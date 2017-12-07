Почему Киев пошел на конфликт со своими кураторами на Западе

Филипп Прокудин

Сдаться добровольно

Между постмайданным правительством Украины и его кураторами из США и ЕС назревает конфликт. Задержание и побег из-под стражи Михаила Саакашвили вызвали отклик Госдепа. В Вашингтоне отметили, что "не во всем согласны" с Киевом в этой ситуации. Такую же реакцию в США вызвал конфликт между их подопечными — недавно созданными "антикоррупционными" службами и старыми силовыми ведомствами. РИА Новости разбирались, почему нынешние политики в Киеве оказались в роли своих предшественников времен экс-президента страны Виктора Януковича.

Лидер "Руха нових сил" ("Движения новых сил") Михаил Саакашвили выступал перед митингом перед зданием Верховной рады спустя несколько часов после попытки задержания. Бывшего президента Грузии и губернатора Одесской области из автозака освободили его сторонники. До этого сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) ловили оппозиционного политика на крыше одного из киевских домов.

Саакашвили, как выясняется, является подозреваемым в содействии государственному перевороту. И после всех этих невероятных приключений на улицах столицы генеральный прокурор страны Юрий Луценко просит лидера "Руха нових сил" добровольно явиться для получения повестки о подозрении. А Саакашвили тем временем в присутствии сотен людей во весь голос обличает "барыг" во власти и угрожает отставкой президенту страны Петру Порошенко.

В сухом остатке: правоохранительные органы Украины не смогли выполнить необходимые процессуальные действия просто под давлением неизвестных людей с улицы. И на этом фоне Государственный департамент США призывает к "деэскалации" ситуации вокруг задержания Саакашвили. "Мы находимся с ним (правительством Украины — Прим. ред.) в хороших отношениях, что не значит, что мы согласны с ним абсолютно во всем", — донесла до Киева точку зрения американского внешнеполитического ведомства его представитель Хизер Науэрт. Через четыре года после "революции Гидности" (событий в Киеве зимы 2013-2014 годов) постмайданное правительство оказалось назначенным на роль давящего мирный протест популярного политика.

© REUTERS / Oleh Tereshchenko Михаил Саакашвили в палаточном лагере у здания Верховной Рады в Киеве. Архивное фото © REUTERS / Oleh Tereshchenko Михаил Саакашвили в палаточном лагере у здания Верховной Рады в Киеве. Архивное фото

Бюро, прокуратура, суд

Госдеп обеспокоился, впрочем, не только положением дел с бывшим президентом Грузии. Американские дипломаты также осудили конфликт между Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Генеральной прокуратурой страны (ГПУ). Скандал разгорелся после того, как в конце ноября оперативники СБУ с санкции ГПУ задержали агента бюро. Представитель НАБУ пытался всучить взятку первому заместителю главы Государственной миграционной службы Дине Пимаховой.

Озабоченность США понятна: НАБУ, как и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) — детища американских политиков. Это попытка создать второй "контур" абсолютно подконтрольных Вашингтону силовых структур. Чтобы окончательно "замкнуть" этот "контур", Белый дом продавливает еще и учреждение антикоррупционного суда. Американский посол в Киеве Мари Йованович на днях выражала надежду, что в декабре примут закон, который позволит такую судебную инстанцию сформировать. А то результативность поставленных на лыжи США "антикоррупционных" силовиков пока невысока. Дела, которые расследовали НАБУ и САП, затем разваливались в суде.

Генпрокурор Украины отозвался на конфликт между своим ведомством и "антикоррупционными" силовиками. Выступая по этому вопросу в Раде, Юрий Луценко в довольно едких выражениях попросил парламент вызвать глав НАБУ и САП из Вашингтона, куда последние отправились на международную конференцию.

Луценко тоже должен был отправиться в столицу США, но отказался от поездки. Глава надзорного ведомства понимал, что его в Вашингтоне ждут не только как участника конференции, но и для неприятного разговора. Украинский посол в столице США Валерий Чалый подтвердил, что, действительно, в Вашингтоне попытались помирить представителей НАБУ, САП и Генпрокуратуры.

Вопрос физического выживания

Приключения безнаказанного Саакашвили и конфликт силовых ведомств — эпизоды одного сценария. Видно, что назревает конфликт между постмайданным правительством Украины и теми, кто способствовал его приходу к власти, — Вашингтоном и Брюсселем.

Директор киевского Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко отмечает, что в политике Украины действует много различных внешних и внутренних сил. "Тот же Евромайдан поддерживал не "Запад" как некий монолит, а целый ряд групп интересов из разных стран: американские демократы, немецкие правоцентристы из блока ХДС/ХСС, польские либералы, прибалтийские "комсомольцы", — говорит эксперт.

Стремление западных партнёров-покровителей получить в свои руки инструмент давления на нынешний, вроде бы вполне лояльный Киев диктуется логикой управления, уточняет Белашко. В Вашингтоне и Брюсселе не строят иллюзий по поводу того, с кем имеют дело на Украине.

"У власти в стране компрадорская буржуазия. Тот же Юрий Луценко когда-то был социалистом и скандировал "Янки, гоу хоум!", когда этого требовала обстановка. Порошенко, будучи министром при Януковиче, полностью поддерживал его курс и красиво рассказывал о безальтернативности стратегического партнёрства с Россией. Кто даст гарантию, что они снова не сменят лагерь при изменении ситуации? Поэтому США и Европе, с одной стороны, нужны альтернативные, свои в доску политики ("антикоррупционеры", "еврооптимисты" и тому подобные), с другой — инструменты сбора компромата и постоянного контроля за украинскими элитами. Нужно постоянно держать "союзников" на крючке", — объясняет директор Агентства социальных коммуникаций.

При этом, по словам Белашко, украинские элиты вовсе не готовы быть безропотными марионетками Запада. "Для Белого дома сохранение лояльного режима в Киеве — далеко не первый вопрос по значимости. А для украинских политиков это вопрос физического выживания. Буквально. После поражения у них будет только три пути: кладбище, тюрьма или эмиграция", — отмечает эксперт. Поэтому, по его словам, пришедшие к власти в 2014 году будут зубами держаться за власть и биться за свои интересы до последнего.

"Страх смерти — мощный стимул. Судьба Чаушеску, Каддафи, Хусейна, Милошевича, Салеха показывает, что доверять можно только себе и надеяться только на себя, а не на обещания зарубежных покровителей", — считает Белашко.

Известный украинский адвокат Татьяна Монтян полагает, что попытка зарубежных кураторов создать "второй контур" правовой системы и поддержка еще более популистских политиков вроде Саакашвили приведет лишь к росту напряженности в стране. "Западу-то что? Да и наши, украинские политики действуют как временщики, ведут себя как в детской присказке "Все умрут, а я грейпфрут!", не им здесь жить. Тем, кто привел к власти "майданщиков", не нужен заявленный результат: борьба с коррупцией, сменяемость власти. Им нужен тотальный хаос. Как в Афганистане, где десятилетиями идет война всех против всех", — говорит Монтян.