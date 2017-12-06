Как мы ответим на идею "Радио "Свобода" окончательно решить русский вопрос

Виктор Мараховский, для РИА Новости
Минюст России включил в список иностранных агентов девять СМИ: "Голос Америки", "Радио "Свобода", телеканал "Настоящее время", "Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", татаро-башкирскую службу "Радио "Свобода" (Azatliq Radiosi), "Радио "Свободная Европа/Радио Свобода" (PCE/PC), "Сибирь.Реалии" и проект "Фактограф". Теперь им придется маркировать свои материалы в России как оплаченные Америкой, а их журналистам запретят посещать обе палаты российского парламента.
(Это нормальное явление в деле агитации и пропаганды. Если кто-то помнит хитроумную южнокорейскую секту мунистов, то ее зазывалы на улицах в 90-х и нулевых представлялись то международной ассоциацией студентов, то объединением женщин в борьбе за мир. Вот и тут принцип тот же — только с упором на донесение до жителей разных регионов Настоящей Правды об их жизни. К тому же у публики должно создаться впечатление, что с ней беседует не одно и то же правительство Соединенных Штатов Америки, а целый набор как бы разных СМИ).
И во-вторых. Все эти ложноножки американского агитпропа теперь у нас слегка ущемлены — внимание — не за то, что они вещают и показывают.
Не за то, что они обрабатывают широким веером разнообразные сегменты российского общества, пытаясь, где возможно, отколупывать регионы (Поволжье, Кавказ, Крым) и разъяснять скотскую сущность российского государства как явления.
Нет, ограничение на них наложено "в зеркальном порядке". То есть до того, как в рамках всемирной своей охоты на русских ведьм США не репрессировали RT и Sputnik, — то, что творили американские СМИ в России, было допустимым. И российское государство отстранялось от каких-либо оценок их деятельности. Собственно, оно и сейчас как бы считает себя не вправе ее морально оценивать. Мы как бы не судим, а просто симметрично отвечаем.
Говоря проще, российское государство не желает быть инстанцией и передает инициативу глобальному оппоненту. А затем просто реагирует на его действия.
То есть США могут подвергать репрессиям зарубежные медиа просто потому, что эти медиа, как им кажется, наносят Америке вред.
Разумеется, логика в этом есть. У США именно потому сейчас проблемы по всему миру, что они слишком заигрались в установление правил для всех остальных — с моментальной переменой этих правил в случае, если это было выгодно.
Но мы, со своей стороны, сегодня тоже имеем проблемы. И наши — во многом вызваны как раз тем, что мы слишком долго соглашались играть по правилам, навязанным извне. Слишком много собственной судьбы отдали в чужую юрисдикцию. И слишком долго отказывались "вмешиваться в чужие дела" даже в том случае, если они напрямую касались нас.
К чему это все приводит?
Давайте посмотрим на наглядный пример. Нагляднее некуда.
И вот почти год назад, зимой 2017-го, в эфир данного американского проекта заявился местный пиарщик без страха и упрека. С сережками в ушах и общей богемностью облика. И эта пиарная голова жестко так задала зрителю вопрос: готов ли он, украинский зритель, (окончательно решить русский вопрос своими руками, с помощью ножей)?
Ведущие проекта, слегка икнув и похихикав на тему "какой контроверсийный вопрос", поставили его на голосование. И аудитория голосовала.
Касается ли Российской Федерации подобное вещание с соседней территории?
И да — для этого руководством нашей страны должно быть принято, видимо, принципиальное решение. О том, что пора перестать "работать зеркалом" и следует ознакомить мир с собственными представлениями о добре и зле.