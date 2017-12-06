Как мы ответим на идею "Радио "Свобода" окончательно решить русский вопрос

Виктор Мараховский, для РИА Новости

Минюст России включил в список иностранных агентов девять СМИ: "Голос Америки", "Радио "Свобода", телеканал "Настоящее время", "Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", татаро-башкирскую службу "Радио "Свобода" (Azatliq Radiosi), "Радио "Свободная Европа/Радио Свобода" (PCE/PC), "Сибирь.Реалии" и проект "Фактограф". Теперь им придется маркировать свои материалы в России как оплаченные Америкой, а их журналистам запретят посещать обе палаты российского парламента.

Что в этом списке интересно: во-первых, в нем, по сути, только два ресурса — "Голос Америки" и "Радио "Свобода". Все остальное, именующее себя реалиями, фактами и настоящим временем, — либо проекты "Свободы", либо проекты "Голоса Америки", либо совместное творчество.

(Это нормальное явление в деле агитации и пропаганды. Если кто-то помнит хитроумную южнокорейскую секту мунистов, то ее зазывалы на улицах в 90-х и нулевых представлялись то международной ассоциацией студентов, то объединением женщин в борьбе за мир. Вот и тут принцип тот же — только с упором на донесение до жителей разных регионов Настоящей Правды об их жизни. К тому же у публики должно создаться впечатление, что с ней беседует не одно и то же правительство Соединенных Штатов Америки, а целый набор как бы разных СМИ).

И во-вторых. Все эти ложноножки американского агитпропа теперь у нас слегка ущемлены — внимание — не за то, что они вещают и показывают.

Не за то, что они проводят антироссийскую информационную политику.

Не за то, что они обрабатывают широким веером разнообразные сегменты российского общества, пытаясь, где возможно, отколупывать регионы (Поволжье, Кавказ, Крым) и разъяснять скотскую сущность российского государства как явления.

Нет, ограничение на них наложено "в зеркальном порядке". То есть до того, как в рамках всемирной своей охоты на русских ведьм США не репрессировали RT и Sputnik, — то, что творили американские СМИ в России, было допустимым. И российское государство отстранялось от каких-либо оценок их деятельности. Собственно, оно и сейчас как бы считает себя не вправе ее морально оценивать. Мы как бы не судим, а просто симметрично отвечаем.

Говоря проще, российское государство не желает быть инстанцией и передает инициативу глобальному оппоненту. А затем просто реагирует на его действия.

То есть США могут подвергать репрессиям зарубежные медиа просто потому, что эти медиа, как им кажется, наносят Америке вред.

А Россия не такая. Россия не душит свободу слова, в том числе откровенно направленного на подрыв ее государственности, — если только ее не вынудят.

Разумеется, логика в этом есть. У США именно потому сейчас проблемы по всему миру, что они слишком заигрались в установление правил для всех остальных — с моментальной переменой этих правил в случае, если это было выгодно.

Но мы, со своей стороны, сегодня тоже имеем проблемы. И наши — во многом вызваны как раз тем, что мы слишком долго соглашались играть по правилам, навязанным извне. Слишком много собственной судьбы отдали в чужую юрисдикцию. И слишком долго отказывались "вмешиваться в чужие дела" даже в том случае, если они напрямую касались нас.

К чему это все приводит?

Давайте посмотрим на наглядный пример. Нагляднее некуда.

Вот есть еще один клон-проект "Радио "Свобода" под названием "Донбасс.Реалии". Зарегистрированный на Украине, несмотря на вещание на русском языке. Практически полностью посвящен русской агрессии, русским наемникам, русским преступлениям и проч.

И вот почти год назад, зимой 2017-го, в эфир данного американского проекта заявился местный пиарщик без страха и упрека. С сережками в ушах и общей богемностью облика. И эта пиарная голова жестко так задала зрителю вопрос: готов ли он, украинский зритель, (окончательно решить русский вопрос своими руками, с помощью ножей)?

Ведущие проекта, слегка икнув и похихикав на тему "какой контроверсийный вопрос", поставили его на голосование. И аудитория голосовала.

Касается ли Российской Федерации подобное вещание с соседней территории?

Если нет — то вряд ли можно удивляться тому, что "русские — это новые евреи мира". Сто лет назад в цивилизованном мире можно было без всяких юридических последствий изображать в газетах и громить с трибун носатых ростовщиков, тянущих свои подлые щупальца к белым христианским младенцам, — потому что евреи, несмотря на все капиталы банкирских семейств, были народом-сиротой. А сегодня в цивилизованном мире можно без всяких последствий изображать в газетах и громить с трибун озлобленных небритых рабов в ватниках, угрожающих всему миру своей ненавистью к свободе. Потому что Россия, крупнейшее государство планеты, не считает, что это ее касается. И когда ее граждан расчеловечивают настолько, что начинают репрессировать ее спортсменов скопом просто "по принципу подданства", — это тоже логичное следствие взятого изначально курса.

А если призыв резать нас как-то касается нашего государства, то за бойкие хиханьки, которые себе позволили ведущие одного американского медиаклона на Украине, должны были оперативно, то есть еще год назад по меньшей мере, ответить все американские медиаклоны в России.

И да — для этого руководством нашей страны должно быть принято, видимо, принципиальное решение. О том, что пора перестать "работать зеркалом" и следует ознакомить мир с собственными представлениями о добре и зле.