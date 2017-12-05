Елена Супонина, политический аналитик, востоковед — специально для РИА Новости

Встреча королей и эмиров самых богатых арабских государств, соседей по Персидскому заливу, проходящая сегодня в Кувейте, должна была сфокусироваться на проблемах отношений между Саудовской Аравией и Катаром (он не приглашен, так как остальные его бойкотируют). Но последние события в Йемене, где вчера стало известно о трагической гибели бывшего президента Али Абдаллы Салеха, заставят пересмотреть повестку дня и уделить повышенное внимание этой стране.

Удар по Саудовской Аравии — разрушенная надежда

В Саудовской Аравии надеялись, что как раз к этому важному саммиту из Йемена придут обнадеживающие новости. Для 32-летнего наследного принца и министра обороны Саудовской Аравии Мухаммада бен Салмана, который по версии американского журнала "Тайм" стал человеком этого года во всемирном масштабе, йеменская кампания — дело не только чести, но еще и политического выживания, где приз — восхождение на королевский престол.

Это он, горячий и настырный сын короля Салмана, убедил весной 2015 года сомневающихся родственников-принцев в необходимости ввязаться в войну в Йемене. Саудовская Аравия считает, что через действующих там повстанцев-хуситов (по фамилии вождей движения) в чувствительной зоне Красного моря и Аденского залива укрепляет свои позиции Иран.

Саудовская Аравия и Иран сегодня, как известно, заклятые оппоненты. В риторике молодого саудовского принца эта неприязнь проскакивает особенно ярко. Он не просто не любит Иран, он того гляди готов сколотить большую коалицию для войны с ним, а пока ограничивается так называемой "прокси-войной", то есть непрямым противостоянием через другие конфликты, например в Йемене.

Военная кампания Саудовской Аравии и ее союзников в лице Эмиратов и других, начатая в ночь на 26 марта 2015 года и тянущаяся до сих пор, называлась "Буря решимости", а потом "Возрождение надежды". Так вот, с убийством Али Абдаллы Салеха эта надежда была разрушена.

© REUTERS / Khaled Abdullah/File Портрет президента Йемена Али Абдаллы Салеха во время митинга в его поддержку в Сане © REUTERS / Khaled Abdullah/File Портрет президента Йемена Али Абдаллы Салеха во время митинга в его поддержку в Сане

Брутальная энергия и восточная ловкость

Мастер ближневосточных интриг, с виду больше напоминающий брутального вождя племени, а не президента страны, Али Абдалла Салех на протяжении последних лет то ругался с саудовцами, то мирился с ними и даже благосклонно принимал их помощь. Мне доводилось с ним не раз общаться — харизма, какая-то животная энергия исходили от этого человека, очень, надо сказать, проницательного. И причина была не только в военной подготовке офицера бронетанковых войск. Это было природное.

Отказавшись от поста президента под напором народных волнений 2011-2012 годов, Али Абдалла Салех с тех пор активно лавировал, решив на каком-то этапе использовать для возвращения во власть энергию революционеров-хуситов. Они недовольны своим положением в стране, требуют большего и на дух не переносят Саудовскую Аравию, называя ее агрессором. С ними, собственно, королевство и воюет в Республике Йемен.

В последние месяцы, однако, Салех вновь стал заигрывать с саудовцами. В минувшую субботу, 2 декабря, он сделал заявление, предложив "братьям" из саудовской коалиции переговоры, чтобы "открыть новую страницу" в отношениях.

"Оливковая ветвь" в обмен на порты

Это была, как отметила американская телекомпания CNN, "оливковая ветвь" мира. Салех тут же обозначил одно из условий: должна быть снята блокада йеменских портов и аэропортов. С такой же просьбой — о снятии блокады ради спасения обнищавших и голодающих йеменцев — обратилась к Саудовской Аравии в эти же дни и Организация Объединенных Наций.

Смелый шаг Салеха взбесил его временных союзников, хуситов. Йеменцы — народ взрывной и вооруженный до плохих зубов, с малолетства. Кривой нож джамбия и автомат Калашникова за плечом — это неотъемлемая часть национального костюма. Но далеко не декоративная. Я знаю случаи, когда из автоматов палили по стеклам больниц, если вдруг врачам не удавалось помочь пациенту.

В общем, стычки в этой стране всегда вспыхивали спонтанно и регулярно, а тем более теперь, когда конфликт длится уже седьмой год и конца-краю ему не видно. Поэтому возмущение хуситов быстро вылилось в перестрелки между ними и сторонниками Салеха. Лидер хуситов, 38-летний Абдель-Малик аль-Хуси, обвинил Али Абдаллу Салеха в предательстве, а после его смерти сразу сделал заявление о том, что саудовский "заговор не пройдет" и "с интригами покончено".

Торг вокруг похорон и трупа

Как покончено — мы уже знаем. Вместе с Салехом, который попал под обстрел на выезде из столицы Саны, были убиты его охранники и помощники. В городских боях в общей сложности за неделю погибло около 150 человек. А картинка убитого Салеха (вот век технологий!) при открытых глазах (никто не удосужился их закрыть, отчего он казался почти живым, только с выбитыми мозгами) чем-то напомнила драму убитого в октябре 2011 года в Ливии Муаммара Каддафи.

Фото и видео трупа, которого радостно (хорошо еще, что без измывательств, как с Каддафи) несли на попавшемся под руку одеяле, облетело интернет, а само тело, как и в истории с Каддафи, стало предметом торга (Восток есть Восток, как без базара). Теперь хуситы отдадут останки родственникам, только если похороны пройдут незаметно в узком кругу, а место захоронения останется в секрете.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Sputnik Экс-президент Йемена Али Абдалла Салех убит в Сане. Съемка очевидца

Миллиардер на войне

Слухи о том, что был захвачен в плен и его сын, Ахмад, оказались недостоверными. Генерал Ахмад Салех, возглавлявший при отце Республиканскую гвардию, курсирует по Ближнему Востоку, имеет дом в Эмиратах, но готов возглавить сторонников и отомстить. Такое же желание уже выразил другой сын, Салах Салех. Есть еще племянники — генералы Тарек и Аммар, которые курировали раньше проблематику борьбы с терроризмом в Йемене и имеют широкие связи по всему региону. Похоже, убийство Али Абдаллы Салеха не останется не оплаченным кровью.

Бросив взгляд на эти страшные картинки, невольно задумываешься: а зачем ему это было нужно? Официальный возраст Салеха на момент гибели — 75, но на Востоке прежних лет мужчины часто занижали возраст (благо точных документальных подтверждений не было), чтобы слыть моложе. Материальное состояние Салеха, по данным арабского ресурса "Ближневосточное око", колеблется от 32 до 64 миллиардов долларов. И если даже это сильное преувеличение, то пара-тройка миллиардов точно наберется.

Почему не ушел на покой? Играл бы себе в любимый боулинг!

Пожалуй, он не мог жить иначе, без этой своей политической активности, да еще верил, что еще может навести какое-то подобие порядка в стране. Символом его партии "Всеобщий народный конгресс" на выборах как-то был вздыбленный гнедой скакун. Для полуграмотных йеменцев картинки многое значат, и эта была не случайной.

© AP Photo / Hasan Jamali Автомобиль с фотографиями президента Йемена Али Абдаллы Салех в Сане © AP Photo / Hasan Jamali Автомобиль с фотографиями президента Йемена Али Абдаллы Салех в Сане

Между Москвой и Вашингтоном — 34 года у власти

Помню, во время одной из бесед он жевал листья распространенного в Йемене растения кат, оказывающего легкий тонизирующий эффект. Все йеменцы — и мужчины, и женщины, и дети — его употребляют и отказаться от него не могут. Дергать за ниточки не просто йеменской — а берем гораздо шире — ближневосточной политики Салеху не только нравилось, а даже больше, он на это подсел, как на наркотик. И ведь до сих пор у него это получалось!

Встречаясь с вождями йеменских племен, он иногда ронял в сердцах: "Это была встреча со змеями". Как-то публично он заметил, что "руководить Йеменом — это все равно что танцевать по головам змей". А он правил страной с 1978 года, пока не ушел с поста в феврале 2012 года. То есть 34 года! Из которых руководил сначала Северным Йеменом, а потом, на фоне близящегося развала Советского Союза, еще и объединил его в мае 1990 года с социалистическим Южным Йеменом. И потом уже возглавлял оба в рамках объединенной страны, жестко пресекая все попытки развода.

Али Абдалла Салех хитро строил отношения с США, часто встречаясь с меняющимися директорами ЦРУ и выпрашивая все больше оружия "на борьбу с терроризмом". Для ликвидации лидеров террора он разрешил американцам использовать на территории Йемена беспилотники. Наведывался он и в Москву, нахваливая истребители МиГ-29 и МиГ-35, российские вертолеты и катера. "У нас не любят американцев, зато любят Россию. Это потому, что Россия не вмешивается во внутренние дела других стран", — сказал он мне однажды.

В июне 2011 года Али Абдалла Салех уже пережил одно покушение, организованное противниками, обвинившими его в авторитаризме и нарушении прав человека. Во время пятничной молитвы, на которой он присутствовал, была обстреляна мечеть президентского комплекса. Осколки из груди Салеха вынимали в Саудовской Аравии, а он еще в перерывах давал интервью, хотя его также ранило в голову и обожгло руки. Потом его долечивали в США.

После такого вообще-то обратно не возвращаются. А он вернулся. А что теперь? Кто-то пожалеет о нем, кто-то порадуется. Но Йемен, как написала сегодня на своем сайте арабская телестанция "Аль-Джазира", "ждет новый виток конфликта". С этим согласилась и CNN: "Надежда на мир разрушена". Война продолжится с новой силой.