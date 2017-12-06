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Украина как заповедник "антисемитизма в законе"

08:0006.12.2017
(обновлено: 08:16 06.12.2017)
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© AP Photo / Efrem LukatskyМарш по случаю 75-й годовщины создания Украинской повстанческой армии*. Архивное фотоМарш по случаю 75-й годовщины создания Украинской повстанческой армии*. Архивное фото
© AP Photo / Efrem Lukatsky

Авигдор Эскин, для РИА Новости

На Украине произошел на днях уголовно-политический скандал, из которого теоретически должен был вырасти скандал гораздо больший. Но не вырос.

Празднование Еврейского Нового года Рош ха-Шана в городе Умань, Украина
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Началось все с того, что сын депутата от Радикальной партии Олега Ляшко Игоря Попова, подросток Богдан, вместе с товарищем совершили разбойное нападение на магазин "Святковый" в Киеве. Подростки унесли из кассы около двух тысяч гривен. Позже Богдана Попова суд отпустил под круглосуточный домашний арест на два месяца.

Позже выяснилось, что Богдан еще до выхода "на дело" создал со своими товарищами боевую группу с целью "(окончательно решать вопрос кавказцев)" и "(мешать евреям)". Подросток хвалится принадлежностью к "Национальному корпусу" и выставляет напоказ фотографии с лидером "Азова" Андреем Билецким.

Группа старшеклассников создала в социальных сетях ячейки для пропаганды нацизма под названием "Национальный протест", "Шалений Арієць", "РУНА", "Черное солнце" и "Белый воин". Там они объявляют войну всем вокруг и пропагандируют фашистские идеи.

Участники марша в Киеве, приуроченного к годовщине создания УПА и Дню защитника Украины
© РИА Новости / Стрингер
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Вот прямая цитата с места встречи юных фашистов под названием "Национальный протест": "Мы (мешаем евреям). Данные особи считают, что они настоящие хозяева Украины. <…> Вы должны быть готовы совершить адское (массовое окончательное решение). Нужно (окончательно решать вопрос граждан неукраинской национальности) при встрече. <…> Если закон запрещает вам быть хозяином на своей земле, значит, этот закон создан, чтобы вас уничтожить".

Ну так вот: эта часть дела скандалом не стала, потому что на Украине сегодня ничего криминального в подобном мировоззрении нет.

Речь идет о широко распространенных настроениях среди украинской молодежи, подогреваемых официальной и полуофициальной пропагандой. Любая дата, выделяемая националистами на Украине, становится черным днем для тех, кого последователи Бандеры видят чужими.

Участники марша в честь годовщины создания дивизии СС Галичина во Львове
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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Украина допраздновалась. Еврейские организации расслышали "Шухевичфест"

Например, в "день голодомора" отличился Ужгород. На стенах помещения благотворительной организации "Хэсэд Шпира" ревнители голодомора выразились просто и ясно "(окончательное решение еврейского вопроса)". В том же Ужгороде на здании синагоги написали: "Помним 1932-33. Отомстим". Вандалы намекают на широко распространенную ложь о том, что евреи организовали голод на Украине.

Заметим, что еще в 2008 году нынешнее украинское официальное лицо, руководитель Института национальной памяти Вятрович, будучи еще простым директором архива СБУ, обвинил евреев в организации голода. Сегодня возглавляемое им учреждение занимается систематическим обелением нацистских преступников, фальсификацией истории и необузданным распространением русофобских и юдофобских мифов.

Неудивительно, что Незалежная много лет отказывается стать членом Международного альянса памяти холокоста (IHRA). Множественные попытки привлечь Украину наталкивались на стену сопротивления.

Украинские националисты прошли маршем по центру Львова. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Мазуркевич
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Участники Шухевичфеста кинули "коктейль Молотова" в синагогу Львова

Несколько дней назад в ходе визита в Израиль главы украинского МИД Павла Климкина этот вопрос был поднят израильтянами. Гость из Киева ответил, что пришло время присоединиться. Однако никаких звонков из Киева в IHRA не поступило, как сообщают израильские журналисты.
Все эти инциденты являются иллюстрацией и напоминанием о сущностных разногласиях между Киевом и Иерусалимом по вопросам первоочередной значимости для обеих сторон.

Депутат кнессета Мордехай Йогев из входящей в правящую коалицию фракции "Еврейский дом" сказал сегодня в беседе со "Спутником": "Израиль заинтересован развивать отношения со всеми республиками бывшего СССР. Отношения с Украиной развиваются, но они омрачены известными оценками Украиной печальных событий прошлого. В этой связи уместно напомнить евреям Украины, что мы ждем их в Израиле".

В то время как Украина объявила посредством решения Верховной рады всех нацистских коллаборационистов ОУН-УПА* национальными героями, Израиль занимает бескомпромиссную позицию по вопросам глорификации нацизма и переписывания истории Второй мировой войны. За последние годы это государство последовательно поддерживало в ООН инициированные Россией резолюции против героизации нацизма.

Президент Израиля Реувен Ривлин. Архивное фото
© AP Photo / Ivan Sekretarev
Президент Израиля уверен, что Украина продолжит борьбу с антисемитизмом

Важно подчеркнуть, что против голосовали Соединенные Штаты и Украина. Израильское голосование против США — явление нечастое и значимое.

Особенно важно напомнить о письме 62 (всего в кнессете 120) депутатов в Европарламент, в котором они выразили озабоченность героизацией нацизма на Украине, а также растущими там русофобией и юдофобией. Это обращение было отправлено незадолго до Майдана, предвосхитив события.

…Сегодня все больше людей во всем мире начинают понимать, куда ведет идеология героизации нацистских преступников на Украине. Когда Москва предупреждала об этой угрозе еще четыре года назад, многие не хотели слушать. Но сейчас накопленная на Украине за четыре года агрессия становится опасной не только для ее граждан, но и для всех соседей.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.

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