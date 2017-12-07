Был бы человек, а статья найдется. На Украине будут сажать за инакомыслие

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

На Украине в течение одной этой недели появились сразу три инициативы о введении уголовной ответственности. Так, в тюрьмы предлагают бросать за отрицание того, что голод 1930-х являлся "геноцидом", за отрицание "российской агрессии" на Украине и "за оскорбление и шельмование революции достоинства", то есть переворота 2014 года. Причем две из этих инициатив оперативно оформлены в качестве официальных законопроектов.

Если дело пойдет такими же темпами, вскоре в стране победившего Майдана будут лишать свободы за непризнание любой официальной трактовки всякого события или явления.

Пять лет за отрицание "геноцида"

Первыми отметились представители националистической партии "Свобода", которые внесли законопроект "относительно уголовной ответственности за отрицание голодомора". На самом деле на Украине давно уже на законодательном уровне за голодом 1930-х безо всяких на то юридических оснований закреплен термин "геноцид". Несмотря на то что никто особо и не отвергает сам факт голода 1932-1933 годов, украинский закон называет публичное отрицание этого факта "противоправным".

Однако националистам этого всегда было мало. Они требуют прекратить любые исторические и юридические дискуссии насчет самого понятия "геноцид" в применении к данному периоду. Уже давно доказано, что голод национальностей не избирал — от него умирали и украинцы, и русские, и немцы, и греки, и казахи. А потому геноцидом ту страшную трагедию никак нельзя назвать.

Тем не менее украинские националисты считают "геноцидную" теорию чуть ли не основополагающей, а потому настаивают именно на ней, прибегая к откровенным фальсификациям. Например, авторы законопроекта идут на откровенную ложь, утверждая, что в 2010-м Апелляционный суд Киева якобы признал голод тридцатых "геноцидом". В действительности же суд закрыл уголовное производство по данному делу в связи со смертью "обвиняемых" (Сталина, Кагановича, Постышева и других). Но разве националистов это смущает?

Представители "Свободы" констатируют: "Учитывая <…> систематические атаки Российской Федерации на информационное пространство Украины в рамках "гибридной войны" против нашей державы, можно констатировать, что появилась насущная потребность в установлении уголовной ответственности за отрицание голодомора". В этой связи они предлагают ввести в Уголовный кодекс Украины статью 442-1, согласно которой публичное отрицание тех событий именно как геноцида будет караться тюремным сроком до пяти лет.

Таким образом, под статью будут подпадать все серьезные историки, исследующие данную тему, или даже депутаты зарубежных парламентов. К примеру, отказались британские депутаты на днях признавать украинский голод геноцидом — их тоже можно будет привлекать к уголовной ответственности в случае принятия данного закона.

© Фото : официальный сайт президента Украины Президент Украины Петр Порошенко на мероприятии, приуроченном к дню памяти жертв голодомора. 25 ноября 2017 © Фото : официальный сайт президента Украины Президент Украины Петр Порошенко на мероприятии, приуроченном к дню памяти жертв голодомора. 25 ноября 2017

Пять лет за отрицание "российской агрессии"

Очередная инициатива "о запрете отрицания" была вызвана скандалом вокруг телеканала NewsOne. Стоило владельцу канала Евгению Мураеву робко произнести в эфире невинную фразу о том, что события февраля 2014 года в Киеве были "не революцией, а государственным переворотом", — и это повлекло бурю протестов против него и его телеканала.

Вообще-то, более чем странная реакция на слово "переворот", которое само по себе оскорбительным не является и не может быть таковым. Да, практически каждая революция связана с переворотом. Даже большевики не стеснялись использовать такое слово в отношении Октября 1917 года. Ленин запросто использовал это определение наряду, само собой, и со словом "революция". Сталин осенью 1918-го написал в "Правде" статью "Октябрьский переворот и национальный вопрос". И никого это название не смущало: именно в таком виде очерк попал и в Собрание сочинений Сталина, изданное к 30-летию революции в 1947 году.

Другое дело, что не каждый переворот обязательно является революцией. И в этом сложно спорить с Мураевым: переворот 2014-го не повлек смены государственного строя, не привел к серьезным социальным изменениям, а просто сменил одних олигархов на других и заодно ввергнул Украину в пропасть.

Но безобидная ремарка владельца NewsOne вызвала законодательную инициативу народного депутата Антона Геращенко — правой руки министра внутренних дел Украины. Тот сразу же внес законопроект о введении в Уголовный кодекс статьи 442-1.

Причем, похоже, Геращенко просто переписал проект "свободовцев", даже оставив уголовный срок до пяти лет. Только теперь в тюрьму предлагают бросать не за непризнание геноцида, а за "публичное отрицание факта военной агрессии Российской Федерации относительно Украины". Да, в случае принятия этого закона и за очевидные высказывания относительно войны, развязанной Киевом, могут посадить за решетку на пять лет.

А Зорян Шкиряк (левая рука министра внутренних дел) в эфире 112-го канала призвал вводить уголовную ответственность и "за оскорбление и шельмование революции достоинства".

Да кто же "шельмует" эту несчастную революцию? Те ее "герои", находящиеся сейчас у власти, или другие ее же "герои", которые теперь с пеной у рта кричат слово "зрада" в отношении первых? Каждый из них, борясь со своими, дискредитирует переворот, устроенный ими же.

Порошенко в роли Джакомона Первого

Как видим, инициативы о наказании за разумное отрицание совершенно ложных посылов плодятся со страшной скоростью. Каждая из них стремится запретить дискуссию в обществе — историческую и политическую. И каждая вводит фактический запрет на инакомыслие.

Если дело пойдет дальше, вскоре можно будет заключать в тюрьмы, скажем, за отрицание божественного предназначения Петра Порошенко. Или тот может, как Джакомон Первый в сказке о Джельсомино, вводить наказание за то, что кошек будут называть кошками? Почему бы и нет. Раз грань разумного уже перейдена такими инициативами, дальше уже никаких ограничений нет. Причем даже выдумывать новые законы не надо: просто штампуй статьи под одним номером — 442-1, лишь заменяя там два-три слова, как это сделал Геращенко.

Украина так боролась за "свободу и демократию", что даже не заметила, как превратилась в тоталитарное общество, в котором на официальном уровне открыто преследуется (в том числе уголовно) любое поползновение на несогласие с "единственно правильной линией партии и правительства".