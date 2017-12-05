"Пусть попробуют забрать медали". Как разговаривать с WADA и МОК

Дмитрий Лекух, для РИА Новости

Как стало известно из очередного "откровения" беглого информатора WADA Григория Родченкова, опубликованного в газете The New York Times накануне обсуждения исполкомом МОК вопроса об участии сборной России в Олимпиаде в Пхёнчхане, теперь лишение аккредитации Российской Федерации не является главной задачей. "Невиновные спортсмены не должны быть отстранены от участия в Олимпиаде, — продекламировал человек, в отношении которого в России ведется уголовное преследование именно за "допинговые махинации". — Поддерживаю один из вариантов, предложенных официальными лицами: допустить "чистых" российских атлетов к соревнованиям. Однако при этом любая символика страны должна быть исключена из Игр".

Собственно говоря, сам факт публикации данного материала именно в The New York Times, которая, напомним, одновременно отказала в возможности высказаться на эту тему российской стороне, говорит только об одном: это не "личная позиция Родченкова".

Это позиция тех, кто за этим персонажем стоит.

Перед МОК — точнее, перед спортивным и околоспортивным бизнесом, интересы которого реализуются через Олимпийский комитет, — сейчас стоит сложнейшая задача. И эта задача никак не связана ни со справедливостью, ни с установлением истины, ни с любыми формами борьбы с допингом.

Просто реализация, скажем так, "политических" целей неожиданно для "лоббистов" вошла в такое противоречие со стоящими перед этими же людьми бизнес-задачами, что с этим действительно необходимо что-то делать.

Причем решать срочно.

Смотрите сами.

По сути, неприезд российских олимпийцев в Пхёнчхан создает перед международными спортивными структурами проблемы куда более серьезные, чем перед Олимпийским комитетом России. Потому что отсутствие сборной России в олимпийском хоккейном турнире (а КХЛ объявила о готовности пойти еще дальше и вслед за NHL прямо запретить участвовать в этом турнире всем легионерам лиги) — это не просто потеря зрительского интереса к "первенству водокачки".

Это еще и, например, резкое падение рейтингов трансляций, за которые по всему миру телекомпаниями уже по факту заплачены очень большие деньги. И если Олимпийский комитет России тут может просто пожать плечами и сослаться на внешний форс-мажор, то международные чиновники на устроенный ими же форс-мажор сослаться уже не могут. А деньги там очень и очень солидные, и за это кому-то надо отвечать.

Причем, учитывая нравы, царящие в этом бизнесе, — отвечать в том числе и персонально.

А ведь это не только хоккей.

Трудно себе даже представить, как упадут рейтинги фигурного катания из-за отсутствия там "королевы льда" Жени Медведевой. Можно, конечно, вместо нее заставить прокатиться Родченкова (он сейчас согласен явно на все). Но есть опасение, что ни зрителей, ни рекламодателей это не впечатлит.

По логике, в этой ситуации нужен какой-либо компромисс.

И вот возникает гениальный план: пусть будет все "как при бабушке", только без русского флага и гимна. Иначе ведь могут и денег не дать.

Но именно тут и начинается самое интересное. России "без флага и гимна" не имеет смысла участвовать в данном мероприятии от слова "вообще". Теряется как политический, так и социальный смысл. Напротив: все превращается в ежедневное напоминание о национальном унижении. А если кто-то думает, что страна конкретно болеет за условного Васю, выступающего в крайне популярном виде спорта "фиглежтон на лыжах и коньках", то этот человек не понимает ни в спорте, ни в спортивном болении. Болеют всегда, извините, за своих: многие ли из уважаемых читателей, к примеру, разбираются в кёрлинге, но когда там "играли" наши — болели будь здоров.

Поэтому тут все просто: за нейтрального участника болеть будут граждане нейтральной страны. И платить за его подготовку, эфирное время и так далее также должны налогоплательщики нейтральной страны: одно дело, когда спортсмен бьется — да хоть в городки — "за флаг", совершенно другое — за себя, индивидуально.

Ну и наконец, очевидное: нам уже предельно четко разъяснили, что все это затеяно именно для того, чтобы наказать и унизить Российскую Федерацию. И я лично вижу среди наших сограждан, слава богу, слишком мало таких затейников, чтобы участвовать в данном процессе добровольно.

Сограждане как раз скорее солидарны с позицией одного из наших великих сочинских чемпионов, которого "комиссия МОК" сейчас пытается лишить олимпийского золота: "Вот пусть приедут и попробуют забрать".