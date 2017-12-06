Путин — кандидат в президенты России

Виктор Мараховский, для РИА Новости

Владимир Путин выдвинул свою кандидатуру на участие в предстоящих президентских выборах.

Не то чтобы в этом был какой-то элемент сюрприза. Практически каждое публичное событие с участием президента в последние месяцы связывалось с возможным выдвижением на новый срок.

Тот факт, что произошло это на встрече с рабочими легендарного автозавода (а не под Новый год и по телевизору, например), имеет главным образом символическое значение. Потому что содержит указание на то, кого в России В. В. Путин считает на сегодня ключевым, становым элементом общества и государства.

Встреча на ГАЗе означает, что Путин четвертого срока намерен опираться именно на то самое большинство, которое у нас находится в постоянной негласной оппозиции к как бы привилегированным и элитным прослойкам, самоназначившимся "гражданским обществом". Что вполне логично, поскольку все предыдущие его сроки также были отмечены непрерывной поддержкой подавляющего "путинского большинства".

Кстати, надо сказать, народная поддержка представляет собой ресурс, который президент все предыдущие годы использовал крайне бережно. Пожалуй, десятки (если не сотни) раз отечественные и зарубежные аналитики предсказывали, что вот-вот Путин поступит как настоящий "популист" — то есть использует поддержку "низов" как таран для того, чтобы смести/прижать/укротить элиты. И наоборот — что вот-вот элиты, раздраженные санкциями и вообще ссорой с Западом, произведут "дворцовый переворот" против одинокого, утратившего симпатии большинства президента.

Как легко заметить, по сей день не случилось ни того, ни другого.

А теперь уже и не случится.

Укрощение элит действительно происходило (а в последние годы заметен и курс на их обновление), но характера "революции сверху" за три срока оно так и не приобрело. Народное пропутинское единство выступало тут скорее как гарантия того, что никаких "боярских бунтов" в ходе государственного строительства не будет. И их не было.

Самой серьезной попыткой устроить "восстание против путинского большинства" стало, пожалуй, "болотное движение" — 2011-2012. Однако оно наглядно показало такую социальную изолированность и немассовость "революционных масс", имевшихся в распоряжении "недовольных бояр", что так и осталось единственной попыткой элитного бунта.

Тогда обиженные элиты обозвали пропутинское большинство собирательным "Уралвагонзаводом". Сегодня своеобразную эстафету перехватил Горьковский автозавод. Тоже отвратительно, с точки зрения "вип-оппозиционеров" завод также далекий от всего того, что составляет ценность для них. Не цифровой и не блокчейновый — хотя и использующий, конечно, по мере сил завоевания научно-технического прогресса, но все же базирующийся на нормальных рабочих людях.

Что еще стоит отметить: на завершающийся третий срок Путина пришлись, пожалуй, самые серьезные испытания всей путинской системы на прочность. Именно в третий срок произошел двукратный обвал цен на нефть (при сохраняющейся серьезной зависимости бюджета страны от экспорта энергоносителей) — результатом чего стало сокращение экономики и снижение, впервые за многие годы, реального благосостояния граждан.

Именно в этот срок произошел переворот на Украине со всеми его драматическими последствиями, которые вовсе не исчерпались радостью воссоединения Крыма с родиной. Переворот в Киеве также создал непосредственно у границ России "несостоявшееся государство" с так и не закончившейся по сей день гражданской войной — государство, превратившееся в постоянный источник нестабильности.

Именно в этот путинский срок западные демократии и ближневосточные террористические группировки предприняли совместный натиск на российского союзника, одно из последних светских арабских государств региона, с открыто задекларированной целью его уничтожить.

И, наконец, именно на этот срок, на его завершение, пришлась самая крупная атака на достоинство страны как таковой — решение МОК о фактическом запрете России на предстоящих Олимпийских играх.

Стоит вспомнить, что практически каждое из этих событий армии аналитиков объявляли "ударом, который сломает Путина".

После введения санкций, падения нефти и рубля аналитики сообщали, что сейчас "холодильник победит телевизор", а когда за президентом придут разгневанные экс-соратники, лишенные вилл во Флориде, он окажется в одиночестве. Потому что народ, столкнувшись с падением уровня жизни, отвернется от Путина.

После киевского переворота аналитики сообщали, что свободолюбивый пример соседней (на слово "братская" киевские путчисты реагировали болезненно) страны, сумевшей сбросить вороватого тирана и устроить правовое европейское будущее, окажется заразителен для масс и элит в России. Позже, когда соседская страна вместо процветания треснула по нескольким направлениям и погрузилась в войну, аналитики скорректировались и породили обратную концепцию "патриотического Майдана в Москве", который "осуществят ветераны Донбасса".

Наконец, после начала операции ВКС России в Сирии даже ленивые аналитики сообщили, что Россия нашла себе второй Афганистан — и, "как первая Афганская война похоронила СССР, так вторая похоронит путинскую Россию". Еще вчера, возможно, кто-то предполагал в стране даже "олимпийские бунты", мало ли.

Сегодня все эти прогнозы каждый желающий может самостоятельно сверить с реальностью.

Это, впрочем, не значит, что перед путинской кампанией конца 2017-го — начала 2018-го нет никаких вызовов, а выборы пройдут без какой-либо борьбы (если не считать потешной битвы в партере между кандидатками от светской хроники).

Как представляется, самым главным вызовом этой кампании станет именно вызов, брошенный поддержке президента тем самым "заводским" (производящим, учащим, лечащим и добывающим) большинством.

А инструментом этого вызова будет сложившаяся у части медиакласса (и активно пропагандируемая как с "либеральных", так и с "левых" позиций) концепция о том, что сегодняшнюю Россию строят "для элит, а не для большинства".

Эта концепция стоит на трех китах: "разница в доходах между богатым меньшинством и остальными гражданами растет", "образование деградирует и становится элитарным", "здравоохранение деградирует и становится элитарным". Именно по этим — ключевым, для ощущения справедливости — точкам будут прицельно "бить" противники кандидата Путина. И они будут использовать (да и уже используют) не только факты, но и вранье. Очень много вранья — зачастую креативного, изобретательного и даже искреннего.

И их целью будет не победить супертяжеловеса в марте (они прекрасно понимают, что это невозможно).

Их цель — добиться того, чтобы Путин победил на сей раз не нокаутом, как обычно, а по очкам. Обесценить и поставить под вопрос саму "путинскую эпоху" со всеми ее достижениями и победами. Чтобы не в 2018-м, но уже в начале 2020-х прийти на политическую арену, где никакого "путинского большинства" наконец не будет.

Это достаточно серьезный вызов — но, с другой стороны, очевиден и ответ на него. Кандидату Путину всего лишь достаточно наглядно показать гражданам, чего они сами в реальности достигли с президентом Путиным.