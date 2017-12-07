США намерены виртуально разбомбить cеверокорейскую армию

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, для РИА Новости

Президент США Дональд Трамп проигнорировал намек Ким Чен Ына на возможность начать переговорный процесс. Вместо этого Вашингтон продолжает давить и бомбить. Пока что только на учениях.

Не говорим

Недавно проведенные КНДР ракетные испытания перевели корейский ядерный кризис на принципиально новый уровень. У Пхеньяна появились средства поражения континентальной территории США, а значит, и гарантия собственной безопасности и защиты от американского вторжения (поражение северокорейской ракетой с ядерным зарядом любого крупного американского города уже считалось бы для Штатов неприемлемым ущербом). После этого Ким Чен Ын тонко намекнул на возможность начала переговоров. Он заявил, что Северная Корея завершила "историческую миссию" по созданию ракетно-ядерного оружия, что в переводе на русский язык означает готовность Пхеньяна отказаться от новых ракетных и ядерных испытаний. Естественно, не бесплатно, а в обмен на уступки со стороны Америки.

То есть Ким был готов начать реализацию предложенной Россией и КНР формулы "двойной заморозки" (предусматривающей приостановку северокорейских испытаний в обмен на прекращение американских учений в регионе).

Однако Трамп намек проигнорировал. Для нынешнего американского президента (а также значительной части американского истеблишмента) ядерная Северная Корея неприемлема. Вашингтон принципиально отказывается признавать оборонительный характер северокорейского ракетно-ядерного оружия. "Сама идея о том, что КНДР нужно ядерное оружие для самозащиты, не подкреплена никакими доказательствами", — говорит Кристофер Хилл, отвечавший за переговоры с Пхеньяном при Джордже Буше — младшем. Конечно, Ким и международные эксперты могли бы назвать господину Хиллу множество свидетельств — Ливия, Сирия, Ирак, Югославия. Режимы этих стран были неугодны США и пали потому, что у них не было ядерного оружия. Однако эти аргументы в Америке не принимаются, а учитываются другие: неисполнение КНДР взятых на себя обязательств в рамках предыдущей сделки о "заморозке", подписанной в 1994 году. Поскольку у Кима ядерное оружие уже есть, то Дональд Трамп готов разговаривать с лидером КНДР только о полноценной денуклеаризации. И если Ким не хочет об этом говорить, то, по мнению Трампа, его нужно заставить.

Неприемлемо для хозяина Белого дома и снижение уровня американского военно-политического присутствия в регионе под соусом снижения северокорейской угрозы. Ведь очевидно, что главным бенефициаром от такого шага станут китайцы, которых американцы вроде как должны сдерживать вместе со своими союзниками. Один раз Трамп уже отказался от американских обязательств перед этими союзниками (когда вышел из ТТП, который Обама позиционировал как антикитайский торговый блок и куда под этим предлогом загонял различные страны региона, одержимые страхами перед Поднебесной). Второго масштабного предательства они Штатам могут не простить, после чего решат пойти своим путем. Не исключено, что под ручку с КНР.

© AP Photo / Ahn Young-joon Американский самолет EA-18G Growler на авиабазе Осана во время совместных учений с Южной Кореей. 4 декабря 2017 © AP Photo / Ahn Young-joon Американский самолет EA-18G Growler на авиабазе Осана во время совместных учений с Южной Кореей. 4 декабря 2017

Бомбим

Именно поэтому президент США продолжил свою линию по военно-политическому давлению на северокорейское руководство. В рамках этой линии 4 декабря начались крупнейшие американо-южнокорейские военные учения под названием "Бдительный туз", которые будут проходить аж до 8 декабря. В них принимает участие 230 самолетов (включая новейшие F-35 и F-22), а также 12 тысяч солдат. Никто и не скрывает, что учения направлены против Северной Кореи, причем на них отрабатываются отнюдь не оборонительные действия. Задачей учений является симуляция превентивного удара по северокорейской военной инфраструктуре: самолеты должны были нанести "хирургические удары" по семи сотням условных целей КНДР.

Вопрос в том, что именно они будут бомбить на самом деле. А точнее, что смогут? Политологи-ястребы обещают "хирургические удары" по ядерным объектам КНДР, но политологи-реалисты уверяют, что это невозможно.

Прежде всего потому, что значительная часть северокорейской ядерной инфраструктуры находится под землей, зачастую под скальными породами (а их там много). Ракеты и бомбы до них просто не добьют. Да и точная локация этих объектов неизвестна. Поэтому если уж и проводить операцию, то не точечную, а полномасштабную. С поражением северокорейской наземной военной инфраструктуры, включая позиции дальнобойной артиллерии, нацеленной на Сеул.

Собственно, северокорейцы именно в этом и видят смысл учений, в результате реагируют соответственно. "Соединенные Штаты и южнокорейские марионеточные разжигатели войны должны осознавать, что их направленные на эскалацию провокации, а также новые преступления станут причиной более ужасных ответных ударов и ускорят их разрушение", — говорится в заявлении северокорейского Комитета по мирному воссоединению страны.

© AP Photo / U.S. Air Force by Tech. Sgt. Richard P. Ebensberger Стратегический бомбардировщик B-1B Lancer на базе ВВС США на Гуаме © AP Photo / U.S. Air Force by Tech. Sgt. Richard P. Ebensberger Стратегический бомбардировщик B-1B Lancer на базе ВВС США на Гуаме

Эвакуируемся

Неготовность Трампа идти на переговоры с Кимом уже вызвала определенную панику в регионе. Так, японские власти в промежутке между январем и мартом 2018 года намерены провести масштабные учения по эвакуации жителей Токио. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал местные власти осуществить учет подземных строений и помещений, после чего определить, подойдут ли они в качестве потенциальных бомбоубежищ.

Некоторые американские политики призывают начать эвакуацию уже сейчас — но не японцев, а американцев. Сенатор Линдси Грэм, известный своими "ястребиными" позициями, предложил вывезти из Южной Кореи семьи дислоцированных там американских военнослужащих. Для перехвата же северокорейских ракет некоторые конгрессмены предлагают разместить на Западном побережье США дополнительные системы ПРО (расходы на нее не прописаны в оборонном бюджете на текущий финансовый год, однако средства все равно можно наскрести). Сам советник Трампа по национальной безопасности Герберт МакМастер признает, что вероятность войны на полуострове "растет день ото дня".

Конечно, гораздо дешевле все-таки поумерить свою гордость, набраться прагматизма и пожать протянутую Кимом руку. Некоторые считают, что Трамп так и намерен поступить — после того как наглядно и в полном объеме продемонстрирует Киму свои военно-политические мышцы. Правда, как верно отметил Кристофер Хилл, "если собираешься вести переговоры, убедись сначала в том, что у тебя есть для этого дипломаты". У американского лидера таких дипломатов нет — и (по слухам) в ближайшем будущем может не быть и госсекретаря. Зато есть генералы и страстное желание сказать "человеку-ракете" знаменитую трамповскую фразу: "Ты уволен".

Эксперты считают, что такое развитие ситуации — эскалация, но не война — в интересах России. Еще недавно бывшая посредником и уговаривавшая Ким Чен Ына успокоиться, Москва сейчас может отступить в сторонку. Ведь, как шутили некоторые политологи, решение об участии России в Олимпийских играх в Пхенчхане принимает МОК, а решение о проведении Олимпиады — Ким Чен Ын. И если уровень эскалации будет высоким, то эти Игры, которые уже дискредитированы позорным решением Олимпийского комитета, будут еще и нерепрезентативными: стоящих миллионы долларов иностранных спортсменов попросту не привезут под фигуральное перекрестие прицелов северокорейских ракет.