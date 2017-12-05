Россия на Олимпиаду не едет. Поедут ли "нейтральные атлеты"

Дмитрий Лекух, для РИА Новости

Решение, принятое в отношении российских спортсменов Международным олимпийским комитетом, было как предсказуемо негативное, так и не менее предсказуемо иезуитски-трусливое.

Россия официально признана страной-преступником.

Ее сборная не сможет выступить на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане в полном составе со своим флагом и гимном. Вопрос об участии в Играх отдельных спортсменов в нейтральном статусе будет рассмотрен индивидуально. Список "чистых" спортсменов, которые смогут выступить на Олимпиаде-2018, определит специальная комиссия МОК. Кроме того, МОК оштрафовал Олимпийский комитет России на 15 миллионов долларов. ОКР должен возместить расходы МОК на расследования и поспособствовать созданию Независимого органа по допинг-тестированию.

Но!

Русские "звезды" должны присутствовать на олимпиаде, — да, под "нейтральным флагом" и после бесчисленных унижений, — но обязаны. По мысли чиновников МОК они должны выступать под аббревиатурой ОАР (OAR). Расшифровывается она как "Олимпийский атлет из России" ("Olympic Athlete from Russia"). Иначе ведь спортивные бюрократы не досчитаются денег, русских денег, которые им так необходимы для дальнейшего безбедного существования: глава МОК Томас Бах даже льет крокодиловы слезы, заявляя о том, как старательно "защищали чистых русских спортсменов". И заранее осуждает возможный бойкот со стороны России, это надо цитировать, простите, дословно: "Бойкот никогда не помогал ничего добиться. Я не вижу причин для такого решения. Чистым россиянам мы разрешили участвовать в ОИ, чтобы продемонстрировать, что они в стране действительно есть и могут послужить мостом в будущее чистого спорта для страны. Это лучше, чем возводить новую стену между Россией и международным олимпийским движением".

При этом, разумеется, Томас Бах категорично требует признать, что "решение не является политическим".

…Есть такой известный русский анекдот про любителей поесть рыбки, находясь в интересной позиции.

И такую возможность этим милым людям мы просто обязаны, по их мнению, предоставить, ибо этот их банкет должен проводиться исключительно за наш счет.

Что тут можно сказать.

Я не знаю уж, как решат наши спортивные федерации и сами спортсмены, но факт остается фактом: что бы там ни лепетал Бах, но решение, безусловно, является именно политическим. Причем никто и не скрывает того медицинского факта, что оно "призвано наказать и унизить" государство Российскую Федерацию: западные медиа писали и говорили об этом абсолютно откровенно. И любой российский спортсмен, принимая решение о "выступлении под нейтральным флагом", должен прекрасно понимать, что он, таким образом, соглашается участвовать "в наказании и унижении" своей собственной страны.

Нужно ли российским спортсменам выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом? Лишать их такой возможности было бы несправедливо

Это унизительно, Олимпиаду надо бойкотировать

Участие в Играх - личное дело каждого спортсмена Результаты 9.6% Лишать их такой возможности было бы несправедливо

75.6% Это унизительно, Олимпиаду надо бойкотировать

14.8% Участие в Играх - личное дело каждого спортсмена Все опросы Голосовать

МОК, кстати, уже опубликовал критерии допуска российских спортсменов к Олимпиаде в Пхенчхане. Приглашать российских атлетов будут в соответствии со следующими рекомендациями: "по абсолютному усмотрению группой, которую возглавит Валери Фоурнейрон, председатель ITA. Которая будет включать в себя членов целевой группы по тестированию перед Играми — одного от ВАДА, другого от DFSU и одного от МОК". После кучи "тестирований" и откровенных унижений МОК "по своему усмотрению в конечном итоге определит спортсменов из этого списка, которые будут приглашены" на данное мероприятие. И подписаться под почетным званием "олимпийский атлет из России" без намека на гражданство и иную принадлежность к национальной сборной великой страны.

Собственно говоря, на этом можно заканчивать.

Потому как никакого смысла участвовать в этом мероприятии ни для государства Российская Федерация, ни у уважающих себя и свою страну российских спортсменов я, честно говоря, не вижу.

Наличие российских звезд на данном мероприятии важно теперь только для функционеров МОК, которые в случае их неприезда могут лишиться приличной части своего драгоценного бюджета. К примеру, самый рейтинговый турнир зимних олимпиад – хоккейный. А без участия звезд американо-канадской NHL, которая отказала МОК без всяких "санкций", и российской КХЛ он превращается в "первенство водокачки". И вообще теряет какую-либо не только спортивную, но и коммерческую привлекательность. А деньги функционерам совсем не хочется терять, — поэтому они и принимают такое "компромиссное решение".

Вопрос тут только один: нам-то это зачем?

Что, кто-то готов, к примеру, наслаждаться игрой в хоккей сборной "олимпийских атлетов из России"?! Или готов оплачивать из бюджета подготовку к соревнованиям целой россыпи спортсменов в "некоммерческих видах спорта", которые потом будут призваны приносить доход этой вот невнятной организации?

Мы уже не раз писали, что в нынешнем своем виде, когда ни один спортсмен, что-то выигравший, не может вместе со своими болельщиками радоваться своей победе до специального решения спортивных бюрократов, олимпийский спорт должен либо реформироваться, либо умереть.

Что ж. Если он решил ускорить данный процесс и покончить жизнь самоубийством, то мы не видим никаких оснований ни участвовать в данном мероприятии, ни, тем более, помогать в его проведении финансово.

В такой ситуации ехать в Пхенчан, как бы кому из спортсменов, спортивных чиновников или спортивных журналистов этого ни хотелось (а хочется это, скрывать тут нечего, многим), объективно нельзя. А тем, кто все-таки захочет поехать, важно помнить, что он принимает это решение сам.

Наедине со своей совестью и чувствами к Родине.