Филипп Прокудин
Между постмайданным правительством Украины и его кураторами из США и ЕС назревает конфликт. Задержание и побег из-под стражи Михаила Саакашвили вызвали отклик Госдепа. В Вашингтоне отметили, что "не во всем согласны" с Киевом в этой ситуации. Такую же реакцию в США вызвал конфликт между их подопечными — недавно созданными "антикоррупционными" службами и старыми силовыми ведомствами. РИА Новости разбирались, почему нынешние политики в Киеве оказались в роли своих предшественников времен экс-президента страны Виктора Януковича.
Сдаться добровольно
Лидер "Руха нових сил" ("Движения новых сил") Михаил Саакашвили выступал перед митингом перед зданием Верховной рады спустя несколько часов после попытки задержания. Бывшего президента Грузии и губернатора Одесской области из автозака освободили его сторонники. До этого сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) ловили оппозиционного политика на крыше одного из киевских домов.
Саакашвили, как выясняется, является подозреваемым в содействии государственному перевороту. И после всех этих невероятных приключений на улицах столицы генеральный прокурор страны Юрий Луценко просит лидера "Руха нових сил" добровольно явиться для получения повестки о подозрении. А Саакашвили тем временем в присутствии сотен людей во весь голос обличает "барыг" во власти и угрожает отставкой президенту страны Петру Порошенко.
В сухом остатке: правоохранительные органы Украины не смогли выполнить необходимые процессуальные действия просто под давлением неизвестных людей с улицы. И на этом фоне Государственный департамент США призывает к "деэскалации" ситуации вокруг задержания Саакашвили. "Мы находимся с ним (правительством Украины — Прим. ред.) в хороших отношениях, что не значит, что мы согласны с ним абсолютно во всем", — донесла до Киева точку зрения американского внешнеполитического ведомства его представитель Хизер Науэрт. Через четыре года после "революции Гидности" (событий в Киеве зимы 2013-2014 годов) постмайданное правительство оказалось назначенным на роль давящего мирный протест популярного политика.
Михаил Саакашвили в палаточном лагере у здания Верховной Рады в Киеве. Архивное фото
Бюро, прокуратура, суд
Госдеп обеспокоился, впрочем, не только положением дел с бывшим президентом Грузии. Американские дипломаты также осудили конфликт между Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Генеральной прокуратурой страны (ГПУ). Скандал разгорелся после того, как в конце ноября оперативники СБУ с санкции ГПУ задержали агента бюро. Представитель НАБУ пытался всучить взятку первому заместителю главы Государственной миграционной службы Дине Пимаховой.
Озабоченность США понятна: НАБУ, как и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) — детища американских политиков. Это попытка создать второй "контур" абсолютно подконтрольных Вашингтону силовых структур. Чтобы окончательно "замкнуть" этот "контур", Белый дом продавливает еще и учреждение антикоррупционного суда. Американский посол в Киеве Мари Йованович на днях выражала надежду, что в декабре примут закон, который позволит такую судебную инстанцию сформировать. А то результативность поставленных на лыжи США "антикоррупционных" силовиков пока невысока. Дела, которые расследовали НАБУ и САП, затем разваливались в суде.
Генпрокурор Украины отозвался на конфликт между своим ведомством и "антикоррупционными" силовиками. Выступая по этому вопросу в Раде, Юрий Луценко в довольно едких выражениях попросил парламент вызвать глав НАБУ и САП из Вашингтона, куда последние отправились на международную конференцию.
Луценко тоже должен был отправиться в столицу США, но отказался от поездки. Глава надзорного ведомства понимал, что его в Вашингтоне ждут не только как участника конференции, но и для неприятного разговора. Украинский посол в столице США Валерий Чалый подтвердил, что, действительно, в Вашингтоне попытались помирить представителей НАБУ, САП и Генпрокуратуры.
Сотрудники Управления специальных операций Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Архивное фото
Вопрос физического выживания
Приключения безнаказанного Саакашвили и конфликт силовых ведомств — эпизоды одного сценария. Видно, что назревает конфликт между постмайданным правительством Украины и теми, кто способствовал его приходу к власти, — Вашингтоном и Брюсселем.
Директор киевского Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко отмечает, что в политике Украины действует много различных внешних и внутренних сил. "Тот же Евромайдан поддерживал не "Запад" как некий монолит, а целый ряд групп интересов из разных стран: американские демократы, немецкие правоцентристы из блока ХДС/ХСС, польские либералы, прибалтийские "комсомольцы", — говорит эксперт.
Стремление западных партнёров-покровителей получить в свои руки инструмент давления на нынешний, вроде бы вполне лояльный Киев диктуется логикой управления, уточняет Белашко. В Вашингтоне и Брюсселе не строят иллюзий по поводу того, с кем имеют дело на Украине.
"У власти в стране компрадорская буржуазия. Тот же Юрий Луценко когда-то был социалистом и скандировал "Янки, гоу хоум!", когда этого требовала обстановка. Порошенко, будучи министром при Януковиче, полностью поддерживал его курс и красиво рассказывал о безальтернативности стратегического партнёрства с Россией. Кто даст гарантию, что они снова не сменят лагерь при изменении ситуации? Поэтому США и Европе, с одной стороны, нужны альтернативные, свои в доску политики ("антикоррупционеры", "еврооптимисты" и тому подобные), с другой — инструменты сбора компромата и постоянного контроля за украинскими элитами. Нужно постоянно держать "союзников" на крючке", — объясняет директор Агентства социальных коммуникаций.
При этом, по словам Белашко, украинские элиты вовсе не готовы быть безропотными марионетками Запада. "Для Белого дома сохранение лояльного режима в Киеве — далеко не первый вопрос по значимости. А для украинских политиков это вопрос физического выживания. Буквально. После поражения у них будет только три пути: кладбище, тюрьма или эмиграция", — отмечает эксперт. Поэтому, по его словам, пришедшие к власти в 2014 году будут зубами держаться за власть и биться за свои интересы до последнего.
"Страх смерти — мощный стимул. Судьба Чаушеску, Каддафи, Хусейна, Милошевича, Салеха показывает, что доверять можно только себе и надеяться только на себя, а не на обещания зарубежных покровителей", — считает Белашко.
Известный украинский адвокат Татьяна Монтян полагает, что попытка зарубежных кураторов создать "второй контур" правовой системы и поддержка еще более популистских политиков вроде Саакашвили приведет лишь к росту напряженности в стране. "Западу-то что? Да и наши, украинские политики действуют как временщики, ведут себя как в детской присказке "Все умрут, а я грейпфрут!", не им здесь жить. Тем, кто привел к власти "майданщиков", не нужен заявленный результат: борьба с коррупцией, сменяемость власти. Им нужен тотальный хаос. Как в Афганистане, где десятилетиями идет война всех против всех", — говорит Монтян.
Сторонники бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили во вторник отправились к Верховной раде "требовать импичмента" президента Украины и развернули в центре Киева палаточный лагерь.
На следующее утро сотрудники правоохранительных органов пришли в лагерь протестующих, чтобы задержать Саакашвили в рамках дела о "содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности".
Несколько десятков полицейских искали Саакашвили, но активисты его не выдали. Это вылилось в столкновения между полицией и сторонниками политика.
Сейчас в палаточном городке находятся несколько сотен человек. У многих из них щиты, отобранные у силовиков.
Активисты принесли в лагерь автомобильные покрышки, из которых построили баррикады, и кирпичи, которыми они собираются отбиваться от силовиков.
В ходе столкновений между полицией и сторонниками Саакашвили пострадали четырнадцать полицейских и двое гражданских. По данным медиков, у пострадавших правоохранителей закрытые черепно-мозговые травмы, переломы и ушибы конечностей. Однако пока никого из активистов не задержали, уголовные дела из-за потасовок не возбуждались.
Сторонники Саакашвили пригрозили прийти домой к генпрокурору Украины Юрию Луценко, если силовики вновь попытаются напасть на палаточный городок. Несколько десятков митингующих, одетых в камуфляжную форму, даже провели тренировку по отражению атаки силовиков.
Генпрокурор Украины Юрий Луценко уверен, что организованные Саакашвили акции протеста финансировало окружение экс-президента Виктора Януковича, в частности бизнесмен Сергей Курченко. Генпрокурор считает, что митинги направлены на свержение государственной власти.
Бывшему губернатору Одесской области грозит до пяти лет лишения свободы, в среду его объявили в розыск.
Луценко дал Саакашвили сутки на то, чтобы добровольно явиться на допрос. Бывший президент Грузии на это ответил, что не пойдет "к лжегенпрокурору", и сказал, что готов принять следователей в палаточном городке.
Здание украинского парламента охраняется в усиленном режиме, по периметру Рады стоят полицейские и бойцы нацгвардии.
Через оцепление силовиков к зданию Верховной рады могу пройти только депутаты и их помощники, а также аккредитованные журналисты.
К активистам обратился депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук, который призвал жителtq палаточного городка самим задержать экс-президента Грузии.