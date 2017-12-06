РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Путин — кандидат в президенты России

Сюжет:
Решение Владимира Путина участвовать в выборах (38)
20:0006.12.2017
(обновлено: 20:22 06.12.2017)
03555
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии вручения премии Доброволец России - 2017. 6 декабря 2017Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения премии Доброволец России - 2017. 6 декабря 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк

Виктор Мараховский, для РИА Новости

Владимир Путин выдвинул свою кандидатуру на участие в предстоящих президентских выборах.

Не то чтобы в этом был какой-то элемент сюрприза. Практически каждое публичное событие с участием президента в последние месяцы связывалось с возможным выдвижением на новый срок.

Тот факт, что произошло это на встрече с рабочими легендарного автозавода (а не под Новый год и по телевизору, например), имеет главным образом символическое значение. Потому что содержит указание на то, кого в России В. В. Путин считает на сегодня ключевым, становым элементом общества и государства.

Владимир Путин. 6 декабря 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
"Уверен, что все у нас получится": Путин объявил об участии в выборах
Встреча на ГАЗе означает, что Путин четвертого срока намерен опираться именно на то самое большинство, которое у нас находится в постоянной негласной оппозиции к как бы привилегированным и элитным прослойкам, самоназначившимся "гражданским обществом". Что вполне логично, поскольку все предыдущие его сроки также были отмечены непрерывной поддержкой подавляющего "путинского большинства".

Кстати, надо сказать, народная поддержка представляет собой ресурс, который президент все предыдущие годы использовал крайне бережно. Пожалуй, десятки (если не сотни) раз отечественные и зарубежные аналитики предсказывали, что вот-вот Путин поступит как настоящий "популист" — то есть использует поддержку "низов" как таран для того, чтобы смести/прижать/укротить элиты. И наоборот — что вот-вот элиты, раздраженные санкциями и вообще ссорой с Западом, произведут "дворцовый переворот" против одинокого, утратившего симпатии большинства президента.

Как легко заметить, по сей день не случилось ни того, ни другого.

А теперь уже и не случится.

Президент РФ Владимир Путин. 11 октября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Биография Владимира Путина
Укрощение элит действительно происходило (а в последние годы заметен и курс на их обновление), но характера "революции сверху" за три срока оно так и не приобрело. Народное пропутинское единство выступало тут скорее как гарантия того, что никаких "боярских бунтов" в ходе государственного строительства не будет. И их не было.

Самой серьезной попыткой устроить "восстание против путинского большинства" стало, пожалуй, "болотное движение" — 2011-2012. Однако оно наглядно показало такую социальную изолированность и немассовость "революционных масс", имевшихся в распоряжении "недовольных бояр", что так и осталось единственной попыткой элитного бунта.

Тогда обиженные элиты обозвали пропутинское большинство собирательным "Уралвагонзаводом". Сегодня своеобразную эстафету перехватил Горьковский автозавод. Тоже отвратительно, с точки зрения "вип-оппозиционеров" завод также далекий от всего того, что составляет ценность для них. Не цифровой и не блокчейновый — хотя и использующий, конечно, по мере сил завоевания научно-технического прогресса, но все же базирующийся на нормальных рабочих людях.

© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с работниками Горьковского автомобильного завода в Нижнем Новгороде. 6 декабря 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с работниками Горьковского автомобильного завода в Нижнем Новгороде. 6 декабря 2017

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Только Путин может дать отпор недругам России, заявил Кадыров
Что еще стоит отметить: на завершающийся третий срок Путина пришлись, пожалуй, самые серьезные испытания всей путинской системы на прочность. Именно в третий срок произошел двукратный обвал цен на нефть (при сохраняющейся серьезной зависимости бюджета страны от экспорта энергоносителей) — результатом чего стало сокращение экономики и снижение, впервые за многие годы, реального благосостояния граждан.

Именно в этот срок произошел переворот на Украине со всеми его драматическими последствиями, которые вовсе не исчерпались радостью воссоединения Крыма с родиной. Переворот в Киеве также создал непосредственно у границ России "несостоявшееся государство" с так и не закончившейся по сей день гражданской войной — государство, превратившееся в постоянный источник нестабильности.

Именно в этот путинский срок западные демократии и ближневосточные террористические группировки предприняли совместный натиск на российского союзника, одно из последних светских арабских государств региона, с открыто задекларированной целью его уничтожить.

Рейтинг Владимира Путина в 2012-2017 годах
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Рейтинг президента России в 2012-2017 годах

И, наконец, именно на этот срок, на его завершение, пришлась самая крупная атака на достоинство страны как таковой — решение МОК о фактическом запрете России на предстоящих Олимпийских играх.

Стоит вспомнить, что практически каждое из этих событий армии аналитиков объявляли "ударом, который сломает Путина".

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с работниками Горьковского автомобильного завода в Нижнем Новгороде. 6 декабря 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Аксенов о решении Путина участвовать в выборах: все вздохнули с облегчением
После введения санкций, падения нефти и рубля аналитики сообщали, что сейчас "холодильник победит телевизор", а когда за президентом придут разгневанные экс-соратники, лишенные вилл во Флориде, он окажется в одиночестве. Потому что народ, столкнувшись с падением уровня жизни, отвернется от Путина.

После киевского переворота аналитики сообщали, что свободолюбивый пример соседней (на слово "братская" киевские путчисты реагировали болезненно) страны, сумевшей сбросить вороватого тирана и устроить правовое европейское будущее, окажется заразителен для масс и элит в России. Позже, когда соседская страна вместо процветания треснула по нескольким направлениям и погрузилась в войну, аналитики скорректировались и породили обратную концепцию "патриотического Майдана в Москве", который "осуществят ветераны Донбасса".

Наконец, после начала операции ВКС России в Сирии даже ленивые аналитики сообщили, что Россия нашла себе второй Афганистан — и, "как первая Афганская война похоронила СССР, так вторая похоронит путинскую Россию". Еще вчера, возможно, кто-то предполагал в стране даже "олимпийские бунты", мало ли.

Три президентских срока Владимира Путина
© РИА Новости / Владимир РодионовПерейти в фотобанкВладимир Путин впервые был избран президентом России 26 марта 2000 года после того, как предыдущий глава государства Борис Ельцин подал в отставку.Владимир Путин дает присягу Президента РФ
© РИА Новости / Владимир Родионов
Перейти в фотобанк
Владимир Путин впервые был избран президентом России 26 марта 2000 года после того, как предыдущий глава государства Борис Ельцин подал в отставку.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкПутин одержал победу в первом туре, набрав 52,94% голосов избирателей. Церемония инаугурации нового президента прошла 7 мая 2000 года.Президент РФ Владимир Путин и первый Президент РФ Борис Ельцин на Красном крыльце в день инаугурации Владимира Путина. 2000 год
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Путин одержал победу в первом туре, набрав 52,94% голосов избирателей. Церемония инаугурации нового президента прошла 7 мая 2000 года.
© РИА Новости / Олег ЛасточкинПерейти в фотобанкВ марте 2004 года Путин был избран президентом на второй срок. Он опять победил в первом туре, набрав 71,31% голосов избирателей.Президент РФ Владимир Путин во время голосования на избирательном участке в день выборов президента Российской Федерации
© РИА Новости / Олег Ласточкин
Перейти в фотобанк
В марте 2004 года Путин был избран президентом на второй срок. Он опять победил в первом туре, набрав 71,31% голосов избирателей.
© РИА Новости / Олег ЛасточкинПерейти в фотобанкВладимир Путин и его супруга Людмила на выборах 2004 года голосовали на избирательном участке №2039, который находится в здании Российской академии наук в Юго-Западном административном округе Москвы.Президент РФ Владимир Путин и его супруга Людмила Путина после голосования на выборах президента Российской Федерации выходят из избирательного участка №2039
© РИА Новости / Олег Ласточкин
Перейти в фотобанк
Владимир Путин и его супруга Людмила на выборах 2004 года голосовали на избирательном участке №2039, который находится в здании Российской академии наук в Юго-Западном административном округе Москвы.
© РИА Новости / Владимир РодионовПерейти в фотобанкЦеремония официального вступления в должность президента Владимира Путина состоялась 7 мая 2004 года.Официальное вступление в должность президента России Владимира Путина
© РИА Новости / Владимир Родионов
Перейти в фотобанк
Церемония официального вступления в должность президента Владимира Путина состоялась 7 мая 2004 года.
© РИА Новости / POOLПерейти в фотобанкВладимир Путин приносит присягу президента России, 7 мая 2004 года.Официальное вступление в должность президента России Владимира Путина
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Владимир Путин приносит присягу президента России, 7 мая 2004 года.
© РИА Новости / POOLПерейти в фотобанкСмотр Президентского полка на Соборной площади Кремля во время церемонии официального вступления в должность президента России, 7 мая 2004 года.Смотр Президентского полка на Соборной площади Кремля во время церемонии официального вступления в должность президента России Владимира Путина
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Смотр Президентского полка на Соборной площади Кремля во время церемонии официального вступления в должность президента России, 7 мая 2004 года.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПосле того, как в 2008 году президентом России был избран Дмитрий Медведев, Владимир Путин занял пост премьер-министра страны. В сентябре 2011 года на съезде партии "Единая Россия" Путин объявил, что выставит свою кандидатуру на выборах в 2012 году и в случае его победы правительство возглавит Дмитрий Медведев.Президент России Дмитрий Медведев и председатель правительства России Владимир Путин после перерыва на XII Съезде Единой России в зале ДС Лужники
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
После того, как в 2008 году президентом России был избран Дмитрий Медведев, Владимир Путин занял пост премьер-министра страны. В сентябре 2011 года на съезде партии "Единая Россия" Путин объявил, что выставит свою кандидатуру на выборах в 2012 году и в случае его победы правительство возглавит Дмитрий Медведев.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанк7 декабря 2011 года председатель правительства Владимир Путин подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации в качестве кандидата в президенты России.Председатель правительства РФ Владимир Путин в Центральной избирательной комиссии России во время подачи документов для регистрации в качестве кандидата в президенты на предстоящих 4 марта 2012 года выборах главы государствf
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
7 декабря 2011 года председатель правительства Владимир Путин подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации в качестве кандидата в президенты России.
© РИА Новости / Юрий СтрелецПерейти в фотобанкУчастники митинга в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина на ипподроме в Самаре. 11 февраля 2012 года.Участники митинга в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина на городском ипподроме
© РИА Новости / Юрий Стрелец
Перейти в фотобанк
Участники митинга в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина на ипподроме в Самаре. 11 февраля 2012 года.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкПремьер-министр России Владимир Путин выступает на митинге "Защитим страну!" в спорткомплексе "Лужники". 23 февраля 2012 года.Премьер-министр РФ Владимир Путин выступает на митинге Защитим страну! в спорткомплексе Лужники
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Премьер-министр России Владимир Путин выступает на митинге "Защитим страну!" в спорткомплексе "Лужники". 23 февраля 2012 года.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкПутин выступает на митинге "Защитим страну!" в спорткомплексе "Лужники". 23 февраля 2012 года.Премьер-министр РФ Владимир Путин выступает на митинге Защитим страну! в спорткомплексе Лужники
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Путин выступает на митинге "Защитим страну!" в спорткомплексе "Лужники". 23 февраля 2012 года.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкНа выборах президента 4 марта 2012 года председатель правительства России Владимир Путин в первом туре набрал 63,6% голосов избирателей.Кандидат в президенты РФ, председатель правительства России Владимир Путин опускает бюллетень в урну для голосования на избирательном участке № 2079 на выборах президента РФ в Российской академии наук. 2012 год
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
На выборах президента 4 марта 2012 года председатель правительства России Владимир Путин в первом туре набрал 63,6% голосов избирателей.
© РИА Новости / Дмитрий АстаховПерейти в фотобанкВ день выборов действующий на тот момент президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр Владимир Путин приняли участие в митинге, который был организован Общероссийским народным фронтом и движением "Сеть сторонников Путина" на Манежной площади в Москве.Президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр РФ, кандидат в президенты Владимир Путин на митинге на Манежной площади в Москве. 2012 год
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
В день выборов действующий на тот момент президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр Владимир Путин приняли участие в митинге, который был организован Общероссийским народным фронтом и движением "Сеть сторонников Путина" на Манежной площади в Москве.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкУчастники митинга в поддержку кандидата в президента России Владимира Путина на Манежной площади в Москве. 4 марта 2012 года.Участники санкционированного митинга в поддержку кандидата в президента РФ Владимира Путина на Манежной площади
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Участники митинга в поддержку кандидата в президента России Владимира Путина на Манежной площади в Москве. 4 марта 2012 года.
© РИА Новости / Екатерина ШтукинаПерейти в фотобанкЦеремония инаугурации Владимира Путина на пост президента России состоялась 7 мая 2012 года.Избранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации. 7 мая 2012
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Церемония инаугурации Владимира Путина на пост президента России состоялась 7 мая 2012 года.
© РИА Новости / Владимир РодионовПерейти в фотобанкСпециально изготовленный единственный экземпляр официального текста Конституции Российской Федерации 1993 года в действующей редакции и знак президента Российской Федерации вносятся в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца во время церемонии инаугурации избранного президента России Владимира Путина.Церемония инаугурации избранного президента РФ Владимира Путина. 7 мая 2012 год
© РИА Новости / Владимир Родионов
Перейти в фотобанк
Специально изготовленный единственный экземпляр официального текста Конституции Российской Федерации 1993 года в действующей редакции и знак президента Российской Федерации вносятся в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца во время церемонии инаугурации избранного президента России Владимира Путина.
© РИА Новости / Владимир РодионовПерейти в фотобанкВладимир Путин произносит текст присяги во время церемонии инаугурации. 7 мая 2012 года.Избранный президент РФ Владимир Путин произносит текст присяги во время церемонии инаугурации. 7 мая 2012
© РИА Новости / Владимир Родионов
Перейти в фотобанк
Владимир Путин произносит текст присяги во время церемонии инаугурации. 7 мая 2012 года.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкИзбранный президент России Владимир Путин входит в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца во время церемонии инаугурации 7 мая 2012 года.Избранный президент РФ Владимир Путин входит в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца во время церемонии инаугурации. 7 мая 2012
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Избранный президент России Владимир Путин входит в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца во время церемонии инаугурации 7 мая 2012 года.
/

Сегодня все эти прогнозы каждый желающий может самостоятельно сверить с реальностью.

Это, впрочем, не значит, что перед путинской кампанией конца 2017-го — начала 2018-го нет никаких вызовов, а выборы пройдут без какой-либо борьбы (если не считать потешной битвы в партере между кандидатками от светской хроники).

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Почти 70% россиян готовы проголосовать за Путина, показал опрос
Как представляется, самым главным вызовом этой кампании станет именно вызов, брошенный поддержке президента тем самым "заводским" (производящим, учащим, лечащим и добывающим) большинством.

А инструментом этого вызова будет сложившаяся у части медиакласса (и активно пропагандируемая как с "либеральных", так и с "левых" позиций) концепция о том, что сегодняшнюю Россию строят "для элит, а не для большинства".

Эта концепция стоит на трех китах: "разница в доходах между богатым меньшинством и остальными гражданами растет", "образование деградирует и становится элитарным", "здравоохранение деградирует и становится элитарным". Именно по этим — ключевым, для ощущения справедливости — точкам будут прицельно "бить" противники кандидата Путина. И они будут использовать (да и уже используют) не только факты, но и вранье. Очень много вранья — зачастую креативного, изобретательного и даже искреннего.

И их целью будет не победить супертяжеловеса в марте (они прекрасно понимают, что это невозможно).

Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения премии Доброволец России - 2017 в Москве. 6 декабря 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Русский медведь на мировой арене: три президентских срока Владимира Путина
Их цель — добиться того, чтобы Путин победил на сей раз не нокаутом, как обычно, а по очкам. Обесценить и поставить под вопрос саму "путинскую эпоху" со всеми ее достижениями и победами. Чтобы не в 2018-м, но уже в начале 2020-х прийти на политическую арену, где никакого "путинского большинства" наконец не будет.

Это достаточно серьезный вызов — но, с другой стороны, очевиден и ответ на него. Кандидату Путину всего лишь достаточно наглядно показать гражданам, чего они сами в реальности достигли с президентом Путиным.

Комментировать
Мнение
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена