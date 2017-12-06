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Конференция трехсот партий в Пекине: что задумал Китай

08:0006.12.2017
(обновлено: 08:18 06.12.2017)
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© AP Photo / Andy WongФлаги Китая на здании Дома народных собраний в Пекине. Архивное фотоФлаги Китая на здании Дома народных собраний в Пекине. Архивное фото
© AP Photo / Andy Wong

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Флаги Китая и США перед встречей глав дипломатических ведомств в Пекине, КНР. Архивное фото
© AP Photo / Jacquelyn Martin, Pool
Китайские хакеры отбивают Америку у русских
Видимо, китайское руководство не сразу определилось с итогами прошедшего в Пекине первого в истории совещания представителей почти 300 политических партий из более чем 120 стран. Но вот вышли итоговые комментарии: смысл мероприятия в том, что Китай готов поделиться опытом с желающими, но прежде всего хочет сам чему-то поучиться. Видимо, перед нами очередная попытка Пекина не столько взять на себя мировое лидерство, сколько понять, что такое это самое лидерство в сегодняшнем мире.

Коммунистические, рабочие, братские

Определять итоги конференций — всегда сложное дело: в зале сидят сотни людей, с трибуны выступает пара десятков избранных, и каждый говорит о своем. Конечно, есть еще итоговые документы, декларации и прочие коммюнике, но спросим себя: а кто их вообще читает?

И все же очевидно, что перед нами событие весьма серьезное — мирового масштаба. Причем событие с особенностями. Для начала: встречу проводило не государство, а Компартия Китая. И некий коммунистический акцент у этого собрания, может, и был. Россию там представлял заместитель Геннадия Зюганова Дмитрий Новиков, были сидящие в оппозиции коммунисты Индии, нескольких других стран. Но давайте признаем очевидное: сегодня просто нет такого числа компартий и стран, в которых они действуют, чтобы они в сумме составили те самые 300 и 120.

Сотрудник службы охраны во время выступления Си Цзиньпина на открытии съезда Коммунистической партии Китая
© AP Photo / Andy Won
Китайский съезд: калибровка сверхдержавности
Происходящее напоминает множество грандиозных совещаний представителей коммунистических и рабочих (и прочих братских) партий в Москве и не только там, которые во вторую половину прошлого века были довольно заметными событиями. Одной из ведущих тем таких встреч была необходимость утвердить в глобальном масштабе идею: лидер мирового коммунистического движения — Москва, а не Пекин с его "альтернативным коммунизмом".

И главным итогом тех встреч и совещаний можно считать то, что они провалились, ушли в историю вместе с СССР. Зачем тогда сегодня китайцы снова берутся за нечто похожее? 

Никто в мире не изучил опыт провала СССР так серьезно, как китайские эксперты. Итогом можно считать то, что сегодняшняя китайская политическая система и идеология мало чем напоминает советскую, кроме разве что названий и символики. Соответственно, и сплачивать международную армию единомышленников китайская партия не сильно пытается, в отличие от того, что делала КПСС в ушедшую эпоху. И идеологический охват встречи можно в лучшем случае выразить словами "незападные страны". Напомним, таких стран получилось 120 — из 193 членов ООН.

Давайте перечислим итоги пекинской встречи, как их определили китайские идеологи. Встреча показала, что КПК не намерена ни импортировать иностранные модели развития, ни экспортировать свою. Китайская модель — альтернатива, но не замена западной. В Пекине Китай учился у мира в большей степени, чем учил его. И это особенно важно в ситуации, когда западная группа стран очевидно мучается в поиске путей дальнейшего движения.

То есть главные итоги пекинского совещательного эксперимента — приглашение к диалогу о том, куда миру двигаться дальше. Самое же важное в том, что это не изолированное событие, а часть процесса.

Место, где собираются и думают

Процесс этот можно охарактеризовать так: Китай пытается стать мировым центром поиска глобальных путей в будущее. Он решил, что это уже не только можно, но и нужно делать.

Выступление в честь предстоящего 19-го Национального конгресса Коммунистической партии Китая в Хуайбэй
© REUTERS / Stringer
Китайский съезд: почему у них получается то, что не вышло у СССР
Одновременно в стране проходили или проходят еще несколько международных встреч на максимально высоком уровне. Либо у этих встреч пришло время проводить их в Китае, либо же это и вообще китайская инициатива.

Например, Четвертая мировая конференция по интернету (Китай, как на ней не раз говорилось, стал второй интернет-державой мира по всем мыслимым показателям). Или открывающийся в среду Fortune Global Forum, куда съедутся титаны мирового бизнеса. И еще несколько встреч и семинаров поменьше.

Дело в том, что в мировой истории иногда наступают моменты, когда главной ценностью становится экспертная мысль. Где угодно — на телеканалах, закрытых встречах, глобальных форумах. Сейчас мир переживает именно такой момент. Впрочем, на самом деле — речь о периоде, растягивающемся на многие годы.

Китай давно оттачивал национальное мастерство по проведению международных мероприятий. А это вдобавок еще и хороший бизнес — отели с большими конференц-залами, много еды, сувениры, автобусы для экскурсий на Великую китайскую стену и прочее. То есть державе не жалко было даже потратить на это бюджетные деньги, но выяснилось, что и здесь можно заработать.

В результате незаметно оказалось, что географический центр выработки глобальных смыслов мягко перетек в Китай и азиатские страны в целом. Не говоря о том, что и на традиционных западных площадках типа Давоса или Мюнхена, где речь когда-то шла о проблемах скорее западного мира, виднеется все больше китайских лиц.

Церемония награждения Премии науки будущего в Пекине
© Фото : аккаунт Future Forum в социальной сети Weibo
"Свой Нобель": мягкая китайская сила
Заметим, что никто не отнимал силой глобальное интеллектуальное лидерство у западной группы стран. Они его сами потеряли — что китайцы не без злорадства и замечают.

В самом деле: угроза развала Евросоюза; раскол обществ по вопросу о том, нужно ли принимать любых мигрантов, которые пожелают приехать; фальшивые и дико агрессивные кампании по переделке человека — от феминизма до чего угодно еще… Не говоря о сломе когда-то исправно работавших политических качелей "либералы-консерваторы", то есть перехода власти от одной из двух партий-близнецов к другой. В итоге образ национального и глобального будущего для среднего западника либо исчез, либо оказалось, что образов таких минимум два. В общем, это не лидерство.

Другое дело, что и у Китая такого лидерства нет, он его опасается — в том числе и помня о печальной судьбе упомянутых выше совещаний коммунистических, рабочих и прочих "братских" партий. Вся суть нынешнего пекинского сбора 300 партий, как и прочих форумов, сводится к тому, что Китай хочет оказаться в центре глобального идейного поиска — а куда этот поиск заведет, не знает, а поэтому осторожничает и лишнюю инициативу на себя не берет.

© AP Photo / Andy WongДелегаты 19-го съезда Компартии Китая в Пекине. 24 октября 2017
© AP Photo / Andy Wong
Делегаты 19-го съезда Компартии Китая в Пекине. 24 октября 2017

Или, как сказал поэт, "умный любит учиться, а дурак — учить".

Но если несколько лет назад Китай вообще старался избегать излишней международной активности, то сейчас — по сути, на недавнем 19-м партийном съезде — было решено, что пора думать об "общей глобальной судьбе". Хотя думать осторожно.

Кстати, в течение следующих пяти лет Китай намерен пригласить не менее 15 тысяч партийных лидеров из разных стран (делегатов того самого форума) для дальнейшего обмена мнениями. То есть процесс, начатый в Пекине, будет развиваться.

Сколько Китай вкладывает в Европу
Сколько Китай вкладывает в Европу

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