном департаменте в Вашингтоне, США. 4 октября 2017
© AP Photo / Cliff Owen
Политолог рассказал, о чем свидетельствуют слухи об отставке Тиллерсона

Поскольку после слов генерального директора МАГАТЭ упирать на обман иранцев не приходится, госсекретарь ищет другие аргументы — продвигает идею о том, что Иран нужно наказать за иные грехи. По его словам, Тегеран "предпринимает другие действия по дестабилизации региона". Например, помогает хуситам в Йемене и "Хезболле" в Ливане. И "эти действия нельзя игнорировать и оставлять без ответа". Как американского, так и европейского.

Покупайте наш газ

В-третьих, Тиллерсон предлагал европейцам усилить давление на Москву. И не только в украинском вопросе. Отдельным пунктом повестки Тиллерсона стоял срыв строительства "Северного потока — 2". Официальные лица в Госдепе уже выступили с мыслью о том, что "СП-2" а) Европе не нужен, б) вреден, поскольку усиливает монополию России на европейском газовом рынке и в) противоречит западным обязательствам по всецелой поддержке Украины. Тиллерсон напомнил об этом накануне визита. "Кризис на Украине отчетливо показал, как энергоресурсы могут использоваться в качестве политического оружия. Укрепление энергетической безопасности в Европе посредством стабильного доступа к экономически доступным, надежным, безопасным и многообразным источникам энергии — основа европейской безопасности", — отметил госсекретарь.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон
© AFP 2017 / Brendan Smialowski
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Самое интересное тут, что он подразумевает под "надежными, безопасными и многообразными альтернативами"? Иранский газ? Для него еще нужно построить инфраструктуру на севере Ирана, да и надежность поставок этого газа невелика. Особенно в свете позиции США относительно ядерной сделки, а также формирования американцами антииранской саудовско-израильской оси. Ливийский газ? Для начала нужно собрать по кусочкам Ливию. Азербайджанский или туркменский? У Баку недостаточно мощностей даже для выполнения нынешних контрактов, а голубое топливо Туркменистана на корню скупает Китай. Остается лишь одна альтернатива — американский СПГ. Который дороже и сложнее с точки зрения логистики поставок, однако если российский газ продолжит идти через Украину, то Киев сделает все возможное для того, чтобы определение "надежный" к этому газу более не применялось. Именно поэтому внешнеполитические ведомства Австрии и Германии выпустили крайне резкое совместное заявление о неприятии энергетических санкций, принятых США против России. Прямым текстом заявив, что американцы лоббируют интересы своего бизнеса в ущерб европейским свободам.

Европейский мятеж

Судя по всему, свою задачу Тиллерсон не выполнил и союзников не убедил.

Начало строительства трубопровода Северный поток. Архивное фото
© AP Photo / Dmitry Lovetsky, file
США опасаются "доминирования" России в Европе за счет газовых проектов

Аппарат Тиллерсона признал, что приняли его шефа в Европе не очень хорошо. "Наши союзники были очень честны, делясь с нами своими взглядами на проблемы, — заявил советник госсекретаря Ар Си Хаммонд. — Но диалог работает только в том случае, когда говорят двое". Вот Европа и говорила, и слова ее американцам не очень понравились.

Да, Европа согласилась с планами по усилению американского влияния на процесс принятия внешнеполитических решений в ЕС через углубление сотрудничества Евросоюза и НАТО. "Существует 16 военных и гражданских миссий ЕС, только в Африке более 10 тысяч мужчин и женщин несут службу под флагом ЕС. С военной и гражданской точек зрения есть смысл располагать одной структурой командования, и в НАТО это прекрасно понимают", — говорит Федерика Могерини. "Быстрое перемещение сил и средств критически важно для НАТО, поэтому мы должны вместе развивать транспортную инфраструктуру, порты и аэропорты", — соглашается с ней генсек альянса Йенс Столтенберг. В ЕС прекрасно понимают, что бушующий в Евросоюзе кризис не позволяет ему заниматься углублением интеграции в области безопасности и внешней политики.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
© AP Photo / Sait Serkan Gurbuz
Тиллерсон: США и ЕС будут работать над решением созданных Ираном проблем

Однако это не означает, что Евросоюз не готов защищать свои интересы на важнейших для него внешнеполитических направлениях. Именно поэтому предложение Рекса Тиллерсона наказать Иран за его грехи не нашло понимания у европейских партнеров. "Ликвидация работающего ядерного соглашения — а о том, что оно работает, МАГАТЭ заявило девять раз — не улучшит наши переговорные позиции для диалога с Ираном по другим вопросам", — заявила Федерика Могерини. Брюссель не подписывался на американскую программу по региональному сдерживанию Ирана и не получал за это контракты из Саудовской Аравии. Контракты европейские страны как раз заключали с Ираном, причем многомиллиардные. Поэтому новый виток конфронтации с Тегераном Европе не нужен.

Также ЕС готов защищать и свое видение конфликтов. В частности, палестино-израильского. Ни для кого не секрет, что Европа в этом конфликте настроена пропалестински (отчасти из-за традиционной леволиберальной позиции европейских СМИ, отчасти из-за нежелания европейских политиков ссориться с мусульманским электоратом), поэтому решение Трампа по Иерусалиму вызвало целую серию протестов. В ходе визита Тиллерсона госсекретарю пришлось выслушать упреки не только на закрытых переговорах, но и на открытых пресс-конференциях. Решение Трампа "было смертельной ошибкой" (министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу) и "может потенциально отбросить нас в еще более темные времена, чем те, в которых мы живем сейчас" (Федерика Могерини). Против решения Трампа высказались даже верные британцы.

Флаг Ирана. Архивное фото
© Fotolia / Borna_Mir
Иран отверг обвинения США в дестабилизирующих действиях

Что же касается российского направления, то тут никакой четкой позиции ЕС озвучено не было. Ни по присоединению к американским санкциям, ни по "Северному потоку — 2". И если по санкциям вопрос, в общем-то, очевиден (присоединяться к ним Брюссель не собирается, поскольку, в отличие от США, не видит смысла в дальнейшей эскалации отношений с Москвой), то судьба новой российской трубы во многом будет зависеть от итогов коалиционной эпопеи в Германии.

Лично к Тиллерсону у европейцев вопросов нет — они его уважают. Ведь госсекретарь (что бы о нем ни думали в конгрессе) является абсолютно системным западным дипломатом. "Он призывает к дипломатическому решению северокорейской проблемы. Высоко оценивает роль НАТО и взаимные обязательства в рамках альянса. Занимает жесткую позицию по нарушению Россией норм европейской безопасности через вторжение в Грузию и на Украину. Ну и, наконец, даже упоминает — пусть в основном и мимоходом — демократию, права человека и общие ценности", — пишет The New York Times.

Однако в ЕС понимают, что от конструктива Тиллерсона толку мало. Все проблемы Европы с Америкой стали следствием двух факторов, далеких от личности госсекретаря. Во-первых, это взгляды на внешнюю политику его шефа Дональда Трампа. Изоляционизм последнего, его экономический национализм и презрение к "либеральным ценностям" во внешней политике привели к тому, что впервые за много десятилетий американский президент не является более "лидером свободного мира". И Европа оказалась перед пугающей необходимостью самой управлять своей судьбой.

Рекс Тиллерсон во время принятия присяги в Белом доме в Вашингтоне. Архивное фото
© AFP 2017 / Nicholas Kamm
Госдеп рассказал о разногласиях между Трампом и Тиллерсоном

Во-вторых, проблемой стало желание конгресса во что бы то ни было свалить Трампа через "дело о российском вмешательстве" — именно поэтому Капитолий продвигает идею введения санкций против России в ущерб стратегическим и экономическим отношениям своих европейских союзников, чего Европа активно не хочет.

Глава МИД (пока еще) Германии Зигмар Габриэль заявил, что американо-европейские отношения "больше никогда не будут такими, как раньше". Причем, по его мнению, даже после Трампа национальные интересы США все больше будут расходиться с европейскими. "США больше не рассматривают мир как некое глобальное сообщество — для них это бойцовская арена, где каждый пытается извлечь выгоду для себя", — отметил министр.

Конечно, Тиллерсон мог убеждать европейцев, что он все исправит. Однако проблема в том, что сам госсекретарь сейчас балансирует на грани отставки. Причем добровольной.

Может, хватит унижаться?

По слухам, активно циркулирующим в СМИ, отставка Тиллерсона не за горами. Ему так и не удалось сработаться с Трампом. Конечно, Тиллерсон не выносит сор из избы и публично поддерживает даже ту позицию президента, с которой он не согласен, однако непублично якобы иногда срывается и переходит на оскорбления своего шефа.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон после встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе. 6 декабря 2017
© AFP 2017 / Thierry Charlier
Тиллерсон снова опроверг сообщения о предстоящей отставке

Не сработался Ти-Рекс и с конгрессом. В том числе — из-за стремления расчистить авгиевы конюшни американской дипломатии и повысить эффективность работы Госдепа через серию структурных реформ. В результате все демократы из комитета по международным делам сената написали Тиллерсону письмо, где потребовали от него "большей открытости", а также поставили под вопрос качество работы госсекретаря. Они установили ему дедлайн — Тиллерсон должен ответить на претензии и требования сенаторов до 20 декабря. В ином случае они "оставляют за собой право на решение этих проблем через законодательные процедуры".

Наконец, не сработался он и с дипкорпусом. Прошел уже год с момента победы Трампа, а полный штат Госдепа так и не собран. Неудивительно, что в этой ситуации функции Госдепартамента берут на себя другие структуры — администрация президента США, Министерство обороны, ЦРУ.

Именно руководитель последнего — Майк Помпео — по слухам, и сменит Тиллерсона на посту главы американской дипломатии. И, учитывая личность господина Помпео, Европа не может надеяться на то, что при нем США будут больше прислушиваться к своим европейским союзникам.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
© AP Photo / Cliff Owen
Тиллерсон рассказал, кто будет определять финальный статус Иерусалима

Уж лучше такой

За судьбой Тиллерсона пристально следят и в России. Москва, конечно, не имеет ничего против раскола между США и ЕС, но тоже выступает за то, чтобы Ти-Рекс остался на своем посту.

Да, на российском направлении никакой перезагрузки не получилось. Гамбургские договоренности между Трампом и Путиным оказались похоронены новым пакетом санкций, а вьетнамский меморандум о совместном видении сирийского будущего не нашел своего подтверждения на сочинской встрече между главами России, Ирана и Турции.

Однако вина за это лежит не на Тиллерсоне (который искренне и по-деловому работал на российском треке), а на американском истеблишменте, сделавшем российское направление американской дипломатии элементом внутриполитического давления на хозяина Белого дома. В результате Тиллерсон и Трамп не смогли преодолеть саботаж российско-американских отношений со стороны конгресса, а некоторые члены дипломатической команды Трампа активно включились в русофобскую риторику. Абсолютно хамское поведение занимающей пост главы американского представительства в ООН Никки Хейли во время голосования по продлению миссии по расследованию применения химоружия в Сирии (поведение, которое обычно сдержанный Лавров назвал "фейковой дипломатией") стало, вероятно, одной из причин нежелания Москвы серьезно сотрудничать с американцами на сирийском направлении.

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Вене. 7 декабря 2017
© Фото : МИД РФ
Тиллерсон намекал на "сделку века" по Ближнему Востоку, заявил Лавров

Да, американо-российские отношения не в лучшей форме — они скорее в состоянии комы. Да, ни о чем серьезном с США договориться не получается и в ближайшей перспективе не получится.

Однако при всем этом куда лучше иметь в Госдепе вменяемого человека с логикой бизнесмена, чем настроенного на конфронтацию "ястреба" типа Майка Помпео или Никки Хейли. Мало ли, вдруг Трампу все-таки удастся разбить оппозицию в конгрессе и начать наконец проводить конструктивную политику в отношениях с Москвой?

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